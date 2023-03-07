Программа передач, ТВ программа на 7 марта 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 7 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Век СССР». 5-я серия - «Запад», 2-я часть
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 11-я серия
22:20 Лимитчицы. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Черный список», 1-я часть
03:05 Каменская-6. «Черный список», 2-я часть
03:50 Личное дело. 56-я серия
ТВЦ
04:40 Проклятие кремлевских жен
05:20 Мой герой. Вячеслав Жеребкин
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Худеем с программой «Доктор И»
08:40 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:35 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:40 Людмила Иванова. Не унывай!
11:30 События
11:50 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия
12:45 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Гордин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 42-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 43-я серия
16:55 Женщины Александра Абдулова
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 90-е. Жёны миллионеров
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Власть под кайфом
01:25 Прощание. Валентина Легкоступова
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос
02:45 Осторожно, мошенники! Страшная порча
03:15 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия
04:00 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия
04:45 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Невезучая
05:40 Москва. Три вокзала 8. Вендетта
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тайные дети одной матери?
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 13-я серия
21:00 Аутсайдер. 14-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. Где мой сын?
22:55 Невский. Тень архитектора. Петля
23:50 Сегодня в Москве
00:15 Диагноз: жизнь
01:15 Криминальный доктор. 6-я - 10-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Час Икс», 1-я часть
06:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Час Икс», 2-я часть
07:05 Опера. Хроники убойного отдела. Опасный свидетель
08:05 Лютый-2. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Лютый-2. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Беглец
14:25 Морские дьяволы-4. Эхо войны
15:25 Морские дьяволы-4. Неуловимый
16:25 Морские дьяволы-4. Зверь
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Человек за бортом
18:55 Морские дьяволы-4. Груз zxd-200
19:55 След. Добинский эксперимент
20:40 След. Успеть за четыре часа
21:30 След. Сильное плечо
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 1-я серия
23:10 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 2-я серия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пауки и мухи
01:15 След. Фармак
01:55 След. Пассажир катафалка
02:30 След. Цветы смерти
03:10 Прокурорская проверка. Территория риска
04:05 Прокурорская проверка. Последний герой
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 Скажи, подруга
06:45 По делам несовершеннолетних. 1104-я и 1105-я серии
08:40 Давай разведёмся! 707-я серия
09:40 Тест на отцовство. 262-я и 520-я серии
11:45 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»
12:50 Порча. 359-я серия - «Замочная скважина»
13:25 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»
14:00 Верну любимого. 112-я серия - «Женское счастье»
14:35 Голоса ушедших душ. 20-я серия - «Лилия»
15:10 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
19:00 Солнце, море и любовь. 1-я - 4-я серии
23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 29-я - 32-я серии
02:40 Порча. Замочная скважина
03:05 Знахарка. Любимая дочка
03:30 Верну любимого. Женское счастье
04:00 Голоса ушедших душ. Лилия
04:25 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
08:30 Бьюти баттл. 2-я серия
09:00 Ольга. 14-я - 27-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 5. 195-я - 202-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 51-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 52-я серия
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 2-я серия
22:15 Оливье и роботы. 3-я серия - «Учитель года»
22:55 Оливье и роботы. 6-я серия - «Процесс»
23:30 Оливье и роботы. 5-я серия - «Знакомство»
00:05 Оливье и роботы. 4-я серия - «Робот Всеволод»
00:40 Оливье и роботы. 2-я серия - «Храброе сердце»
01:20 Оливье и роботы. 1-я серия - «Привет Андрей»
01:45 Папа-досвидос
03:30 Шоу начинается
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия
05:15 Алло! Вас слышу!
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 152-я - 160-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Трансформеры: Последний рыцарь
10:40 Кухня. Сезон 5. 5-я - 10-я серии
13:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 15-я - 20-я серии
17:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
20:00 Большой побег. 1-я серия
21:00 Пираты Карибского моря. На краю света
00:25 На гребне волны
02:40 Молодёжка. Сезон 2. 11-я - 13-я серии
Матч ТВ
04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России в закрытых помещениях
06:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:05 Новости
10:10 Специальный репортаж
10:30 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее
11:30 Есть тема!
12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Салават Юлаев». Прямой эфир
14:45 Все на Матч!
15:15 Вы это видели?
16:15 Ты в бане!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Нефтехимик» -«Ак Барс». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Конференций. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) - АЗ (Нидерланды). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Тор. Рагнарёк
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Ангел мести
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Зафронтовые разведчики
05:40 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Братья по крови
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Котовский. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Котовский. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Сталинград. Ни шагу назад! 2-я серия
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Жестокий романс
02:05 Братья по крови
03:25 Постарайся остаться живым
04:35 Резидент Мария
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Императорские театры
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Анна Маньяни
07:30 Новости культуры
07:35 Увидеть Древний Египет глазами фараонов
08:30 Жизнь и судьба
08:55 «Бал в «Савойе». 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Вечер памяти Андрея Миронова. Придут друзья...». 1991
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:25 Сёгун. 6-я серия
13:55 Линия жизни. 65 лет Александру Ф. Скляру
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Валентин Серов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
16:30 «Бал в «Савойе». 2-я серия
17:40 Оперные дивы. Хибла Герзмава
18:25 Увидеть Древний Египет глазами фараонов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:10 Сёгун. 6-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Вечер памяти Андрея Миронова. Придут друзья...». 1991
01:10 Феномен Кулибина
01:50 Оперные дивы. Мария Гулегина
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 21-я - 23-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 15-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я серия
05:40 Пятница News. 38-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 34-я серия
06:20 Простоквашино. Сезон 1. 35-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия
06:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
07:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
09:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
10:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
11:30 Адская кухня. Сезон 5. 6-я серия
14:00 Годзилла
16:50 Робин Гуд: Начало
19:00 Безумный Макс: Дорога ярости
21:20 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
00:30 Бэтмен навсегда
02:30 Пятница News. 40-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:20 Пятница News. 39-я серия
МИР
05:00 Золото Глории. 3-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
22:25 Дайте жалобную книгу
00:10 Интердевочка
02:30 Моя любовь
03:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.