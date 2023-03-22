Программа передач, ТВ программа на 22 марта 2023

Программа передач телеканалов России на среду 22 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:20ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 13-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 14-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. Фильм 7-й, 1-я серия
03:00 Дуэт по праву. Фильм 7-й, 2-я серия
03:55 Пыльная работа. 3-я серия
ТВЦ
04:40 Ширвиндт и Державин. Короли и капуста
05:20 Мой герой. Сергей Урсуляк
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Клеточные технологии
08:30 Женская версия. Ваше время и стекло. 1-я серия
09:31 Женская версия. Ваше время и стекло. 2-я серия
10:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
12:48 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
13:40 Мой герой. Артем Ткаченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 70-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 55-я серия
16:55 90-е. Бог простит?
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Танцы в темноте. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 79-я серия
23:10 Хроники московского быта. Театр больших интриг
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Душегубы
01:25 Знак качества. Пицца
02:05 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел
02:45 Осторожно, мошенники! Как привлечь миллион?
03:10 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
03:54 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Сувенир
05:40 Москва. Три вокзала-9. Страхи
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Хозяин. 5-я серия
21:05 Хозяин. 6-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Одиночка«. «Привет с того света»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Одиночка«. «Привет с того света»
00:45 Игра. Реванш. Блеф
01:25 Игра. Реванш. Орел или решка
02:05 Игра. Реванш. Ультиматум
02:45 Игра. Реванш. Бандит
03:25 Игра. Реванш. Любовь и страх
04:05 Игра. Реванш. Переступив черту
04:55 Москва. Три вокзала-9. Штормовое предупреждение
5 канал
05:00 Известия
05:50 Опера. Хроники убойного отдела. Охота на шубы
06:40 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 1-я серия
07:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада», 2-я серия
08:15 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. По закону возмездия
14:25 Наш спецназ. Смертельный навар
15:20 Наш спецназ. Свидание на вылет
16:15 Наш спецназ. Поймать леща
17:05 Наш спецназ. Выживет сильнейший
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Выживет сильнейший
18:30 Наш спецназ. Наследство босса мафии
19:25 След. Бешеный зверь
20:15 След. Дети Надежды
21:20 След. Чертов погост
22:15 Филин-2. Нехороший дом
23:10 Филин-2. Страшная месть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. С далеким прицелом
01:15 След. Медовый сомелье
01:50 След. Мой друг - еда
02:30 След. Тернистый путь познания
03:05 Прокурорская проверка. Двойняшки
04:00 Прокурорская проверка. Интересное положение
Домашний
04:45 Знахарка. Сжатая пружина
05:10 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»
12:20 Порча. Маковый цвет
12:50 Знахарка. Хрипун
13:25 Верну любимого. Кто быстрее
14:00 Голоса ушедших душ. Завещание
14:35 Твой Dомашний доктор
14:50 Сто дорог. 1-я - 4-я серии
19:00 Удержи меня. 1-я - 4-я серии
23:10 Лабиринты любви
00:55 Роковое sms. 1-я и 2-я серии
02:30 Порча. Маковый цвет
02:55 Знахарка. Хрипун
03:25 Верну любимого. Кто быстрее
03:50 Голоса ушедших душ. Завещание
04:15 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 19-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 144-я серия
06:05 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
09:00 СашаТаня. 103-я - 117-я серии
16:00 Полицейский с Рублевки. 5-я - 8-я серии
20:00 «Кафе «Куба». 9-я серия
20:30 «Кафе «Куба». 10-я серия
21:00 Предпоследняя инстанция-2. 5-я серия
21:30 Предпоследняя инстанция-2. 6-я серия
22:15 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 9-я серия
23:20 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:20 Дублер
02:00 Импровизация. Команды. 5-я серия
02:45 Импровизация. Команды. 6-я серия
03:30 «Шоу «Студия Союз«. 1-я серия
04:40 «Шоу «Студия Союз«. 2-я серия
СТС
03:30 Молодёжка
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 6-я и 7-я серии
08:25 Уральские пельмени
08:55 Подарок с характером
10:40 Кухня. Война за отель. Сезон 2. 4-я - 12-я серии
15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 11-я - 16-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 6-я - 8-я серии
20:00 На выход! 3-я серия
21:00 Отчаянные аферистки
23:15 Плохие парни
01:40 Импровизаторы. 1-я серия
02:25 Молодёжка
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:25 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй. М. Тайсон - Дж. Даглас
06:00 Спортивный век
06:30 География спорта. Благовещенск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямой эфир
11:30 Вид сверху
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Адмирал» - «Ак Барс». Прямой эфир
14:45 Все на Матч!
14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 1/4 финала. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) - МХК «Динамо» (Москва). Прямой эфир
17:10 Большой хоккей
17:40 Смешанные единоборства. ACA. М. Исмаилов - И. Штырков
18:40 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Торпедо» - СКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
23:35 Магия большого спорта
00:05 Ты в бане!
00:35 Все на Матч!
01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт
03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат России
03:55 Новости
04:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Схватка
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Охотники за головами
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Разведчицы. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В огне
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Разведчицы. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Разведчицы. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Охота на нацистских боссов
19:40 Секретные материалы. Шпионаж в стратосфере. Тайное оружие ЦРУ
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Во бору брусника
02:05 Рожденная революцией. В огне
03:35 Разведчицы. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва лицедейская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
08:30 Жизнь и судьба. Сергей Астахов
08:50 Цвет времени. Карандаш
09:00 Варькина земля. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Последняя встреча с Леонидом Утесовым». 1982
12:20 Дороги старых мастеров. Береста-берёста
12:30 Восход Османской империи. «Пепел к пеплу», 6-я серия
13:15 Школа будущего. Фильм 2-й. «Школа идёт к вам»
13:45 Искусственный отбор
14:30 Атланты. В поисках истины. Кто съел рыбу в Черном море?
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Уильям Батлер Йейтс «Второе пришествие»
15:50 Белая студия
16:35 Варькина земля. 3-я серия
17:35 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. Брамс. Симфония №2
18:35 Тайны мозга. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Рассекреченная история. День памяти жертв Хатыни. Без срока давности. Палачи Хатыни
21:55 Цвет времени. Михаил Врубель
22:10 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 1-я серия - «Чудо объединения»
23:00 Запечатленное время. По следу козлотура
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Последняя встреча с Леонидом Утесовым». 1982
01:00 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
01:50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. И. Брамс. Симфония №2
02:45 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я - 18-я серии
05:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 3-я серия
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 4-я серия
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 36-я серия
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 20-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 46-я серия
06:10 Пятница News. 48-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»
08:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
09:20 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
09:30 Пятница News. Сезон 1. 11-я серия
09:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
10:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
11:30 Адская кухня. Сезон 5. 15-я серия
13:15 Пятница News. Сезон 1. 11-я серия
13:20 Адская кухня. Сезон 5. 15-я серия
13:30 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»
14:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
15:40 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
16:40 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
17:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Монино. Мерси»
20:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
21:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
22:40 Гастротур 3. Сезон 1. 1-я серия
23:50 Робокоп-3
01:50 Пятница News. 50-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»
03:50 Пятница News. 49-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Улыбка Лиса. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 19-я - 21-я серии
00:20 Наше кино. Неувядающие
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:20 Дикий. 13-я серия - «Вервольф из Вышнегорска«
Время начала передач - московское.