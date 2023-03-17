Программа передач, ТВ программа на 17 марта 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 17 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 «Мой кузен»
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Моя Мелодия
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Сколько стоит счастье
04:10 Личное дело
ТВЦ
04:45 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
05:20 Мой герой. Ирина Бякова
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Москва слезам не верит
08:40 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия
12:35 Окончательный приговор. 1-я серия
13:30 Окончательный приговор. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Окончательный приговор. 3-я серия
15:55 Окончательный приговор. 4-я серия
16:55 Караул! Гастроли!
17:50 События
18:15 Тётя Таня. 1-я серия
19:10 Тётя Таня. 2-я серия
20:05 Опасный круиз. 1-я серия
21:00 Опасный круиз. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Бенефис Нонны Гришаевой
00:40 Лекарство против страха
02:10 Уснувший пассажир
03:30 Петровка, 38
03:45 Татьяна Васильева. Я сражаю наповал
04:25 Прощание. Леди Диана
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Наблюдатель
05:40 Москва. Три вокзала-9. Стриптиз по правилам и без
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Призвание. 9-я серия
21:00 Призвание. 10-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. Пятнадцать минут
23:05 Невский. Тень архитектора. Адреналин
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:05 Захар Прилепин. Уроки русского
02:30 Квартирный вопрос
03:20 Личность не установлена. 5-я серия
04:10 Личность не установлена. 6-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:45 Застава. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:30 Застава. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Шпионские игры
14:25 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка
15:25 Морские дьяволы 5. Друзья детства
16:20 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
17:25 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
18:45 Морские дьяволы 5. Старый маяк
19:40 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
20:40 След. Большой куш
21:30 След. Смертельный сон
22:20 След. Смерти синий экран
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Элизабет Тейлор. Роман длиною в жизнь
00:55 Такая работа-2. Театр начинается с вешалки
01:35 Такая работа-2. Скорая помощь
02:15 Такая работа-2. Привет из прошлого
02:50 Такая работа-2. Небо в алмазах
03:30 Такая работа-2. Химия с летальным исходом
04:10 Такая работа-2. Детская площадка
04:50 Такая работа-2. Сила правосудия
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Через обман». «Жажда развода»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»
12:30 Порча. Тёмное место
13:00 Знахарка. Ответ из прошлого
13:35 Верну любимого. Детские капризы
14:10 Голоса ушедших душ. Готова на все
14:45 Одиночки. 1-я - 4-я серии
19:00 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии
23:00 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
02:35 Порча. Тёмное место
03:00 Знахарка. Ответ из прошлого
03:25 Верну любимого. Детские капризы
03:55 Голоса ушедших душ. Готова на все
04:20 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. 136-я серия
05:45 Открытый микрофон. 137-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 7. 263-я - 280-я серии
18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я - 752 серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 777-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 231-я серия
00:00 Гуляй, Вася!
01:50 Такое кино! 435-я серия
02:10 Импровизация. 22-я серия
03:00 Импровизация. 23-я серия
03:45 Comedy Баттл. 10-я серия
04:35 Comedy Баттл. 11-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 4-я и 5-я серии
08:35 На выход! 2-я серия
09:35 Импровизаторы. 1-я серия
10:40 Уральские пельмени
21:00 Уральские пельмени. 169-я серия - «17 полений сосны»
22:30 Стоп-кран
00:25 Без тормозов
02:05 Молодёжка
Матч ТВ
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
06:00 Спортивный век
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Х. Масвидаль
11:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс
11:30 Магия большого спорта
12:00 Лица страны. Хасан Халмурзаев
12:20 Новости
12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13:30 Оазис футбола
15:45 География спорта. Омск
16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Металлург». Прямой эфир
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Вахаев - Е. Гончаров. Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
02:00 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва)
03:55 Новости
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Нгуен - Д. Страус. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Обитель зла-3
21:40 Обитель зла-4: Жизнь после смерти
23:35 Обитель зла: Последняя глава
01:30 Идеальный побег
03:00 Книга Илая
Звезда
05:00 Зафронтовые разведчики
05:35 Опекун
07:25 Первый троллейбус
09:00 Новости дня
09:20 Первый троллейбус
09:55 От Буга до Вислы
13:00 Новости дня
13:20 Дружина
15:00 Военные новости
15:05 Дружина
18:00 Новости дня
18:40 Дружина
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 От Буга до Вислы
02:30 Добровольцы
04:10 Зафронтовые разведчики
04:50 Она вас любит!
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Саввы Морозова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Столяров
07:30 Новости культуры
07:35 Хранители жизни. Мечников
08:20 Жизнь и судьба. Юрий Батурин
08:45 Дни и годы Николая Батыгина. 5-я серия - «Возвращение»
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Остров сокровищ
12:00 Открытая книга. Сергей Чупринин. «Оттепель. События»
12:30 Восход Османской империи. «Болтун - находка для шпиона», 4-я серия
13:20 Забытое ремесло. Бурлак
13:35 Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...
14:30 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский. 4-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Бежецк
15:35 Энигма. Андреас Шагер
16:15 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
16:30 Дни и годы Николая Батыгина. 5-я серия - «Возвращение»
17:45 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил Трифонов
18:20 Царская ложа
19:00 «Монолог свободного художника». К 90-летию Бориса Мессерера. Фильм 5-й - «Моя семья»
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Тайна усадьбы Гребнево
20:30 Обаяние таланта. Юлия Борисова
21:25 Три встречи
22:45 2 Верник 2. Федор Лавров и Елизавета Кокорева
23:40 Новости культуры
00:00 Она
01:30 К 65-летию Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Даниил Трифонов
02:10 Искатели. Тайна усадьбы Гребнево
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:05 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
05:40 Пятница News. 45-я серия
06:15 Тайны медовой долины. Сезон 1. 44-я - 46-я серии
06:40 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
07:30 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
08:20 Дурдом. Сезон 1. 1-я - 2-я серии
09:00 Пятница News. Сезон 1. 10-я серия
09:10 Дурдом. Сезон 1. 2-я - 21-я серии
19:00 Училки в законе. Сезон 3. 1-я - 4-я серии
20:40 Робокоп
22:50 Робокоп
01:00 Робокоп-2
02:50 Пятница News. 47-я серия
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»
04:10 Пятница News. 46-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Дикий. 8-я - 12-я серии
08:30 Слабое звено
09:25 Игра в кино
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
00:00 Мой капитан
03:30 Вратарь
04:40 Пятнадцатилетний капитан
Время начала передач - московское.