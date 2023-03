Программа передач, ТВ программа на 18 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 18 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.03.2023



1 канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 По законам военного времени-2. 1-я - 3-я серии

15:20 «Играй, гармонь!» Концерт в Кремле. К 75-летию Геннадия Заволокина

17:15 Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших на льду.

Прямой эфир

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Третья игра сезона

23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. 4-я часть - «Вьетнам»

09:00 Формула еды. Макароны

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Впереди день. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни из кинофильмов 70-х

20:00 Вести

21:00 Не будь моей женой

00:40 На качелях судьбы

04:30 Муж счастливой женщины



ТВЦ



04:25 Прощание. Леди Диана

05:10 Жила-была любовь

06:40 Православная энциклопедия. Легко ли в наши дни верить в Бога? Путешествие по Москве. Зарождение монашества в Святой Земле. Продолжение беседы

07:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 5-я серия - «День мартовского кота»

08:00 Тётя Таня. 1-я серия

08:55 Тётя Таня. 2-я серия

09:50 Дело № 306

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Уснувший пассажир

13:30 Закаты и рассветы. 1-я серия

14:30 События

14:45 Закаты и рассветы. 2-я - 4-я серии

17:25 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обжалованию не подлежит. Душегубы

00:10 90-е. Водка

00:55 Специальный репортаж. Дело принципа

01:20 Хватит слухов! 78-я серия

01:45 90-е. Королевы красоты

02:30 90-е. Граждане барыги!

03:10 90-е. Звёзды на час

03:55 90-е. Врачи-убийцы

04:35 Петровка, 38

04:50 10 самых... Странные имена звёздных деток



НТВ



05:00 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «С точностью до наоборот», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 «Страна талантов». Новый сезон

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пикник«

02:05 Дачный ответ

02:55 Личность не установлена. 7-я серия

03:45 Личность не установлена. 8-я серия

04:35 Их нравы



5 канал



05:00 Такая работа-2. Сила правосудия

05:30 Такая работа-2. Курьер

06:10 Такая работа-2. Медицинское вмешательство

06:45 Такая работа-2. Семейные ценности

07:25 Такая работа-2. Любовь - смертельная болезнь

08:05 Филин-2. Бонжур, Филин

08:55 Филин-2. Загадка Стефана

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район. Внучок

11:45 Чужой район. Без жертв

12:40 Чужой район. Совесть

13:35 Чужой район. Выбор

14:35 Чужой район. Копейка

15:35 Чужой район. Возмездие

16:25 Чужой район. Конкурс

17:20 Чужой район. Призыв

18:15 След. Дело любителя сливок

19:10 След. Вулкан страстей

19:55 След. Портал рептилоида

20:45 След. Медовый сомелье

21:35 След. Дама телеги

22:25 След. Насильно трезв не будешь

23:15 След. Легкие деньги

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Люди в белом

02:00 Прокурорская проверка. Франкенштейн

02:50 Прокурорская проверка. Ловушка для ангелов

03:40 Прокурорская проверка. Кровавый бизнес

04:35 Прокурорская проверка. Полтергейст



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 Маруся. 1-я и 2-я серии

07:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я и 2-я серии

09:55 Пять ужинов

10:10 Поздний срок. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 194-я - 200-я серии

00:50 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

03:50 Исчезнувшая



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 11-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 139-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Бьюти баттл. 4-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 232-я - 235-я серии

13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я - 8-я серии

21:00 Конфетка. 8-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 67-я серия

00:00 Такое кино! 436-я серия

00:35 Сиротский Бруклин

02:55 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

04:30 Comedy Баттл. 12-я серия



СТС



02:05 Молодёжка

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени. Эффект папочки

09:00 ПроСТО кухня. 248-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 249-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:25 Суперниндзя. Сезон 1. 5-я серия

14:05 Бладшот

16:15 Белоснежка. Месть гномов

18:20 Аладдин

21:00 Принц Персии: Пески времени

23:20 Восемь сотен

02:10 Молодёжка



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Нгуен - Д. Страус. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. Прямой эфир

10:10 Магия большого спорта

10:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. Финал. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА - «Торпедо». Прямой эфир

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Краснодар». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман. Прямой эфир

02:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Протон» (Саратов)

04:25 Новости

04:30 Всё о главном



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: как свои стали чужими?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самое коварное оружие

18:00 Стражи Галактики

20:20 Стражи Галактики. Часть 2

23:00 Земля будущего

01:30 Звездный десант-2: Герой Федерации

03:00 Звездный десант-3: Мародер

04:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Она вас любит!

06:10 Алые паруса

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:35 Командир счастливой «Щуки»

11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик

12:10 Легенды кино. Иван Рыжов

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Война миров

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Главный день. «Операция «Байкал» и Дмитрий Козлов»

16:25 Слушать в отсеках

18:00 Новости дня

18:30 Слушать в отсеках

20:00 Крым

21:40 Легендарные матчи. Чемпионат Европы 2007. Баскетбол. Мужчины. Финал. Испания - Россия

00:40 Командир счастливой «Щуки»

02:20 Право на выстрел

03:45 Алые паруса



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Стефан Цвейг «Иеремия»

07:05 Мультфильмы. «Фантик. Первобытная сказка». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»

08:05 Три встречи

09:25 Мы - грамотеи!

10:10 Председатель

12:50 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом

13:20 Человеческий фактор. Дом со щуками

13:50 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции

14:20 Как животные разговаривают

15:10 Рассказы из русской истории

16:15 Опасный возраст

17:40 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

18:10 Забытая мелодия для флейты

20:20 «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». К 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Ансамбль Петра Востокова и группа POLE

00:10 Молодой Карузо

01:30 Как животные разговаривают

02:20 «Серый волк энд Красная шапочка». «По собственному желанию»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

05:30 Пятница News. 46-я серия

05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 47-я - 49-я серии

06:15 Простоквашино. Сезон 1. 43-я - 48-я серии

07:00 Чудо-Юдо

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 2-я серия

09:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 15-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в стиле урбан-шик»

10:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Турция»

11:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

17:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

21:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»

22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»

00:20 Робокоп-3

02:10 21 мост

03:40 Пятница News. 46-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:40 Пятница News. 46-я серия



МИР



05:00 Пятнадцатилетний капитан

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:20 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии

15:30 Марафон для трех граций. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Марафон для трех граций. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Марафон для трех граций. 4-я серия

19:30 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии

23:00 Яды, или Всемирная история отравлений

00:45 Любимые актеры 2.0

01:10 Частная жизнь Петра Виноградова

02:35 Антон Иванович сердится

03:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.