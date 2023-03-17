Программа передач, ТВ программа на 17 марта 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 17 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 «Мой кузен»

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Сколько стоит счастье

04:10 Личное дело



ТВЦ



04:45 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!

05:20 Мой герой. Ирина Бякова

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Москва слезам не верит

08:40 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия

12:35 Окончательный приговор. 1-я серия

13:30 Окончательный приговор. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Окончательный приговор. 3-я серия

15:55 Окончательный приговор. 4-я серия

16:55 Караул! Гастроли!

17:50 События

18:15 Тётя Таня. 1-я серия

19:10 Тётя Таня. 2-я серия

20:05 Опасный круиз. 1-я серия

21:00 Опасный круиз. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой

00:40 Лекарство против страха

02:10 Уснувший пассажир

03:30 Петровка, 38

03:45 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал

04:25 Прощание. Леди Диана



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Наблюдатель

05:40 Москва. Три вокзала-9. Стриптиз по правилам и без

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Призвание. 9-я серия

21:00 Призвание. 10-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. Пятнадцать минут

23:05 Невский. Тень архитектора. Адреналин

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:05 Захар Прилепин. Уроки русского

02:30 Квартирный вопрос

03:20 Личность не установлена. 5-я серия

04:10 Личность не установлена. 6-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:45 Застава. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:30 Застава. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Шпионские игры

14:25 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка

15:25 Морские дьяволы 5. Друзья детства

16:20 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

17:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

18:45 Морские дьяволы 5. Старый маяк

19:40 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

20:40 След. Большой куш

21:30 След. Смертельный сон

22:20 След. Смерти синий экран

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Элизабет Тейлор. Роман длиною в жизнь

00:55 Такая работа-2. Театр начинается с вешалки

01:35 Такая работа-2. Скорая помощь

02:15 Такая работа-2. Привет из прошлого

02:50 Такая работа-2. Небо в алмазах

03:30 Такая работа-2. Химия с летальным исходом

04:10 Такая работа-2. Детская площадка

04:50 Такая работа-2. Сила правосудия



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»

12:30 Порча. Тёмное место

13:00 Знахарка. Ответ из прошлого

13:35 Верну любимого. Детские капризы

14:10 Голоса ушедших душ. Готова на все

14:45 Одиночки. 1-я - 4-я серии

19:00 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии

23:00 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

02:35 Порча. Тёмное место

03:00 Знахарка. Ответ из прошлого

03:25 Верну любимого. Детские капризы

03:55 Голоса ушедших душ. Готова на все

04:20 6 кадров

04:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия

05:45 Открытый микрофон. 137-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 280-я серии

18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я - 752 серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 777-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 231-я серия

00:00 Гуляй, Вася!

01:50 Такое кино! 435-я серия

02:10 Импровизация. 22-я серия

03:00 Импровизация. 23-я серия

03:45 Comedy Баттл. 10-я серия

04:35 Comedy Баттл. 11-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 4-я и 5-я серии

08:35 На выход! 2-я серия

09:35 Импровизаторы. 1-я серия

10:40 Уральские пельмени

21:00 Уральские пельмени. 169-я серия - «17 полений сосны»

22:30 Стоп-кран

00:25 Без тормозов

02:05 Молодёжка



Матч ТВ



05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

06:00 Спортивный век

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Х. Масвидаль

11:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс

11:30 Магия большого спорта

12:00 Лица страны. Хасан Халмурзаев

12:20 Новости

12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

13:30 Оазис футбола

15:45 География спорта. Омск

16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир

18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Вахаев - Е. Гончаров. Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

02:00 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва)

03:55 Новости

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Нгуен - Д. Страус. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Обитель зла-3

21:40 Обитель зла-4: Жизнь после смерти

23:35 Обитель зла: Последняя глава

01:30 Идеальный побег

03:00 Книга Илая



Звезда



05:00 Зафронтовые разведчики

05:35 Опекун

07:25 Первый троллейбус

09:00 Новости дня

09:20 Первый троллейбус

09:55 От Буга до Вислы

13:00 Новости дня

13:20 Дружина

15:00 Военные новости

15:05 Дружина

18:00 Новости дня

18:40 Дружина

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 От Буга до Вислы

02:30 Добровольцы

04:10 Зафронтовые разведчики

04:50 Она вас любит!



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Саввы Морозова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Столяров

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Мечников

08:20 Жизнь и судьба. Юрий Батурин

08:45 Дни и годы Николая Батыгина. 5-я серия - «Возвращение»

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Остров сокровищ

12:00 Открытая книга. Сергей Чупринин. «Оттепель. События»

12:30 Восход Османской империи. «Болтун - находка для шпиона», 4-я серия

13:20 Забытое ремесло. Бурлак

13:35 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...

14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 4-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Бежецк

15:35 Энигма. Андреас Шагер

16:15 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

16:30 Дни и годы Николая Батыгина. 5-я серия - «Возвращение»

17:45 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил Трифонов

18:20 Царская ложа

19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 5-й - «Моя семья»

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Тайна усадьбы Гребнево

20:30 Обаяние таланта. Юлия Борисова

21:25 Три встречи

22:45 2 Верник 2. Федор Лавров и Елизавета Кокорева

23:40 Новости культуры

00:00 Она

01:30 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил Трифонов

02:10 Искатели. Тайна усадьбы Гребнево

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:05 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

05:40 Пятница News. 45-я серия

06:15 Тайны медовой долины. Сезон 1. 44-я - 46-я серии

06:40 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

07:30 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

08:20 Дурдом. Сезон 1. 1-я - 2-я серии

09:00 Пятница News. Сезон 1. 10-я серия

09:10 Дурдом. Сезон 1. 2-я - 21-я серии

19:00 Училки в законе. Сезон 3. 1-я - 4-я серии

20:40 Робокоп

22:50 Робокоп

01:00 Робокоп-2

02:50 Пятница News. 47-я серия

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»

04:10 Пятница News. 46-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Дикий. 8-я - 12-я серии

08:30 Слабое звено

09:25 Игра в кино

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

00:00 Мой капитан

03:30 Вратарь

04:40 Пятнадцатилетний капитан



Время начала передач - московское.



















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