Программа передач, ТВ программа на 25 марта 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 25 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.03.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 По законам военного времени-2. 4-я - 8-я серии

17:25 Михаил Задорнов. От первого лица

18:00 Вечерние новости

18:20 Михаил Задорнов. От первого лица

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:40 Гнездо

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. 5-я часть - «Вьетнам»

09:00 Формула еды. Молоко

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Паром для двоих

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни, которые поют в бане

20:00 Вести

21:00 Время надежды

00:35 Синее озеро

04:15 Любовь и Роман



ТВЦ



04:45 Прощание. Валерий Золотухин

05:30 Вальс-бостон

07:00 Православная энциклопедия. Легко ли в наши дни верить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Зарайск. Как основывались монастыри и формировались монастырские ансамбли

07:30 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт

08:15 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии

10:00 Улица полна неожиданностей

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Одиноким предоставляется общежитие

13:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия

14:30 События

14:45 Дьявол кроется в мелочах. 2-я - 4-я серии

17:35 Тихая гавань. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Хантер Байден

00:10 90-е. Лебединая песня

00:50 Специальный репортаж. Статуя на могиле свободы

01:20 Хватит слухов! 79-я серия

01:45 90-е. Лужа и Черкизон

02:25 «90-е. Залётные «звезды»

03:10 90-е. Бог простит?

03:50 90-е. Мобила

04:30 Петровка, 38

04:45 Закон и порядок



НТВ



05:00 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «Ариадна», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 «Страна талантов». Новый сезон

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Валерия Сюткина

02:15 Дачный ответ

03:05 Последний день. 3-я серия

03:45 Последний день. 4-я серия

04:30 Агентство скрытых камер. Тайник



5 канал



05:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 9-я серия

05:45 Пропавший без вести. Второе дыхание. 10-я серия

06:30 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я серия

07:15 Пропавший без вести. Второе дыхание. 12-я серия

08:10 Филин-2. Банк крови

08:55 Филин-2. Страшная сила

09:45 Светская хроника

10:55 Чужой район. Юбилей

11:45 Чужой район. Мусор

12:45 Чужой район. Квартира

13:40 Чужой район. Ритуал

14:40 Чужой район. Огнестрел

15:35 Чужой район. Свидетель

16:35 Чужой район. Игрок

17:35 Чужой район. Обход

18:25 След. Победителя не судят

19:15 След. Ледяной сон

20:05 След. Автобусный тур

20:50 След. Красавцы и чудовище

21:35 След. Тёмная сторона

22:25 След. Грибная королева

23:10 След. Токсичные родители

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Самоубийство отложим на завтра

02:00 Прокурорская проверка. Невольный сообщник

02:50 Прокурорская проверка. Приятного аппетита!

03:40 Прокурорская проверка. Золотые зубы

04:30 Прокурорская проверка. Шуточка



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Вечерняя сказка

08:40 Прилетит вдруг волшебник!

10:45 Пять ужинов

11:00 Провинциалка. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 208-я - 214-я серии

00:55 Ирония любви. 1-я - 4-я серии

04:05 Исчезнувшая. 7-я - 9-я серии



ТНТ



04:25 «Шоу «Студия Союз». 8-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия

05:50 Два хвоста

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

09:00 Бьюти баттл. 5-я серия

09:30 Модные игры. Сезон 3. 25-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия

10:58 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

12:00 Однажды в России. 239-я серия

13:10 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я - 16-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. Сезон 3. 25-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 68-я серия

00:00 Такое кино! 437-я серия

00:30 Любовь, свидания, Нью-Йорк

02:15 Импровизация. Команды. 11-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 12-я серия

03:50 «Шоу «Студия Союз». 10-я серия

04:35 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия



СТС



02:10 Молодёжка

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. 249-я - 250-я серии

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 6-я серия

13:30 Отчаянные аферистки

15:45 Няньки

17:40 Кунг-фу Панда

19:25 Кунг-фу Панда-2

21:10 Пёс-самурай и город кошек

23:00 Битва каверов. 1-я серия

00:50 Кровью и потом: Анаболики

02:55 Молодёжка



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямой эфир

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - КПРФ (Москва). Прямой эфир

12:55 Футбол. Первая Лига. «Алания Владикавказ» - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

15:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир

16:15 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

20:00 Смешанные единоборства. URAL FC. В. Дацик - Дж. Дос Сантос. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы

00:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 30 км

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - К. Сэндхаген. Я. Куницкая - Х. Холм. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: секреты разведки

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самое опасное оружие НАТО

18:00 Макс Пэйн

19:50 Человек-муравей

22:00 Лига выдающихся джентльменов

00:05 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

01:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

03:20 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Драйв. 1-я и 4-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:45 Трембита

11:45 Легенды музыки. Государственный оркестр кинематографии

12:10 Легенды науки. Зинаида Ермольева

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Война миров

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». В кого мы играли и кем стать мечтали... Герои детворы страны Советов

15:10 Не факт!

15:35 Главный день. С-75 - ключи от неба

16:25 Легенды госбезопасности

17:15 Специальный репортаж

18:00 Новости дня

18:30 Фартовый

20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1981. Хоккей. Финальный этап. Швеция - СССР

23:45 Десять мгновений. Эдгард Запашный

00:25 Тихое следствие

01:30 Дочки-матери

03:10 Хроника Победы

03:40 Драйв. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Уильям Батлер Йейтс «Второе пришествие»

07:05 Мультфильмы. «Синюшкин колодец«. «По щучьему велению». «Котенок по имени Гав»

08:25 Тайна золотой горы

09:35 Мы - грамотеи!

10:20 Объяснение в любви

12:30 Земля людей. Негидальцы. Сила трилистника

13:00 Черные дыры. Белые пятна

13:40 Посланник

14:15 Карибские острова. Архипелаг звуков и красок

15:05 Рассказы из русской истории

16:25 Подранки

17:55 Острова. Николай Губенко

18:40 Новости культуры

18:55 Десять негритят

21:05 Другой Говорухин

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Артисты театра «Ленком» и Алексей Франдетти

00:05 Тайна золотой горы

01:15 Карибские острова. Архипелаг звуков и красок

02:05 Искатели. В поисках чудотворной статуи

02:50 Великая битва Слона с Китом

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00

Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я - 6-я серии

05:40 Пятница News. 51-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия

06:10 Тайны медовой долины. Сезон 1. 21-я серия

06:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия

06:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 22-я серия

06:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 4-я серия

06:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 23-я серия

06:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я серия

06:55 Тайны медовой долины. Сезон 1. 24-я - 26-я серии

07:20 Простоквашино. Сезон 1. 11-я - 17-я серии

08:15 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия

08:30 Мамы Пятницы 5. Сезон 1. 3-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

11:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 9-я серия - «Рио-де-Жанейро. Бразилия»

12:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия

14:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

16:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

18:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

19:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

21:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Дагестанско-русская свадьба»

23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»

00:20 Я не шучу. Сезон 1. 7-я серия

01:00 Я не шучу. Сезон 1. 8-я серия

01:30 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 17-я серия - «Тула»

03:10 Пятница News. 51-я серия

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

04:30 Пятница News. 51-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 11-я серия



МИР



05:00 Вратарь

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Барышня-крестьянка

12:10 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии

15:45 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

17:50 Мышеловка на три персоны. 1-я серия

18:30 Новости

18:45 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии

19:50 Захват. 1-я - 8-я серии

03:10 Таинственный остров

04:40 Белый клык



Время начала передач - московское.



















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