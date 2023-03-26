Программа передач, ТВ программа на 26 марта 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.03.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Кто из вас без греха?» К 85-летию Алексея Петренко

15:05 Век СССР. 3-я серия - «Юг»

17:00 «Штурмовики». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:45 «На футболе с Денисом Казанским»

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



04:15 Любовь и Роман

06:10 Счастливый маршрут

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:15 Тот мужчина, та женщина

16:00 Вести

16:30 Песни от всей души

17:30 Синяя Птица и друзья. Специальный выпуск. Посвящается мамам и бабушкам

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Не хлебом единым



ТВЦ



04:45 Закон и порядок

05:10 Прощание. Джуна

05:50 Бобры. 1-я - 2-я серии

07:20 В ожидании весны

09:00 Здоровый смысл

09:30 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Приступить к ликвидации. 1-я - 2-я серии

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»

16:05 Вальс-бостон

18:00 Елена и капитан. 1-я - 4-я серии

21:30 Призраки Замоскворечья. 1-я - 3-я серии

00:00 События

00:15 Призраки Замоскворечья. 4-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии

04:10 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга



НТВ



05:00 Вижу-знаю. «Жюльен», 1-я и 2-я серии

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:40 Звезды сошлись

01:15 Основано на реальных событиях

04:05 Москва. Три вокзала-9. Вердикт



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Шуточка

05:25 Прокурорская проверка. Спящая красавица

06:15 Отдельное поручение

07:55 Подозрение. 1-я - 4-я серии

11:35 Стреляющие горы. 1-я - 4-я серии

15:25 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

19:15 След. Лотерейщик

20:05 След. Смерть сороки

20:50 След. Последняя пуля

21:40 След. Не виноватая я

22:25 След. Дикая собака Дина

23:15 След. Выигрыш

00:00 Лучшие сериалы России. Х церемония награждения Премии АПКиТ

00:50 Отдельное поручение

02:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Коллекционер», 1-я - 2-я части

03:45 Опера. Хроники убойного отдела. Раз плюнуть



Домашний



04:05 Исчезнувшая. 7-я - 9-я серии

06:20 6 кадров

06:30 Год золотой рыбки

08:30 Исчезновение

10:30 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

14:45 Женить нельзя рассорить. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 215-я - 221-я серии

00:55 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии

04:05 Исчезнувшая. 10-я - 12-я серии



ТНТ



04:35 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я серия

05:40 UglyDolls. Куклы с характером

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

10:00 Хочу перемен. 4-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я - 264-я серии

13:00 Иван Семёнов: Школьный переполох

14:50 Холоп

17:00 Грозный папа

19:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия

21:00 Концерты. Сезон 2. 11-я серия

21:45 Концерты. 3-я серия

22:45 Мажоры на мели

00:40 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия

01:40 Импровизация. Команды. 13-я серия

02:20 Импровизация. Команды. 14-я серия

03:10 «Шоу «Студия Союз». 13-я серия

04:00 «Шоу «Студия Союз». 14-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия



СТС



02:55 Молодёжка

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 6-я серия

10:00 На выход! 3-я серия

11:00 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

13:05 Пёс-самурай и город кошек

14:55 Золушка

17:00 Райя и последний дракон

19:00 Душа

21:00 Король Лев

23:20 Импровизаторы. 2-я серия

00:20 Зачинщики

02:00 Молодёжка



Матч ТВ



05:00 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал

06:00 Спортивный век

06:30 Что по спорту? Тольятти

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямой эфир

11:40 Король ринга. Николай Королёв

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

15:55 Здоровый образ. Баскетбол

16:25 Новости

16:30 Все на Матч!

17:00 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ирак. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

21:00 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир

22:00 Магия большого спорта

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы

00:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. 50 км

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Протон» (Саратов)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Хеллбой: Герой из пекла

15:00 Хеллбой

17:05 Суррогаты

18:40 Человек-муравей

20:50 Человек-Муравей и Оса

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:40 Драйв. 5-я и 8-я серии

07:00 Фартовый

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №135

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Борис Неменский

13:05 Специальный репортаж

13:45 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:55 Легенды советского сыска. Годы войны

21:35 Церемония вручения премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства

23:30 Фетисов

00:15 Часовщик

01:45 Чужие здесь не ходят

03:00 Из всех орудий

03:40 Старое ружье. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сестрички-привычки». «Доктор Айболит»

08:00 Подранки

09:30 Диалоги о животных. 8-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:10 Десять негритят

12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

13:35 Коллекция. Музей Соломона Гуггенхайма

14:05 «Портрет на фоне хора«. К 85-летию Виктора Захарченко

14:55 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Водоёмы России и акватория Арктики

17:10 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова

17:30 Пешком... Москва Китайгородская

18:00 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 1-я серия

19:00 Рассекреченная история. Африка и мы

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Объяснение в любви

22:20 Я не актёра зрю, а бытия черты

22:50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. «Музыкальное путешествие по Австрии»

00:20 Наисчастливейший. Халед аль-Асаад

01:00 Диалоги о животных. 8-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:40 Искатели. Тайна паровоза У-127

02:25 Кот в сапогах

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии

05:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 27-я - 29-я серии

06:00 Пятница News. 52-я серия

06:25 Тайны медовой долины. Сезон 1. 30-я - 32-я серии

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 35-я серии

08:30 Мамы Пятницы 5. Сезон 1. 2-я серия

09:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

10:00 Гастротур 3. Сезон 1. 2-я серия

11:10 Сеструха. Сезон 1. 3-я - 7-я серии

13:30 Такси

15:20 Такси-2

17:00 Такси-3

18:50 Такси-4

20:40 Такси 5

22:40 13-й район

00:10 Сквозь снег

02:30 Пятница News. 52-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:40 Пятница News. 52-я серия



МИР



05:00 Белый клык

06:00 Мультфильмы

06:30 Жестокий романс

09:00 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А.Петренко

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Неуловимые мстители

11:30 Новые приключения неуловимых

13:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

15:30 Три лани на алмазной тропе. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Три лани на алмазной тропе. 4-я серия

20:20 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

22:10 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Гори, гори моя звезда

02:40 Захват. 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















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