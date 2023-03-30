Программа передач, ТВ программа на 30 марта 2023

Телепрограмма каналов России на 30 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ России на 30.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 4-я серия
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 7-я серия
22:20 Заполярный вальс. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 23-я серия
03:00 Дуэт по праву. 24-я серия
03:55 Пыльная работа. 9-я серия
ТВЦ
04:45 Две жизни Майи Булгаковой
05:25 Мой герой. Игорь Верник
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Аутизм
08:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия
09:36 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия
10:40 Станислав Садальский. Одинокий шут
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 7-я серия
12:39 Что делает твоя жена? 8-я серия
13:40 Мой герой. Максим Дрозд
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я серия
16:03 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 4-я серия
16:55 90-е. Голые Золушки
17:50 События
18:15 Не женская работа. 11-я - 14-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Успех с улицы
23:10 Актёрские драмы. Выжить в 90-е
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Владислав Галкин
01:25 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен
02:05 Красная императрица
02:50 Осторожно, мошенники! Смешные взятки
03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я серия
03:59 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 4-я серия
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Японский меч
05:40 Москва. Три вокзала-9. Солдатский ремень
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Бесплодный стал отцом?
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 7-я серия
21:05 Стражник. 8-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Первое января». «Приговор»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Первое января». «Приговор»
00:55 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет мы научимся управлять магнитным полем Земли
01:55 Игра. Кровь невиновных
02:40 Игра. Пат
03:25 Игра. Эндшпиль
04:10 Игра. Мой единственный друг
04:55 Москва. Три вокзала-9. Парфюмер
5 канал
05:00 Известия
05:25 Боевая единичка. 3-я серия
06:05 Боевая единичка. 4-я серия
06:55 Филин-2. Непосильная работа
07:40 Филин-2. Волк в овечьей шкуре
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 4-я серия
13:55 Учитель в законе 2. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 5-я - 6-я серии
19:45 След. Белочки
20:35 След. Женская логика
21:20 След. Дочь царя Мидаса
22:15 Филин-2. Ценитель прекрасного
23:10 Филин-2. Всадник без головы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Интересно, восклицательный знак
01:15 След. Город-сад
02:00 След. Ледяной сон
02:40 След. Гвозди бы делать
03:15 След. Смерть Рогозиной
03:55 Такая порода. 1-я серия
04:35 Такая порода. 2-я серия
Домашний
04:40 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»
05:30 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся! 647-я серия
09:15 Тест на отцовство. 278-я и 433-я серии
11:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»
12:25 Порча. Гончий пёс
12:55 Знахарка. 204-я серия - «Сыновья»
13:30 Верну любимого. 73-я серия - «Назло»
14:05 Голоса ушедших душ. 36-я серия - «Доченька»
14:40 Больше, чем прикосновение. 1-я - 4-я серии
19:00 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии
23:05 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии
02:40 Порча. Гончий пёс
03:05 Знахарка. Сыновья
03:30 Верну любимого. Назло
04:00 Голоса ушедших душ. Доченька
04:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 156-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 157-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
08:30 Хочу перемен. 4-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 191-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я - 24-я серии
19:30 «Кафе «Куба». 14-я - 16-я серии
21:00 Семья-2. 27-я серия
21:30 Семья-2. 28-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 20-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия
00:00 Импровизация. Команды. 23-я - 25-я серии
02:40 Студия Союз. 23-я - 25-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:15 Ералаш
07:00 Лунтик
07:30 Моя мама - шпион. 11-я и 12-я серии
08:25 Уральские пельмени. Смехbook
09:05 Двадцать одно
11:35 Гранд. Сезон 5. 15-я - 21-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 12-я серия
18:30 Моя мама - шпион. 11-я - 13-я серии
20:00 Импровизаторы. 3-я серия
21:00 Элизиум
23:10 Ассасин. Битва миров
01:45 Ставка на любовь
03:10 Два отца и два сына
Матч ТВ
04:00 Лошадиная сила
05:15 Специальный репортаж
05:30 География спорта. Малиновка
06:00 Спортивный век
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир
10:05 Новости
10:10 Специальный репортаж
10:30 Лошадиная сила
11:40 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Прямой эфир
13:30 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:40 Новости
16:45 Тош
18:25 Новости
18:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция
21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Финал
00:30 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета
02:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета
03:40 Специальный репортаж
03:55 Новости
04:00 Лошадиная сила
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хеллбой
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Тайна 7 сестер
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Белые волки. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 13-я и 14-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 13-я и 14-я серии
15:40 Рысь
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 4-й
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Гараж
01:10 Рожденная революцией. Последняя встреча
04:10 Опасно для жизни!
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва заречная
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Юрий Соломин. 1-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Вильгельм Завоеватель. Герцог Нормандии на английском троне
08:30 Жизнь и судьба. Виктория Тарасова, актриса
08:50 Второе дыхание. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 75-летию Владимира Винокура. «В кругу друзей с участием Владимира Винокура». 1986
12:25 Послесловие
14:00 Забытое ремесло. Шорник
14:15 Уроки режиссуры. Наш учитель - Женовач. Мы - Женовачи
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Гардероб Петра I
15:50 Острова. Валерий Золотухин
16:30 Второе дыхание. 1-я серия
17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года
18:35 Вильгельм Завоеватель. Герцог Нормандии на английском троне
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Юрий Козлов. «Белая вода»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Тайна двух океанов«. Иду на погружение!»
21:25 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
22:10 Любимая женщина механика Гаврилова
23:30 Цвет времени. Эль Греко
23:45 Новости культуры
00:05 Уроки режиссуры. Наш учитель - Женовач. Мы - Женовачи
00:45 ХX век. К 75-летию Владимира Винокура. «В кругу друзей с участием Владимира Винокура». 1986
01:50 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года
02:40 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я серия
05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия
05:30 Простоквашино. Сезон 1. 49-я - 51-я серии
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
06:10 Пятница News. 54-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
07:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
08:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
11:10 Адская кухня. Сезон 5. 19-я серия - «Финал»
13:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Дагестанско-русская свадьба»
14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»
17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
19:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 53-я серия
21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Тревел баттл»
22:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
23:50 Бэтмен: Начало
02:20 Пятница News. 56-я серия
02:40 Заложница 2
04:00 Пятница News. 55-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Мультфильмы
08:40 Наше кино. История большой любви
09:25 Дикий. 25-я серия
10:00 Новости
10:10 Дикий. 25-я - 28-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 31-я и 32-я серии
23:25 Опекун
00:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Збруева
01:20 Дела судебные. Битва за будущее
02:05 Дела судебные. Новые истории
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.