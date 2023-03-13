Программа передач, ТВ программа 13 марта 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 13 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Телепрограмма на 14 марта



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Сибириада: спасение рядового сокола

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 1-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 2-я серия

23:25 Бесогон ТВ

00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

03:05 Дуэт по праву. 1-я серия

04:00 Дуэт по праву. 2-я серия



ТВЦ



05:00 Большое кино. Блондинка за углом

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Мимино

08:50 Соколова подозревает всех. 1-я серия

09:45 Соколова подозревает всех. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 1-я серия

12:45 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Ткачук

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 68-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 37-я серия

16:55 90-е. Королевы красоты

17:50 События

18:05 Другая. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Дело принципа

23:10 Знак качества. Пицца

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Александр Белявский

01:25 90-е. Жёны миллионеров

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Тамбовские волки, или Антонов против Антонова

02:45 Осторожно, мошенники! Едрён батон

03:15 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 1-я серия

03:55 Чисто московские убийства. «Человек, который убил сам себя», 2-я серия

04:45 Нонна Мордюкова. Право на одиночество



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Троянский конь

05:40 Москва. Три вокзала 8. Юбилей

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Украденная дочь-двойняшка?

19:00 Сегодня

20:00 Призвание. 1-я серия

21:00 Призвание. 2-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери», «Я всё про вас знаю», «Бойня»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Сопутствующие потери», «Я всё про вас знаю», «Бойня»

01:40 Объявлен в розыск. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва. Три вокзала 8. Лови удачу



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Двойная ошибка

06:15 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Враждебная среда

14:25 Морские дьяволы-4. Наряд

15:20 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих

16:20 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски

17:25 Морские дьяволы-4. На глубине

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. На глубине

18:45 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

19:40 След. Тоненький ледок

20:30 След. Красная комната

21:20 След. Восстание холодильников

22:15 Филин-2. Бонжур, Филин

23:10 Филин-2. Загадка Стефана

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сильное плечо

01:15 След. Давление

01:55 След. Смерть ради смеха

02:30 След. Добинский эксперимент

03:05 Прокурорская проверка. Похудей до смерти

04:00 Прокурорская проверка. Бешеные деньги



Домашний



04:00 Восток-Запад

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»

12:45 Порча. Лихо

13:15 Знахарка. Горечь обиды

13:50 Верну любимого. Спасение утопающих

14:25 Голоса ушедших душ. Свет в окне

15:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии

23:00 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии

02:35 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я - 44-я серии

04:10 Порча. Лихо

04:35 Знахарка. Горечь обиды



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 130-я серия

05:40 Открытый микрофон. 131-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. 1-я серия

11:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 5-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 6. 222-я - 229-я серии

20:00 «Кафе «Куба». 1-я серия

20:30 «Кафе «Куба». 2-я серия

20:55 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 4-я серия

22:05 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия

23:10 Все везде и сразу

01:45 Секс в большом городе

04:00 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия

04:50 Comedy Баттл. 4-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я - 99-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Уральские пельмени. Утомленные солярием

09:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 17-я серии

19:00 Моя мама - шпион. 1-я серия

19:25 Моя мама - шпион. 2-я серия

19:45 Суперниндзя. Сезон 1. 5-я серия

23:20 Большой побег. Заброшенная больница

00:35 Большой побег. Сезон 1. 2-я серия

01:45 Молодёжка

04:50 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия



Матч ТВ



04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах

06:00 Спортивный век

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

11:30 Здоровый образ. Фигурное катание

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

15:20 Громко

16:20 Новости

16:25 Что по спорту? Вологда

16:55 Футбол. Первая Лига. «Алания-Владикавказ» - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямой эфир

21:55 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. Дж. Монсон - А. Варданян. Б. Абакаров - В. Кудухов. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:25 Матч! Парад

01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Унион»

03:55 Новости

04:00 Наши иностранцы

04:30 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Книга Илая

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Викинги против пришельцев

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дума о Ковпаке. Набат

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Крот. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Они были первыми

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Спасение Романовых

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Воскресный папа

00:55 Дума о Ковпаке. Набат

02:30 Алексей Косыгин. Ошибка реформатора

03:30 Крот. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва классическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Дранков

07:30 Новости культуры

07:35 Возрождение дирижабля

08:20 Жизнь и судьба. Василий Мищенко, режиссер

08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 1-я серия - «Лешаки»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

12:15 Эрнест Бо. Император русской парфюмерии

13:10 Линия жизни. Максим Кронгауз

14:05 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

14:10 Первое, второе и компот. Истории и рецепты советского общепита

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Иван Мартос

16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 1-я серия - «Лешаки»

17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр Рамм

19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 1-й - «Промельк Беллы»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Хранители жизни. Мечников

21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Александром Гиндиным

22:15 Восход Османской империи. «Новый султан», 1-я серия

23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 1-я часть

23:30 Новости культуры

23:50 Магистр игры. Белый кит против крейсера США

00:15 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

01:15 Возрождение дирижабля

01:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр Рамм

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 39-я серии

05:40 Пятница News. 41-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

07:20 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

08:20 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

09:20 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

10:20 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

11:30 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

12:40 Адская кухня. Сезон 5. 9-я серия

14:50 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

16:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

16:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

17:10 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

18:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кулинарный детектив. Кавказская кухня»

20:20 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Кулинарный детектив»

21:40 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия

00:00 Заражение

02:00 Пятница News. 43-я серия

02:20 Бэтмен и Робин

04:20 Пятница News. 42-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Кумир. 6-я - 8-я серии

07:05 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

22:10 Дикий. 1-я - 3-я серии

00:50 Рожденные в СССР. К юбилею С. Михалкова

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

03:20 У самого синего моря

04:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Телепрограмма на 14 марта



Время начала передач - московское.



















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