Программа передач, ТВ программа на 14 марта 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 14 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 3-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 3-я серия

03:00 Дуэт по праву. 4-я серия

03:55 Личное дело



ТВЦ



04:45 Нонна Мордюкова. Право на одиночество

05:20 Мой герой. Евгений Ткачук

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Осторожно, овощи

08:40 Соколова подозревает всех. 3-я серия

09:40 Соколова подозревает всех. 4-я серия

10:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия

12:45 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 2-я серия

13:40 Мой герой. Полина Агуреева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 38-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 73-я серия

16:55 90-е. Граждане барыги!

17:50 События

18:05 Другая. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Валерий Ободзинский. Таблетка счастья

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Кремлёвская кухня

01:30 Хроники московского быта. Союз зависти и мести

02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Трагедия Эмиграции, или почему Савинков выбросился из окна

02:50 Осторожно, мошенники! Решала всемогущий

03:15 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия

03:55 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 2-я серия

04:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Лови удачу

05:40 Москва. Три вокзала 8. Рикошет

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сын после измены?

19:00 Сегодня

20:00 Призвание. 3-я серия

21:00 Призвание. 4-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Посредник», «Концерт для одинокого слушателя», «Понять, простить»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Посредник», «Концерт для одинокого слушателя», «Понять, простить»

01:40 Объявлен в розыск. 5-я - 8-я серии

04:55 Москва. Три вокзала 8. Кредитная история



5 канал



05:00 Известия

05:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Море страха

14:25 Морские дьяволы-4. Переправа

15:20 Морские дьяволы-4. На предельной скорости

16:20 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало

17:15 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку

18:40 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма

19:40 След. Мертвая тишина

20:30 След. Прививка

21:20 След. Водобоязнь

22:15 Филин-2. Банк крови

23:10 Филин-2. Страшная сила

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вверх тормашками

01:15 След. На самом деле

01:55 След. Дистанция

02:30 След. Родительский чат

03:05 Прокурорская проверка. Электронные деньги

04:00 Прокурорская проверка. Стая



Домашний



05:00 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»

12:40 Порча. Бонбоньерка

13:10 Знахарка. Отторжение

13:45 Верну любимого. Нелюбимая жена

14:20 Голоса ушедших душ. Отец

14:55 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Словно не было разлуки. 1-я - 4-я серии

23:05 Сезон дождей

02:40 Порча. Бонбоньерка

03:05 Знахарка. Отторжение

03:30 Верну любимого. Нелюбимая жена

04:00 Голоса ушедших душ. Отец

04:25 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 4-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:30 Бьюти баттл. 3-я серия

09:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 6. 230-я - 237-я серии

20:00 «Кафе «Куба». 2-я серия

20:30 «Кафе «Куба». 3-я серия

21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 5-я серия

22:20 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия

23:20 Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак

01:40 Секс в большом городе-2

04:00 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия

04:45 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



05:00 Вершки и корешки

05:10 Мультфильмы

05:20 Кошкин дом

05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 109-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 1-я и 2-я серии

08:25 Знакомство с Факерами

10:50 Кухня. Сезон 5. 17-я - 20-я серии

12:55 Кухня. Сезон 6. 1-я - 4-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 5-я - 10-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 1-я - 3-я серии

20:00 Большой побег. 3-я серия

21:00 Бладшот

23:15 Другой мир. Пробуждение

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 10-я серия

01:50 Молодёжка. Сезон 2. 34-я - 37-я серии

04:55 Горный мастер



Матч ТВ



04:30 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)

06:00 Спортивный век

06:30 Что по спорту? Вологда

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили. А. Волков - А. Романов

11:30 Ты в бане!

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Еврофутбол. Обзор

15:20 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон

16:20 Новости

16:25 Все на Матч!

17:00 Футбол. Кубок России. «Акрон» (Тольятти) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

19:30 Футбол. FONBET России. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

22:10 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Лейпциг» (Германия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Интер» (Италия)

03:55 Новости

04:00 Художественная гимнастика. Гран-при



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бегущий в лабиринте

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Крот. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дума о Ковпаке. Буран

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Крот. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Маршрут спасения

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Впервые замужем

01:10 Дума о Ковпаке. Буран

02:45 Зафронтовые разведчики

03:30 Крот. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва торговая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова

07:30 Новости культуры

07:35 Интернет полковника Китова

08:20 Жизнь и судьба. Сергей Галанин

08:45 Дни и годы Николая Батыгина. 2-я серия - «Катерина»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Судьба в танцевальных ритмах. Владимир Шубарин». Документальный фильм. 1991

11:50 Три тайны адвоката Плевако

12:20 Восход Османской империи. «Новый султан«, 1-я серия

13:10 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина

13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Екклесиаста

14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 1-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом

15:50 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Александром Гиндиным

16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 2-я серия - «Катерина«

17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла Герзмава

19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 2-й - «Таруса. Детство»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Восход Османской империи. «Сквозь стены», 2-я серия

23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 2-я часть

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Судьба в танцевальных ритмах. Владимир Шубарин». Документальный фильм. 1991

00:35 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина

01:15 Интернет полковника Китова

01:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла Герзмава

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 39-я серия

05:30 Пятница News. 42-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

06:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

07:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

08:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

10:20 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика. Анна Седокова»

10:45 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия

10:50 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика. Анна Седокова»

12:00 Адская кухня. Сезон 5. 10-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия

19:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания»

20:20 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

22:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

23:20 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия

23:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

00:50 Универсальный солдат

02:30 Пятница News. 44-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

04:30 Пятница News. 43-я серия

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 4-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

22:10 Дикий. 4-я - 6-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

02:40 Аринка

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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