Программа передач, ТВ программа на 11 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 11 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.03.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:05 По законам военного времени. 9-я - 12-я серии

17:10 Объяснение в любви

18:00 Вечерние новости

18:20 Объяснение в любви

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Не все дома

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Огурец

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Акушерка. Счастье на заказ. 1-я - 5-я серии

17:30 Вести

18:00 Привет, Андрей! Забытые, но незабываемые песни 90-х

20:00 Вести

21:00 Мама может

00:35 Крёстная

04:10 Услышь моё сердце



ТВЦ



04:30 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья

05:10 Не может быть!

06:45 Православная энциклопедия. Что значит правильно молиться? Продолжение разговора. Путешествие в Сергиев Посад. Николай Карамзин

07:10 Рассвет на Санторини. 1-я серия

08:00 Рассвет на Санторини. 2-я серия

08:55 Найдёныш. 1-я серия

09:45 Найдёныш. 2-я серия

10:55 Дорогой мой человек

11:30 События

11:45 Дорогой мой человек

13:15 Венец творения. 1-я серия

14:30 События

14:45 Венец творения. 2-я - 4-я серии

17:25 Репейник. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Мелания Трамп

00:10 90-е. Кремлёвская кухня

00:55 Специальный репортаж. Логика безумия

01:20 Женщины Иосифа Кобзона

02:05 Женщины Александра Абдулова

02:45 Мужчины Анны Самохиной

03:25 10 самых... Внезапные смерти звёзд

03:55 Самара-городок



НТВ



04:10 Легенда Феррари. 6-я серия

05:05 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «Парадокс лжеца», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Лариса Рубальская

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 «Все лучшее для вас». К юбилею Ирины Понаровской

02:10 Дачный ответ

03:00 Легенда Феррари. 7-я серия

04:00 Легенда Феррари. 8-я серия



5 канал



05:00 Такая работа-2. Королевство красоты

05:35 Такая работа-2. Запрещённые игры

06:15 Такая работа-2. Материнский инстинкт

06:50 Не могу сказать прощай

08:10 Три орешка для Золушки

09:45 Светская хроника

10:45 Дознаватель-2. Груз

11:40 Дознаватель-2. Расплата

12:40 Дознаватель-2. Правильное решение

13:30 Дознаватель-2. Личные отношения

14:25 Дознаватель-2. Ультиматум

15:20 Дознаватель-2. Операция

16:20 Дознаватель-2. Семья

17:15 Дознаватель-2. Полицейский

18:15 След. Ко мне, Петрович!

19:15 След. Надгробный гаджет

20:00 След. Охотники и собиратели

20:45 След. Худшая версия

21:35 След. Кровавые банки

22:20 След. Челлендж

23:05 След. День волшебства

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Пропавшие дети

01:55 Прокурорская проверка. Особое предложение

02:50 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 1

03:45 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 2

04:40 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!



Домашний



04:35 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

05:25 По делам несовершеннолетних

06:15 Отдам котят в хорошие руки

08:05 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии

10:00 Пять ужинов

10:15 Сезон дождей. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 180-я - 183-я серии

22:20 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

01:50 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Бьюти баттл. 3-я серия

09:30 Однажды в России. 229-я серия

10:10 Бедный олигарх. 1-я - 10-я серии

14:10 Ресторан по понятиям-2. 1-я - 12-я серии

20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх

21:00 Конфетка. 7-я серия

23:00 Женский Стендап. 66-я серия

00:00 Такое кино! 435-я серия

00:35 Неизвестный

02:30 Импровизация. 12-я серия

03:15 Импровизация. 13-я серия

04:00 Comedy Баттл. 1-я серия

04:45 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



02:55 Молодёжка

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 5-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Суперниндзя

13:05 Маленькое привидение

15:00 Двое: я и моя тень

17:05 Веном

19:05 Перси Джексон и похититель молний

21:30 Перси Джексон и Море чудовищ

23:35 Русалка и дочь короля

01:25 Сердцеедки

03:25 Молодёжка

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Самара»

06:00 Всё о главном

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Салават Юлаев». Прямой эфир

12:15 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

13:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

18:45 Новости

18:50 Все на Матч!

19:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Наполи» - «Аталанта». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:55 Новости

23:00 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили. А. Волков - А. Романов. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: битва дронов

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Главное украинское враньё

18:00 Стражи Галактики

20:15 Стражи Галактики. Часть 2

22:50 Земля будущего

01:15 Звездный десант-2: Герой Федерации

02:35 Звездный десант-3: Мародер

04:05 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Самый сильный

05:05 Золотой гусь

06:10 Женитьба Бальзаминова

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Маршалы Сталина

10:00 Деловые люди

11:45 Легенды музыки. Игорь Саруханов

12:10 Легенды науки. Илья Мечников

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Война миров

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:40 Главный день. Стахановцы

16:25 Битва оружейников. Вертолеты. Миль против Сикорского

17:20 Золотая мина

18:00 Новости дня

18:30 Золотая мина

20:45 Легендарные матчи

23:45 Случай в тайге

01:25 Деловые люди

02:45 Король Дроздобород

03:55 Возвращение резидента



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Нодар Думбадзе «Закон вечности»

07:05 Мультфильмы. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Чудесный колокольчик»

07:55 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»

08:35 Я шагаю по Москве

09:55 Мы - грамотеи!

10:40 «SOS» над тайгой»

11:45 Человеческий фактор. Дом белого аиста

12:15 Черные дыры. Белые пятна

12:55 Эффект бабочки. Энциклопедия. «Не бойся знать»

13:25 Шотландия - сказочный мир дикой природы

14:20 Рассказы из русской истории

15:35 Екатерина Семенчук и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

17:05 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

17:30 Благочестивая Марта

19:50 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии

20:45 Три тополя на Плющихе

22:00 Агора

23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Вадим Репин и группа «Spokan girls»

00:00 «SOS» над тайгой»

01:05 Шотландия - сказочный мир дикой природы

02:00 Искатели. Дом Пиковой дамы

02:50 Мультфильмы для взрослых. Гром не грянет

03:00 Перерыв в вещаниилых. «Падал прошлогодний снег» . «Банкет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 33-я - 35-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

05:40 Пятница News. 41-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 1-я серия

09:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»

12:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 16-я серия - «Блогерская свадьба VS Классическая свадьба»

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 15-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в стиле урбан-шик»

17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»

19:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»

22:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

00:50 Дюплекс

02:20 Бегущий по лезвию

04:10 Пятница News. 41-я серия

04:30 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

04:35 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сердца трех. 1-я - 5-я серии

15:05 Кумир. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Кумир. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Кумир. 4-я - 8-я серии

23:35 Секс-миссия, или Новые амазонки

01:15 Подкидыш

02:20 Закон жизни

03:55 Наше кино. История большой любви

04:25 Мультфильмы



Время начала передач - московское.