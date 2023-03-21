Программа передач, ТВ программа на 21 марта 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 21 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Фаина Раневская
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 11-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. Фильм 6-й, 1-я серия
03:00 Дуэт по праву. Фильм 6-й, 2-я серия
03:55 Пыльная работа. 2-я серия
ТВЦ
04:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма
05:20 Мой герой. Наталья Павленкова
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Деформация грудной клетки
08:30 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я серия
09:33 Женская версия. Дедушкина внучка. 4-я серия
10:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
12:47 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Урсуляк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 59-я серия
16:02 Свои. Сезон 2. 46-я серия
16:55 «90-е. Залётные «звезды»
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Танцы на углях. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Страшно красивый
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Валерий Золотухин
01:25 Хроники московского быта. Нищие вдовы
02:05 Приказ: убить Сталина
02:45 Осторожно, мошенники! Липовые родственники
03:15 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
03:59 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
04:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Смертельный металл
05:40 Москва. Три вокзала-9. На посошок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Хозяин. 3-я серия
21:05 Хозяин. 4-я серия
22:15 Невский. Тень архитектора. «Большая игра», «Настоящий архитектор»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Большая игра», «Настоящий архитектор»
00:45 Игра. Реванш. Побег
01:35 Игра. Реванш. Внедрение
02:25 Игра. Реванш. Большие неприятности
03:15 Игра. Реванш. Помутнение
04:05 Игра. Реванш. Штурм
04:55 Москва. Три вокзала-9. Сувенир
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Кто хочет стать миллионером?», 1-я часть
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Кто хочет стать миллионером?», 2-я часть
06:50 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 1-я серия
07:35 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево», 2-я серия
08:25 Белая стрела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Белая стрела
11:00 Турист
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. Грехи отцов
14:20 Наш спецназ. Ненависть в крови
15:20 Наш спецназ. Посылка с сюрпризом
16:15 Наш спецназ. Лучшие друзья девушек
17:10 Наш спецназ. Неудачная сделка
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Неудачная сделка
18:30 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
19:25 След. Двойной обман
20:15 След. Лифтер
21:20 След. Джентельменское соглашение мертвецов
22:15 Филин-2. Старый друг
23:10 Филин-2. Всё не то, чем кажется
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Агент судьбы
01:15 След. Портал рептилоида
01:50 След. Доктор Смерть
02:30 След. Забудь меня
03:10 Прокурорская проверка. Засада
04:00 Прокурорская проверка. Восставшая из мертвых
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Всё для неё». «Родственные души»
12:10 Порча. Шептунья
12:40 Знахарка. Сжатая пружина
13:15 Верну любимого. Большая мечта
13:50 Голоса ушедших душ. Пропавший
14:20 Чужие дети. 1-я - 4-я серии
19:00 Время жениться. 1-я - 4-я серии
23:15 Поздний срок. 5-я - 8-я серии
02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я и 2-я серии
04:20 Порча. Шептунья
04:45 Знахарка. Сжатая пружина
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 17-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 142-я серия
06:05 Открытый микрофон. Сезон 7. 143-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
08:30 Бьюти баттл. 4-я серия
09:00 СашаТаня. 91-я - 102-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 4-я серии
19:00 «Кафе «Куба«. 6-я - 9-я серии
21:00 Предпоследняя инстанция-2. 3-я серия
21:30 Предпоследняя инстанция-2. 4-я серия
22:10 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 8-я серия
23:15 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:15 Стендап под прикрытием
02:05 Импровизация. Команды. 3-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 4-я серия
03:45 Comedy Баттл. 18-я серия
04:30 Comedy Баттл. 19-я серия
СТС
04:40 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 5-я и 6-я серии
08:25 Уральские пельмени
09:15 Подарок с характером
11:05 Кухня. Сезон 1. 9-я - 16-я серии
15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 5-я - 6-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 5-я - 7-я серии
20:00 Большой побег. 4-я серия
21:00 Зачинщики
22:55 На грани
00:55 Восемь сотен
03:20 Молодёжка
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)
06:00 Спортивный век
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км. Прямой эфир
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямой эфир
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Ты в бане!
14:50 Еврофутбол. Обзор
15:50 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Авангард». Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
23:35 Магия большого спорта
00:05 География спорта. Благовещенск
00:35 Все на Матч!
01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км
02:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км
03:00 Еврофутбол. Обзор
03:55 Новости
04:00 Матч! Парад
04:25 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Черная Пантера
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Крокодил Данди-2
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Разведчицы. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Нападение
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Разведчицы. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Разведчицы. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. В логове зверя
19:40 Улика из прошлого. Дело о «Ядерной зиме«: сколько стоит секрет выживания?
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Шофер поневоле
01:05 Рожденная революцией. Нападение
02:20 По данным уголовного розыска...
03:35 Разведчицы. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дачная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Петр Алейников
07:30 Новости культуры
07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»
08:30 Жизнь и судьба. Наталия Нарочницкая - доктор исторических наук, общественный деятель
08:50 Забытое ремесло. Скоморох
09:05 Варькина земля. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Хроники Святослава Рихтера». Документальный фильм. 1978
12:30 Восход Османской империи. «Древние пророчества«, 5-я серия
13:15 Школа будущего. Фильм 1-й. «Мир без учителя?»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
14:30 Атланты. В поисках истины. Переселится ли человек в океан?
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Василий Поленов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Мечетиной и Всеволодом Задерацким
16:35 Варькина земля. 2-я серия
17:25 Забытое ремесло. Коробейник
17:40 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта
18:35 Тайны мозга. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Восход Османской империи. «Пепел к пеплу», 6-я серия
23:00 Запечатленное время. В мире игрушек
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Хроники Святослава Рихтера». Документальный фильм. 1978
01:10 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»
02:05 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и В.А. Моцарта
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 15-я серии
05:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я - 10-я серии
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 33-я - 36-я серии
06:30 Пятница News. 47-я серия
07:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
08:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
09:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания. Александр Олешко»
10:20 Адская кухня. Сезон 5. 14-я серия
12:40 Эспен в королевстве троллей
14:50 Эспен в поисках Золотого замка
17:00 Золотой компас
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 5-я серия
20:00 Кондитер. Сезон 7. 10-я серия - «Бразилия»
21:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
23:40 Робокоп-2
01:50 Пятница News. 49-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
04:00 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:40 Пятница News. 48-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Мой капитан
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 16-я - 18-я серии
00:20 Любимые актеры 2.0
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:50 Сельская учительница
04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.