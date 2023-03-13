Программа передач, ТВ программа 13 марта 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 13 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Телепрограмма на 14 марта
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Сибириада: спасение рядового сокола
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 1-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 2-я серия
23:25 Бесогон ТВ
00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03:05 Дуэт по праву. 1-я серия
04:00 Дуэт по праву. 2-я серия
ТВЦ
05:00 Большое кино. Блондинка за углом
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Мимино
08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия
09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 1-я серия
12:45 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Ткачук
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 68-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 37-я серия
16:55 90-е. Королевы красоты
17:50 События
18:05 Другая. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Дело принципа
23:10 Знак качества. Пицца
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Александр Белявский
01:25 90-е. Жёны миллионеров
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Тамбовские волки, или Антонов против Антонова
02:45 Осторожно, мошенники! Едрён батон
03:15 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 1-я серия
03:55 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия
04:45 Нонна Мордюкова. Право на одиночество
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Троянский конь
05:40 Москва. Три вокзала 8. Юбилей
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Украденная дочь-двойняшка?
19:00 Сегодня
20:00 Призвание. 1-я серия
21:00 Призвание. 2-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери», «Я всё про вас знаю», «Бойня»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери», «Я всё про вас знаю», «Бойня»
01:40 Объявлен в розыск. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Лови удачу
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Двойная ошибка
06:15 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Враждебная среда
14:25 Морские дьяволы-4. Наряд
15:20 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих
16:20 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски
17:25 Морские дьяволы-4. На глубине
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. На глубине
18:45 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
19:40 След. Тоненький ледок
20:30 След. Красная комната
21:20 След. Восстание холодильников
22:15 Филин-2. Бонжур, Филин
23:10 Филин-2. Загадка Стефана
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сильное плечо
01:15 След. Давление
01:55 След. Смерть ради смеха
02:30 След. Добинский эксперимент
03:05 Прокурорская проверка. Похудей до смерти
04:00 Прокурорская проверка. Бешеные деньги
Домашний
04:00 Восток-Запад
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»
12:45 Порча. Лихо
13:15 Знахарка. Горечь обиды
13:50 Верну любимого. Спасение утопающих
14:25 Голоса ушедших душ. Свет в окне
15:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии
23:00 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии
02:35 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я - 44-я серии
04:10 Порча. Лихо
04:35 Знахарка. Горечь обиды
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 130-я серия
05:40 Открытый микрофон. 131-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. 1-я серия
11:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 5-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 6. 222-я - 229-я серии
20:00 «Кафе «Куба». 1-я серия
20:30 «Кафе «Куба». 2-я серия
20:55 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 4-я серия
22:05 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
23:10 Все везде и сразу
01:45 Секс в большом городе
04:00 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия
04:50 Comedy Баттл. 4-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я - 99-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Уральские пельмени. Утомленные солярием
09:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 17-я серии
19:00 Моя мама - шпион. 1-я серия
19:25 Моя мама - шпион. 2-я серия
19:45 Суперниндзя. Сезон 1. 5-я серия
23:20 Большой побег. Заброшенная больница
00:35 Большой побег. Сезон 1. 2-я серия
01:45 Молодёжка
04:50 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия
Матч ТВ
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах
06:00 Спортивный век
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
11:30 Здоровый образ. Фигурное катание
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
15:20 Громко
16:20 Новости
16:25 Что по спорту? Вологда
16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания-Владикавказ» - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. Дж. Монсон - А. Варданян. Б. Абакаров - В. Кудухов. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 Матч! Парад
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Унион»
03:55 Новости
04:00 Наши иностранцы
04:30 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Книга Илая
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Викинги против пришельцев
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дума о Ковпаке. Набат
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Крот. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Они были первыми
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Спасение Романовых
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Воскресный папа
00:55 Дума о Ковпаке. Набат
02:30 Алексей Косыгин. Ошибка реформатора
03:30 Крот. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва классическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Дранков
07:30 Новости культуры
07:35 Возрождение дирижабля
08:20 Жизнь и судьба. Василий Мищенко, режиссер
08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 1-я серия - «Лешаки»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
12:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии
13:10 Линия жизни. Максим Кронгауз
14:05 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
14:10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 1-я серия - «Лешаки»
17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр Рамм
19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 1-й - «Промельк Беллы»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Хранители жизни. Мечников
21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Александром Гиндиным
22:15 Восход Османской империи. «Новый султан», 1-я серия
23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 1-я часть
23:30 Новости культуры
23:50 Магистр игры. Белый кит против крейсера США
00:15 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
01:15 Возрождение дирижабля
01:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр Рамм
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 39-я серии
05:40 Пятница News. 41-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
07:20 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
08:20 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
09:20 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
10:20 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
11:30 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
12:40 Адская кухня. Сезон 5. 9-я серия
14:50 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
16:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
16:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
17:10 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
18:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кулинарный детектив. Кавказская кухня»
20:20 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Кулинарный детектив»
21:40 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия
00:00 Заражение
02:00 Пятница News. 43-я серия
02:20 Бэтмен и Робин
04:20 Пятница News. 42-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Кумир. 6-я - 8-я серии
07:05 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
22:10 Дикий. 1-я - 3-я серии
00:50 Рожденные в СССР. К юбилею С. Михалкова
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
03:20 У самого синего моря
04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Телепрограмма на 14 марта
Время начала передач - московское.