Программа передач, ТВ программа на 15 марта 2023

Программа передач телеканалов России на среду 15 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 5-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 5-я серия
03:00 Дуэт по праву. 6-я серия
03:55 Личное дело
ТВЦ
04:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
05:20 Мой герой. Полина Агуреева
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Как избавиться от геморроя за один день
08:40 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия
09:35 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия
10:35 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия
12:45 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия
13:40 Мой герой. Николай Лебедев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 36-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 69-я серия
16:55 90-е. Звёзды на час
17:50 События
18:05 Другая. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 78-я серия
23:10 Хроники московского быта. Нищие вдовы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Мелания Трамп
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь
02:50 Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!
03:15 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 1-я серия
04:00 Чисто московские убийства. «Ядовитая династия», 2-я серия
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Кредитная история
05:40 Москва. Три вокзала 8. Песок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Разбросала по детдомам?
19:00 Сегодня
20:00 Призвание. 5-я серия
21:00 Призвание. 6-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Операция». «Встреча старых друзей»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Операция». «Встреча старых друзей»
00:40 Объявлен в розыск. 8-я - 12-я серии
04:55 Москва. Три вокзала-9. Классика жанра
5 канал
05:00 Известия
05:45 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужое. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Кругосветка
14:25 Морские дьяволы 5. SOS
15:25 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах
16:20 Морские дьяволы 5. Кибератака
17:15 Морские дьяволы 5. Обмен опытом
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Обмен опытом
18:40 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун«
19:40 След. Восточная сказка
20:30 След. Молчание сверчат
21:20 След. Агент судьбы
22:15 Филин-2. Защита от ограблений
23:10 Филин-2. Смерть в больнице
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лучший мой подарочек
01:15 След. Богатый папа, бедный папа
01:55 След. Свадьба всем на зависть
02:30 След. День волшебства
03:15 Прокурорская проверка. Осторожно радиация!
04:05 Прокурорская проверка. Без права на ошибку
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»
05:15 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»
12:10 Порча. Зеркальный коридор
12:40 Знахарка. Вруша
13:15 Верну любимого. Любовница
13:50 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
14:25 Твой Dомашний доктор
14:40 Груз прошлого. 1-я - 4-я серии
19:00 Одиночки. 1-я - 4-я серии
22:55 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
02:30 Порча. Зеркальный коридор
02:55 Знахарка. Вруша
03:20 Верну любимого. Любовница
03:50 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
04:15 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»
ТНТ
04:45 Comedy Баттл. 5-я серия
05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я - 19-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 245-я серии
20:00 «Кафе «Куба». 3-я серия
20:30 «Кафе «Куба». 4-я серия
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 6-я серия
22:05 Женский стендап. Сезон 4. 65-я серия
23:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
01:10 Импровизация. 18-я серия
02:00 Импровизация. 19-я серия
02:50 Comedy Баттл. 6-я серия
03:40 Comedy Баттл. 7-я серия
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
СТС
04:55 Горный мастер
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 110-я - 119-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 2-я и 3-я серии
08:35 Уральские пельмени
08:40 Кухня в Париже
10:55 Кухня. Сезон 6. 5-я - 12-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 11-я - 16-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 2-я - 4-я серии
20:00 На выход! 2-я серия
21:00 На грани
23:05 Бладшот
01:15 Кухня в Париже
03:00 Молодёжка. Сезон 2. 38-я серия
03:45 Молодёжка. Сезон 2. 39-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 2. 10-я серия
Матч ТВ
04:00 Художественная гимнастика. Гран-при
06:00 Спортивный век
06:30 Здоровый образ. Фигурное катание
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Вид сверху
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Все на Матч!
14:55 Футбол. Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». Прямой эфир
17:00 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА. Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
22:10 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)
03:55 Новости
04:00 Художественная гимнастика. Гран-при
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Идеальный побег
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
02:55 Самые шокирующие гипотезы
03:45 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Крот. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Крот. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Один в поле воин
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Предлагаю руку и сердце
00:55 Дума о Ковпаке. 1-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
02:15 Взрослые дети
03:30 Крот. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва узорчатая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский
07:30 Новости культуры
07:35 Бильярд Якова Синая
08:20 Жизнь и судьба. Вадим Колганов, заслуженный артист РФ
08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 3-я серия - «Лихолетье»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Человек загадочный». Документальный фильм. 1983. Авторы В. Викторов, Л. Николаев
12:20 Восход Османской империи. «Сквозь стены», 2-я серия
13:10 Острова. Зара Долуханова
13:50 Искусственный отбор
14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 2-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Стефан Цвейг «Иеремия»
15:50 Белая студия
16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 3-я серия - «Лихолетье»
17:50 Забытое ремесло. Пастильница
18:05 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин
19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 3-й - «Владимир Высоцкий»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Русское войско и реформы XVII столетия
22:15 Восход Османской империи. «В Золотой Рог», 3-я серия
23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 3-я часть
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Человек загадочный». Документальный фильм. 1983. Авторы В. Викторов, Л. Николаев
00:55 Острова. Зара Долуханова
01:35 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин
02:25 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 40-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия
05:30 Пятница News. 43-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»
07:00 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
08:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
10:20 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
11:20 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
12:30 Адская кухня. Сезон 5. 11-я серия
13:15 Пятница News. Сезон 1. 9-я серия
13:20 Адская кухня. Сезон 5. 11-я серия
14:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
15:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
16:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
18:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
19:00 На ножах. Сезон 8. 9-я серия
20:30 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кулинарный детектив. Кавказская кухня»
23:20 Вне игры
23:40 Вне игры
01:30 Пятница News. 45-я серия
02:00 Слезы солнца
03:50 Пятница News. 44-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
22:10 Дикий. 7-я - 9-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:20 Дикий. 1-я серия - «Ссылка»
Время начала передач - московское.