Программа передач, ТВ программа на 7 марта 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 7 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Век СССР». 5-я серия - «Запад», 2-я часть

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 11-я серия

22:20 Лимитчицы. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская-6. «Черный список», 1-я часть

03:05 Каменская-6. «Черный список», 2-я часть

03:50 Личное дело. 56-я серия



ТВЦ



04:40 Проклятие кремлевских жен

05:20 Мой герой. Вячеслав Жеребкин

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Худеем с программой «Доктор И»

08:40 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

09:35 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

10:40 Людмила Иванова. Не унывай!

11:30 События

11:50 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия

12:45 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Гордин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 42-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 43-я серия

16:55 Женщины Александра Абдулова

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 90-е. Жёны миллионеров

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Власть под кайфом

01:25 Прощание. Валентина Легкоступова

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос

02:45 Осторожно, мошенники! Страшная порча

03:15 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия

04:00 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия

04:45 Игорь Старыгин. Последняя дуэль



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Невезучая

05:40 Москва. Три вокзала 8. Вендетта

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Тайные дети одной матери?

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 13-я серия

21:00 Аутсайдер. 14-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. Где мой сын?

22:55 Невский. Тень архитектора. Петля

23:50 Сегодня в Москве

00:15 Диагноз: жизнь

01:15 Криминальный доктор. 6-я - 10-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Час Икс», 1-я часть

06:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Час Икс», 2-я часть

07:05 Опера. Хроники убойного отдела. Опасный свидетель

08:05 Лютый-2. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Лютый-2. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Беглец

14:25 Морские дьяволы-4. Эхо войны

15:25 Морские дьяволы-4. Неуловимый

16:25 Морские дьяволы-4. Зверь

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Человек за бортом

18:55 Морские дьяволы-4. Груз zxd-200

19:55 След. Добинский эксперимент

20:40 След. Успеть за четыре часа

21:30 След. Сильное плечо

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 1-я серия

23:10 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 2-я серия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пауки и мухи

01:15 След. Фармак

01:55 След. Пассажир катафалка

02:30 След. Цветы смерти

03:10 Прокурорская проверка. Территория риска

04:05 Прокурорская проверка. Последний герой



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 Скажи, подруга

06:45 По делам несовершеннолетних. 1104-я и 1105-я серии

08:40 Давай разведёмся! 707-я серия

09:40 Тест на отцовство. 262-я и 520-я серии

11:45 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»

12:50 Порча. 359-я серия - «Замочная скважина»

13:25 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»

14:00 Верну любимого. 112-я серия - «Женское счастье»

14:35 Голоса ушедших душ. 20-я серия - «Лилия»

15:10 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

19:00 Солнце, море и любовь. 1-я - 4-я серии

23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 29-я - 32-я серии

02:40 Порча. Замочная скважина

03:05 Знахарка. Любимая дочка

03:30 Верну любимого. Женское счастье

04:00 Голоса ушедших душ. Лилия

04:25 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 16-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

08:30 Бьюти баттл. 2-я серия

09:00 Ольга. 14-я - 27-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 5. 195-я - 202-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 51-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 52-я серия

21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 2-я серия

22:15 Оливье и роботы. 3-я серия - «Учитель года»

22:55 Оливье и роботы. 6-я серия - «Процесс»

23:30 Оливье и роботы. 5-я серия - «Знакомство»

00:05 Оливье и роботы. 4-я серия - «Робот Всеволод»

00:40 Оливье и роботы. 2-я серия - «Храброе сердце»

01:20 Оливье и роботы. 1-я серия - «Привет Андрей»

01:45 Папа-досвидос

03:30 Шоу начинается



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия

05:15 Алло! Вас слышу!

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 152-я - 160-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Трансформеры: Последний рыцарь

10:40 Кухня. Сезон 5. 5-я - 10-я серии

13:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 15-я - 20-я серии

17:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

20:00 Большой побег. 1-я серия

21:00 Пираты Карибского моря. На краю света

00:25 На гребне волны

02:40 Молодёжка. Сезон 2. 11-я - 13-я серии



Матч ТВ



04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России в закрытых помещениях

06:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:05 Новости

10:10 Специальный репортаж

10:30 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Салават Юлаев». Прямой эфир

14:45 Все на Матч!

15:15 Вы это видели?

16:15 Ты в бане!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Нефтехимик» -«Ак Барс». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига Конференций. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) - АЗ (Нидерланды). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия)

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тор. Рагнарёк

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Ангел мести

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Зафронтовые разведчики

05:40 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Братья по крови

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Котовский. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Котовский. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Сталинград. Ни шагу назад! 2-я серия

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Жестокий романс

02:05 Братья по крови

03:25 Постарайся остаться живым

04:35 Резидент Мария



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Императорские театры

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Анна Маньяни

07:30 Новости культуры

07:35 Увидеть Древний Египет глазами фараонов

08:30 Жизнь и судьба

08:55 «Бал в «Савойе». 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Вечер памяти Андрея Миронова. Придут друзья...». 1991

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:25 Сёгун. 6-я серия

13:55 Линия жизни. 65 лет Александру Ф. Скляру

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Валентин Серов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

16:30 «Бал в «Савойе». 2-я серия

17:40 Оперные дивы. Хибла Герзмава

18:25 Увидеть Древний Египет глазами фараонов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:10 Сёгун. 6-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 ХX век. «Вечер памяти Андрея Миронова. Придут друзья...». 1991

01:10 Феномен Кулибина

01:50 Оперные дивы. Мария Гулегина

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 21-я - 23-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 15-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я серия

05:40 Пятница News. 38-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 34-я серия

06:20 Простоквашино. Сезон 1. 35-я серия

06:30 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия

06:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

07:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

09:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

10:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

11:30 Адская кухня. Сезон 5. 6-я серия

14:00 Годзилла

16:50 Робин Гуд: Начало

19:00 Безумный Макс: Дорога ярости

21:20 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

00:30 Бэтмен навсегда

02:30 Пятница News. 40-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:20 Пятница News. 39-я серия



МИР



05:00 Золото Глории. 3-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

22:25 Дайте жалобную книгу

00:10 Интердевочка

02:30 Моя любовь

03:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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