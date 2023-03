Программа передач, ТВ программа на 24 марта 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 «Лучшее впереди»

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. ДНК для всей деревни

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Храни тебя любовь моя

04:10 Пыльная работа. 5-я серия



ТВЦ



04:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк

05:20 Мой герой. Ирина Шведова

06:00 Настроение

08:20 Папа напрокат. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Папа напрокат. 4-я серия

12:30 Танцы в темноте. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Танцы в темноте. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Секс-бомбы

17:50 События

18:10 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии

19:55 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни русской глубинки

00:15 Одиноким предоставляется общежитие

01:45 Петровка, 38

02:00 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии

04:05 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

04:45 Прощание. Валерий Золотухин



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Тихое дело

05:40 Москва. Три вокзала-9. Вердикт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Хозяин. 9-я - 10-я серии

22:15 Невский. Охота на архитектора. Защитный рефлекс

23:05 Невский. Охота на архитектора. Смертный приговор

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:20 Последний день. 1-я - 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Один процент сомнения», 1-я - 2-я части

06:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 1-я - 2-я серии

08:35 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я серия

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. Криминальный треугольник

14:20 Наш спецназ. Похищенная переписка

15:20 Наш спецназ. Охота на СОБР

16:15 Наш спецназ. Гремучая смерть

17:10 Наш спецназ. Долгожданный куш

17:30 Известия

18:00 Наш спецназ. Долгожданный куш

18:30 Наш спецназ. Полное перевоплощение

19:25 Наш спецназ. Путь Самурая

20:20 Наш спецназ. Роковое притяжение

21:15 След. Горячие поздравления

22:15 След. Убийство по учебнику

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность

00:55 Такая работа-2. Дорога к Райским берегам

01:35 Такая работа-2. Человек без лица

02:15 Такая работа-2. Сложные отношения

02:55 Такая работа-2. Gaudeamus igitur

03:35 Такая работа-2. Час расплаты

04:15 Такая работа-2. Капитан, улыбнитесь



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»

12:30 Порча. Ночная жизнь

13:00 Знахарка. Первобытный страх

13:35 Верну любимого. Папа починит

14:10 Голоса ушедших душ. Двойник

14:45 Удержи меня. 1-я - 4-я серии

19:00 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

23:15 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

02:40 Порча. Ночная жизнь

03:05 Знахарка. Первобытный страх

03:35 Верну любимого. Папа починит

04:00 Голоса ушедших душ. Двойник

04:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

05:50 Чудо-Юдо

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

12:30 Пара из будущего

14:40 Родители строгого режима

16:25 Батя

18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия

19:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 232-я серия

00:00 Большой Стэн

02:00 Импровизация. Команды. 9-я серия

02:50 Импровизация. Команды. 10-я серия

03:40 «Шоу «Студия Союз». 7-я - 8-я серии



СТС



04:55 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 8-я и 9-я серии

08:35 Уральские пельмени. Смехbook

09:35 Притворись моей женой

11:55 Уральские пельмени

19:30 Уральские пельмени. 170-я серия - «Галопом по синкопам»

21:00 Битва каверов. 1-я серия

22:30 Душа

00:25 Любовь-морковь-2

02:10 Молодёжка



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)

05:30 География спорта. Благовещенск

06:00 Спортивный век

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

10:15 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

12:30 Есть тема!

13:45 Спортивный век

14:15 Новости

14:20 Лица страны. Екатерина Лобышева

14:40 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Новости

17:35 Вы это видели

18:35 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Валерий Харламов. На высокой скорости

23:35 Магия большого спорта

00:05 Что по спорту? Тольятти

00:35 Все на Матч!

01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины

02:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тайна 7 сестер

22:20 Цикада 3301: Квест для хакера

00:15 Море соблазна

02:05 Охотники за головами

03:40 Открытое море: Новые жертвы



Звезда



04:20 После дождичка в четверг...

05:35 Москва - фронту

06:00 Во бору брусника

09:00 Новости дня

09:20 Во бору брусника

10:05 Рожденная революцией. Шесть дней

12:05 Драйв. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Драйв. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Драйв. 1-я - 4-я серии

17:05 Драйв. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Драйв. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Безымянная звезда

02:25 Волшебная лампа Аладдина

03:50 Раздвигая льды

04:30 Драйв. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Станиславского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Сеченов

08:15 Забытое ремесло. Коробейник

08:30 Жизнь и судьба. Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК

08:50 Хотите - любите, хотите - нет...

10:00 Новости культуры

10:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова

10:35 Шедевры старого кино. Мусоргский

12:30 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 2-я серия - «Мавзолей императора»

13:20 Школа будущего. Фильм 4-й. «Школа без звонка»

13:50 Открытая книга. Ася Володина. «Протагонист»

14:20 Власть факта. Экономика пиратства

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Саранск (Республика Мордовия)

15:35 Энигма. Группа Tribu

16:20 Забытое ремесло. Бурлак

16:35 Хотите - любите, хотите - нет...

17:45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Ф. Мендельсона

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. К 85-летию со дня рождения Алексея Петренко

20:50 Агония

23:15 Новости культуры

23:35 2 Верник 2. Алексей Серебряков

00:30 Контросессо

02:15 «Шут Балакирев». «Притча об артисте (Лицедей)»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я - 26-я серии

05:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

06:00 Пятница News. 50-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

07:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

08:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

09:15 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия

09:20 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

09:40 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

10:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

11:40 Эспен в поисках Золотого замка

13:05 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия

13:10 Эспен в поисках Золотого замка

13:50 Такси

15:40 Такси-2

17:20 Такси-3

19:00 Училки в законе. Сезон 3. 5-я - 8-я серии

21:10 Золотой компас

23:20 Возвращение Супермена

02:10 Пятница News. 52-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»

04:20 Пятница News. 51-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 6-я серия

04:55 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия



МИР



05:00 Дикий. 20-я - 24-я серии

08:30 Слабое звено

09:25 Игра в кино

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Неуловимые мстители

20:20 Новые приключения неуловимых

21:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

00:20 Улыбка Лиса. 1-я - 4-я серии

03:20 Остров сокровищ

04:50 Вратарь



Время начала передач - московское.