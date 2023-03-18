Программа передач, ТВ программа на 18 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 18 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.03.2023
1 канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени-2. 1-я - 3-я серии
15:20 «Играй, гармонь!» Концерт в Кремле. К 75-летию Геннадия Заволокина
17:15 Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших на льду.
Прямой эфир
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Третья игра сезона
23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. 4-я часть - «Вьетнам»
09:00 Формула еды. Макароны
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Впереди день. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни из кинофильмов 70-х
20:00 Вести
21:00 Не будь моей женой
00:40 На качелях судьбы
04:30 Муж счастливой женщины
ТВЦ
04:25 Прощание. Леди Диана
05:10 Жила-была любовь
06:40 Православная энциклопедия. Легко ли в наши дни верить в Бога? Путешествие по Москве. Зарождение монашества в Святой Земле. Продолжение беседы
07:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 5-я серия - «День мартовского кота»
08:00 Тётя Таня. 1-я серия
08:55 Тётя Таня. 2-я серия
09:50 Дело № 306
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Уснувший пассажир
13:30 Закаты и рассветы. 1-я серия
14:30 События
14:45 Закаты и рассветы. 2-я - 4-я серии
17:25 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Душегубы
00:10 90-е. Водка
00:55 Специальный репортаж. Дело принципа
01:20 Хватит слухов! 78-я серия
01:45 90-е. Королевы красоты
02:30 90-е. Граждане барыги!
03:10 90-е. Звёзды на час
03:55 90-е. Врачи-убийцы
04:35 Петровка, 38
04:50 10 самых... Странные имена звёздных деток
НТВ
05:00 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «С точностью до наоборот», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 «Страна талантов». Новый сезон
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пикник«
02:05 Дачный ответ
02:55 Личность не установлена. 7-я серия
03:45 Личность не установлена. 8-я серия
04:35 Их нравы
5 канал
05:00 Такая работа-2. Сила правосудия
05:30 Такая работа-2. Курьер
06:10 Такая работа-2. Медицинское вмешательство
06:45 Такая работа-2. Семейные ценности
07:25 Такая работа-2. Любовь - смертельная болезнь
08:05 Филин-2. Бонжур, Филин
08:55 Филин-2. Загадка Стефана
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район. Внучок
11:45 Чужой район. Без жертв
12:40 Чужой район. Совесть
13:35 Чужой район. Выбор
14:35 Чужой район. Копейка
15:35 Чужой район. Возмездие
16:25 Чужой район. Конкурс
17:20 Чужой район. Призыв
18:15 След. Дело любителя сливок
19:10 След. Вулкан страстей
19:55 След. Портал рептилоида
20:45 След. Медовый сомелье
21:35 След. Дама телеги
22:25 След. Насильно трезв не будешь
23:15 След. Легкие деньги
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Люди в белом
02:00 Прокурорская проверка. Франкенштейн
02:50 Прокурорская проверка. Ловушка для ангелов
03:40 Прокурорская проверка. Кровавый бизнес
04:35 Прокурорская проверка. Полтергейст
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Дождаться внуков». «Уже взрослый»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 Маруся. 1-я и 2-я серии
07:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я и 2-я серии
09:55 Пять ужинов
10:10 Поздний срок. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 194-я - 200-я серии
00:50 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
03:50 Исчезнувшая
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 11-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 139-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Бьюти баттл. 4-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 232-я - 235-я серии
13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я - 8-я серии
21:00 Конфетка. 8-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 67-я серия
00:00 Такое кино! 436-я серия
00:35 Сиротский Бруклин
02:55 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия
03:40 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
04:30 Comedy Баттл. 12-я серия
СТС
02:05 Молодёжка
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени. Эффект папочки
09:00 ПроСТО кухня. 248-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 249-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:25 Суперниндзя. Сезон 1. 5-я серия
14:05 Бладшот
16:15 Белоснежка. Месть гномов
18:20 Аладдин
21:00 Принц Персии: Пески времени
23:20 Восемь сотен
02:10 Молодёжка
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Нгуен - Д. Страус. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. Прямой эфир
10:10 Магия большого спорта
10:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринт. Финал. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА - «Торпедо». Прямой эфир
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Краснодар». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман. Прямой эфир
02:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Протон» (Саратов)
04:25 Новости
04:30 Всё о главном
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: как свои стали чужими?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самое коварное оружие
18:00 Стражи Галактики
20:20 Стражи Галактики. Часть 2
23:00 Земля будущего
01:30 Звездный десант-2: Герой Федерации
03:00 Звездный десант-3: Мародер
04:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Она вас любит!
06:10 Алые паруса
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:35 Командир счастливой «Щуки»
11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик
12:10 Легенды кино. Иван Рыжов
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Война миров
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Главный день. «Операция «Байкал» и Дмитрий Козлов»
16:25 Слушать в отсеках
18:00 Новости дня
18:30 Слушать в отсеках
20:00 Крым
21:40 Легендарные матчи. Чемпионат Европы 2007. Баскетбол. Мужчины. Финал. Испания - Россия
00:40 Командир счастливой «Щуки»
02:20 Право на выстрел
03:45 Алые паруса
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Стефан Цвейг «Иеремия»
07:05 Мультфильмы. «Фантик. Первобытная сказка». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»
08:05 Три встречи
09:25 Мы - грамотеи!
10:10 Председатель
12:50 Эрмитаж. Климатологи. Компромисс с воздухом
13:20 Человеческий фактор. Дом со щуками
13:50 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции
14:20 Как животные разговаривают
15:10 Рассказы из русской истории
16:15 Опасный возраст
17:40 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
18:10 Забытая мелодия для флейты
20:20 «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». К 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Ансамбль Петра Востокова и группа POLE
00:10 Молодой Карузо
01:30 Как животные разговаривают
02:20 «Серый волк энд Красная шапочка». «По собственному желанию»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
05:30 Пятница News. 46-я серия
05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 47-я - 49-я серии
06:15 Простоквашино. Сезон 1. 43-я - 48-я серии
07:00 Чудо-Юдо
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 2-я серия
09:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 15-я серия - «Королевская свадьба VS Свадьба в стиле урбан-шик»
10:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Турция»
11:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
17:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
21:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»
22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
00:20 Робокоп-3
02:10 21 мост
03:40 Пятница News. 46-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:40 Пятница News. 46-я серия
МИР
05:00 Пятнадцатилетний капитан
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:20 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Убийство на троих. 1-я - 4-я серии
15:30 Марафон для трех граций. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Марафон для трех граций. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Марафон для трех граций. 4-я серия
19:30 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии
23:00 Яды, или Всемирная история отравлений
00:45 Любимые актеры 2.0
01:10 Частная жизнь Петра Виноградова
02:35 Антон Иванович сердится
03:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.