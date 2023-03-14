Программа передач, ТВ программа на 14 марта 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 14 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 3-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 3-я серия
03:00 Дуэт по праву. 4-я серия
03:55 Личное дело
ТВЦ
04:45 Нонна Мордюкова. Право на одиночество
05:20 Мой герой. Евгений Ткачук
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Осторожно, овощи
08:40 Соколова подозревает всех. 3-я серия
09:40 Соколова подозревает всех. 4-я серия
10:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия
12:45 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 2-я серия
13:40 Мой герой. Полина Агуреева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 38-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 73-я серия
16:55 90-е. Граждане барыги!
17:50 События
18:05 Другая. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Валерий Ободзинский. Таблетка счастья
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Кремлёвская кухня
01:30 Хроники московского быта. Союз зависти и мести
02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Трагедия Эмиграции, или почему Савинков выбросился из окна
02:50 Осторожно, мошенники! Решала всемогущий
03:15 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 1-я серия
03:55 Чисто московские убийства. «Разыскивается звезда!», 2-я серия
04:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Лови удачу
05:40 Москва. Три вокзала 8. Рикошет
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сын после измены?
19:00 Сегодня
20:00 Призвание. 3-я серия
21:00 Призвание. 4-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Посредник», «Концерт для одинокого слушателя», «Понять, простить»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Посредник», «Концерт для одинокого слушателя», «Понять, простить»
01:40 Объявлен в розыск. 5-я - 8-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Кредитная история
5 канал
05:00 Известия
05:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Море страха
14:25 Морские дьяволы-4. Переправа
15:20 Морские дьяволы-4. На предельной скорости
16:20 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало
17:15 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку
18:40 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма
19:40 След. Мертвая тишина
20:30 След. Прививка
21:20 След. Водобоязнь
22:15 Филин-2. Банк крови
23:10 Филин-2. Страшная сила
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вверх тормашками
01:15 След. На самом деле
01:55 След. Дистанция
02:30 След. Родительский чат
03:05 Прокурорская проверка. Электронные деньги
04:00 Прокурорская проверка. Стая
Домашний
05:00 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»
12:40 Порча. Бонбоньерка
13:10 Знахарка. Отторжение
13:45 Верну любимого. Нелюбимая жена
14:20 Голоса ушедших душ. Отец
14:55 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Словно не было разлуки. 1-я - 4-я серии
23:05 Сезон дождей
02:40 Порча. Бонбоньерка
03:05 Знахарка. Отторжение
03:30 Верну любимого. Нелюбимая жена
04:00 Голоса ушедших душ. Отец
04:25 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 4-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:30 Бьюти баттл. 3-я серия
09:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии
12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 6. 230-я - 237-я серии
20:00 «Кафе «Куба». 2-я серия
20:30 «Кафе «Куба». 3-я серия
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 5-я серия
22:20 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия
23:20 Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак
01:40 Секс в большом городе-2
04:00 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия
04:45 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
05:00 Вершки и корешки
05:10 Мультфильмы
05:20 Кошкин дом
05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 109-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 1-я и 2-я серии
08:25 Знакомство с Факерами
10:50 Кухня. Сезон 5. 17-я - 20-я серии
12:55 Кухня. Сезон 6. 1-я - 4-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 5-я - 10-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 1-я - 3-я серии
20:00 Большой побег. 3-я серия
21:00 Бладшот
23:15 Другой мир. Пробуждение
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 10-я серия
01:50 Молодёжка. Сезон 2. 34-я - 37-я серии
04:55 Горный мастер
Матч ТВ
04:30 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)
06:00 Спортивный век
06:30 Что по спорту? Вологда
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили. А. Волков - А. Романов
11:30 Ты в бане!
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Еврофутбол. Обзор
15:20 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон
16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
17:00 Футбол. Кубок России. «Акрон» (Тольятти) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
19:30 Футбол. FONBET России. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
22:10 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Лейпциг» (Германия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Интер» (Италия)
03:55 Новости
04:00 Художественная гимнастика. Гран-при
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бегущий в лабиринте
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Крот. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дума о Ковпаке. Буран
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Крот. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Маршрут спасения
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Впервые замужем
01:10 Дума о Ковпаке. Буран
02:45 Зафронтовые разведчики
03:30 Крот. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва торговая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
07:30 Новости культуры
07:35 Интернет полковника Китова
08:20 Жизнь и судьба. Сергей Галанин
08:45 Дни и годы Николая Батыгина. 2-я серия - «Катерина»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Судьба в танцевальных ритмах. Владимир Шубарин». Документальный фильм. 1991
11:50 Три тайны адвоката Плевако
12:20 Восход Османской империи. «Новый султан«, 1-я серия
13:10 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Екклесиаста
14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 1-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом
15:50 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Александром Гиндиным
16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 2-я серия - «Катерина«
17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла Герзмава
19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 2-й - «Таруса. Детство»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Восход Османской империи. «Сквозь стены», 2-я серия
23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 2-я часть
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Судьба в танцевальных ритмах. Владимир Шубарин». Документальный фильм. 1991
00:35 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина
01:15 Интернет полковника Китова
01:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Хибла Герзмава
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 39-я серия
05:30 Пятница News. 42-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
06:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
07:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
08:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
10:20 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика. Анна Седокова»
10:45 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия
10:50 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика. Анна Седокова»
12:00 Адская кухня. Сезон 5. 10-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия
19:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания»
20:20 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
22:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
23:20 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия
23:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
00:50 Универсальный солдат
02:30 Пятница News. 44-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
04:30 Пятница News. 43-я серия
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 4-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
22:10 Дикий. 4-я - 6-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
02:40 Аринка
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.