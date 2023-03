Программа передач, ТВ программа на 16 марта 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 16 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 7-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 7-я серия

03:00 Дуэт по праву. 8-я серия

03:55 Личное дело



ТВЦ



04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица

05:20 Мой герой. Николай Лебедев

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Неонатальный скрининг

08:40 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия

09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия

10:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

12:45 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Бякова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 56-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 75-я серия

16:55 90-е. Врачи-убийцы

17:50 События

18:05 Другая. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Странные имена звёздных деток

23:10 Актёрские драмы. Покорить Москву

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Леди Диана

01:30 Как отдыхали вожди

02:10 Кто убил Бенито Муссолини?

02:50 Осторожно, мошенники! Уголовный секс

03:15 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 1-я серия

03:55 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

04:45 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Классика жанра

05:40 Москва. Три вокзала-9. Черный ангел

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Многодетный рогоносец?

19:00 Сегодня

20:00 Призвание. 7-я серия

21:00 Призвание. 8-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Группа расформирована». «Деньги решают все»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Группа расформирована». «Деньги решают все»

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет экология снова станет наукой

01:50 Личность не установлена. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва. Три вокзала-9. Наблюдатель



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Балтийский цирюльник», 1-я часть

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Балтийский цирюльник», 2-я часть

06:55 Застава. 1-я серия

07:40 Застава. 2-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Застава. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Убийство на видео

14:25 Морские дьяволы 5. Рейдеры

15:25 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге

16:20 Морские дьяволы 5. Дело спецназа

17:20 Морские дьяволы 5. Билет на паром

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Билет на паром

18:45 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба

19:40 След. Ассамблея

20:30 След. Врожденное двуличие

21:20 След. С далеким прицелом

22:15 Филин-2. Ангел-хранитель

23:10 Филин-2. Квартирный вопрос

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Физики и лирики

01:15 След. Золото-бриллианты

01:50 След. Агент «Красавчик

02:35 След. Восстание холодильников

03:10 Прокурорская проверка. Нерожденный

04:05 Прокурорская проверка. Взрыв



Домашний



04:15 Понять. Простить. «Отголоски прошлого». «Крепкий брак»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»

12:25 Порча. Лоза

12:55 Знахарка. Петля

13:30 Верну любимого. Клятва

14:05 Голоса ушедших душ. Мухи

14:40 Словно не было разлуки. 1-я - 4-я серии

19:00 Весна свела нас с ума. 1-я - 4-я серии

23:10 Искупление. 1-я - 4-я серии

02:40 Порча. Лоза

03:05 Знахарка. Петля

03:30 Верну любимого. Клятва

04:00 Голоса ушедших душ. Мухи

04:25 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия

05:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

08:30 Хочу перемен. 2-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 263-я серии

18:30 «Кафе «Куба». 1-я - 5-я серии

21:00 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 7-я серия

22:20 Вампиры средней полосы. Сезон 2. 8-я серия

23:45 Просто помиловать

02:20 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия

03:05 Comedy Баттл. 8-я серия

03:50 Comedy Баттл. 9-я серия

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 3-я и 4-я серии

08:35 Кухня. Последняя битва

10:55 Кухня. Сезон 6. 13-я - 20-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 17-я - 21-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 3-я - 5-я серии

20:00 Импровизаторы. 1-я серия

20:45 Аладдин

23:20 Белоснежка. Месть гномов

01:20 Кухня. Последняя битва

03:10 Молодёжка

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Художественная гимнастика. Гран-при

06:00 Спортивный век

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Что по спорту? Вологда

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Футбол. Лига чемпионов. On-line

16:20 Новости

16:25 Большой хоккей

16:55 Все на Матч!

17:45 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Бетис» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» (Англия) - «Спортинг» (Португалия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Рома» (Италия)

03:55 Новости

04:00 Стрельба из лука. Мировая серия в закрытых помещениях. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 «Оккупация: Миссия «Дождь»

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Оккупация

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Крот. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:45 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Вставайте, сыны Отечества

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Она вас любит!

00:55 Дума о Ковпаке. 2-я часть - «Карпаты, Карпаты...»

02:05 Правда лейтенанта Климова

03:35 Предлагаю руку и сердце



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова

07:30 Новости культуры

07:35 Наука верующих или вера ученых

08:20 Жизнь и судьба. Антон Шагин - актёр театра и кино, поэт

08:40 Дни и годы Николая Батыгина. 4-я серия - «Дом и хозяин»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «МиФ Дмитрия Покровского». Документальный фильм. 1993. Режиссер А. Торстенсен

12:05 Забытое ремесло. Дворецкий

12:20 Восход Османской империи. «В Золотой Рог», 3-я серия

13:10 Соавтор-жизнь. Борис Полевой

13:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

13:50 Абсолютный слух

14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 3-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Православие в Северной Осетии

15:45 2 Верник 2. Олеся Судзиловская и Арам Вардеванян

16:35 Дни и годы Николая Батыгина. 4-я серия - «Дом и хозяин»

17:55 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев

19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 4-й - «Веничка Ерофеев»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Сергей Чупринин. «Оттепель. События»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»

21:30 Энигма. Андреас Шагер

22:15 Восход Османской империи. «Болтун - находка для шпиона«, 4-я серия

23:00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 4-я часть

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «МиФ Дмитрия Покровского». Документальный фильм. 1993. Режиссер А. Торстенсен

00:40 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...

01:30 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев

02:30 Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я - 44-я серии

05:30 Пятница News. 44-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

07:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

08:10 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

09:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

10:10 Готовь как шеф с Истоминым-8. Сезон 1. 1-я серия

10:15 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

10:20 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

11:30 Адская кухня. Сезон 5. 12-я серия

14:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 16-я серия - «Блогерская свадьба VS Классическая свадьба»

16:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»

17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия

20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 9-я серия - «Рио-де-Жанейро. Бразилия»

21:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

23:50 Слезы солнца

02:00 Пятница News. 46-я серия

02:20 21 мост

03:50 Пятница News. 45-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Дикий. 1-я - 7-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

22:10 Дикий. 10-я - 12-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:30 Дикий. 8-я серия - «Новый год точка ру»



Время начала передач - московское.