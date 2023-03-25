Программа передач, ТВ программа на 25 марта 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 25 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.03.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени-2. 4-я - 8-я серии
17:25 Михаил Задорнов. От первого лица
18:00 Вечерние новости
18:20 Михаил Задорнов. От первого лица
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:40 Гнездо
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. 5-я часть - «Вьетнам»
09:00 Формула еды. Молоко
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Паром для двоих
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни, которые поют в бане
20:00 Вести
21:00 Время надежды
00:35 Синее озеро
04:15 Любовь и Роман
ТВЦ
04:45 Прощание. Валерий Золотухин
05:30 Вальс-бостон
07:00 Православная энциклопедия. Легко ли в наши дни верить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Зарайск. Как основывались монастыри и формировались монастырские ансамбли
07:30 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт
08:15 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии
10:00 Улица полна неожиданностей
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Одиноким предоставляется общежитие
13:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия
14:30 События
14:45 Дьявол кроется в мелочах. 2-я - 4-я серии
17:35 Тихая гавань. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Хантер Байден
00:10 90-е. Лебединая песня
00:50 Специальный репортаж. Статуя на могиле свободы
01:20 Хватит слухов! 79-я серия
01:45 90-е. Лужа и Черкизон
02:25 «90-е. Залётные «звезды»
03:10 90-е. Бог простит?
03:50 90-е. Мобила
04:30 Петровка, 38
04:45 Закон и порядок
НТВ
05:00 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «Ариадна», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 «Страна талантов». Новый сезон
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Валерия Сюткина
02:15 Дачный ответ
03:05 Последний день. 3-я серия
03:45 Последний день. 4-я серия
04:30 Агентство скрытых камер. Тайник
5 канал
05:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я серия
05:45 Пропавший без вести. Второе дыхание. 10-я серия
06:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я серия
07:15 Пропавший без вести. Второе дыхание. 12-я серия
08:10 Филин-2. Банк крови
08:55 Филин-2. Страшная сила
09:45 Светская хроника
10:55 Чужой район. Юбилей
11:45 Чужой район. Мусор
12:45 Чужой район. Квартира
13:40 Чужой район. Ритуал
14:40 Чужой район. Огнестрел
15:35 Чужой район. Свидетель
16:35 Чужой район. Игрок
17:35 Чужой район. Обход
18:25 След. Победителя не судят
19:15 След. Ледяной сон
20:05 След. Автобусный тур
20:50 След. Красавцы и чудовище
21:35 След. Тёмная сторона
22:25 След. Грибная королева
23:10 След. Токсичные родители
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Самоубийство отложим на завтра
02:00 Прокурорская проверка. Невольный сообщник
02:50 Прокурорская проверка. Приятного аппетита!
03:40 Прокурорская проверка. Золотые зубы
04:30 Прокурорская проверка. Шуточка
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Вечерняя сказка
08:40 Прилетит вдруг волшебник!
10:45 Пять ужинов
11:00 Провинциалка. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 208-я - 214-я серии
00:55 Ирония любви. 1-я - 4-я серии
04:05 Исчезнувшая. 7-я - 9-я серии
ТНТ
04:25 «Шоу «Студия Союз». 8-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия
05:50 Два хвоста
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
09:00 Бьюти баттл. 5-я серия
09:30 Модные игры. Сезон 3. 25-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия
10:58 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
12:00 Однажды в России. 239-я серия
13:10 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я - 16-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. Сезон 3. 25-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 68-я серия
00:00 Такое кино! 437-я серия
00:30 Любовь, свидания, Нью-Йорк
02:15 Импровизация. Команды. 11-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 12-я серия
03:50 «Шоу «Студия Союз». 10-я серия
04:35 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия
СТС
02:10 Молодёжка
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. 249-я - 250-я серии
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 6-я серия
13:30 Отчаянные аферистки
15:45 Няньки
17:40 Кунг-фу Панда
19:25 Кунг-фу Панда-2
21:10 Пёс-самурай и город кошек
23:00 Битва каверов. 1-я серия
00:50 Кровью и потом: Анаболики
02:55 Молодёжка
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямой эфир
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - КПРФ (Москва). Прямой эфир
12:55 Футбол. Первая Лига. «Алания Владикавказ» - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
15:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир
16:15 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
20:00 Смешанные единоборства. URAL FC. В. Дацик - Дж. Дос Сантос. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы
00:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 30 км
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - К. Сэндхаген. Я. Куницкая - Х. Холм. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: секреты разведки
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самое опасное оружие НАТО
18:00 Макс Пэйн
19:50 Человек-муравей
22:00 Лига выдающихся джентльменов
00:05 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
01:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
03:20 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Драйв. 1-я и 4-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:45 Трембита
11:45 Легенды музыки. Государственный оркестр кинематографии
12:10 Легенды науки. Зинаида Ермольева
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Война миров
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». В кого мы играли и кем стать мечтали... Герои детворы страны Советов
15:10 Не факт!
15:35 Главный день. С-75 - ключи от неба
16:25 Легенды госбезопасности
17:15 Специальный репортаж
18:00 Новости дня
18:30 Фартовый
20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1981. Хоккей. Финальный этап. Швеция - СССР
23:45 Десять мгновений. Эдгард Запашный
00:25 Тихое следствие
01:30 Дочки-матери
03:10 Хроника Победы
03:40 Драйв. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Уильям Батлер Йейтс «Второе пришествие»
07:05 Мультфильмы. «Синюшкин колодец«. «По щучьему велению». «Котенок по имени Гав»
08:25 Тайна золотой горы
09:35 Мы - грамотеи!
10:20 Объяснение в любви
12:30 Земля людей. Негидальцы. Сила трилистника
13:00 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Посланник
14:15 Карибские острова. Архипелаг звуков и красок
15:05 Рассказы из русской истории
16:25 Подранки
17:55 Острова. Николай Губенко
18:40 Новости культуры
18:55 Десять негритят
21:05 Другой Говорухин
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Артисты театра «Ленком» и Алексей Франдетти
00:05 Тайна золотой горы
01:15 Карибские острова. Архипелаг звуков и красок
02:05 Искатели. В поисках чудотворной статуи
02:50 Великая битва Слона с Китом
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00
Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я - 6-я серии
05:40 Пятница News. 51-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия
06:10 Тайны медовой долины. Сезон 1. 21-я серия
06:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия
06:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 22-я серия
06:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 4-я серия
06:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 23-я серия
06:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я серия
06:55 Тайны медовой долины. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
07:20 Простоквашино. Сезон 1. 11-я - 17-я серии
08:15 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия
08:30 Мамы Пятницы 5. Сезон 1. 3-я серия
09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
11:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 9-я серия - «Рио-де-Жанейро. Бразилия»
12:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия
14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
16:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
18:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
19:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
21:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Дагестанско-русская свадьба»
23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»
00:20 Я не шучу. Сезон 1. 7-я серия
01:00 Я не шучу. Сезон 1. 8-я серия
01:30 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 17-я серия - «Тула»
03:10 Пятница News. 51-я серия
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
04:30 Пятница News. 51-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 11-я серия
МИР
05:00 Вратарь
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Барышня-крестьянка
12:10 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии
15:45 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии
17:50 Мышеловка на три персоны. 1-я серия
18:30 Новости
18:45 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии
19:50 Захват. 1-я - 8-я серии
03:10 Таинственный остров
04:40 Белый клык
Время начала передач - московское.