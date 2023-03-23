Программа передач, ТВ программа на 23 марта 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 23 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
19:50 Большая игра
21:00 Время
21:45 «Раневская». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Акушерка. Новые серии. 15-я серия
22:20 Акушерка. Новые серии. 16-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. Фильм 8-й, 1-я серия
03:00 Дуэт по праву. Фильм 8-й, 2-я серия
03:55 Пыльная работа. 4-я серия
ТВЦ
04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
05:20 Мой герой. Артем Ткаченко
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Диета при подагре
08:30 Женская версия. Романтик из СССР. 1-я серия
09:31 Женская версия. Романтик из СССР. 2-я серия
10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк
11:30 События
11:50 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
12:42 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Шведова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Бобры. 1-я серия
15:56 Бобры. 2-я серия
16:55 90-е. Мобила
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Необычные хобби звёзд
23:10 Закулисные войны. Центральное телевидение
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Джуна
01:25 Сталин против Жукова. Трофейное дело
02:05 Ловушка для Андропова
02:45 Осторожно, мошенники! Уличный лохотрон
03:15 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 1-я серия
03:58 Чисто московские убийства. «Опасная партия», 2-я серия
04:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Штормовое предупреждение
05:40 Москва. Три вокзала-9. Аннигиляция
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Хозяин. 7-я серия
21:05 Хозяин. 8-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Законы улиц». «Мертвец»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Законы улиц». «Мертвец»
00:50 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит феномен красоты
01:55 Игра. Реванш. Судьба
02:40 Игра. Реванш. Слово офицера
03:25 Игра. Реванш. Цугцванг
04:10 Игра. Реванш. Последний удар
04:55 Москва. Три вокзала-9. Тихое дело
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. Родная кровь
06:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 1-я серия
06:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство», 2-я серия
07:40 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. Последнее золото Скифа
14:25 Наш спецназ. Бизнес на колесах
15:20 Наш спецназ. Проверка на фальшь
16:15 Наш спецназ. Враги по оружию
17:10 Наш спецназ. Сыграть на опережение
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Сыграть на опережение
18:35 Наш спецназ. Недетские прятки
19:25 След. Пятки Ахиллесов
20:15 След. Анонимные алкоголики
21:20 След. Без эха
22:15 Филин-2. Бедная Эльза
23:10 Филин-2. Не в раю живем
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Злая колдунья
01:15 След. Дама телеги
01:55 След. Крестный отец
02:30 След. Крысобой
03:05 Прокурорская проверка. Плохая примета
04:00 Прокурорская проверка. Нехорошая квартира
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Тёмная лошадка». «Виновата в жизни»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Вдовец, как диагноз». «Заслужить любовь»
12:30 Порча. Необитаемый остров
13:00 Знахарка. Золотое перо
13:35 Верну любимого. Незабытая любовь
14:10 Голоса ушедших душ. Мямля
14:45 Время жениться. 1-я - 4-я серии
19:00 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии
23:15 За каменной стеной. 1-я - 4-я серии
02:50 Порча. Необитаемый остров
03:15 Знахарка. Золотое перо
03:45 Верну любимого. Незабытая любовь
04:10 Голоса ушедших душ. Мямля
04:35 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 «Шоу «Студия Союз». 2-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
05:55 Принцесса и дракон
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
08:30 Хочу перемен. 3-я серия
09:00 СашаТаня. 118-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 4. 119-я - 131-я серии
16:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
20:00 «Кафе «Куба». 10-я серия
20:30 «Кафе «Куба». 11-я серия
21:00 Предпоследняя инстанция-2. 7-я - 10-я серии
23:35 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:40 Трезвый водитель
02:20 Импровизация. Команды. 7-я серия
03:05 Импровизация. Команды. 8-я серия
03:55 «Шоу «Студия Союз». 3-я серия
04:40 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия
СТС
04:45 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:25 Моя мама - шпион. 7-я и 8-я серии
08:20 На выход! 3-я серия
09:25 Импровизаторы. 1-я серия
10:25 Кухня. Война за отель. Сезон 2. 13-я - 21-я серии
15:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 16-я - 21-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 7-я - 9-я серии
20:00 Импровизаторы. 2-я серия
21:00 Няньки
22:55 Притворись моей женой
01:15 Подарок с характером
02:40 Молодёжка
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
06:00 Спортивный век
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Х. Масвидаль
11:30 Ты в бане!
12:00 Специальный репортаж
12:20 Новости
12:25 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Что по спорту? Тольятти
14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман
15:50 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Футбол. Благотворительный матч. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир
20:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
23:35 Магия большого спорта
00:05 Вид сверху
00:35 Все на Матч!
01:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Нефтяник» (Оренбург)
03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
03:55 Новости
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Открытое море: Новые жертвы
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Разведчицы. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Подпольщики. Бумеранг для палачей
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Солдаты
01:15 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
02:50 Рожденная революцией. Шесть дней
04:20 После дождичка в четверг...
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва толстовская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Тенин
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
08:30 Жизнь и судьба. Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике
08:55 Варькина земля. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев«. 1984
12:05 Огюст Монферран
12:30 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 1-я серия - «Чудо объединения»
13:20 Школа будущего. Фильм 3-й. «Большая перемена»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Атланты. В поисках истины. Зачем Земле вулканы?
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Чеченский костюм
15:45 2 Верник 2. Федор Лавров и Елизавета Кокорева
16:35 Варькина земля. 4-я серия
17:40 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17:50 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна
18:35 Тайны мозга. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Ася Володина. «Протагонист»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Золотой теленок». С таким счастьем - и на экране»
21:30 Энигма. Группа Tribu
22:10 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 2-я серия - «Мавзолей императора»
23:00 Запечатленное время. Крылатый друг
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев». 1984
00:40 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
01:30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна
02:15 Венеция. На плаву
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я - 22-я серии
05:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
06:10 Пятница News. 49-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 19-я серия - «Спецвыпуск 1»
07:30 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
08:40 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
09:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
10:50 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
12:00 Адская кухня. Сезон 5. 16-я серия
14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»
15:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»
17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 41-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия
20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Южная Корея»
21:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
00:00 Я не шучу. Сезон 1. 7-я серия
00:40 Я не шучу. Сезон 1. 8-я серия
01:20 Пятница News. 51-я серия
01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»
04:10 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:40 Пятница News. 50-я серия
МИР
05:00 Дикий. 13-я - 19-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 22-я - 24-я серии
00:20 Наше кино. История большой любви
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:25 Дела судебные. Новые истории
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:35 Дикий. 20-я серия
Время начала передач - московское.