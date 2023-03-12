Программа передач, ТВ программа на 12 марта 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.03.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Анкара

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Благословите женщину

16:30 «Век СССР». 1-я серия - «Восток»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 8-я серия

23:30 «На футболе с Денисом Казанским»

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



04:10 Услышь моё сердце

05:55 Пряники из картошки

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены. Выпуск от 12 марта

12:35 Акушерка. Счастье на заказ. 6-я - 10-я серии

17:30 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Чего хотят мужчины

03:10 Пряники из картошки



ТВЦ



03:55 Самара-городок

05:35 Большое кино. Афоня

06:00 Вера больше не верит. 1-я серия

06:40 Вера больше не верит. 2-я серия

07:30 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

08:15 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

09:10 Здоровый смысл

09:40 Река памяти

11:30 События

11:45 Евдокия

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 5-я серия - «День мартовского кота»

16:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия

17:00 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия

18:00 Танго для одной. 1-я - 4-я серии

21:30 Женщина в зеркале. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Женщина в зеркале. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии

04:15 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом



НТВ



05:00 Вижу-знаю. «Вечное возвращение», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:50 Звезды сошлись

01:15 Легенда Феррари. 9-я - 12-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Тайник

04:55 Москва. Три вокзала 8. Троянский конь



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!

05:35 Прокурорская проверка. Вечный вопрос

06:30 Тайфун. 1-я - 4-я серии

09:50 Наш спецназ. Неудачная сделка

10:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

11:30 Наш спецназ. По закону возмездия

12:25 Наш спецназ. Смертельный навар

13:20 Наш спецназ. Свидание на вылет

14:10 Наш спецназ. Поймать леща

15:05 Наш спецназ. Выживет сильнейший

15:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии

16:45 Наш спецназ. Последнее золото Скифа

17:35 Наш спецназ. Бизнес на колесах

18:25 След. Агент «Красавчик

19:20 След. Смерть в свободном падении

20:10 След. Друзья по несчастью

20:55 След. Должок

21:40 След. Предел возможностей

22:30 След. Бабушка № 6

23:15 След. Исчезнувший свидетель

00:05 Непокорная. 1-я - 4-я серии

03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Сектор обстрела», 1-я часть

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Сектор обстрела», 2-я часть



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания

05:50 6 кадров

06:20 Верь своему мужу. 1-я серия

06:30 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

10:05 Тёмное прошлое. 1-я - 4-я серии

14:20 Побег в неизвестность. 1-я - 4-я серии

18:45 Твой Dомашний доктор

19:00 Ветреный. 184-я - 187-я серии

22:25 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

01:55 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:30 Открытый микрофон. 19-я серия

06:15 Открытый микрофон. 20-я серия

07:00 СашаТаня. 11-я - 17-я серии

10:00 Хочу перемен. 2-я серия

10:30 СашаТаня. 18-я - 21-я серии

12:30 Отпетые мошенницы

14:30 Доспехи Бога - 3: Миссия "Зодиак"

17:00 Доспехи бога: В поисках сокровищ

19:00 Новые Звезды в Африке

20:30 Все везде и сразу

23:00 Конфетка. 7-я серия

01:00 Калифорнийский дорожный патруль

02:40 Импровизация. 14-я серия

03:30 Импровизация. 15-я серия

04:15 Comedy Баттл. 3-я серия



СТС



04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:10 Перси Джексон и похититель молний

12:40 Перси Джексон и Море чудовищ

14:50 Пираты Карибского моря. На краю света

18:15 Пираты Карибского моря: На странных берегах

21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

23:35 Веном

01:30 Молодёжка

04:35 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

09:55 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

13:40 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили

14:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Автомобилист». Прямой эфир

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». On-Line. Прямой эфир

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Пари НН». Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сампдория». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург»

03:55 Новости

04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю

15:35 Стражи Галактики

18:00 Стражи Галактики. Часть 2

20:30 Черная Пантера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:55 Возвращение резидента

06:05 Конец операции «Резидент»

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №133

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Антонов

13:10 Специальный репортаж

13:50 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Военная контрразведка. Тайная битва у южных ворот

20:40 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Золотая мина

02:15 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»

03:10 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Шалтай-Болтай». «Все дело в шляпе». «Лето в Муми-доле». «В Муми-дол приходит осень»

07:45 Благочестивая Марта

10:05 Диалоги о животных. 6-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:45 Три тополя на Плющихе

12:00 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Дранков

12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. И.С. Тургенев. «Муму»

13:15 Бессмертнова

14:10 Наталия Бессмертнова и Михаил Лавровский в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Пешком... Москва Гайдая

17:40 Сергей Михалков. Что такое счастье

18:20 Романтика романса. Песни Александра Зацепина

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Трактир на Пятницкой

21:35 «Немного тишины...». Вечер-посвящение Олегу Ефремову

22:50 Деревенская девушка

00:30 Диалоги о животных. 6-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:15 Весна

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 41-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 11-я серии

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия

06:10 Пятница News. 42-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 25-я - 40-я серии

08:50 Остров лемуров: Мадагаскар

09:30 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

10:30 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

11:40 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

12:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

13:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

15:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

16:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

17:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

18:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

19:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

20:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

21:30 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

22:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

23:40 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

02:20 Пятница News. 42-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»

04:20 Пятница News. 42-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:45 Тайна «Черных дроздов»

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 6-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии

23:25 Кумир. 1-я серия

00:00 Вместе

01:00 Кумир. 1-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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