Программа передач, ТВ программа на 9 марта 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 9 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 13-я серия
22:20 Лимитчицы. 14-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Пружина для мышеловки», 1-я часть
03:05 Каменская-6. «Пружина для мышеловки», 2-я часть
03:50 Личное дело. 57-я серия
ТВЦ
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
05:25 Москва резиновая
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Лекарства off-label
08:35 Самара-городок
10:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
11:30 События
11:50 Птичка в клетке. 1-я серия
12:45 Птичка в клетке. 2-я серия
13:40 Мой герой. Дарья Донцова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 76-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 77-я серия
16:55 Мужчины Анны Самохиной
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Внезапные смерти звёзд
23:10 Актёрские драмы. Секс-бомбы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Список Пырьева. От любви до ненависти
01:25 Знак качества. Запах и цвет продуктов
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина
02:45 Осторожно, мошенники! Коммунальщики-проходимцы
03:15 Птичка в клетке. 1-я серия
03:55 Птичка в клетке. 2-я серия
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Вагон-призрак
05:40 Москва. Три вокзала 8. Портрет в интерьере
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Формула неуязвимости», 1-я и 2-я серии. «Операция «Каcсандра», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Формула неуязвимости», 1-я и 2-я серии. «Операция «Каcсандра», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь от соседа?
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 15-я серия
21:00 Аутсайдер. 16-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери». «Я все про вас знаю»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери». «Я все про вас знаю»
00:50 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет экология снова станет наукой
01:55 Легенда Феррари. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Электричка в 7.40
5 канал
05:00 Известия
05:25 Лютый-2. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Отставник. 1-я часть
10:25 Отставник. 2-я часть
11:20 Отставник-2. Своих не бросаем
13:00 Известия
13:30 Отставник-2. Своих не бросаем
13:45 Морские дьяволы-4. Забытые
14:45 Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца
15:45 Морские дьяволы-4. Доставить любой ценой
16:40 Морские дьяволы-4. Лица с обложки
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Лица с обложки
18:10 Морские дьяволы-4. Мертвый штиль
19:05 Морские дьяволы-4. Незваные гости
19:55 След. Родительский чат
20:45 След. Лучший мой подарочек
21:30 След. Вверх тормашками
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 1-я серия
23:10 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 2-я серия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гедонизм и эстетика
01:15 След. Коса покойницы
01:55 След. Губы дьявола
02:30 След. Крокодиловы слезы
03:05 Прокурорская проверка. Последняя остановка
04:00 Прокурорская проверка. Ферма
Домашний
02:40 Девичник. 1-я - 4-я серии
05:45 Настоящая Ванга
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
12:05 Порча. Скряга
12:40 Знахарка. За стеной
13:15 Верну любимого. Не твоя
13:45 Голоса ушедших душ. Соседка
14:20 Твой Dомашний доктор
14:35 Солнце, море и любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Тёмное прошлое. 1-я - 4-я серии
23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 33-я - 36-я серии
02:35 Порча. Скряга
03:00 Знахарка. За стеной
03:25 Верну любимого. Не твоя
03:55 Голоса ушедших душ. Соседка
04:20 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 17-я серия
05:20 Comedy Баттл. 18-я серия
06:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:30 Хочу перемен. 1-я серия
09:00 Ольга. 27-я - 40-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 6. 203-я - 210-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 52-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 53-я серия
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 3-я серия
22:15 Поступь хаоса
00:20 Агенты А.Н.К.Л.
02:20 Импровизация. 8-я серия
03:10 Импровизация. 9-я серия
03:55 Comedy Баттл. 19-я серия
04:40 Comedy Баттл. 20-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия
05:15 Мойдодыр
05:30 Лев и заяц
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 182-я - 190-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Уральские пельмени
10:40 Кухня. Сезон 5. 11-я - 16-я серии
13:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 21-я серия
14:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 4-я серии
16:35 Пираты Карибского моря. На краю света
20:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
22:35 Отмель
00:20 На гребне волны
02:30 Молодёжка
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
06:00 Большой хоккей
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
10:05 География спорта. Коломна
10:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
13:20 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Футбол. Лига чемпионов. On-line
16:25 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бетис» (Испания). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Смешанные единоборства. АСА. А.-Р. Джанаев - Р. Пессоа
03:55 Новости
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Многоборье
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лара Крофт
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Непристойное предложение
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Цирк зажигает огни
05:05 Русская рулетка. Женский вариант
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Смертельная ошибка
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Ступени Победы. «Ночные ведьмы» Севастополя
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Признать виновным
01:00 Смертельная ошибка
02:40 Сверстницы
04:05 Король Дроздобород
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Врубеля
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Инна Макарова
07:30 Новости культуры
07:35 Ватикан - город, который хотел стать вечным
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Забытое ремесло. Мельник
09:05 Тайны семьи де Граншан. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Танцует Людмила Семеняка». 1979
12:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12:20 Больше, чем любовь
13:05 Шофер на один рейс. 1-я серия
14:15 Я из тёмной провинции странник...
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Беломорские узоры
15:45 Острова. 90 лет со Дня рождения Николая Дмитриева
16:25 Первые в мире. Парашют Котельникова
16:40 Тайны семьи де Граншан. 1-я серия
17:35 Оперные дивы. Динара Алиева
18:35 Ватикан - город, который хотел стать вечным
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Валерия Пустовая. «Ода радости»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
21:30 Энигма. Оле Бэкхой
22:15 Сыграй это еще раз, Сэм
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Танцует Людмила Семеняка«. 1979
01:05 Больше, чем любовь. Яков Сегель и Лилиана Алешникова
01:45 Оперные дивы. Динара Алиева
02:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 27-я - 29-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я - 18-я серии
05:40 Пятница News. 38-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я - 21-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 43-я - 52-я серии
07:40 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
08:40 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
09:50 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
11:00 Адская кухня. Сезон 5. 7-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 50-я серия
20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 10-я серия - «Бразилия«
21:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
00:10 Блэйд
02:20 Пятница News. 41-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
04:30 Пятница News. 40-я серия
04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 16-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Ларец Марии Медичи
07:25 Дайте жалобную книгу
09:05 Слабое звено
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Интердевочка
00:30 Тайна «Черных дроздов»
02:05 Наше кино. История большой любви
02:30 Дела судебные. Битва за будущее
03:10 Дела судебные. Новые истории
03:35 Частная жизнь Петра Виноградова
Время начала передач - московское.