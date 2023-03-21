Программа передач, ТВ программа на 21 марта 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 21 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 11-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. Фильм 6-й, 1-я серия

03:00 Дуэт по праву. Фильм 6-й, 2-я серия

03:55 Пыльная работа. 2-я серия



ТВЦ



04:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма

05:20 Мой герой. Наталья Павленкова

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Деформация грудной клетки

08:30 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия

09:33 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия

10:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

12:47 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Урсуляк

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 59-я серия

16:02 Свои. Сезон 2. 46-я серия

16:55 «90-е. Залётные «звезды»

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Танцы на углях. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Страшно красивый

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Валерий Золотухин

01:25 Хроники московского быта. Нищие вдовы

02:05 Приказ: убить Сталина

02:45 Осторожно, мошенники! Липовые родственники

03:15 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

03:59 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

04:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Смертельный металл

05:40 Москва. Три вокзала-9. На посошок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 3-я серия

21:05 Хозяин. 4-я серия

22:15 Невский. Тень архитектора. «Большая игра», «Настоящий архитектор»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Большая игра», «Настоящий архитектор»

00:45 Игра. Реванш. Побег

01:35 Игра. Реванш. Внедрение

02:25 Игра. Реванш. Большие неприятности

03:15 Игра. Реванш. Помутнение

04:05 Игра. Реванш. Штурм

04:55 Москва. Три вокзала-9. Сувенир



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Кто хочет стать миллионером?», 1-я часть

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Кто хочет стать миллионером?», 2-я часть

06:50 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 1-я серия

07:35 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 2-я серия

08:25 Белая стрела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Белая стрела

11:00 Турист

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. Грехи отцов

14:20 Наш спецназ. Ненависть в крови

15:20 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом

16:15 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек

17:10 Наш спецназ. Неудачная сделка

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Неудачная сделка

18:30 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

19:25 След. Двойной обман

20:15 След. Лифтер

21:20 След. Джентельменское соглашение мертвецов

22:15 Филин-2. Старый друг

23:10 Филин-2. Всё не то, чем кажется

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Агент судьбы

01:15 След. Портал рептилоида

01:50 След. Доктор Смерть

02:30 След. Забудь меня

03:10 Прокурорская проверка. Засада

04:00 Прокурорская проверка. Восставшая из мертвых



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

07:50 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Всё для неё». «Родственные души»

12:10 Порча. Шептунья

12:40 Знахарка. Сжатая пружина

13:15 Верну любимого. Большая мечта

13:50 Голоса ушедших душ. Пропавший

14:20 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

19:00 Время жениться. 1-я - 4-я серии

23:15 Поздний срок. 5-я - 8-я серии

02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я и 2-я серии

04:20 Порча. Шептунья

04:45 Знахарка. Сжатая пружина



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 17-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия

06:05 Открытый микрофон. Сезон 7. 143-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

08:30 Бьюти баттл. 4-я серия

09:00 СашаТаня. 91-я - 102-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 4-я серии

19:00 «Кафе «Куба«. 6-я - 9-я серии

21:00 Предпоследняя инстанция-2. 3-я серия

21:30 Предпоследняя инстанция-2. 4-я серия

22:10 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 8-я серия

23:15 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:15 Стендап под прикрытием

02:05 Импровизация. Команды. 3-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 4-я серия

03:45 Comedy Баттл. 18-я серия

04:30 Comedy Баттл. 19-я серия



СТС



04:40 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 5-я и 6-я серии

08:25 Уральские пельмени

09:15 Подарок с характером

11:05 Кухня. Сезон 1. 9-я - 16-я серии

15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 5-я - 6-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 5-я - 7-я серии

20:00 Большой побег. 4-я серия

21:00 Зачинщики

22:55 На грани

00:55 Восемь сотен

03:20 Молодёжка

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)

06:00 Спортивный век

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км. Прямой эфир

10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямой эфир

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Ты в бане!

14:50 Еврофутбол. Обзор

15:50 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Авангард». Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

23:35 Магия большого спорта

00:05 География спорта. Благовещенск

00:35 Все на Матч!

01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км

02:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км

03:00 Еврофутбол. Обзор

03:55 Новости

04:00 Матч! Парад

04:25 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Черная Пантера

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Крокодил Данди-2

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Разведчицы. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Нападение

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Разведчицы. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Разведчицы. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. В логове зверя

19:40 Улика из прошлого. Дело о «Ядерной зиме«: сколько стоит секрет выживания?

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Шофер поневоле

01:05 Рожденная революцией. Нападение

02:20 По данным уголовного розыска...

03:35 Разведчицы. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дачная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Петр Алейников

07:30 Новости культуры

07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»

08:30 Жизнь и судьба. Наталия Нарочницкая - доктор исторических наук, общественный деятель

08:50 Забытое ремесло. Скоморох

09:05 Варькина земля. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Хроники Святослава Рихтера». Документальный фильм. 1978

12:30 Восход Османской империи. «Древние пророчества«, 5-я серия

13:15 Школа будущего. Фильм 1-й. «Мир без учителя?»

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»

14:30 Атланты. В поисках истины. Переселится ли человек в океан?

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Василий Поленов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Мечетиной и Всеволодом Задерацким

16:35 Варькина земля. 2-я серия

17:25 Забытое ремесло. Коробейник

17:40 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта

18:35 Тайны мозга. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Восход Османской империи. «Пепел к пеплу», 6-я серия

23:00 Запечатленное время. В мире игрушек

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Хроники Святослава Рихтера». Документальный фильм. 1978

01:10 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»

02:05 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 15-я серии

05:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я - 10-я серии

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 33-я - 36-я серии

06:30 Пятница News. 47-я серия

07:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

08:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

09:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания. Александр Олешко»

10:20 Адская кухня. Сезон 5. 14-я серия

12:40 Эспен в королевстве троллей

14:50 Эспен в поисках Золотого замка

17:00 Золотой компас

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия

20:00 Кондитер. Сезон 7. 10-я серия - «Бразилия»

21:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

23:40 Робокоп-2

01:50 Пятница News. 49-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

04:00 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:40 Пятница News. 48-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:10 Мой капитан

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 16-я - 18-я серии

00:20 Любимые актеры 2.0

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:50 Сельская учительница

04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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