Программа передач, ТВ программа на 4 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 4 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.03.2023



1 канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 По законам военного времени. 5-я - 8-я серии

16:25 «Горячий лед». Финал Гран-при России по фигурному катанию-2023. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто взорвал «Северные потоки«?» Специальное расследование

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона

23:45 Поменяться местами

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Вьетнам

09:00 Формула еды. Тверская область. Свиной фарш

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 Акушерка. Новая жизнь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Эдуарда Колмановского

20:00 Вести

21:00 Развод с препятствиями

00:35 Огонь, вода и ржавые трубы

04:20 Роман в письмах



ТВЦ



04:50 «Кабачок» эпохи застоя»

05:30 10 самых... Звёзды-близнецы

05:55 Любит не любит

07:20 Православная энциклопедия. Что значит правильно молиться? Путешествие в Дунино. Как зарождалось монашество в Святой Земле?

07:45 «Смешнее некуда». Юмористический концерт

09:30 Женщина с лилиями

11:30 События

11:45 Хочу в тюрьму

13:35 Письма из прошлого. 1-я серия

14:30 События

14:45 Письма из прошлого. 2-я - 4-я серии

17:25 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Сбежавшие вожди Третьего рейха

00:10 Власть под кайфом

00:55 Специальный репортаж. Не верь глазам своим

01:20 Хватит слухов! 77-я серия

01:45 Хроники московского быта. Страшная сказка

02:30 Хроники московского быта. Припечатать кумира

03:10 Хроники московского быта. Любовь без штампа

03:50 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

04:30 Закон и порядок

04:55 Ирония судьбы Эльдара Рязанова



НТВ



05:00 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «Кирпич», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях. Светличная невиноватая!

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Александр Серов

23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юля Паршута

01:50 Дачный ответ

02:45 Чужой. «Нелегал«, 1-я - 3-я серии



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал

05:15 Великолепная пятёрка-3. Просто прохожий

05:55 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья

06:30 Великолепная пятёрка-5. Смертельный удар

07:05 Великолепная пятёрка-5. Искусство любви до гроба

07:45 Великолепная пятёрка-5. Гитара пятиструнная

08:20 Великолепная пятёрка-5. Лучшие друзья девушек

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина

10:55 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

11:50 Дознаватель-2. Терминал

12:45 Дознаватель-2. Контракт

13:40 Дознаватель-2. Репутация

14:40 Дознаватель-2. Скорость

15:35 Дознаватель-2. Банда

16:30 Дознаватель-2. Гвоздь

17:25 Дознаватель-2. Свобода

18:20 След. Пассажир катафалка

19:15 След. Архив смерти

20:05 След. Бапки

20:45 След. Губы дьявола

21:35 След. Защитник

22:25 След. Крокодиловы слезы

23:10 След. Десятая заповедь

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Легкие деньги

02:00 Прокурорская проверка. Цена жизни

02:55 Прокурорская проверка. Отрава первой необходимости

03:50 Прокурорская проверка. Автобусный стрелок

04:40 Прокурорская проверка. Все для детей



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:00 Второй брак. 1-я - 4-я серии

10:30 Пять ужинов

10:45 Единственный мой грех. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 172-я - 175-я серии

22:30 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

01:55 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Бьюти баттл. 2-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 218-я - 220-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 24-я серии

21:00 Конфетка. 6-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия

00:00 Ослеплённый светом

01:50 Западные звезды

03:10 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 8. 233-я серия

04:40 Comedy Баттл. 11-я серия



СТС



04:25 Молодёжка. Сезон 1. 39-я серия

05:10 Золотые колосья

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 238-я - 240-я серии

06:05 Фиксики. Невидимые чернила

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики

06:25 Бременские музыканты

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Пещера

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Бюро добрых дел

07:05 Три кота. Мелочи жизни

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:20 Три кота. Границы

07:25 Три кота. Что такое осень

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек. Рекламный ролик

07:45 Отель у овечек. А где чемодан

07:50 Отель у овечек. Пришельцы

07:55 Отель у овечек. Лучший помощник

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы

08:25 Уральские пельмени. Бабье вето

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 4-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 3-я серия

13:30 Артек. Большое путешествие

15:40 Кот под прикрытием

17:40 Камуфляж и шпионаж

19:40 Титаник

23:40 Лучшее во мне

01:55 Молодёжка



Матч ТВ



04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия

06:00 География спорта. Краснодар

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Как утёнок-музыкант стал футболистом

10:30 Команда МАТЧ

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Чеховские медведи» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан». Прямой эфир

00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор Тирни - Джейка Линдси. Прямой эфир

02:05 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Вся правда о потерях Украины

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Бандеровцы: 7 самых жестоких

18:00 Лара Крофт

20:10 Тор

22:30 Бог грома

00:20 Джунгли

02:20 Анаконда

03:45 Подарок



Звезда



04:55 Когда деревья были большими

06:35 На златом крыльце сидели

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:45 Ссора в Лукашах

11:45 Легенды музыки. Вика Цыганова

12:10 Легенды кино. Людмила Целиковская

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Война миров

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Главный день. Кольская АЭС и Галина Петкевич

16:25 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии

21:00 Легендарные матчи

00:00 А зори здесь тихие

03:30 Ошибка резидента



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Томас Вулф «Потерянный рай»

07:05 «Это что за птица?». «Чиполлино»

07:55 Когда мне будет 54 года

09:25 Мы - грамотеи!

10:05 Зеленый фургон

12:25 Мультфильмы. К юбилею Инессы Ковалевской. «Бременские музыканты». «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Как Львенок и Черепаха пели песню»

13:15 Черные дыры. Белые пятна

13:55 Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе

14:50 Рассказы из русской истории

15:55 На семи ветрах

17:40 Линия жизни. Лариса Лужина

18:35 Искатели. Янтарная комната. Поиски продолжаются

19:20 Однажды на Диком Западе

22:00 Агора

23:00 Деловые люди

00:25 Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе

01:15 Искатели. Янтарная комната. Поиски продолжаются

02:00 Первые в мире. Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния

02:15 «Приключения Васи Куролесова». «О море, море!..»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 12-я - 14-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я - 22-я серии

05:40 Пятница News. 37-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я - 25-я серии

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

06:30 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

07:45 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 48-я серии

08:10 Гоу, Феликс

09:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Алматы. Казахстан«

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

12:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

14:50 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия - «Байкерская свадьба VS классическая свадьба»

16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»

17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»

19:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 12-я серия - «Безалкогольная свадьба VS классическая»

20:30 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»

21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 1-я серия - «Кубинская свадьба за 30 тысяч рублей VS свадьба по бартеру»

23:00 Бэтмен

01:30 Видок: Охотник на призраков

03:20 Пятница News. 37-я серия

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

04:30 Пятница News. 37-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Тридцать три

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Б. Брондукова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Вас ожидает гражданка Никанорова

11:45 Деревенский роман. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Деревенский роман. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Деревенский роман. 8-я - 16-я серии

01:55 Сельская учительница

03:35 Аринка

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.