Программа передач, ТВ программа на 16 марта 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 16 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 7-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 7-я серия
03:00 Дуэт по праву. 8-я серия
03:55 Личное дело
ТВЦ
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
05:20 Мой герой. Николай Лебедев
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Неонатальный скрининг
08:40 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия
09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия
10:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
12:45 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Бякова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 56-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 75-я серия
16:55 90-е. Врачи-убийцы
17:50 События
18:05 Другая. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Странные имена звёздных деток
23:10 Актёрские драмы. Покорить Москву
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Леди Диана
01:30 Как отдыхали вожди
02:10 Кто убил Бенито Муссолини?
02:50 Осторожно, мошенники! Уголовный секс
03:15 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия
03:55 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
04:45 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Классика жанра
05:40 Москва. Три вокзала-9. Черный ангел
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Многодетный рогоносец?
19:00 Сегодня
20:00 Призвание. 7-я серия
21:00 Призвание. 8-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Группа расформирована». «Деньги решают все»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Группа расформирована». «Деньги решают все»
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет экология снова станет наукой
01:50 Личность не установлена. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва. Три вокзала-9. Наблюдатель
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Балтийский цирюльник», 1-я часть
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Балтийский цирюльник», 2-я часть
06:55 Застава. 1-я серия
07:40 Застава. 2-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Застава. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Убийство на видео
14:25 Морские дьяволы 5. Рейдеры
15:25 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге
16:20 Морские дьяволы 5. Дело спецназа
17:20 Морские дьяволы 5. Билет на паром
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Билет на паром
18:45 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба
19:40 След. Ассамблея
20:30 След. Врожденное двуличие
21:20 След. С далеким прицелом
22:15 Филин-2. Ангел-хранитель
23:10 Филин-2. Квартирный вопрос
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Физики и лирики
01:15 След. Золото-бриллианты
01:50 След. Агент «Красавчик
02:35 След. Восстание холодильников
03:10 Прокурорская проверка. Нерожденный
04:05 Прокурорская проверка. Взрыв
Домашний
04:15 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»
12:25 Порча. Лоза
12:55 Знахарка. Петля
13:30 Верну любимого. Клятва
14:05 Голоса ушедших душ. Мухи
14:40 Словно не было разлуки. 1-я - 4-я серии
19:00 Весна свела нас с ума. 1-я - 4-я серии
23:10 Искупление. 1-я - 4-я серии
02:40 Порча. Лоза
03:05 Знахарка. Петля
03:30 Верну любимого. Клятва
04:00 Голоса ушедших душ. Мухи
04:25 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
08:30 Хочу перемен. 2-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 263-я серии
18:30 «Кафе «Куба». 1-я - 5-я серии
21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 7-я серия
22:20 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 8-я серия
23:45 Просто помиловать
02:20 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия
03:05 Comedy Баттл. 8-я серия
03:50 Comedy Баттл. 9-я серия
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 3-я и 4-я серии
08:35 Кухня. Последняя битва
10:55 Кухня. Сезон 6. 13-я - 20-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 17-я - 21-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 3-я - 5-я серии
20:00 Импровизаторы. 1-я серия
20:45 Аладдин
23:20 Белоснежка. Месть гномов
01:20 Кухня. Последняя битва
03:10 Молодёжка
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Художественная гимнастика. Гран-при
06:00 Спортивный век
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Что по спорту? Вологда
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Футбол. Лига чемпионов. On-line
16:20 Новости
16:25 Большой хоккей
16:55 Все на Матч!
17:45 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Бетис» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» (Англия) - «Спортинг» (Португалия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Рома» (Италия)
03:55 Новости
04:00 Стрельба из лука. Мировая серия в закрытых помещениях. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 «Оккупация: Миссия «Дождь»
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Оккупация
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Крот. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:45 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Вставайте, сыны Отечества
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Она вас любит!
00:55 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»
02:05 Правда лейтенанта Климова
03:35 Предлагаю руку и сердце
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07:30 Новости культуры
07:35 Наука верующих или вера ученых
08:20 Жизнь и судьба. Антон Шагин - актёр театра и кино, поэт
08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 4-я серия - «Дом и хозяин»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «МиФ Дмитрия Покровского». Документальный фильм. 1993. Режиссер А. Торстенсен
12:05 Забытое ремесло. Дворецкий
12:20 Восход Османской империи. «В Золотой Рог», 3-я серия
13:10 Соавтор-жизнь. Борис Полевой
13:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
13:50 Абсолютный слух
14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 3-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Православие в Северной Осетии
15:45 2 Верник 2. Олеся Судзиловская и Арам Вардеванян
16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 4-я серия - «Дом и хозяин»
17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев
19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 4-й - «Веничка Ерофеев»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Сергей Чупринин. «Оттепель. События»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
21:30 Энигма. Андреас Шагер
22:15 Восход Османской империи. «Болтун - находка для шпиона«, 4-я серия
23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 4-я часть
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «МиФ Дмитрия Покровского». Документальный фильм. 1993. Режиссер А. Торстенсен
00:40 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...
01:30 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев
02:30 Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я - 44-я серии
05:30 Пятница News. 44-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
07:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
08:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
09:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
10:10 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия
10:15 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
10:20 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
11:30 Адская кухня. Сезон 5. 12-я серия
14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 16-я серия - «Блогерская свадьба VS Классическая свадьба»
16:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»
17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия
20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 9-я серия - «Рио-де-Жанейро. Бразилия»
21:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
23:50 Слезы солнца
02:00 Пятница News. 46-я серия
02:20 21 мост
03:50 Пятница News. 45-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Дикий. 1-я - 7-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
22:10 Дикий. 10-я - 12-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:30 Дикий. 8-я серия - «Новый год точка ру»
Время начала передач - московское.