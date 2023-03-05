Программа передач, ТВ программа на 5 марта 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 5 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.03.2023
1 канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Нижний Новгород
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Диагноз для Сталина
13:10 Прокофьев наш
14:10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе
15:15 «Горячий лед». Финал Гран-при России по фигурному катанию-2023. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
16:30 «Закат американской империи». «Украина». Полная версия»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 7-я серия
23:30 «На футболе с Денисом Казанским»
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:20 Роман в письмах
06:10 Счастливая серая мышь
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 Акушерка. Новая жизнь
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Странная война
02:15 Счастливая серая мышь
ТВЦ
04:55 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
05:50 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:30 Можете звать меня папой
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Медовый месяц
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт
15:55 Любит не любит
17:35 Тёмная сторона света. 1-я серия
18:25 Тёмная сторона света. 2-я серия
19:30 Тёмная сторона света-2. 1-я серия
20:25 Тёмная сторона света-2. 2-я серия
21:15 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии
00:35 События
00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:00 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии
03:55 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
04:50 Список Фурцевой: чёрная метка
НТВ
05:00 Вижу-знаю. «Дом мечты», 1-я и 2-я серия
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
01:15 Чужой. «Нелегал», 4-я серия
03:05 Чужой. «Мертвец», 1-я - 4-я серии
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Все для детей
05:35 Прокурорская проверка. Осторожно! Лапусик!
06:30 Классик
08:05 Наш спецназ. В заложниках
08:55 Наш спецназ. Привет из прошлого
09:45 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
10:35 Наш спецназ. Животная жестокость
11:25 Наш спецназ. Живые контейнеры
12:20 Наш спецназ. Имитаторы
13:15 Наш спецназ. Грехи отцов
14:10 Наш спецназ. Ненависть в крови
15:05 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
16:00 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
16:50 След. Батя
17:40 След. Мертвая хватка
18:25 След. Неудачное стечение обстоятельств
19:15 След. Коса покойницы
20:05 След. Предрассудок
20:45 След. Фантазерка
21:35 След. Гипс
22:25 След. Море любви
23:15 След. Вендетта чистой воды
00:00 Америкэн бой
01:55 Классик
03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Автокоп», 1-я часть
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Автокоп», 2-я часть
Домашний
01:55 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии
05:10 Настоящая Ванга
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
06:55 Юрочка. 1-я - 4-я серии
10:35 Ещё одна попытка полюбить. 1-я - 4-я серии
14:40 Крестецкая вышивка. 1-я - 4-я серии
18:45 Твой Dомашний доктор
19:00 Ветреный. 176-я - 179-я серии
22:30 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
01:45 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:20 Западные звезды
05:30 Comedy Баттл. 12-я серия
06:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код. 1-я серия - «Почему?»
07:15 Смешарики: Пин-код. 2-я серия - «Принцесса в поиске»
07:30 Смешарики: Пин-код. 3-я серия - «Нано-Няни»
07:45 Смешарики: Пин-код. 4-я серия - «Метатыква»
08:00 Том и Джерри: Мотор
10:00 Хочу перемен. 1-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 185-я серии
13:50 Ведьмы
15:50 Однажды в Вегасе
17:50 Отпетые мошенницы
19:50 Великолепная семерка
22:30 Конфетка. 6-я серия
00:30 Секс в большом городе-2
02:55 Импровизация. 234-я серия
03:40 Импровизация. 1-я серия
04:30 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Матч-реванш
05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я - 243-я серии
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 По следам бременских музыкантов
06:45 Три кота. Майский жук
06:50 Три кота. Принцесса Карамелька
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Потерянный динозавр
07:05 Три кота. Арбузный день
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Робокот Компота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. День бабушек
07:30 Царевны. Золотой сундук
07:40 Царевны. Вечная тьма
07:50 Царевны. Колдуем вместе
07:55 Уральские пельмени. Галина красная
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 3-я серия
10:00 Бамблби
12:20 Кот под прикрытием
14:25 Мальчик-дельфин
16:15 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
18:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
21:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
00:00 Скалолаз
02:05 Молодёжка. Сезон 2. 3-я - 6-я серии
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»
06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко - А. Грассо. Прямой эфир
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
09:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямой эфир
12:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:10 Новости
13:15 Все на Матч!
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Мини-футбол. Кубок России. Женщины. Финал 4-х
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария»
РЕН ТВ
05:00 Подарок
05:20 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 22 мили
14:40 Птица в клетке. Заражение
16:25 Бог грома
18:25 Тор
20:30 Тор. Рагнарёк
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:30 Ошибка резидента
05:50 Судьба резидента
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №132
11:25 Код доступа
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Харченко
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:40 Время вперед. Старое и новое
15:30 Время вперед. Битва за власть и будущее
16:20 Время вперед. Время страха и великих побед
17:15 Время вперед. Враждебный мир и священная война
18:00 «Главное« с Ольгой Беловой
19:40 Время вперед. Из руин к вершинам и звездам
20:30 Открытый эфир
22:10 Битва оружейников
23:00 Фетисов
23:45 По данным уголовного розыска...
01:15 Неисправимый лгун
02:30 Мы жили по соседству
04:00 Не забывай. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Как старик корову продавал». «Снегурочка»
07:50 Жуковский
09:15 Тайны старого чердака. Странные художники
09:45 Диалоги о животных. 5-я серия - «Ташкентский зоопарк«
10:25 Деловые люди
11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Шарымов
12:20 Мультфильмы. «Крокодил Гена«. «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»
14:10 Балет «Спартак«
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Закат гегемонии Запада и рождение нового мира
17:10 Пешком... Москва Васнецовых
17:40 Линия жизни. Юбилей Лики Нифонтовой
18:35 Романтика романса. Парад солистов
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Зеленый фургон
22:30 Великие имена. Мария Каллас
23:25 Дэйзи Миллер
00:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:35 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха
02:20 Мультфильмы. «Кутх и мыши». «Кважды Ква». «Квартира из сыра»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 15-я - 17-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия
05:50 Пятница News. 38-я серия
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 11-я - 17-я серии
06:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия
07:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
07:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
07:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия
07:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я серия
07:35 Простоквашино. Сезон 1. 19-я - 26-я серии
08:50 Три мушкетера
10:40 Астерикс на Олимпийских играх
13:00 Астерикс и Обеликс в Британии
15:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
16:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
17:30 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
18:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
19:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
21:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
22:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
23:00 Бэтмен возвращается
01:30 Пятница News. 38-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
04:30 Пятница News. 38-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:25 Табор уходит в небо
08:10 Дамы приглашают кавалеров
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Золото Глории. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Золото Глории. 7-я и 8-я серии
18:30 Вместе
19:30 Деревенский роман. 1-я - 6-я серии
00:00 Вместе
01:00 Деревенский роман. 6-я - 11-я серии
Время начала передач - московское.