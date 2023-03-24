Программа передач, ТВ программа на 24 марта 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 24 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 «Лучшее впереди»

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. ДНК для всей деревни

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Храни тебя любовь моя

04:10 Пыльная работа. 5-я серия



ТВЦ



04:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк

05:20 Мой герой. Ирина Шведова

06:00 Настроение

08:20 Папа напрокат. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Папа напрокат. 4-я серия

12:30 Танцы в темноте. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Танцы в темноте. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Секс-бомбы

17:50 События

18:10 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии

19:55 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни русской глубинки

00:15 Одиноким предоставляется общежитие

01:45 Петровка, 38

02:00 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии

04:05 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

04:45 Прощание. Валерий Золотухин



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Тихое дело

05:40 Москва. Три вокзала-9. Вердикт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 9-я - 10-я серии

22:15 Невский. Охота на архитектора. Защитный рефлекс

23:05 Невский. Охота на архитектора. Смертный приговор

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:20 Последний день. 1-я - 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Один процент сомнения», 1-я - 2-я части

06:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 1-я - 2-я серии

08:35 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я серия

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. Криминальный треугольник

14:20 Наш спецназ. Похищенная переписка

15:20 Наш спецназ. Охота на СОБР

16:15 Наш спецназ. Гремучая смерть

17:10 Наш спецназ. Долгожданный куш

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Долгожданный куш

18:30 Наш спецназ. Полное перевоплощение

19:25 Наш спецназ. Путь Самурая

20:20 Наш спецназ. Роковое притяжение

21:15 След. Горячие поздравления

22:15 След. Убийство по учебнику

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность

00:55 Такая работа-2. Дорога к Райским берегам

01:35 Такая работа-2. Человек без лица

02:15 Такая работа-2. Сложные отношения

02:55 Такая работа-2. Gaudeamus igitur

03:35 Такая работа-2. Час расплаты

04:15 Такая работа-2. Капитан, улыбнитесь



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»

12:30 Порча. Ночная жизнь

13:00 Знахарка. Первобытный страх

13:35 Верну любимого. Папа починит

14:10 Голоса ушедших душ. Двойник

14:45 Удержи меня. 1-я - 4-я серии

19:00 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

23:15 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

02:40 Порча. Ночная жизнь

03:05 Знахарка. Первобытный страх

03:35 Верну любимого. Папа починит

04:00 Голоса ушедших душ. Двойник

04:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

05:50 Чудо-Юдо

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

12:30 Пара из будущего

14:40 Родители строгого режима

16:25 Батя

18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия

19:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 232-я серия

00:00 Большой Стэн

02:00 Импровизация. Команды. 9-я серия

02:50 Импровизация. Команды. 10-я серия

03:40 «Шоу «Студия Союз». 7-я - 8-я серии



СТС



04:55 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 8-я и 9-я серии

08:35 Уральские пельмени. Смехbook

09:35 Притворись моей женой

11:55 Уральские пельмени

19:30 Уральские пельмени. 170-я серия - «Галопом по синкопам»

21:00 Битва каверов. 1-я серия

22:30 Душа

00:25 Любовь-морковь-2

02:10 Молодёжка



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)

05:30 География спорта. Благовещенск

06:00 Спортивный век

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

10:15 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

12:30 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Лица страны. Екатерина Лобышева

14:40 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Новости

17:35 Вы это видели

18:35 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Валерий Харламов. На высокой скорости

23:35 Магия большого спорта

00:05 Что по спорту? Тольятти

00:35 Все на Матч!

01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины

02:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тайна 7 сестер

22:20 Цикада 3301: Квест для хакера

00:15 Море соблазна

02:05 Охотники за головами

03:40 Открытое море: Новые жертвы



Звезда



04:20 После дождичка в четверг...

05:35 Москва - фронту

06:00 Во бору брусника

09:00 Новости дня

09:20 Во бору брусника

10:05 Рожденная революцией. Шесть дней

12:05 Драйв. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Драйв. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Драйв. 1-я - 4-я серии

17:05 Драйв. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Драйв. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Безымянная звезда

02:25 Волшебная лампа Аладдина

03:50 Раздвигая льды

04:30 Драйв. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Станиславского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Сеченов

08:15 Забытое ремесло. Коробейник

08:30 Жизнь и судьба. Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК

08:50 Хотите - любите, хотите - нет...

10:00 Новости культуры

10:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова

10:35 Шедевры старого кино. Мусоргский

12:30 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 2-я серия - «Мавзолей императора»

13:20 Школа будущего. Фильм 4-й. «Школа без звонка»

13:50 Открытая книга. Ася Володина. «Протагонист»

14:20 Власть факта. Экономика пиратства

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Саранск (Республика Мордовия)

15:35 Энигма. Группа Tribu

16:20 Забытое ремесло. Бурлак

16:35 Хотите - любите, хотите - нет...

17:45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Ф. Мендельсона

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. К 85-летию со дня рождения Алексея Петренко

20:50 Агония

23:15 Новости культуры

23:35 2 Верник 2. Алексей Серебряков

00:30 Контросессо

02:15 «Шут Балакирев». «Притча об артисте (Лицедей)»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я - 26-я серии

05:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

06:00 Пятница News. 50-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

07:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

08:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

09:15 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия

09:20 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

09:40 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

10:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

11:40 Эспен в поисках Золотого замка

13:05 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия

13:10 Эспен в поисках Золотого замка

13:50 Такси

15:40 Такси-2

17:20 Такси-3

19:00 Училки в законе. Сезон 3. 5-я - 8-я серии

21:10 Золотой компас

23:20 Возвращение Супермена

02:10 Пятница News. 52-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»

04:20 Пятница News. 51-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 6-я серия

04:55 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия



МИР



05:00 Дикий. 20-я - 24-я серии

08:30 Слабое звено

09:25 Игра в кино

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Неуловимые мстители

20:20 Новые приключения неуловимых

21:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

00:20 Улыбка Лиса. 1-я - 4-я серии

03:20 Остров сокровищ

04:50 Вратарь



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 23 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 22 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 21 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 20 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 19 марта 2023 ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день 1 канал на 19 февраля, программа передач на весь день



