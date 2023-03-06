Программа передач, ТВ программа на 6 марта 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 6 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Век СССР. 4-я серия - «Запад», 1-я часть

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Светлана Моргунова: наедине со всеми

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 9-я серия

22:20 Лимитчицы. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская-6. «Замена объекта», 1-я часть

03:05 Каменская-6. «Замена объекта», 2-я часть

03:50 Личное дело. 55-я серия



ТВЦ



04:50 Список Фурцевой: чёрная метка

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Блондинка за углом

08:50 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

09:45 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия

12:40 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия

13:40 Мой герой. Вячеслав Жеребкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 50-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 71-я серия

16:55 Женщины Иосифа Кобзона

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Котейка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Логика безумия

23:10 Знак качества. Кофе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Сбежавшие вожди Третьего рейха

01:25 Александр Иванов. Смертельная шутка

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске

02:45 Осторожно, мошенники! Виски из канистры

03:10 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия

03:55 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия

04:40 Проклятие кремлевских жен



НТВ



05:40 Москва. Три вокзала 8. Человек со шрамом

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии. «Молчание», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии. «Молчание», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Вместо санатория в детдом?

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 11-я серия

21:00 Аутсайдер. 12-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Никаких правил». «Исчезновение»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Никаких правил». «Исчезновение»

00:45 Криминальный доктор. 1-я - 5-я серии

04:55 Москва. Три вокзала 8. Невезучая



5 канал



05:00 Известия

05:25 Лютый. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Лютый. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Черный дайвер

14:25 Морские дьяволы-4. Новые друзья или игры патриотов

15:30 Морские дьяволы-4. Случай на пляже

16:25 Морские дьяволы-4. Корсары

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Ограбление на водах

18:55 Морские дьяволы-4. Горящая путевка

19:55 След. На пике формы

20:40 След. Уравнение счастливой жизни

21:30 След. Гедонизм и эстетика

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 1-я серия

23:10 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 2-я серия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Алиса сегодня не вернется

01:15 След. И снова третье декабря

01:50 След. Архив смерти

02:30 След. Охота на единорога

03:10 Прокурорская проверка. Любительское видео

04:00 Прокурорская проверка. Опасно для жизни



Домашний



05:00 Настоящая Ванга

05:50 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

12:35 Порча. Дань

13:10 Знахарка. Шкура неубитого медведя

13:45 Верну любимого. Чужой муж

14:20 Голоса ушедших душ. Орешек

14:55 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

19:00 Тест на верность. 1-я - 4-я серии

23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 25-я - 28-я серии

02:40 Порча. Дань

03:05 Знахарка. Шкура неубитого медведя

03:30 Верну любимого. Чужой муж

04:00 Голоса ушедших душ. Орешек

04:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 14-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

09:00 Ольга. 1-я - 14-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 5. 187-я - 194-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 50-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 51-я серия

21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 1-я серия

21:55 Великолепная семерка

00:40 Разборки в стиле кунг-фу

02:20 Импровизация. 3-я серия

03:05 Импровизация. 4-я серия

03:50 Comedy Баттл. 15-я серия

04:40 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



04:25 Молодёжка. Сезон 2. 6-я серия

05:10 Метеор на ринге

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 145-я - 151-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Уральские пельмени. Галина красная

08:55 Подарок с характером

10:40 Кухня. Сезон 4. 19-я серия

11:10 Кухня. Сезон 4. 20-я серия

11:45 Кухня. Сезон 5. 1-я - 4-я серии

14:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 14-я серии

17:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 4-я серия

23:05 Другой мир: Восстание ликанов

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 9-я серия

01:50 Молодёжка. Сезон 2. 7-я - 10-я серии

04:55 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария»

06:00 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival. Super Saturday»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:05 Новости

10:10 Специальный репортаж

10:30 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

14:20 Новости

14:25 Громко

15:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» - «Авангард». Прямой эфир

17:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Автомобилист». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградcкая область) - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Пермские медведи» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

02:45 Лыжный спорт. «Кубок Евразии». Фристайл. Ски-кросс

03:55 Новости

04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России в закрытых помещениях



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джунгли

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 В западне

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Текумзе

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Котовский. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Котовский. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Сталинград. Ни шагу назад! 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Санкции против Югославии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Постарайся остаться живым

00:50 Женщин обижать не рекомендуется

02:15 Шел четвертый год войны...

03:35 Свинарка и пастух



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Крым античный

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Шарымов

07:30 Новости культуры

07:35 Загадка древнего захоронения: гендерная революция

08:30 Жизнь и судьба

08:55 «Бал в «Савойе». 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983

12:25 Сёгун. 5-я серия

14:00 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:30 «Бал в «Савойе». 1-я серия

17:35 Оперные дивы. Мария Гулегина

18:35 Загадка древнего захоронения: гендерная революция

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Хранители жизни. Склифосовский

21:30 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

22:10 Сёгун. 5-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 Магистр игры. Женщине мёртвой хвала

00:30 ХX век. «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983

01:45 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

02:10 Оперные дивы. Хибла Герзмава

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 18-я - 20-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия

05:30 Пятница News. 37-я серия

05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я серия

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 27-я - 33-я серии

07:00 Гоу, Феликс

08:40 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

09:40 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

10:50 Адская кухня. Сезон 5. 5-я серия

13:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

14:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

15:40 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»

20:30 Робин Гуд: Начало

22:40 Годзилла

01:20 Пятница News. 39-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:20 Пятница News. 38-я серия



МИР



05:00 Деревенский роман. 11-я - 16-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Игра в кино

21:45 Вокзал для двоих

00:20 Наше кино. История большой любви

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

02:40 Золото Глории. 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















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