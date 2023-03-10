Программа передач, ТВ программа на 10 марта 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 10 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 «Я создан для тебя». «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Лимитчицы. 15-я серия
22:30 Лимитчицы. 16-я серия
23:40 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
01:30 Клуб обманутых жен
ТВЦ
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
05:20 Мой герой. Дарья Донцова
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Афоня
08:30 Тёмная сторона света. 1-я серия
09:25 Тёмная сторона света. 2-я серия
10:30 Тёмная сторона света-2. 1-я серия
11:30 События
11:50 Тёмная сторона света-2. 2-я серия
12:35 Тёмная сторона света-3. 1-я серия
13:30 Тёмная сторона света-3. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Тёмная сторона света-3. 3-я серия
15:55 Тёмная сторона света-3. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Вера больше не верит. 1-я серия
19:10 Вера больше не верит. 2-я серия
20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни о любви
00:05 Дорогой мой человек
01:50 Река памяти
03:20 Петровка, 38
03:35 Женщины способны на всё
04:30 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Электричка в 7.40
05:40 Москва. Три вокзала 8. На обратном пути
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 17-я серия
21:00 Аутсайдер. 18-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. Бойня
23:00 Невский. Тень архитектора. Посредник
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:25 Квартирный вопрос
03:15 Легенда Феррари. 5-я серия
04:10 Легенда Феррари. 6-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия
07:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия
08:25 Отставник-3
09:00 Известия
09:30 Отставник-3
10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
12:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Вирус
14:25 Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения
15:25 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке
16:25 Морские дьяволы-4. Новички
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Брешь в защите
18:55 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков
19:55 След. Дистанция
20:40 След. Как рассчитаться с долгами
21:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 1-я серия
22:20 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 2-я серия
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Стас Пьеха. Вопреки самому себе
00:55 Такая работа-2. Жертва оперативной комбинации
01:35 Такая работа-2. Благими и не очень намерениями
02:05 Такая работа-2. Департамент смерти
02:40 Такая работа-2. Неожиданный ракурс
03:20 Такая работа-2. Выгодное предложение
03:50 Такая работа-2. Праздник каждый день
04:25 Такая работа-2. Галерея раздора
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
12:10 Порча. Полынь
12:45 Знахарка. Жизнь во сне
13:20 Верну любимого. Клянусь полюбит
13:55 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
14:30 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии
19:00 Побег в неизвестность. 1-я - 4-я серии
23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 37-я - 40-я серии
02:40 Порча. Полынь
03:05 Знахарка. Жизнь во сне
03:30 Верну любимого. Клянусь полюбит
04:00 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
04:20 6 кадров
04:35 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 20-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
09:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я - 228-я серии
12:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2023. 1-я - 9-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 777-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 230-я серия
00:00 Крепись!
01:50 Импровизация. 10-я серия
02:40 Импровизация. 11-я серия
03:30 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
СТС
04:45 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 246-я - 252-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:05 Большое путешествие
09:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
11:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 1-я часть
13:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»
14:45 Уральские пельмени. Принцесса огорошена
16:15 Уральские пельмени. Шубный приговор
17:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием
19:25 Уральские пельмени. Модный перебор
21:00 Уральские пельмени
01:00 Лучшее во мне
02:55 Молодёжка. Сезон 2. 16-я - 18-я серии
Матч ТВ
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Многоборье
06:00 География спорта. Коломна
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Ты в бане!
10:35 Футбол. Еврокубки. On-line
12:35 Лица страны. Андрей Чемеркин
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Автомобилист« - «Металлург». Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Северсталь». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Смешанные единоборства. One FC
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Самара»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Код 8
21:40 Птица в клетке. Заражение
23:20 Обитель зла
01:10 Обитель зла 2: Апокалипсис
02:30 Фобос
03:50 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Король Дроздобород
05:15 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии
09:45 Партизанское детство. Как девочки на войну уходили
10:40 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Возвращение резидента
18:00 Новости дня
18:40 Возвращение резидента
18:55 Конец операции «Резидент»
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Зара
00:10 Соломенная шляпка
02:30 Признать виновным
03:45 Самый сильный
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва львиная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александр Роу
07:30 Новости культуры
07:35 Хранители жизни. Склифосовский
08:15 Цвет времени. Карандаш
08:25 Новости культуры
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
09:05 Тайны семьи де Граншан. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. «Дети капитана Гранта». 100 лет со дня рождения Якова Сегеля
11:45 Больше, чем любовь. Яков Сегель и Лилиана Алешникова
12:25 Цвет времени. Павел Федотов
12:40 Открытая книга. Валерия Пустовая. «Ода радости»
13:05 Шофер на один рейс. 2-я серия
14:15 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
14:30 Война Жозефа Котина
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Таманский полуостров
15:35 Энигма. Оле Бэкхой
16:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
16:45 Тайны семьи де Граншан. 2-я серия
17:45 Оперные дивы. Марина Ребека
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. К 65-летию Максима Кронгауза
20:40 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»
21:20 Я шагаю по Москве
22:35 2 Верник 2. Олеся Судзиловская и Арам Вардеванян
23:30 Новости культуры
23:50 Странники терпенья
01:35 Искатели. Дракон Голубых озер
02:25 Мультфильмы для взрослых. «Падал прошлогодний снег» . «Банкет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 30-я - 32-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия
05:30 Пятница News. 40-я серия
06:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
06:50 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
07:50 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
08:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
10:00 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
11:00 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
12:10 Адская кухня. Сезон 5. 8-я серия
14:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
15:30 На ножах. Сезон 8. 8-я серия
16:50 Безумный Макс: Дорога ярости
19:00 Дурдом. Сезон 1. 16-я серия - «Кот»
19:30 Дурдом. Сезон 1. 17-я серия - «Кризис»
20:00 Дурдом. Сезон 1. 18-я серия - «Один-один»
20:40 Дурдом. Сезон 1. 19-я серия - «Маленькая ложь»
21:10 Дурдом. Сезон 1. 20-я серия - «День рождения Романа»
21:40 Дурдом. Сезон 1. 21-я серия - «Деньги»
22:20 Дюплекс
00:00 Паразиты
02:20 Пятница News. 42-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
04:30 Пятница News. 41-я серия
04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я серия
04:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 21-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:55 Золушка
08:20 Ларец Марии Медичи
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Танцор диско
22:25 Танцуй, танцуй
01:00 Наше кино. История большой любви
01:25 Близнецы
02:45 Сердца четырех
04:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.