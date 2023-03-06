Программа передач, ТВ программа на 6 марта 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 6 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 06.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Век СССР. 4-я серия - «Запад», 1-я часть
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Светлана Моргунова: наедине со всеми
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 9-я серия
22:20 Лимитчицы. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Замена объекта», 1-я часть
03:05 Каменская-6. «Замена объекта», 2-я часть
03:50 Личное дело. 55-я серия
ТВЦ
04:50 Список Фурцевой: чёрная метка
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Блондинка за углом
08:50 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
09:45 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия
12:40 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия
13:40 Мой герой. Вячеслав Жеребкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 50-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 71-я серия
16:55 Женщины Иосифа Кобзона
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Котейка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Логика безумия
23:10 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Сбежавшие вожди Третьего рейха
01:25 Александр Иванов. Смертельная шутка
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске
02:45 Осторожно, мошенники! Виски из канистры
03:10 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия
03:55 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия
04:40 Проклятие кремлевских жен
НТВ
05:40 Москва. Три вокзала 8. Человек со шрамом
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии. «Молчание», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии. «Молчание», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Вместо санатория в детдом?
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 11-я серия
21:00 Аутсайдер. 12-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Никаких правил». «Исчезновение»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Никаких правил». «Исчезновение»
00:45 Криминальный доктор. 1-я - 5-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Невезучая
5 канал
05:00 Известия
05:25 Лютый. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Лютый. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Черный дайвер
14:25 Морские дьяволы-4. Новые друзья или игры патриотов
15:30 Морские дьяволы-4. Случай на пляже
16:25 Морские дьяволы-4. Корсары
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Ограбление на водах
18:55 Морские дьяволы-4. Горящая путевка
19:55 След. На пике формы
20:40 След. Уравнение счастливой жизни
21:30 След. Гедонизм и эстетика
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 1-я серия
23:10 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 2-я серия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Алиса сегодня не вернется
01:15 След. И снова третье декабря
01:50 След. Архив смерти
02:30 След. Охота на единорога
03:10 Прокурорская проверка. Любительское видео
04:00 Прокурорская проверка. Опасно для жизни
Домашний
05:00 Настоящая Ванга
05:50 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
12:35 Порча. Дань
13:10 Знахарка. Шкура неубитого медведя
13:45 Верну любимого. Чужой муж
14:20 Голоса ушедших душ. Орешек
14:55 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
19:00 Тест на верность. 1-я - 4-я серии
23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 25-я - 28-я серии
02:40 Порча. Дань
03:05 Знахарка. Шкура неубитого медведя
03:30 Верну любимого. Чужой муж
04:00 Голоса ушедших душ. Орешек
04:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 14-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
09:00 Ольга. 1-я - 14-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 5. 187-я - 194-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 50-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 51-я серия
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 1-я серия
21:55 Великолепная семерка
00:40 Разборки в стиле кунг-фу
02:20 Импровизация. 3-я серия
03:05 Импровизация. 4-я серия
03:50 Comedy Баттл. 15-я серия
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
СТС
04:25 Молодёжка. Сезон 2. 6-я серия
05:10 Метеор на ринге
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 145-я - 151-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Уральские пельмени. Галина красная
08:55 Подарок с характером
10:40 Кухня. Сезон 4. 19-я серия
11:10 Кухня. Сезон 4. 20-я серия
11:45 Кухня. Сезон 5. 1-я - 4-я серии
14:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 14-я серии
17:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 4-я серия
23:05 Другой мир: Восстание ликанов
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 9-я серия
01:50 Молодёжка. Сезон 2. 7-я - 10-я серии
04:55 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария»
06:00 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival. Super Saturday»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:05 Новости
10:10 Специальный репортаж
10:30 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков. Лучшее
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
14:20 Новости
14:25 Громко
15:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» - «Авангард». Прямой эфир
17:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Автомобилист». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградcкая область) - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Пермские медведи» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:45 Лыжный спорт. «Кубок Евразии». Фристайл. Ски-кросс
03:55 Новости
04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России в закрытых помещениях
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джунгли
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 В западне
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Текумзе
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Котовский. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Котовский. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Сталинград. Ни шагу назад! 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Санкции против Югославии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Постарайся остаться живым
00:50 Женщин обижать не рекомендуется
02:15 Шел четвертый год войны...
03:35 Свинарка и пастух
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Крым античный
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Шарымов
07:30 Новости культуры
07:35 Загадка древнего захоронения: гендерная революция
08:30 Жизнь и судьба
08:55 «Бал в «Савойе». 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983
12:25 Сёгун. 5-я серия
14:00 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:30 «Бал в «Савойе». 1-я серия
17:35 Оперные дивы. Мария Гулегина
18:35 Загадка древнего захоронения: гендерная революция
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Хранители жизни. Склифосовский
21:30 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
22:10 Сёгун. 5-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 Магистр игры. Женщине мёртвой хвала
00:30 ХX век. «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983
01:45 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
02:10 Оперные дивы. Хибла Герзмава
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 18-я - 20-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия
05:30 Пятница News. 37-я серия
05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я серия
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 27-я - 33-я серии
07:00 Гоу, Феликс
08:40 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
09:40 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
10:50 Адская кухня. Сезон 5. 5-я серия
13:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
14:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
15:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»
20:30 Робин Гуд: Начало
22:40 Годзилла
01:20 Пятница News. 39-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:20 Пятница News. 38-я серия
МИР
05:00 Деревенский роман. 11-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Вокзал для двоих
00:20 Наше кино. История большой любви
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
02:40 Золото Глории. 1-я - 3-я серии
Время начала передач - московское.