Программа передач, ТВ программа на 5 марта 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 5 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.03.2023



1 канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Нижний Новгород

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Диагноз для Сталина

13:10 Прокофьев наш

14:10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе

15:15 «Горячий лед». Финал Гран-при России по фигурному катанию-2023. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир

16:30 «Закат американской империи». «Украина». Полная версия»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 7-я серия

23:30 «На футболе с Денисом Казанским»

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:20 Роман в письмах

06:10 Счастливая серая мышь

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 Акушерка. Новая жизнь

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Странная война

02:15 Счастливая серая мышь



ТВЦ



04:55 Ирония судьбы Эльдара Рязанова

05:50 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:30 Можете звать меня папой

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Медовый месяц

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт

15:55 Любит не любит

17:35 Тёмная сторона света. 1-я серия

18:25 Тёмная сторона света. 2-я серия

19:30 Тёмная сторона света-2. 1-я серия

20:25 Тёмная сторона света-2. 2-я серия

21:15 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии

00:35 События

00:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:00 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии

03:55 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

04:50 Список Фурцевой: чёрная метка



НТВ



05:00 Вижу-знаю. «Дом мечты», 1-я и 2-я серия

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

01:15 Чужой. «Нелегал», 4-я серия

03:05 Чужой. «Мертвец», 1-я - 4-я серии



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Все для детей

05:35 Прокурорская проверка. Осторожно! Лапусик!

06:30 Классик

08:05 Наш спецназ. В заложниках

08:55 Наш спецназ. Привет из прошлого

09:45 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

10:35 Наш спецназ. Животная жестокость

11:25 Наш спецназ. Живые контейнеры

12:20 Наш спецназ. Имитаторы

13:15 Наш спецназ. Грехи отцов

14:10 Наш спецназ. Ненависть в крови

15:05 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

16:00 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

16:50 След. Батя

17:40 След. Мертвая хватка

18:25 След. Неудачное стечение обстоятельств

19:15 След. Коса покойницы

20:05 След. Предрассудок

20:45 След. Фантазерка

21:35 След. Гипс

22:25 След. Море любви

23:15 След. Вендетта чистой воды

00:00 Америкэн бой

01:55 Классик

03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Автокоп», 1-я часть

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Автокоп», 2-я часть



Домашний



01:55 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии

05:10 Настоящая Ванга

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

06:55 Юрочка. 1-я - 4-я серии

10:35 Ещё одна попытка полюбить. 1-я - 4-я серии

14:40 Крестецкая вышивка. 1-я - 4-я серии

18:45 Твой Dомашний доктор

19:00 Ветреный. 176-я - 179-я серии

22:30 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

01:45 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:20 Западные звезды

05:30 Comedy Баттл. 12-я серия

06:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код. 1-я серия - «Почему?»

07:15 Смешарики: Пин-код. 2-я серия - «Принцесса в поиске»

07:30 Смешарики: Пин-код. 3-я серия - «Нано-Няни»

07:45 Смешарики: Пин-код. 4-я серия - «Метатыква»

08:00 Том и Джерри: Мотор

10:00 Хочу перемен. 1-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 185-я серии

13:50 Ведьмы

15:50 Однажды в Вегасе

17:50 Отпетые мошенницы

19:50 Великолепная семерка

22:30 Конфетка. 6-я серия

00:30 Секс в большом городе-2

02:55 Импровизация. 234-я серия

03:40 Импровизация. 1-я серия

04:30 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Матч-реванш

05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я - 243-я серии

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 По следам бременских музыкантов

06:45 Три кота. Майский жук

06:50 Три кота. Принцесса Карамелька

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Потерянный динозавр

07:05 Три кота. Арбузный день

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Робокот Компота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. День бабушек

07:30 Царевны. Золотой сундук

07:40 Царевны. Вечная тьма

07:50 Царевны. Колдуем вместе

07:55 Уральские пельмени. Галина красная

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 3-я серия

10:00 Бамблби

12:20 Кот под прикрытием

14:25 Мальчик-дельфин

16:15 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

18:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

21:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

00:00 Скалолаз

02:05 Молодёжка. Сезон 2. 3-я - 6-я серии



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко - А. Грассо. Прямой эфир

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

09:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямой эфир

12:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:10 Новости

13:15 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:25 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:00 Мини-футбол. Кубок России. Женщины. Финал 4-х

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария»



РЕН ТВ



05:00 Подарок

05:20 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 22 мили

14:40 Птица в клетке. Заражение

16:25 Бог грома

18:25 Тор

20:30 Тор. Рагнарёк

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:30 Ошибка резидента

05:50 Судьба резидента

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №132

11:25 Код доступа

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Харченко

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:40 Время вперед. Старое и новое

15:30 Время вперед. Битва за власть и будущее

16:20 Время вперед. Время страха и великих побед

17:15 Время вперед. Враждебный мир и священная война

18:00 «Главное« с Ольгой Беловой

19:40 Время вперед. Из руин к вершинам и звездам

20:30 Открытый эфир

22:10 Битва оружейников

23:00 Фетисов

23:45 По данным уголовного розыска...

01:15 Неисправимый лгун

02:30 Мы жили по соседству

04:00 Не забывай. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Как старик корову продавал». «Снегурочка»

07:50 Жуковский

09:15 Тайны старого чердака. Странные художники

09:45 Диалоги о животных. 5-я серия - «Ташкентский зоопарк«

10:25 Деловые люди

11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Шарымов

12:20 Мультфильмы. «Крокодил Гена«. «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»

13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»

14:10 Балет «Спартак«

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Закат гегемонии Запада и рождение нового мира

17:10 Пешком... Москва Васнецовых

17:40 Линия жизни. Юбилей Лики Нифонтовой

18:35 Романтика романса. Парад солистов

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Зеленый фургон

22:30 Великие имена. Мария Каллас

23:25 Дэйзи Миллер

00:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:35 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха

02:20 Мультфильмы. «Кутх и мыши». «Кважды Ква». «Квартира из сыра»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 15-я - 17-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия

05:50 Пятница News. 38-я серия

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 11-я - 17-я серии

06:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия

07:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

07:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия

07:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия

07:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я серия

07:35 Простоквашино. Сезон 1. 19-я - 26-я серии

08:50 Три мушкетера

10:40 Астерикс на Олимпийских играх

13:00 Астерикс и Обеликс в Британии

15:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

16:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

17:30 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

18:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

19:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

21:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

22:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

23:00 Бэтмен возвращается

01:30 Пятница News. 38-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

04:30 Пятница News. 38-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:25 Табор уходит в небо

08:10 Дамы приглашают кавалеров

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Золото Глории. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Золото Глории. 7-я и 8-я серии

18:30 Вместе

19:30 Деревенский роман. 1-я - 6-я серии

00:00 Вместе

01:00 Деревенский роман. 6-я - 11-я серии



Время начала передач - московское.



















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