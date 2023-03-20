Программа передач, ТВ программа на 20 марта 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 20 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 9-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. Фильм 5-й, 1-я серия
03:00 Дуэт по праву. Фильм 5-й, 2-я серия
03:55 Пыльная работа. 1-я серия
ТВЦ
04:35 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
08:40 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я серия
09:40 Женская версия. Дедушкина внучка. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
12:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Павленкова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 48-я серия
16:03 Свои. Сезон 2. 54-я серия
16:55 90-е. Лужа и Черкизон
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Статуя на могиле свободы
23:05 Знак качества. Копчёности
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Водка
01:25 Валерий Ободзинский. Таблетка счастья
02:05 Клаус Барби. Слуга всех господ
02:45 Осторожно, мошенники! Жизнь за долги
03:10 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
03:55 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
04:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Другая кровь
05:40 Москва. Три вокзала-9. Бывших не бывает
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии. «Болевая точка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Хозяин. 1-я серия
21:05 Хозяин. 2-я серия
22:15 Невский. Тень архитектора. «Последний архитектор». «Чувство юмора»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Последний архитектор». «Чувство юмора»
00:45 Игра. Реванш. Смерть после жизни
01:35 Игра. Реванш. Раб лампы
02:25 Игра. Реванш. Охота
03:15 Игра. Реванш. Залог
04:05 Игра. Реванш. Тень
04:55 Москва. Три вокзала-9. Смертельный металл
5 канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район. Внучок
06:10 Чужой район. Без жертв
06:55 Чужой район. Совесть
07:45 Чужой район. Выбор
08:40 Чужой район. Копейка
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Копейка
10:15 Чужой район. Возмездие
11:10 Чужой район. Конкурс
12:05 Чужой район. Призыв
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. В заложниках
14:25 Наш спецназ. Привет из прошлого
15:20 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
16:10 Наш спецназ. Животная жестокость
17:05 Наш спецназ. Живые контейнеры
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Живые контейнеры
18:30 Наш спецназ. Имитаторы
19:25 След. Вилка
20:15 След. Химики
21:20 След. Злая колдунья
22:15 Филин-2. Непосильная работа
23:10 Филин-2. Волк в овечьей шкуре
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Водобоязнь
01:15 След. Вулкан страстей
01:50 След. Костяные мотивы
02:30 След. Смерть по купонам
03:10 Прокурорская проверка. Детские слезы
04:00 Прокурорская проверка. Конфликт интересов
Домашний
04:20 Исчезнувшая
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Любовь с диагнозом». «Чужая забота»
12:45 Порча. Невольник
13:15 Знахарка. Заключенная
13:50 Верну любимого. В поисках идеала
14:25 Голоса ушедших душ. Долг
15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Сто дорог. 1-я - 4-я серии
23:00 Поздний срок. 1-я - 4-я серии
02:30 Маруся. 1-я и 2-я серии
04:05 Порча. Невольник
04:30 Знахарка. Заключенная
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 14-я серия
05:10 Comedy Баттл. 15-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 7. 141-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 СашаТаня. 82-я - 90-я серии
13:20 Новые Звёзды в Африке. 1-я серия
15:25 Новые Звёзды в Африке. 2-я серия
17:30 «Кафе «Куба«. 1-я - 7-я серии
21:00 Предпоследняя инстанция-2. 1-я серия
21:30 Предпоследняя инстанция-2. 2-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 5-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия
00:00 Такое кино! 436-я серия
00:35 Золотое кольцо
02:10 Импровизация. Команды. 1-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 2-я серия
03:45 Comedy Баттл. 16-я серия
04:30 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Уральские пельмени
09:00 Зип и зап на острове капитана
11:05 Кухня. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 2-я - 4-я серии
16:55 Моя мама - шпион. 1-я - 6-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 6-я серия
23:05 Большой побег. 3-я серия
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 11-я серия
01:20 Суперлига. 1-я серия
02:40 Молодёжка
Матч ТВ
04:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» (Челябинск)
06:00 Спортивный век
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Тайский бокс. Чемпионат России. Финалы
11:30 Магия большого спорта
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Ак Барс». Прямой эфир
14:50 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман
15:50 Все на Матч!
16:45 География спорта. Благовещенск
17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
18:10 Новости
18:15 Громко
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Торпедо» - СКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
23:35 Магия большого спорта
00:05 Здоровый образ. Хоккей
00:35 Все на Матч!
01:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Бавария»
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Земля будущего
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Крокодил Данди
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я и 2-я серии
05:30 На рубеже. Ответный удар. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Трудная осень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Разведчицы. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Разведчицы. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Война - женского рода
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. СССР. Урановый проект
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Конец императора тайги
01:00 Рожденная революцией. Трудная осень
02:05 С тобой и без тебя...
03:35 Разведчицы. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва музейная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Сергей Курехин
07:30 Новости культуры
07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»
08:30 Жизнь и судьба. Александр Михайлов, н.а. РСФСР, н.а. ЛНР
08:55 Варькина земля. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. А. Кончаловский, М. Ладынина, Н. Крючков, М. Володина, О. Янковский в передаче «Кинопанорама». Ведущий В. Мережко. 1992
12:20 Роман в камне. Испания. Тортоса
12:50 Линия жизни. Лика Нифонтова
13:45 О времени и о реке. Ока
14:30 Атланты. В поисках истины. 90 лет Александру Городницкому. «Библейские катастрофы и современная геология»
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Варькина земля. 1-я серия
17:30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. А. Дворжак. Симфония №7
18:35 Тайны мозга. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Хранители жизни. Сеченов
21:30 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Мечетиной и Всеволодом Задерацким
22:15 Восход Османской империи. «Древние пророчества», 5-я серия
23:00 Запечатленное время. Болшевская трудовая коммуна
23:30 Новости культуры
23:50 Магистр игры. Возлюбленный Пиковой дамы
00:20 ХX век. А. Кончаловский, М. Ладынина, Н. Крючков, М. Володина, О. Янковский в передаче «Кинопанорама». Ведущий В. Мережко. 1992
01:25 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»
02:15 Роман в камне. Испания. Тортоса
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
06:35 Пятница News. 46-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия
06:45 Пятница News. 46-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»
08:40 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
09:40 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
10:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
12:00 Адская кухня. Сезон 5. 13-я серия
14:20 Молодые ножи. Сезон 2. 6-я серия - «Классика мировой кулинарии»
15:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»
17:10 Молодые ножи. Сезон 2. 8-я серия - «Европейская кухня»
18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда классической литературы»
20:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
23:40 Робокоп
01:30 Пятница News. 48-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:10 Пятница News. 47-я серия
04:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я - 22-я серии
МИР
05:00 Весна
06:45 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 13-я - 15-я серии
00:20 Любимые актеры 2.0
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:50 Подкидыш
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.