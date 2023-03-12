Программа передач, ТВ программа на 12 марта 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.03.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Анкара
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Благословите женщину
16:30 «Век СССР». 1-я серия - «Восток»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 8-я серия
23:30 «На футболе с Денисом Казанским»
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
04:10 Услышь моё сердце
05:55 Пряники из картошки
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены. Выпуск от 12 марта
12:35 Акушерка. Счастье на заказ. 6-я - 10-я серии
17:30 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Чего хотят мужчины
03:10 Пряники из картошки
ТВЦ
03:55 Самара-городок
05:35 Большое кино. Афоня
06:00 Вера больше не верит. 1-я серия
06:40 Вера больше не верит. 2-я серия
07:30 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
08:15 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
09:10 Здоровый смысл
09:40 Река памяти
11:30 События
11:45 Евдокия
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 5-я серия - «День мартовского кота»
16:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия
17:00 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия
18:00 Танго для одной. 1-я - 4-я серии
21:30 Женщина в зеркале. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Женщина в зеркале. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
04:15 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
НТВ
05:00 Вижу-знаю. «Вечное возвращение», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:50 Звезды сошлись
01:15 Легенда Феррари. 9-я - 12-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Тайник
04:55 Москва. Три вокзала 8. Троянский конь
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!
05:35 Прокурорская проверка. Вечный вопрос
06:30 Тайфун. 1-я - 4-я серии
09:50 Наш спецназ. Неудачная сделка
10:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
11:30 Наш спецназ. По закону возмездия
12:25 Наш спецназ. Смертельный навар
13:20 Наш спецназ. Свидание на вылет
14:10 Наш спецназ. Поймать леща
15:05 Наш спецназ. Выживет сильнейший
15:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии
16:45 Наш спецназ. Последнее золото Скифа
17:35 Наш спецназ. Бизнес на колесах
18:25 След. Агент «Красавчик
19:20 След. Смерть в свободном падении
20:10 След. Друзья по несчастью
20:55 След. Должок
21:40 След. Предел возможностей
22:30 След. Бабушка № 6
23:15 След. Исчезнувший свидетель
00:05 Непокорная. 1-я - 4-я серии
03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Сектор обстрела», 1-я часть
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Сектор обстрела», 2-я часть
Домашний
05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания
05:50 6 кадров
06:20 Верь своему мужу. 1-я серия
06:30 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
10:05 Тёмное прошлое. 1-я - 4-я серии
14:20 Побег в неизвестность. 1-я - 4-я серии
18:45 Твой Dомашний доктор
19:00 Ветреный. 184-я - 187-я серии
22:25 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
01:55 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:30 Открытый микрофон. 19-я серия
06:15 Открытый микрофон. 20-я серия
07:00 СашаТаня. 11-я - 17-я серии
10:00 Хочу перемен. 2-я серия
10:30 СашаТаня. 18-я - 21-я серии
12:30 Отпетые мошенницы
14:30 Доспехи Бога - 3: Миссия "Зодиак"
17:00 Доспехи бога: В поисках сокровищ
19:00 Новые Звезды в Африке
20:30 Все везде и сразу
23:00 Конфетка. 7-я серия
01:00 Калифорнийский дорожный патруль
02:40 Импровизация. 14-я серия
03:30 Импровизация. 15-я серия
04:15 Comedy Баттл. 3-я серия
СТС
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:10 Перси Джексон и похититель молний
12:40 Перси Джексон и Море чудовищ
14:50 Пираты Карибского моря. На краю света
18:15 Пираты Карибского моря: На странных берегах
21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
23:35 Веном
01:30 Молодёжка
04:35 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
09:55 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур
11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
13:40 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили
14:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Автомобилист». Прямой эфир
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». On-Line. Прямой эфир
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Пари НН». Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сампдория». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург»
03:55 Новости
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю
15:35 Стражи Галактики
18:00 Стражи Галактики. Часть 2
20:30 Черная Пантера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:55 Возвращение резидента
06:05 Конец операции «Резидент»
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №133
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Антонов
13:10 Специальный репортаж
13:50 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Военная контрразведка. Тайная битва у южных ворот
20:40 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Золотая мина
02:15 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»
03:10 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Шалтай-Болтай». «Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле». «В Муми-дол приходит осень»
07:45 Благочестивая Марта
10:05 Диалоги о животных. 6-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:45 Три тополя на Плющихе
12:00 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Дранков
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. И.С. Тургенев. «Муму»
13:15 Бессмертнова
14:10 Наталия Бессмертнова и Михаил Лавровский в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Пешком... Москва Гайдая
17:40 Сергей Михалков. Что такое счастье
18:20 Романтика романса. Песни Александра Зацепина
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Трактир на Пятницкой
21:35 «Немного тишины...». Вечер-посвящение Олегу Ефремову
22:50 Деревенская девушка
00:30 Диалоги о животных. 6-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:15 Весна
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 41-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 11-я серии
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия
06:10 Пятница News. 42-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 25-я - 40-я серии
08:50 Остров лемуров: Мадагаскар
09:30 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
10:30 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
11:40 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
12:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
13:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
15:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
16:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
17:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
18:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
19:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
20:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
21:30 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
22:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
23:40 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
02:20 Пятница News. 42-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»
04:20 Пятница News. 42-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:45 Тайна «Черных дроздов»
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 6-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии
23:25 Кумир. 1-я серия
00:00 Вместе
01:00 Кумир. 1-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.