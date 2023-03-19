Программа передач, ТВ программа на 19 марта 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.03.2023
1 канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Смоленск
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Белый снег». История лучшей лыжницы ХХ века
16:25 Век СССР. 2-я серия - «Север»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:45 «На футболе с Денисом Казанским»
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
04:30 Муж счастливой женщины
06:00 Эта женщина ко мне
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Анатолий Полотно
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Впереди день
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Хороший день
03:10 Эта женщина ко мне
ТВЦ
04:50 10 самых... Странные имена звёздных деток
05:15 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
06:05 Дело № 306
07:20 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я серия
08:10 Воспитание и выгул собак и мужчин. 2-я серия
09:10 Здоровый смысл
09:40 Опасный круиз. 1-я серия
10:30 Опасный круиз. 2-я серия
11:30 События
11:45 Лекарство против страха
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт
16:55 Жила-была любовь
18:50 Племяшка. 1-я - 4-я серии
22:15 Неопалимый Феникс. 1-я - 3-я серии
00:35 События
00:50 Неопалимый Феникс. 4-я серия
01:40 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
04:35 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
НТВ
05:00 Вижу-знаю. «Бег по кругу», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:50 Звезды сошлись
01:15 Основано на реальных событиях
03:15 Личность не установлена. 9-я серия
04:00 Личность не установлена. 10-я серия
04:55 Москва. Три вокзала-9. Другая кровь
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Полтергейст
05:25 Прокурорская проверка. Милосердие
06:15 Опера. Хроники убойного отдела. 1-я часть - «Халтурка»
07:00 Опера. Хроники убойного отдела. 2-я часть - «Халтурка»
07:45 Турист
09:40 Наш спецназ. Проверка на фальшь
10:30 Наш спецназ. Враги по оружию
11:25 Наш спецназ. Сыграть на опережение
12:20 Наш спецназ. Недетские прятки
13:15 Наш спецназ. Криминальный треугольник
14:10 Наш спецназ. Похищенная переписка
15:05 Наш спецназ. Охота на СОБР
16:00 Наш спецназ. Гремучая смерть
16:45 Наш спецназ. Долгожданный куш
17:40 Наш спецназ. Полное перевоплощение
18:35 Наш спецназ. Путь Самурая
19:30 Наш спецназ. Роковое притяжение
20:25 След. Дурная энергетика
21:15 След. Мертвые партизаны
22:10 След. Восстание машин
23:00 След. Брат, милый брат
23:45 След. Костяные мотивы
00:35 След. С чужого плеча
01:20 След. Подстава
01:55 Непокорная. 5-я - 8-я серии
Домашний
03:50 Исчезнувшая
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Лабиринты любви
08:00 Роковое sms. 1-я и 2-я серии
10:00 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии
14:15 Весна свела нас с ума. 1-я - 4-я серии
18:45 Твой Dомашний доктор
19:00 Ветреный. 201-я - 207-я серии
00:50 Чужие дети. 1-я - 4-я серии
04:20 Исчезнувшая
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 12-я серия
05:10 Comedy Баттл. 13-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
10:00 Хочу перемен. 3-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я - 259-я серии
13:35 Батя
15:15 Родители строгого режима
17:00 Пара из будущего
19:00 Новые Звёзды в Африке. 2-я серия
21:00 Вышка
23:15 Конфетка. 8-я серия
01:15 Жара
02:50 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия
04:25 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
04:25 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 5-я серия
10:00 Стоп-кран
11:55 Зип и зап на острове капитана
14:00 Принц Персии: Пески времени
16:20 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
18:55 Райя и последний дракон
21:00 Золушка
23:05 Импровизаторы. 1-я серия
00:10 Без тормозов
01:50 Молодёжка
Матч ТВ
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
06:00 Магия большого спорта
06:30 География спорта. Омск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон. Женщины. Прямой эфир
10:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Скиатлон. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Вы это видели?
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал. 4-х. Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
02:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн»
04:25 Новости
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» (Челябинск)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю
15:30 Стражи Галактики
17:50 Стражи Галактики. Часть 2
20:25 Черная Пантера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Алые паруса
05:10 «Андрей Громыко. «Дипломат №1»
06:10 Слушать в отсеках
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №134
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Кульбертинов
13:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Магомет Гаджиев
13:55 Москва - фронту
14:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Подводный флот Великой Отечественной войны
23:00 Фетисов
23:45 Вечная Отечественная
02:25 Внимание! Всем постам...
03:45 Москва - фронту
04:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Кот Леопольд
08:05 Опасный возраст
09:35 Диалоги о животных. 7-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:15 Забытая мелодия для флейты
12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Сергей Курехин
12:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
13:35 Коллекция. Галерея Академии Венеции
14:10 Фуэте длиною в жизнь... Екатерина Максимова
14:50 Балет «Щелкунчик«
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Форпост развития Арктики
17:10 Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя
17:25 Пешком... Москва сценическая
17:55 О времени и о реке. Ока
18:35 Романтика романса. Очи чёрные
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Председатель
22:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Профессия кастинг-директора в кино
23:30 Мы не ангелы
01:15 Диалоги о животных. 7-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:55 Искатели. Последняя опала Суворова
02:40 Рыцарский роман
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 7-я серии
05:30 Пятница News. 47-я серия
05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я - 52-я серии
06:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия
06:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 2-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 49-я серия
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
06:50 Большое путешествие
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 1-я серия
09:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
10:00 Гастротур-3. Сезон 1. 1-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
12:20 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
13:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
15:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
16:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
17:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
18:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
20:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
21:10 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
22:30 Робокоп
00:40 Избави нас от лукавого
02:30 Пятница News. 47-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
03:40 Пятница News. 47-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Мультфильмы
08:05 Сказка о потерянном времени
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11:30 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Большая перемена. 4-я серия
16:45 Убийство на троих. 1-я и 2-я серии
18:30 Вместе
19:30 Убийство на троих. 2-я - 4-я серии
21:40 Марафон для трех граций. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Марафон для трех граций. 3-я и 4-я серии
02:00 Яды, или Всемирная история отравлений
03:40 Первая перчатка
Время начала передач - московское.