Программа передач, ТВ программа на 4 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 4 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.03.2023
1 канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени. 5-я - 8-я серии
16:25 «Горячий лед». Финал Гран-при России по фигурному катанию-2023. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто взорвал «Северные потоки«?» Специальное расследование
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона
23:45 Поменяться местами
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Вьетнам
09:00 Формула еды. Тверская область. Свиной фарш
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников
12:55 Акушерка. Новая жизнь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Эдуарда Колмановского
20:00 Вести
21:00 Развод с препятствиями
00:35 Огонь, вода и ржавые трубы
04:20 Роман в письмах
ТВЦ
04:50 «Кабачок» эпохи застоя»
05:30 10 самых... Звёзды-близнецы
05:55 Любит не любит
07:20 Православная энциклопедия. Что значит правильно молиться? Путешествие в Дунино. Как зарождалось монашество в Святой Земле?
07:45 «Смешнее некуда». Юмористический концерт
09:30 Женщина с лилиями
11:30 События
11:45 Хочу в тюрьму
13:35 Письма из прошлого. 1-я серия
14:30 События
14:45 Письма из прошлого. 2-я - 4-я серии
17:25 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Сбежавшие вожди Третьего рейха
00:10 Власть под кайфом
00:55 Специальный репортаж. Не верь глазам своим
01:20 Хватит слухов! 77-я серия
01:45 Хроники московского быта. Страшная сказка
02:30 Хроники московского быта. Припечатать кумира
03:10 Хроники московского быта. Любовь без штампа
03:50 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
04:30 Закон и порядок
04:55 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
НТВ
05:00 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «Кирпич», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях. Светличная невиноватая!
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Александр Серов
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юля Паршута
01:50 Дачный ответ
02:45 Чужой. «Нелегал«, 1-я - 3-я серии
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал
05:15 Великолепная пятёрка-3. Просто прохожий
05:55 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья
06:30 Великолепная пятёрка-5. Смертельный удар
07:05 Великолепная пятёрка-5. Искусство любви до гроба
07:45 Великолепная пятёрка-5. Гитара пятиструнная
08:20 Великолепная пятёрка-5. Лучшие друзья девушек
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина
10:55 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
11:50 Дознаватель-2. Терминал
12:45 Дознаватель-2. Контракт
13:40 Дознаватель-2. Репутация
14:40 Дознаватель-2. Скорость
15:35 Дознаватель-2. Банда
16:30 Дознаватель-2. Гвоздь
17:25 Дознаватель-2. Свобода
18:20 След. Пассажир катафалка
19:15 След. Архив смерти
20:05 След. Бапки
20:45 След. Губы дьявола
21:35 След. Защитник
22:25 След. Крокодиловы слезы
23:10 След. Десятая заповедь
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Легкие деньги
02:00 Прокурорская проверка. Цена жизни
02:55 Прокурорская проверка. Отрава первой необходимости
03:50 Прокурорская проверка. Автобусный стрелок
04:40 Прокурорская проверка. Все для детей
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:00 Второй брак. 1-я - 4-я серии
10:30 Пять ужинов
10:45 Единственный мой грех. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 172-я - 175-я серии
22:30 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
01:55 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Бьюти баттл. 2-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 218-я - 220-я серии
12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 24-я серии
21:00 Конфетка. 6-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия
00:00 Ослеплённый светом
01:50 Западные звезды
03:10 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 8. 233-я серия
04:40 Comedy Баттл. 11-я серия
СТС
04:25 Молодёжка. Сезон 1. 39-я серия
05:10 Золотые колосья
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 238-я - 240-я серии
06:05 Фиксики. Невидимые чернила
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики
06:25 Бременские музыканты
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Пещера
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Бюро добрых дел
07:05 Три кота. Мелочи жизни
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:20 Три кота. Границы
07:25 Три кота. Что такое осень
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек. Рекламный ролик
07:45 Отель у овечек. А где чемодан
07:50 Отель у овечек. Пришельцы
07:55 Отель у овечек. Лучший помощник
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы
08:25 Уральские пельмени. Бабье вето
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 4-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 3-я серия
13:30 Артек. Большое путешествие
15:40 Кот под прикрытием
17:40 Камуфляж и шпионаж
19:40 Титаник
23:40 Лучшее во мне
01:55 Молодёжка
Матч ТВ
04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия
06:00 География спорта. Краснодар
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Как утёнок-музыкант стал футболистом
10:30 Команда МАТЧ
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Чеховские медведи» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор Тирни - Джейка Линдси. Прямой эфир
02:05 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Вся правда о потерях Украины
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Бандеровцы: 7 самых жестоких
18:00 Лара Крофт
20:10 Тор
22:30 Бог грома
00:20 Джунгли
02:20 Анаконда
03:45 Подарок
Звезда
04:55 Когда деревья были большими
06:35 На златом крыльце сидели
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:45 Ссора в Лукашах
11:45 Легенды музыки. Вика Цыганова
12:10 Легенды кино. Людмила Целиковская
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Война миров
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Главный день. Кольская АЭС и Галина Петкевич
16:25 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи
00:00 А зори здесь тихие
03:30 Ошибка резидента
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Томас Вулф «Потерянный рай»
07:05 «Это что за птица?». «Чиполлино»
07:55 Когда мне будет 54 года
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Зеленый фургон
12:25 Мультфильмы. К юбилею Инессы Ковалевской. «Бременские музыканты». «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Как Львенок и Черепаха пели песню»
13:15 Черные дыры. Белые пятна
13:55 Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе
14:50 Рассказы из русской истории
15:55 На семи ветрах
17:40 Линия жизни. Лариса Лужина
18:35 Искатели. Янтарная комната. Поиски продолжаются
19:20 Однажды на Диком Западе
22:00 Агора
23:00 Деловые люди
00:25 Опасные связи. Друзья и враги в дикой природе
01:15 Искатели. Янтарная комната. Поиски продолжаются
02:00 Первые в мире. Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния
02:15 «Приключения Васи Куролесова». «О море, море!..»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 12-я - 14-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я - 22-я серии
05:40 Пятница News. 37-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я - 25-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
07:45 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 48-я серии
08:10 Гоу, Феликс
09:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Алматы. Казахстан«
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
12:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
14:50 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия - «Байкерская свадьба VS классическая свадьба»
16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»
17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»
19:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 12-я серия - «Безалкогольная свадьба VS классическая»
20:30 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»
21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 1-я серия - «Кубинская свадьба за 30 тысяч рублей VS свадьба по бартеру»
23:00 Бэтмен
01:30 Видок: Охотник на призраков
03:20 Пятница News. 37-я серия
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
04:30 Пятница News. 37-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Тридцать три
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Б. Брондукова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Вас ожидает гражданка Никанорова
11:45 Деревенский роман. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Деревенский роман. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Деревенский роман. 8-я - 16-я серии
01:55 Сельская учительница
03:35 Аринка
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.