Программа передач, ТВ программа на 23 марта 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 23 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

19:50 Большая игра

21:00 Время

21:45 «Раневская». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Акушерка. Новые серии. 15-я серия

22:20 Акушерка. Новые серии. 16-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. Фильм 8-й, 1-я серия

03:00 Дуэт по праву. Фильм 8-й, 2-я серия

03:55 Пыльная работа. 4-я серия



ТВЦ



04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь

05:20 Мой герой. Артем Ткаченко

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Диета при подагре

08:30 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия

09:31 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия

10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк

11:30 События

11:50 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

12:42 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Шведова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Бобры. 1-я серия

15:56 Бобры. 2-я серия

16:55 90-е. Мобила

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Необычные хобби звёзд

23:10 Закулисные войны. Центральное телевидение

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Джуна

01:25 Сталин против Жукова. Трофейное дело

02:05 Ловушка для Андропова

02:45 Осторожно, мошенники! Уличный лохотрон

03:15 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия

03:58 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия

04:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Штормовое предупреждение

05:40 Москва. Три вокзала-9. Аннигиляция

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 7-я серия

21:05 Хозяин. 8-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Законы улиц». «Мертвец»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Законы улиц». «Мертвец»

00:50 Поздняков

01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит феномен красоты

01:55 Игра. Реванш. Судьба

02:40 Игра. Реванш. Слово офицера

03:25 Игра. Реванш. Цугцванг

04:10 Игра. Реванш. Последний удар

04:55 Москва. Три вокзала-9. Тихое дело



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Родная кровь

06:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 1-я серия

06:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 2-я серия

07:40 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. Последнее золото Скифа

14:25 Наш спецназ. Бизнес на колесах

15:20 Наш спецназ. Проверка на фальшь

16:15 Наш спецназ. Враги по оружию

17:10 Наш спецназ. Сыграть на опережение

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Сыграть на опережение

18:35 Наш спецназ. Недетские прятки

19:25 След. Пятки Ахиллесов

20:15 След. Анонимные алкоголики

21:20 След. Без эха

22:15 Филин-2. Бедная Эльза

23:10 Филин-2. Не в раю живем

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Злая колдунья

01:15 След. Дама телеги

01:55 След. Крестный отец

02:30 След. Крысобой

03:05 Прокурорская проверка. Плохая примета

04:00 Прокурорская проверка. Нехорошая квартира



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Вдовец, как диагноз». «Заслужить любовь»

12:30 Порча. Необитаемый остров

13:00 Знахарка. Золотое перо

13:35 Верну любимого. Незабытая любовь

14:10 Голоса ушедших душ. Мямля

14:45 Время жениться. 1-я - 4-я серии

19:00 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии

23:15 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии

02:50 Порча. Необитаемый остров

03:15 Знахарка. Золотое перо

03:45 Верну любимого. Незабытая любовь

04:10 Голоса ушедших душ. Мямля

04:35 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 «Шоу «Студия Союз». 2-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

05:55 Принцесса и дракон

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

08:30 Хочу перемен. 3-я серия

09:00 СашаТаня. 118-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 131-я серии

16:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

20:00 «Кафе «Куба». 10-я серия

20:30 «Кафе «Куба». 11-я серия

21:00 Предпоследняя инстанция-2. 7-я - 10-я серии

23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:40 Трезвый водитель

02:20 Импровизация. Команды. 7-я серия

03:05 Импровизация. Команды. 8-я серия

03:55 «Шоу «Студия Союз». 3-я серия

04:40 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия



СТС



04:45 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:25 Моя мама - шпион. 7-я и 8-я серии

08:20 На выход! 3-я серия

09:25 Импровизаторы. 1-я серия

10:25 Кухня. Война за отель. Сезон 2. 13-я - 21-я серии

15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 16-я - 21-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 7-я - 9-я серии

20:00 Импровизаторы. 2-я серия

21:00 Няньки

22:55 Притворись моей женой

01:15 Подарок с характером

02:40 Молодёжка

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее

06:00 Спортивный век

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Х. Масвидаль

11:30 Ты в бане!

12:00 Специальный репортаж

12:20 Новости

12:25 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Что по спорту? Тольятти

14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман

15:50 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Футбол. Благотворительный матч. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир

20:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины

23:35 Магия большого спорта

00:05 Вид сверху

00:35 Все на Матч!

01:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Нефтяник» (Оренбург)

03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России

03:55 Новости

04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Открытое море: Новые жертвы

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Разведчицы. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:40 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Подпольщики. Бумеранг для палачей

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Солдаты

01:15 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

02:50 Рожденная революцией. Шесть дней

04:20 После дождичка в четверг...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва толстовская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Тенин

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

08:30 Жизнь и судьба. Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике

08:55 Варькина земля. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев«. 1984

12:05 Огюст Монферран

12:30 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 1-я серия - «Чудо объединения»

13:20 Школа будущего. Фильм 3-й. «Большая перемена»

13:50 Абсолютный слух

14:30 Атланты. В поисках истины. Зачем Земле вулканы?

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Чеченский костюм

15:45 2 Верник 2. Федор Лавров и Елизавета Кокорева

16:35 Варькина земля. 4-я серия

17:40 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

17:50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна

18:35 Тайны мозга. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Ася Володина. «Протагонист»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Золотой теленок». С таким счастьем - и на экране»

21:30 Энигма. Группа Tribu

22:10 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 2-я серия - «Мавзолей императора»

23:00 Запечатленное время. Крылатый друг

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев». 1984

00:40 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

01:30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна

02:15 Венеция. На плаву

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я - 22-я серии

05:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

06:10 Пятница News. 49-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 19-я серия - «Спецвыпуск 1»

07:30 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

08:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

09:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

10:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

12:00 Адская кухня. Сезон 5. 16-я серия

14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»

15:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 41-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия

20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Южная Корея»

21:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

00:00 Я не шучу. Сезон 1. 7-я серия

00:40 Я не шучу. Сезон 1. 8-я серия

01:20 Пятница News. 51-я серия

01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»

04:10 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:40 Пятница News. 50-я серия



МИР



05:00 Дикий. 13-я - 19-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 22-я - 24-я серии

00:20 Наше кино. История большой любви

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:25 Дела судебные. Новые истории

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:35 Дикий. 20-я серия



Время начала передач - московское.



















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