Программа передач, ТВ программа на 11 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 11 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.03.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:05 По законам военного времени. 9-я - 12-я серии
17:10 Объяснение в любви
18:00 Вечерние новости
18:20 Объяснение в любви
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Не все дома
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Огурец
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Акушерка. Счастье на заказ. 1-я - 5-я серии
17:30 Вести
18:00 Привет, Андрей! Забытые, но незабываемые песни 90-х
20:00 Вести
21:00 Мама может
00:35 Крёстная
04:10 Услышь моё сердце
ТВЦ
04:30 Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья
05:10 Не может быть!
06:45 Православная энциклопедия. Что значит правильно молиться? Продолжение разговора. Путешествие в Сергиев Посад. Николай Карамзин
07:10 Рассвет на Санторини. 1-я серия
08:00 Рассвет на Санторини. 2-я серия
08:55 Найдёныш. 1-я серия
09:45 Найдёныш. 2-я серия
10:55 Дорогой мой человек
11:30 События
11:45 Дорогой мой человек
13:15 Венец творения. 1-я серия
14:30 События
14:45 Венец творения. 2-я - 4-я серии
17:25 Репейник. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Мелания Трамп
00:10 90-е. Кремлёвская кухня
00:55 Специальный репортаж. Логика безумия
01:20 Женщины Иосифа Кобзона
02:05 Женщины Александра Абдулова
02:45 Мужчины Анны Самохиной
03:25 10 самых... Внезапные смерти звёзд
03:55 Самара-городок
НТВ
04:10 Легенда Феррари. 6-я серия
05:05 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «Парадокс лжеца», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Лариса Рубальская
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 «Все лучшее для вас». К юбилею Ирины Понаровской
02:10 Дачный ответ
03:00 Легенда Феррари. 7-я серия
04:00 Легенда Феррари. 8-я серия
5 канал
05:00 Такая работа-2. Королевство красоты
05:35 Такая работа-2. Запрещённые игры
06:15 Такая работа-2. Материнский инстинкт
06:50 Не могу сказать прощай
08:10 Три орешка для Золушки
09:45 Светская хроника
10:45 Дознаватель-2. Груз
11:40 Дознаватель-2. Расплата
12:40 Дознаватель-2. Правильное решение
13:30 Дознаватель-2. Личные отношения
14:25 Дознаватель-2. Ультиматум
15:20 Дознаватель-2. Операция
16:20 Дознаватель-2. Семья
17:15 Дознаватель-2. Полицейский
18:15 След. Ко мне, Петрович!
19:15 След. Надгробный гаджет
20:00 След. Охотники и собиратели
20:45 След. Худшая версия
21:35 След. Кровавые банки
22:20 След. Челлендж
23:05 След. День волшебства
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Пропавшие дети
01:55 Прокурорская проверка. Особое предложение
02:50 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 1
03:45 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 2
04:40 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!
Домашний
04:35 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
05:25 По делам несовершеннолетних
06:15 Отдам котят в хорошие руки
08:05 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии
10:00 Пять ужинов
10:15 Сезон дождей. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 180-я - 183-я серии
22:20 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
01:50 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Бьюти баттл. 3-я серия
09:30 Однажды в России. 229-я серия
10:10 Бедный олигарх. 1-я - 10-я серии
14:10 Ресторан по понятиям-2. 1-я - 12-я серии
20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх
21:00 Конфетка. 7-я серия
23:00 Женский Стендап. 66-я серия
00:00 Такое кино! 435-я серия
00:35 Неизвестный
02:30 Импровизация. 12-я серия
03:15 Импровизация. 13-я серия
04:00 Comedy Баттл. 1-я серия
04:45 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
02:55 Молодёжка
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 5-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Суперниндзя
13:05 Маленькое привидение
15:00 Двое: я и моя тень
17:05 Веном
19:05 Перси Джексон и похититель молний
21:30 Перси Джексон и Море чудовищ
23:35 Русалка и дочь короля
01:25 Сердцеедки
03:25 Молодёжка
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Самара»
06:00 Всё о главном
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Салават Юлаев». Прямой эфир
12:15 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
13:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
18:45 Новости
18:50 Все на Матч!
19:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Наполи» - «Аталанта». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:55 Новости
23:00 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили. А. Волков - А. Романов. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: битва дронов
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Главное украинское враньё
18:00 Стражи Галактики
20:15 Стражи Галактики. Часть 2
22:50 Земля будущего
01:15 Звездный десант-2: Герой Федерации
02:35 Звездный десант-3: Мародер
04:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Самый сильный
05:05 Золотой гусь
06:10 Женитьба Бальзаминова
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Маршалы Сталина
10:00 Деловые люди
11:45 Легенды музыки. Игорь Саруханов
12:10 Легенды науки. Илья Мечников
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Война миров
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:40 Главный день. Стахановцы
16:25 Битва оружейников. Вертолеты. Миль против Сикорского
17:20 Золотая мина
18:00 Новости дня
18:30 Золотая мина
20:45 Легендарные матчи
23:45 Случай в тайге
01:25 Деловые люди
02:45 Король Дроздобород
03:55 Возвращение резидента
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Нодар Думбадзе «Закон вечности»
07:05 Мультфильмы. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Чудесный колокольчик»
07:55 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»
08:35 Я шагаю по Москве
09:55 Мы - грамотеи!
10:40 «SOS» над тайгой»
11:45 Человеческий фактор. Дом белого аиста
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Эффект бабочки. Энциклопедия. «Не бойся знать»
13:25 Шотландия - сказочный мир дикой природы
14:20 Рассказы из русской истории
15:35 Екатерина Семенчук и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
17:05 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
17:30 Благочестивая Марта
19:50 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии
20:45 Три тополя на Плющихе
22:00 Агора
23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Вадим Репин и группа «Spokan girls»
00:00 «SOS» над тайгой»
01:05 Шотландия - сказочный мир дикой природы
02:00 Искатели. Дом Пиковой дамы
02:50 Мультфильмы для взрослых. Гром не грянет
03:00 Перерыв в вещаниилых. «Падал прошлогодний снег» . «Банкет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 33-я - 35-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
05:40 Пятница News. 41-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»
12:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 16-я серия - «Блогерская свадьба VS Классическая свадьба»
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 15-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в стиле урбан-шик»
17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»
19:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия - «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»
22:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
00:50 Дюплекс
02:20 Бегущий по лезвию
04:10 Пятница News. 41-я серия
04:30 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
04:35 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сердца трех. 1-я - 5-я серии
15:05 Кумир. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Кумир. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Кумир. 4-я - 8-я серии
23:35 Секс-миссия, или Новые амазонки
01:15 Подкидыш
02:20 Закон жизни
03:55 Наше кино. История большой любви
04:25 Мультфильмы
Время начала передач - московское.