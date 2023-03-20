Программа передач, ТВ программа на 20 марта 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 20 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 9-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. Фильм 5-й, 1-я серия

03:00 Дуэт по праву. Фильм 5-й, 2-я серия

03:55 Пыльная работа. 1-я серия



ТВЦ



04:35 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

08:40 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия

09:40 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

12:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Павленкова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 48-я серия

16:03 Свои. Сезон 2. 54-я серия

16:55 90-е. Лужа и Черкизон

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Статуя на могиле свободы

23:05 Знак качества. Копчёности

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Водка

01:25 Валерий Ободзинский. Таблетка счастья

02:05 Клаус Барби. Слуга всех господ

02:45 Осторожно, мошенники! Жизнь за долги

03:10 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

03:55 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

04:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Другая кровь

05:40 Москва. Три вокзала-9. Бывших не бывает

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 1-я серия

21:05 Хозяин. 2-я серия

22:15 Невский. Тень архитектора. «Последний архитектор». «Чувство юмора»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Последний архитектор». «Чувство юмора»

00:45 Игра. Реванш. Смерть после жизни

01:35 Игра. Реванш. Раб лампы

02:25 Игра. Реванш. Охота

03:15 Игра. Реванш. Залог

04:05 Игра. Реванш. Тень

04:55 Москва. Три вокзала-9. Смертельный металл



5 канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район. Внучок

06:10 Чужой район. Без жертв

06:55 Чужой район. Совесть

07:45 Чужой район. Выбор

08:40 Чужой район. Копейка

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Копейка

10:15 Чужой район. Возмездие

11:10 Чужой район. Конкурс

12:05 Чужой район. Призыв

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. В заложниках

14:25 Наш спецназ. Привет из прошлого

15:20 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

16:10 Наш спецназ. Животная жестокость

17:05 Наш спецназ. Живые контейнеры

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Живые контейнеры

18:30 Наш спецназ. Имитаторы

19:25 След. Вилка

20:15 След. Химики

21:20 След. Злая колдунья

22:15 Филин-2. Непосильная работа

23:10 Филин-2. Волк в овечьей шкуре

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Водобоязнь

01:15 След. Вулкан страстей

01:50 След. Костяные мотивы

02:30 След. Смерть по купонам

03:10 Прокурорская проверка. Детские слезы

04:00 Прокурорская проверка. Конфликт интересов



Домашний



04:20 Исчезнувшая

06:30 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Любовь с диагнозом». «Чужая забота»

12:45 Порча. Невольник

13:15 Знахарка. Заключенная

13:50 Верну любимого. В поисках идеала

14:25 Голоса ушедших душ. Долг

15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Сто дорог. 1-я - 4-я серии

23:00 Поздний срок. 1-я - 4-я серии

02:30 Маруся. 1-я и 2-я серии

04:05 Порча. Невольник

04:30 Знахарка. Заключенная

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 14-я серия

05:10 Comedy Баттл. 15-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 СашаТаня. 82-я - 90-я серии

13:20 Новые Звёзды в Африке. 1-я серия

15:25 Новые Звёзды в Африке. 2-я серия

17:30 «Кафе «Куба«. 1-я - 7-я серии

21:00 Предпоследняя инстанция-2. 1-я серия

21:30 Предпоследняя инстанция-2. 2-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 5-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия

00:00 Такое кино! 436-я серия

00:35 Золотое кольцо

02:10 Импровизация. Команды. 1-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 2-я серия

03:45 Comedy Баттл. 16-я серия

04:30 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Уральские пельмени

09:00 Зип и зап на острове капитана

11:05 Кухня. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 2-я - 4-я серии

16:55 Моя мама - шпион. 1-я - 6-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 6-я серия

23:05 Большой побег. 3-я серия

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 11-я серия

01:20 Суперлига. 1-я серия

02:40 Молодёжка



Матч ТВ



04:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» (Челябинск)

06:00 Спортивный век

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Тайский бокс. Чемпионат России. Финалы

11:30 Магия большого спорта

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Ак Барс». Прямой эфир

14:50 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман

15:50 Все на Матч!

16:45 География спорта. Благовещенск

17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

18:10 Новости

18:15 Громко

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Торпедо» - СКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

23:35 Магия большого спорта

00:05 Здоровый образ. Хоккей

00:35 Все на Матч!

01:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Бавария»

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Земля будущего

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Крокодил Данди

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я и 2-я серии

05:30 На рубеже. Ответный удар. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Трудная осень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Разведчицы. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Разведчицы. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Война - женского рода

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. СССР. Урановый проект

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Конец императора тайги

01:00 Рожденная революцией. Трудная осень

02:05 С тобой и без тебя...

03:35 Разведчицы. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва музейная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Сергей Курехин

07:30 Новости культуры

07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»

08:30 Жизнь и судьба. Александр Михайлов, н.а. РСФСР, н.а. ЛНР

08:55 Варькина земля. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. А. Кончаловский, М. Ладынина, Н. Крючков, М. Володина, О. Янковский в передаче «Кинопанорама». Ведущий В. Мережко. 1992

12:20 Роман в камне. Испания. Тортоса

12:50 Линия жизни. Лика Нифонтова

13:45 О времени и о реке. Ока

14:30 Атланты. В поисках истины. 90 лет Александру Городницкому. «Библейские катастрофы и современная геология»

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Варькина земля. 1-я серия

17:30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. А. Дворжак. Симфония №7

18:35 Тайны мозга. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Хранители жизни. Сеченов

21:30 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Мечетиной и Всеволодом Задерацким

22:15 Восход Османской империи. «Древние пророчества», 5-я серия

23:00 Запечатленное время. Болшевская трудовая коммуна

23:30 Новости культуры

23:50 Магистр игры. Возлюбленный Пиковой дамы

00:20 ХX век. А. Кончаловский, М. Ладынина, Н. Крючков, М. Володина, О. Янковский в передаче «Кинопанорама». Ведущий В. Мережко. 1992

01:25 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»

02:15 Роман в камне. Испания. Тортоса

02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

06:35 Пятница News. 46-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия

06:45 Пятница News. 46-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»

08:40 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

09:40 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

10:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

12:00 Адская кухня. Сезон 5. 13-я серия

14:20 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»

15:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»

17:10 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»

18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда классической литературы»

20:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

23:40 Робокоп

01:30 Пятница News. 48-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:10 Пятница News. 47-я серия

04:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я - 22-я серии



МИР



05:00 Весна

06:45 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 13-я - 15-я серии

00:20 Любимые актеры 2.0

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:50 Подкидыш

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 19 марта, расписание гонок



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