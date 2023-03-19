Программа передач, ТВ программа на 19 марта 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.03.2023



1 канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Смоленск

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Белый снег». История лучшей лыжницы ХХ века

16:25 Век СССР. 2-я серия - «Север»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:45 «На футболе с Денисом Казанским»

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



04:30 Муж счастливой женщины

06:00 Эта женщина ко мне

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Анатолий Полотно

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Впереди день

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Хороший день

03:10 Эта женщина ко мне



ТВЦ



04:50 10 самых... Странные имена звёздных деток

05:15 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»

06:05 Дело № 306

07:20 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я серия

08:10 Воспитание и выгул собак и мужчин. 2-я серия

09:10 Здоровый смысл

09:40 Опасный круиз. 1-я серия

10:30 Опасный круиз. 2-я серия

11:30 События

11:45 Лекарство против страха

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт

16:55 Жила-была любовь

18:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии

22:15 Неопалимый Феникс. 1-я - 3-я серии

00:35 События

00:50 Неопалимый Феникс. 4-я серия

01:40 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

04:35 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем



НТВ



05:00 Вижу-знаю. «Бег по кругу», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:50 Звезды сошлись

01:15 Основано на реальных событиях

03:15 Личность не установлена. 9-я серия

04:00 Личность не установлена. 10-я серия

04:55 Москва. Три вокзала-9. Другая кровь



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Полтергейст

05:25 Прокурорская проверка. Милосердие

06:15 Опера. Хроники убойного отдела. 1-я часть - «Халтурка»

07:00 Опера. Хроники убойного отдела. 2-я часть - «Халтурка»

07:45 Турист

09:40 Наш спецназ. Проверка на фальшь

10:30 Наш спецназ. Враги по оружию

11:25 Наш спецназ. Сыграть на опережение

12:20 Наш спецназ. Недетские прятки

13:15 Наш спецназ. Криминальный треугольник

14:10 Наш спецназ. Похищенная переписка

15:05 Наш спецназ. Охота на СОБР

16:00 Наш спецназ. Гремучая смерть

16:45 Наш спецназ. Долгожданный куш

17:40 Наш спецназ. Полное перевоплощение

18:35 Наш спецназ. Путь Самурая

19:30 Наш спецназ. Роковое притяжение

20:25 След. Дурная энергетика

21:15 След. Мертвые партизаны

22:10 След. Восстание машин

23:00 След. Брат, милый брат

23:45 След. Костяные мотивы

00:35 След. С чужого плеча

01:20 След. Подстава

01:55 Непокорная. 5-я - 8-я серии



Домашний



03:50 Исчезнувшая

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Лабиринты любви

08:00 Роковое sms. 1-я и 2-я серии

10:00 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии

14:15 Весна свела нас с ума. 1-я - 4-я серии

18:45 Твой Dомашний доктор

19:00 Ветреный. 201-я - 207-я серии

00:50 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

04:20 Исчезнувшая



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 12-я серия

05:10 Comedy Баттл. 13-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

10:00 Хочу перемен. 3-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я - 259-я серии

13:35 Батя

15:15 Родители строгого режима

17:00 Пара из будущего

19:00 Новые Звёзды в Африке. 2-я серия

21:00 Вышка

23:15 Конфетка. 8-я серия

01:15 Жара

02:50 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

04:25 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



04:25 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 5-я серия

10:00 Стоп-кран

11:55 Зип и зап на острове капитана

14:00 Принц Персии: Пески времени

16:20 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

18:55 Райя и последний дракон

21:00 Золушка

23:05 Импровизаторы. 1-я серия

00:10 Без тормозов

01:50 Молодёжка



Матч ТВ



05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

06:00 Магия большого спорта

06:30 География спорта. Омск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон. Женщины. Прямой эфир

10:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Вы это видели?

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал. 4-х. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн»

04:25 Новости

04:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» (Челябинск)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю

15:30 Стражи Галактики

17:50 Стражи Галактики. Часть 2

20:25 Черная Пантера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Алые паруса

05:10 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»

06:10 Слушать в отсеках

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №134

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Кульбертинов

13:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Магомет Гаджиев

13:55 Москва - фронту

14:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Подводный флот Великой Отечественной войны

23:00 Фетисов

23:45 Вечная Отечественная

02:25 Внимание! Всем постам...

03:45 Москва - фронту

04:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Кот Леопольд

08:05 Опасный возраст

09:35 Диалоги о животных. 7-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:15 Забытая мелодия для флейты

12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Сергей Курехин

12:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»

13:35 Коллекция. Галерея Академии Венеции

14:10 Фуэте длиною в жизнь... Екатерина Максимова

14:50 Балет «Щелкунчик«

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Форпост развития Арктики

17:10 Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя

17:25 Пешком... Москва сценическая

17:55 О времени и о реке. Ока

18:35 Романтика романса. Очи чёрные

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Председатель

22:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Профессия кастинг-директора в кино

23:30 Мы не ангелы

01:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:55 Искатели. Последняя опала Суворова

02:40 Рыцарский роман

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 7-я серии

05:30 Пятница News. 47-я серия

05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я - 52-я серии

06:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия

06:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 2-я серия

06:30 Простоквашино. Сезон 1. 49-я серия

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

06:50 Большое путешествие

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 1-я серия

09:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

10:00 Гастротур-3. Сезон 1. 1-я серия

11:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

12:20 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

13:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

15:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

16:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

17:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

18:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

20:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

21:10 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

22:30 Робокоп

00:40 Избави нас от лукавого

02:30 Пятница News. 47-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

03:40 Пятница News. 47-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Мультфильмы

08:05 Сказка о потерянном времени

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:30 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Большая перемена. 4-я серия

16:45 Убийство на троих. 1-я и 2-я серии

18:30 Вместе

19:30 Убийство на троих. 2-я - 4-я серии

21:40 Марафон для трех граций. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Марафон для трех граций. 3-я и 4-я серии

02:00 Яды, или Всемирная история отравлений

03:40 Первая перчатка



Время начала передач - московское.



















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