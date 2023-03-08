Программа передач, ТВ программа на 8 марта 2023

Программа передач телеканалов России на среду 8 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.03.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни
05:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
06:30 Гусарская баллада
08:15 Весна на Заречной улице
10:00 Новости
10:15 Служебный роман
12:00 Новости
12:15 Служебный роман
13:35 Москва слезам не верит
16:25 Красотка
18:45 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск
21:00 Время
21:30 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 7-я серия
22:30 Творческий вечер Алексея Рыбникова. «Через тернии к звездам»
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:05 Любовь нежданная нагрянет
08:55 Ирония судьбы, или C легким паром! 1-я серия
11:00 Вести
11:30 Ирония судьбы, или C легким паром! 2-я серия
13:15 О чём поют 8 марта
14:50 Петросян и женщины
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Любовь и голуби
23:00 Пара из будущего
00:55 Женщины
ТВЦ
04:45 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
05:30 Мой герой. Игорь Гордин
06:05 Женщина с лилиями
07:40 Медовый месяц
09:20 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
10:15 Не может быть!
11:30 События
11:45 Не может быть!
12:25 Тайна песни. Когда простым и нежным взором
13:10 Рассвет на Санторини. 1-я серия
14:05 Рассвет на Санторини. 2-я серия
15:00 Соколова подозревает всех. 1-я - 4-я серии
18:30 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:20 Приют комедиантов. Первый поцелуй
00:00 Самогонщицы
01:45 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
НТВ
04:15 Криминальный доктор. 10-я серия
05:20 Таинственная Россия. Москва. Матрона - заступница столицы?
06:05 Мама в законе
08:00 Сегодня
08:25 Мама в законе
10:00 Сегодня
19:40 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
16:00 Сегодня
19:40 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
19:00 Сегодня
19:40 Фемида видит. «Жизнь и судьба Анны Шумилиной». «Старые счеты». «Лучший из худших». «Роль со словами». «Зверьё». «Полковник». «Весь мир театр». «Древнейшая из профессий». «Замурованный». «Старое дело»
21:00 Папы
23:10 Праздничный концерт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко
01:20 Богини правосудия
04:55 Москва. Три вокзала 8. Вагон-призрак
5 канал
05:00 Маша и Медведь
05:20 Золушка
06:35 Три орешка для Золушки
08:05 Не могу сказать прощай
09:45 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
12:40 Отставник. 1-я часть
13:40 Отставник. 2-я часть
14:35 Отставник-2. Своих не бросаем
16:25 Отставник-3
18:20 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
19:20 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
20:20 Тайфун. 1-я - 4-я серии
00:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия
01:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия
02:45 Опера. Хроники убойного отдела. Простой мотив
03:35 Опера. Хроники убойного отдела. Стрелка
04:20 Лютый-2. 1-я серия
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Иметь - не иметь». «Житейская история»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:35 Молодая жена
08:25 Отдам котят в хорошие руки
10:30 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
14:45 Тест на верность. 1-я - 4-я серии
19:00 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии
23:10 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии
01:05 Молодая жена
02:40 Девичник. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
10:00 Однажды в России. Дайджесты-2023. 1-я - 6-я серии
15:50 Бабушка лёгкого поведения
17:30 Бабушка лёгкого поведения-2
19:10 Прабабушка лёгкого поведения
21:00 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия
22:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
23:00 Женский стендап. 64-я серия
00:00 На гребне волны
02:10 Импровизация. 5-я - 7-я серии
04:35 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия
05:15 Замок лгунов
05:30 Лиса и волк
05:40 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
05:50 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
06:05 Наследство волшебника Бахрама
06:30 Как львенок и черепаха пели песню
06:35 Винни-Пух
06:50 Винни-Пух идет в гости
07:00 Винни-Пух и день забот
07:25 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
09:15 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
11:20 Детектив Финник
12:00 Маленькое привидение
13:55 Двое: я и моя тень
16:00 Титаник
20:00 На выход! 1-я серия
20:45 Пираты Карибского моря: На странных берегах
23:25 Любовь-морковь
01:35 Шарлотта Грей
03:30 Молодёжка. Сезон 2. 14-я серия
04:15 Молодёжка. Сезон 2. 15-я серия
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - УНИКС (Казань)
06:00 Правила игры
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Художественная гимнастика. Гала-концерт
10:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямой эфир
10:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:40 Большой хоккей
12:10 Санный спорт. Чемпионат России. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Команды. Прямой эфир
14:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Автомобилист». Прямой эфир
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - «Торпедо». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Лига чемпионов. On-line
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
08:45 Сержант
12:30 Новости
12:45 Засекреченные списки. Женский спецназ
13:40 Документальный спецпроект. Снайперши
14:30 Документальный спецпроект. Женский батальон
15:30 Засекреченные списки. Женщины ВСУ: 7 самых жестоких
16:30 Новости
16:45 Как я стал русским
18:40 Брат
20:35 Брат-2
23:05 Сестры
00:45 Кочегар
02:05 Я тоже хочу
03:25 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Резидент Мария
05:30 Девушка с характером
07:05 Сверстницы
08:00 Новости дня
08:15 Сверстницы
09:00 Жуков. 1-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Жуков. 1-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Жуков. 1-я - 12-я серии
21:00 Праздничный концерт ко Дню 8 марта
22:30 Берегите женщин
01:15 Небесные ласточки
03:25 Цирк зажигает огни
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва балетная
07:00 Мультфильмы. «Таёжная сказка». «Царевна-лягушка»
07:55 Шофер на один рейс
10:15 Исторические курорты России. Ессентуки
10:45 Сватовство гусара
11:55 Забытое ремесло. Сваха
12:10 Мама - жираф
13:05 Красота по-русски
14:00 Золушка
15:20 ХХХI церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»
16:45 Пешком... Москва весёлая
17:10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита
17:55 Романтика романса
18:50 Весна
20:35 Шербурские зонтики
22:05 Балет «Катарина, или Дочь разбойника»
00:45 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита
01:30 Мама - жираф
02:25 Мультфильмы для взрослых. «Мартынко». «Сказка о глупом муже». «Знакомые картинки»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
05:40 Пятница News. 39-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 40-я - 46-я серии
07:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
08:20 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
09:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
10:20 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
11:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
12:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
14:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
15:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
16:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
17:40 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
19:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия
20:20 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
21:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
22:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
00:00 Бэтмен и Робин
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»
04:00 Пятница News. 40-я серия
04:25 Простоквашино. Сезон 1. 15-я - 20-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
05:35 Василиса Прекрасная
06:45 Вокзал для двоих
09:15 Сердца трех. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Сердца трех. 1-я - 5-я серии
14:05 Танцуй, танцуй
16:00 Новости
16:15 Танцуй, танцуй
17:05 Танцор диско
18:30 Новости
18:45 Танцор диско
20:00 Слабое звено
23:45 Секс-миссия, или Новые амазонки
01:25 Весна
03:05 Девушка спешит на свидание
04:10 Наше кино. История большой любви
04:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.