Программа передач, ТВ программа на 24 марта 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 «Лучшее впереди»
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. ДНК для всей деревни
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Моя Мелодия
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Храни тебя любовь моя
04:10 Пыльная работа. 5-я серия
ТВЦ
04:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк
05:20 Мой герой. Ирина Шведова
06:00 Настроение
08:20 Папа напрокат. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Папа напрокат. 4-я серия
12:30 Танцы в темноте. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Танцы в темноте. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Секс-бомбы
17:50 События
18:10 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии
19:55 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни русской глубинки
00:15 Одиноким предоставляется общежитие
01:45 Петровка, 38
02:00 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии
04:05 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
04:45 Прощание. Валерий Золотухин
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Тихое дело
05:40 Москва. Три вокзала-9. Вердикт
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Хозяин. 9-я - 10-я серии
22:15 Невский. Охота на архитектора. Защитный рефлекс
23:05 Невский. Охота на архитектора. Смертный приговор
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:25 Квартирный вопрос
03:20 Последний день. 1-я - 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Один процент сомнения», 1-я - 2-я части
06:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах», 1-я - 2-я серии
08:35 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я серия
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. Криминальный треугольник
14:20 Наш спецназ. Похищенная переписка
15:20 Наш спецназ. Охота на СОБР
16:15 Наш спецназ. Гремучая смерть
17:10 Наш спецназ. Долгожданный куш
17:30 Известия
18:00 Наш спецназ. Долгожданный куш
18:30 Наш спецназ. Полное перевоплощение
19:25 Наш спецназ. Путь Самурая
20:20 Наш спецназ. Роковое притяжение
21:15 След. Горячие поздравления
22:15 След. Убийство по учебнику
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность
00:55 Такая работа-2. Дорога к Райским берегам
01:35 Такая работа-2. Человек без лица
02:15 Такая работа-2. Сложные отношения
02:55 Такая работа-2. Gaudeamus igitur
03:35 Такая работа-2. Час расплаты
04:15 Такая работа-2. Капитан, улыбнитесь
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»
12:30 Порча. Ночная жизнь
13:00 Знахарка. Первобытный страх
13:35 Верну любимого. Папа починит
14:10 Голоса ушедших душ. Двойник
14:45 Удержи меня. 1-я - 4-я серии
19:00 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
23:15 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
02:40 Порча. Ночная жизнь
03:05 Знахарка. Первобытный страх
03:35 Верну любимого. Папа починит
04:00 Голоса ушедших душ. Двойник
04:25 Понять. Простить. «Благие намерения». «Непростой урок»
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 «Шоу «Студия Союз». 5-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
05:50 Чудо-Юдо
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
12:30 Пара из будущего
14:40 Родители строгого режима
16:25 Батя
18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия
19:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 232-я серия
00:00 Большой Стэн
02:00 Импровизация. Команды. 9-я серия
02:50 Импровизация. Команды. 10-я серия
03:40 «Шоу «Студия Союз». 7-я - 8-я серии
СТС
04:55 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 8-я и 9-я серии
08:35 Уральские пельмени. Смехbook
09:35 Притворись моей женой
11:55 Уральские пельмени
19:30 Уральские пельмени. 170-я серия - «Галопом по синкопам»
21:00 Битва каверов. 1-я серия
22:30 Душа
00:25 Любовь-морковь-2
02:10 Молодёжка
Матч ТВ
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)
05:30 География спорта. Благовещенск
06:00 Спортивный век
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
10:15 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
12:30 Есть тема!
13:45 Спортивный век
14:15 Новости
14:20 Лица страны. Екатерина Лобышева
14:40 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Новости
17:35 Вы это видели
18:35 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Валерий Харламов. На высокой скорости
23:35 Магия большого спорта
00:05 Что по спорту? Тольятти
00:35 Все на Матч!
01:05 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
02:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Тайна 7 сестер
22:20 Цикада 3301: Квест для хакера
00:15 Море соблазна
02:05 Охотники за головами
03:40 Открытое море: Новые жертвы
Звезда
04:20 После дождичка в четверг...
05:35 Москва - фронту
06:00 Во бору брусника
09:00 Новости дня
09:20 Во бору брусника
10:05 Рожденная революцией. Шесть дней
12:05 Драйв. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Драйв. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Драйв. 1-я - 4-я серии
17:05 Драйв. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Драйв. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Безымянная звезда
02:25 Волшебная лампа Аладдина
03:50 Раздвигая льды
04:30 Драйв. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Станиславского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева
07:30 Новости культуры
07:35 Хранители жизни. Сеченов
08:15 Забытое ремесло. Коробейник
08:30 Жизнь и судьба. Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК
08:50 Хотите - любите, хотите - нет...
10:00 Новости культуры
10:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
10:35 Шедевры старого кино. Мусоргский
12:30 Цинь Шихуанди, правитель вечной империи. 2-я серия - «Мавзолей императора»
13:20 Школа будущего. Фильм 4-й. «Школа без звонка»
13:50 Открытая книга. Ася Володина. «Протагонист»
14:20 Власть факта. Экономика пиратства
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Саранск (Республика Мордовия)
15:35 Энигма. Группа Tribu
16:20 Забытое ремесло. Бурлак
16:35 Хотите - любите, хотите - нет...
17:45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. Произведения Ф. Мендельсона
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. К 85-летию со дня рождения Алексея Петренко
20:50 Агония
23:15 Новости культуры
23:35 2 Верник 2. Алексей Серебряков
00:30 Контросессо
02:15 «Шут Балакирев». «Притча об артисте (Лицедей)»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я - 26-я серии
05:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
06:00 Пятница News. 50-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»
07:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
08:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
09:15 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия
09:20 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
09:40 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
10:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
11:40 Эспен в поисках Золотого замка
13:05 Пятница News. Сезон 1. 12-я серия
13:10 Эспен в поисках Золотого замка
13:50 Такси
15:40 Такси-2
17:20 Такси-3
19:00 Училки в законе. Сезон 3. 5-я - 8-я серии
21:10 Золотой компас
23:20 Возвращение Супермена
02:10 Пятница News. 52-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»
04:20 Пятница News. 51-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 6-я серия
04:55 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
МИР
05:00 Дикий. 20-я - 24-я серии
08:30 Слабое звено
09:25 Игра в кино
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Неуловимые мстители
20:20 Новые приключения неуловимых
21:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
00:20 Улыбка Лиса. 1-я - 4-я серии
03:20 Остров сокровищ
04:50 Вратарь
Время начала передач - московское.