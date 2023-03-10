Программа передач, ТВ программа на 10 марта 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 10 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 «Я создан для тебя». «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Лимитчицы. 15-я серия

22:30 Лимитчицы. 16-я серия

23:40 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

01:30 Клуб обманутых жен



ТВЦ



04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

05:20 Мой герой. Дарья Донцова

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Афоня

08:30 Тёмная сторона света. 1-я серия

09:25 Тёмная сторона света. 2-я серия

10:30 Тёмная сторона света-2. 1-я серия

11:30 События

11:50 Тёмная сторона света-2. 2-я серия

12:35 Тёмная сторона света-3. 1-я серия

13:30 Тёмная сторона света-3. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Тёмная сторона света-3. 3-я серия

15:55 Тёмная сторона света-3. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Вера больше не верит. 1-я серия

19:10 Вера больше не верит. 2-я серия

20:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни о любви

00:05 Дорогой мой человек

01:50 Река памяти

03:20 Петровка, 38

03:35 Женщины способны на всё

04:30 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Электричка в 7.40

05:40 Москва. Три вокзала 8. На обратном пути

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии. «Стальной кулак», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 17-я серия

21:00 Аутсайдер. 18-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. Бойня

23:00 Невский. Тень архитектора. Посредник

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:15 Легенда Феррари. 5-я серия

04:10 Легенда Феррари. 6-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия

07:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия

08:25 Отставник-3

09:00 Известия

09:30 Отставник-3

10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

12:00 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Вирус

14:25 Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения

15:25 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке

16:25 Морские дьяволы-4. Новички

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Брешь в защите

18:55 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков

19:55 След. Дистанция

20:40 След. Как рассчитаться с долгами

21:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 1-я серия

22:20 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 2-я серия

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Стас Пьеха. Вопреки самому себе

00:55 Такая работа-2. Жертва оперативной комбинации

01:35 Такая работа-2. Благими и не очень намерениями

02:05 Такая работа-2. Департамент смерти

02:40 Такая работа-2. Неожиданный ракурс

03:20 Такая работа-2. Выгодное предложение

03:50 Такая работа-2. Праздник каждый день

04:25 Такая работа-2. Галерея раздора



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

12:10 Порча. Полынь

12:45 Знахарка. Жизнь во сне

13:20 Верну любимого. Клянусь полюбит

13:55 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

14:30 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии

19:00 Побег в неизвестность. 1-я - 4-я серии

23:05 Восток-Запад. Сезон 2. 37-я - 40-я серии

02:40 Порча. Полынь

03:05 Знахарка. Жизнь во сне

03:30 Верну любимого. Клянусь полюбит

04:00 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

04:20 6 кадров

04:35 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 20-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

09:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я - 228-я серии

12:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2023. 1-я - 9-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 777-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 230-я серия

00:00 Крепись!

01:50 Импровизация. 10-я серия

02:40 Импровизация. 11-я серия

03:30 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»



СТС



04:45 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 246-я - 252-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:05 Большое путешествие

09:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

11:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 1-я часть

13:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»

14:45 Уральские пельмени. Принцесса огорошена

16:15 Уральские пельмени. Шубный приговор

17:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием

19:25 Уральские пельмени. Модный перебор

21:00 Уральские пельмени

01:00 Лучшее во мне

02:55 Молодёжка. Сезон 2. 16-я - 18-я серии



Матч ТВ



04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины. Многоборье

06:00 География спорта. Коломна

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Ты в бане!

10:35 Футбол. Еврокубки. On-line

12:35 Лица страны. Андрей Чемеркин

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Новости

14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Автомобилист« - «Металлург». Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Северсталь». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Интер». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Смешанные единоборства. One FC

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Самара»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Код 8

21:40 Птица в клетке. Заражение

23:20 Обитель зла

01:10 Обитель зла 2: Апокалипсис

02:30 Фобос

03:50 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Король Дроздобород

05:15 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Обгоняя время. 1-я - 4-я серии

09:45 Партизанское детство. Как девочки на войну уходили

10:40 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Женщина без чувства юмора. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Возвращение резидента

18:00 Новости дня

18:40 Возвращение резидента

18:55 Конец операции «Резидент»

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Зара

00:10 Соломенная шляпка

02:30 Признать виновным

03:45 Самый сильный



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва львиная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александр Роу

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Склифосовский

08:15 Цвет времени. Карандаш

08:25 Новости культуры

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

09:05 Тайны семьи де Граншан. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. «Дети капитана Гранта». 100 лет со дня рождения Якова Сегеля

11:45 Больше, чем любовь. Яков Сегель и Лилиана Алешникова

12:25 Цвет времени. Павел Федотов

12:40 Открытая книга. Валерия Пустовая. «Ода радости»

13:05 Шофер на один рейс. 2-я серия

14:15 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

14:30 Война Жозефа Котина

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Таманский полуостров

15:35 Энигма. Оле Бэкхой

16:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

16:45 Тайны семьи де Граншан. 2-я серия

17:45 Оперные дивы. Марина Ребека

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. К 65-летию Максима Кронгауза

20:40 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»

21:20 Я шагаю по Москве

22:35 2 Верник 2. Олеся Судзиловская и Арам Вардеванян

23:30 Новости культуры

23:50 Странники терпенья

01:35 Искатели. Дракон Голубых озер

02:25 Мультфильмы для взрослых. «Падал прошлогодний снег» . «Банкет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 30-я - 32-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия

05:30 Пятница News. 40-я серия

06:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

06:50 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

07:50 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

08:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

10:00 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

11:00 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

12:10 Адская кухня. Сезон 5. 8-я серия

14:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

15:30 На ножах. Сезон 8. 8-я серия

16:50 Безумный Макс: Дорога ярости

19:00 Дурдом. Сезон 1. 16-я серия - «Кот»

19:30 Дурдом. Сезон 1. 17-я серия - «Кризис»

20:00 Дурдом. Сезон 1. 18-я серия - «Один-один»

20:40 Дурдом. Сезон 1. 19-я серия - «Маленькая ложь»

21:10 Дурдом. Сезон 1. 20-я серия - «День рождения Романа»

21:40 Дурдом. Сезон 1. 21-я серия - «Деньги»

22:20 Дюплекс

00:00 Паразиты

02:20 Пятница News. 42-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

04:30 Пятница News. 41-я серия

04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я серия

04:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 21-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:55 Золушка

08:20 Ларец Марии Медичи

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Танцор диско

22:25 Танцуй, танцуй

01:00 Наше кино. История большой любви

01:25 Близнецы

02:45 Сердца четырех

04:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 9 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 8 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 7 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 6 марта 2023 СТС на 19 февраля, программа передач на весь день ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день ТВЦ на 19 февраля, программа передач на весь день



