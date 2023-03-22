Программа передач, ТВ программа на 22 марта 2023



Программа передач телеканалов России на среду 22 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:20ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 13-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 14-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. Фильм 7-й, 1-я серия

03:00 Дуэт по праву. Фильм 7-й, 2-я серия

03:55 Пыльная работа. 3-я серия



ТВЦ



04:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста

05:20 Мой герой. Сергей Урсуляк

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Клеточные технологии

08:30 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия

09:31 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия

10:40 Нина Дорошина. Чужая любовь

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

12:48 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

13:40 Мой герой. Артем Ткаченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 70-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 55-я серия

16:55 90-е. Бог простит?

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Танцы в темноте. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 79-я серия

23:10 Хроники московского быта. Театр больших интриг

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Душегубы

01:25 Знак качества. Пицца

02:05 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел

02:45 Осторожно, мошенники! Как привлечь миллион?

03:10 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

03:54 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Сувенир

05:40 Москва. Три вокзала-9. Страхи

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 5-я серия

21:05 Хозяин. 6-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Одиночка«. «Привет с того света»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Одиночка«. «Привет с того света»

00:45 Игра. Реванш. Блеф

01:25 Игра. Реванш. Орел или решка

02:05 Игра. Реванш. Ультиматум

02:45 Игра. Реванш. Бандит

03:25 Игра. Реванш. Любовь и страх

04:05 Игра. Реванш. Переступив черту

04:55 Москва. Три вокзала-9. Штормовое предупреждение



5 канал



05:00 Известия

05:50 Опера. Хроники убойного отдела. Охота на шубы

06:40 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 1-я серия

07:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 2-я серия

08:15 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. По закону возмездия

14:25 Наш спецназ. Смертельный навар

15:20 Наш спецназ. Свидание на вылет

16:15 Наш спецназ. Поймать леща

17:05 Наш спецназ. Выживет сильнейший

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Выживет сильнейший

18:30 Наш спецназ. Наследство босса мафии

19:25 След. Бешеный зверь

20:15 След. Дети Надежды

21:20 След. Чертов погост

22:15 Филин-2. Нехороший дом

23:10 Филин-2. Страшная месть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. С далеким прицелом

01:15 След. Медовый сомелье

01:50 След. Мой друг - еда

02:30 След. Тернистый путь познания

03:05 Прокурорская проверка. Двойняшки

04:00 Прокурорская проверка. Интересное положение



Домашний



04:45 Знахарка. Сжатая пружина

05:10 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»

12:20 Порча. Маковый цвет

12:50 Знахарка. Хрипун

13:25 Верну любимого. Кто быстрее

14:00 Голоса ушедших душ. Завещание

14:35 Твой Dомашний доктор

14:50 Сто дорог. 1-я - 4-я серии

19:00 Удержи меня. 1-я - 4-я серии

23:10 Лабиринты любви

00:55 Роковое sms. 1-я и 2-я серии

02:30 Порча. Маковый цвет

02:55 Знахарка. Хрипун

03:25 Верну любимого. Кто быстрее

03:50 Голоса ушедших душ. Завещание

04:15 6 кадров

04:25 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 19-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия

06:05 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

09:00 СашаТаня. 103-я - 117-я серии

16:00 Полицейский с Рублевки. 5-я - 8-я серии

20:00 «Кафе «Куба». 9-я серия

20:30 «Кафе «Куба». 10-я серия

21:00 Предпоследняя инстанция-2. 5-я серия

21:30 Предпоследняя инстанция-2. 6-я серия

22:15 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 9-я серия

23:20 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:20 Дублер

02:00 Импровизация. Команды. 5-я серия

02:45 Импровизация. Команды. 6-я серия

03:30 «Шоу «Студия Союз«. 1-я серия

04:40 «Шоу «Студия Союз«. 2-я серия



СТС



03:30 Молодёжка

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 6-я и 7-я серии

08:25 Уральские пельмени

08:55 Подарок с характером

10:40 Кухня. Война за отель. Сезон 2. 4-я - 12-я серии

15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 11-я - 16-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 6-я - 8-я серии

20:00 На выход! 3-я серия

21:00 Отчаянные аферистки

23:15 Плохие парни

01:40 Импровизаторы. 1-я серия

02:25 Молодёжка

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:25 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас

06:00 Спортивный век

06:30 География спорта. Благовещенск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямой эфир

11:30 Вид сверху

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Ак Барс». Прямой эфир

14:45 Все на Матч!

14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 1/4 финала. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) - МХК «Динамо» (Москва). Прямой эфир

17:10 Большой хоккей

17:40 Смешанные единоборства. ACA. М. Исмаилов - И. Штырков

18:40 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Торпедо» - СКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

23:35 Магия большого спорта

00:05 Ты в бане!

00:35 Все на Матч!

01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт

03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат России

03:55 Новости

04:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Схватка

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Охотники за головами

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Разведчицы. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В огне

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Разведчицы. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Разведчицы. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Охота на нацистских боссов

19:40 Секретные материалы. Шпионаж в стратосфере. Тайное оружие ЦРУ

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Во бору брусника

02:05 Рожденная революцией. В огне

03:35 Разведчицы. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва лицедейская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

08:30 Жизнь и судьба. Сергей Астахов

08:50 Цвет времени. Карандаш

09:00 Варькина земля. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Последняя встреча с Леонидом Утесовым». 1982

12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста

12:30 Восход Османской империи. «Пепел к пеплу», 6-я серия

13:15 Школа будущего. Фильм 2-й. «Школа идёт к вам»

13:45 Искусственный отбор

14:30 Атланты. В поисках истины. Кто съел рыбу в Черном море?

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Уильям Батлер Йейтс «Второе пришествие»

15:50 Белая студия

16:35 Варькина земля. 3-я серия

17:35 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. Брамс. Симфония №2

18:35 Тайны мозга. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Рассекреченная история. День памяти жертв Хатыни. Без срока давности. Палачи Хатыни

21:55 Цвет времени. Михаил Врубель

22:10 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 1-я серия - «Чудо объединения»

23:00 Запечатленное время. По следу козлотура

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Последняя встреча с Леонидом Утесовым». 1982

01:00 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

01:50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. Брамс. Симфония №2

02:45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я - 18-я серии

05:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я - 12-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 4-я серия

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 36-я серия

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 20-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 46-я серия

06:10 Пятница News. 48-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»

08:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

09:20 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

09:30 Пятница News. Сезон 1. 11-я серия

09:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

10:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

11:30 Адская кухня. Сезон 5. 15-я серия

13:15 Пятница News. Сезон 1. 11-я серия

13:20 Адская кухня. Сезон 5. 15-я серия

13:30 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»

14:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

15:40 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

16:40 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

17:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Монино. Мерси»

20:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

21:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

22:40 Гастротур 3. Сезон 1. 1-я серия

23:50 Робокоп-3

01:50 Пятница News. 50-я серия

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»

03:50 Пятница News. 49-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Улыбка Лиса. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 19-я - 21-я серии

00:20 Наше кино. Неувядающие

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:20 Дикий. 13-я серия - «Вервольф из Вышнегорска«



Время начала передач - московское.



















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