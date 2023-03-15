Программа передач, ТВ программа на 15 марта 2023



Программа передач телеканалов России на среду 15 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 5-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 5-я серия

03:00 Дуэт по праву. 6-я серия

03:55 Личное дело



ТВЦ



04:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино

05:20 Мой герой. Полина Агуреева

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Как избавиться от геморроя за один день

08:40 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия

09:35 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия

10:35 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия

12:45 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия

13:40 Мой герой. Николай Лебедев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 36-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 69-я серия

16:55 90-е. Звёзды на час

17:50 События

18:05 Другая. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 78-я серия

23:10 Хроники московского быта. Нищие вдовы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Мелания Трамп

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь

02:50 Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!

03:15 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия

04:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия

04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Кредитная история

05:40 Москва. Три вокзала 8. Песок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Разбросала по детдомам?

19:00 Сегодня

20:00 Призвание. 5-я серия

21:00 Призвание. 6-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Операция». «Встреча старых друзей»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Операция». «Встреча старых друзей»

00:40 Объявлен в розыск. 8-я - 12-я серии

04:55 Москва. Три вокзала-9. Классика жанра



5 канал



05:00 Известия

05:45 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужое. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Кругосветка

14:25 Морские дьяволы 5. SOS

15:25 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах

16:20 Морские дьяволы 5. Кибератака

17:15 Морские дьяволы 5. Обмен опытом

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Обмен опытом

18:40 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун«

19:40 След. Восточная сказка

20:30 След. Молчание сверчат

21:20 След. Агент судьбы

22:15 Филин-2. Защита от ограблений

23:10 Филин-2. Смерть в больнице

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лучший мой подарочек

01:15 След. Богатый папа, бедный папа

01:55 След. Свадьба всем на зависть

02:30 След. День волшебства

03:15 Прокурорская проверка. Осторожно радиация!

04:05 Прокурорская проверка. Без права на ошибку



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»

05:15 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»

12:10 Порча. Зеркальный коридор

12:40 Знахарка. Вруша

13:15 Верну любимого. Любовница

13:50 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

14:25 Твой Dомашний доктор

14:40 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии

19:00 Одиночки. 1-я - 4-я серии

22:55 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

02:30 Порча. Зеркальный коридор

02:55 Знахарка. Вруша

03:20 Верну любимого. Любовница

03:50 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

04:15 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»



ТНТ



04:45 Comedy Баттл. 5-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я - 19-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 245-я серии

20:00 «Кафе «Куба». 3-я серия

20:30 «Кафе «Куба». 4-я серия

21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 6-я серия

22:05 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия

23:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

01:10 Импровизация. 18-я серия

02:00 Импровизация. 19-я серия

02:50 Comedy Баттл. 6-я серия

03:40 Comedy Баттл. 7-я серия

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия



СТС



04:55 Горный мастер

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 110-я - 119-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 2-я и 3-я серии

08:35 Уральские пельмени

08:40 Кухня в Париже

10:55 Кухня. Сезон 6. 5-я - 12-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 11-я - 16-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 2-я - 4-я серии

20:00 На выход! 2-я серия

21:00 На грани

23:05 Бладшот

01:15 Кухня в Париже

03:00 Молодёжка. Сезон 2. 38-я серия

03:45 Молодёжка. Сезон 2. 39-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 2. 10-я серия



Матч ТВ



04:00 Художественная гимнастика. Гран-при

06:00 Спортивный век

06:30 Здоровый образ. Фигурное катание

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Вид сверху

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Все на Матч!

14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА. Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

22:10 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

03:55 Новости

04:00 Художественная гимнастика. Гран-при



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Идеальный побег

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

02:55 Самые шокирующие гипотезы

03:45 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Крот. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Крот. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Один в поле воин

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Предлагаю руку и сердце

00:55 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

02:15 Взрослые дети

03:30 Крот. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва узорчатая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский

07:30 Новости культуры

07:35 Бильярд Якова Синая

08:20 Жизнь и судьба. Вадим Колганов, заслуженный артист РФ

08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 3-я серия - «Лихолетье»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Человек загадочный». Документальный фильм. 1983. Авторы В. Викторов, Л. Николаев

12:20 Восход Османской империи. «Сквозь стены», 2-я серия

13:10 Острова. Зара Долуханова

13:50 Искусственный отбор

14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 2-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Стефан Цвейг «Иеремия»

15:50 Белая студия

16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 3-я серия - «Лихолетье»

17:50 Забытое ремесло. Пастильница

18:05 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин

19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 3-й - «Владимир Высоцкий»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Русское войско и реформы XVII столетия

22:15 Восход Османской империи. «В Золотой Рог», 3-я серия

23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 3-я часть

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Человек загадочный». Документальный фильм. 1983. Авторы В. Викторов, Л. Николаев

00:55 Острова. Зара Долуханова

01:35 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин

02:25 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 40-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия

05:30 Пятница News. 43-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

07:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

08:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

10:20 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

11:20 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

12:30 Адская кухня. Сезон 5. 11-я серия

13:15 Пятница News. Сезон 1. 9-я серия

13:20 Адская кухня. Сезон 5. 11-я серия

14:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

15:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

16:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

18:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

19:00 На ножах. Сезон 8. 9-я серия

20:30 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кулинарный детектив. Кавказская кухня»

23:20 Вне игры

23:40 Вне игры

01:30 Пятница News. 45-я серия

02:00 Слезы солнца

03:50 Пятница News. 44-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

22:10 Дикий. 7-я - 9-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:20 Дикий. 1-я серия - «Ссылка»



Время начала передач - московское.



















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