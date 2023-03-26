Программа передач, ТВ программа на 26 марта 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.03.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Кто из вас без греха?» К 85-летию Алексея Петренко
15:05 Век СССР. 3-я серия - «Юг»
17:00 «Штурмовики». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:45 «На футболе с Денисом Казанским»
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
04:15 Любовь и Роман
06:10 Счастливый маршрут
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:15 Тот мужчина, та женщина
16:00 Вести
16:30 Песни от всей души
17:30 Синяя Птица и друзья. Специальный выпуск. Посвящается мамам и бабушкам
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Не хлебом единым
ТВЦ
04:45 Закон и порядок
05:10 Прощание. Джуна
05:50 Бобры. 1-я - 2-я серии
07:20 В ожидании весны
09:00 Здоровый смысл
09:30 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»
16:05 Вальс-бостон
18:00 Елена и капитан. 1-я - 4-я серии
21:30 Призраки Замоскворечья. 1-я - 3-я серии
00:00 События
00:15 Призраки Замоскворечья. 4-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии
04:10 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
НТВ
05:00 Вижу-знаю. «Жюльен», 1-я и 2-я серии
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:40 Звезды сошлись
01:15 Основано на реальных событиях
04:05 Москва. Три вокзала-9. Вердикт
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Шуточка
05:25 Прокурорская проверка. Спящая красавица
06:15 Отдельное поручение
07:55 Подозрение. 1-я - 4-я серии
11:35 Стреляющие горы. 1-я - 4-я серии
15:25 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
19:15 След. Лотерейщик
20:05 След. Смерть сороки
20:50 След. Последняя пуля
21:40 След. Не виноватая я
22:25 След. Дикая собака Дина
23:15 След. Выигрыш
00:00 Лучшие сериалы России. Х церемония награждения Премии АПКиТ
00:50 Отдельное поручение
02:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Коллекционер», 1-я - 2-я части
03:45 Опера. Хроники убойного отдела. Раз плюнуть
Домашний
04:05 Исчезнувшая. 7-я - 9-я серии
06:20 6 кадров
06:30 Год золотой рыбки
08:30 Исчезновение
10:30 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
14:45 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 215-я - 221-я серии
00:55 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
04:05 Исчезнувшая. 10-я - 12-я серии
ТНТ
04:35 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я серия
05:40 UglyDolls. Куклы с характером
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
10:00 Хочу перемен. 4-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я - 264-я серии
13:00 Иван Семёнов: Школьный переполох
14:50 Холоп
17:00 Грозный папа
19:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия
21:00 Концерты. Сезон 2. 11-я серия
21:45 Концерты. 3-я серия
22:45 Мажоры на мели
00:40 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия
01:40 Импровизация. Команды. 13-я серия
02:20 Импровизация. Команды. 14-я серия
03:10 «Шоу «Студия Союз». 13-я серия
04:00 «Шоу «Студия Союз». 14-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия
СТС
02:55 Молодёжка
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 6-я серия
10:00 На выход! 3-я серия
11:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
13:05 Пёс-самурай и город кошек
14:55 Золушка
17:00 Райя и последний дракон
19:00 Душа
21:00 Король Лев
23:20 Импровизаторы. 2-я серия
00:20 Зачинщики
02:00 Молодёжка
Матч ТВ
05:00 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал
06:00 Спортивный век
06:30 Что по спорту? Тольятти
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямой эфир
11:40 Король ринга. Николай Королёв
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
15:55 Здоровый образ. Баскетбол
16:25 Новости
16:30 Все на Матч!
17:00 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ирак. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
21:00 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир
22:00 Магия большого спорта
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы
00:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. 50 км
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Протон» (Саратов)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Хеллбой: Герой из пекла
15:00 Хеллбой
17:05 Суррогаты
18:40 Человек-муравей
20:50 Человек-Муравей и Оса
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:40 Драйв. 5-я и 8-я серии
07:00 Фартовый
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №135
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Борис Неменский
13:05 Специальный репортаж
13:45 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:55 Легенды советского сыска. Годы войны
21:35 Церемония вручения премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства
23:30 Фетисов
00:15 Часовщик
01:45 Чужие здесь не ходят
03:00 Из всех орудий
03:40 Старое ружье. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Сестрички-привычки». «Доктор Айболит»
08:00 Подранки
09:30 Диалоги о животных. 8-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:10 Десять негритят
12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
13:35 Коллекция. Музей Соломона Гуггенхайма
14:05 «Портрет на фоне хора«. К 85-летию Виктора Захарченко
14:55 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Водоёмы России и акватория Арктики
17:10 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
17:30 Пешком... Москва Китайгородская
18:00 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 1-я серия
19:00 Рассекреченная история. Африка и мы
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Объяснение в любви
22:20 Я не актёра зрю, а бытия черты
22:50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. «Музыкальное путешествие по Австрии»
00:20 Наисчастливейший. Халед аль-Асаад
01:00 Диалоги о животных. 8-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:40 Искатели. Тайна паровоза У-127
02:25 Кот в сапогах
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии
05:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 27-я - 29-я серии
06:00 Пятница News. 52-я серия
06:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 30-я - 32-я серии
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 35-я серии
08:30 Мамы Пятницы 5. Сезон 1. 2-я серия
09:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
10:00 Гастротур 3. Сезон 1. 2-я серия
11:10 Сеструха. Сезон 1. 3-я - 7-я серии
13:30 Такси
15:20 Такси-2
17:00 Такси-3
18:50 Такси-4
20:40 Такси 5
22:40 13-й район
00:10 Сквозь снег
02:30 Пятница News. 52-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:40 Пятница News. 52-я серия
МИР
05:00 Белый клык
06:00 Мультфильмы
06:30 Жестокий романс
09:00 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А.Петренко
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Неуловимые мстители
11:30 Новые приключения неуловимых
13:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
15:30 Три лани на алмазной тропе. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Три лани на алмазной тропе. 4-я серия
20:20 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии
22:10 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Гори, гори моя звезда
02:40 Захват. 1-я - 3-я серии
Время начала передач - московское.