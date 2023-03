Программа передач, ТВ программа на 30 марта 2023

Телепрограмма каналов России на 30 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ России на 30.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 4-я серия

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 7-я серия

22:20 Заполярный вальс. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 23-я серия

03:00 Дуэт по праву. 24-я серия

03:55 Пыльная работа. 9-я серия



ТВЦ



04:45 Две жизни Майи Булгаковой

05:25 Мой герой. Игорь Верник

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Аутизм

08:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия

09:36 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия

10:40 Станислав Садальский. Одинокий шут

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 7-я серия

12:39 Что делает твоя жена? 8-я серия

13:40 Мой герой. Максим Дрозд

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я серия

16:03 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 4-я серия

16:55 90-е. Голые Золушки

17:50 События

18:15 Не женская работа. 11-я - 14-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Успех с улицы

23:10 Актёрские драмы. Выжить в 90-е

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Владислав Галкин

01:25 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен

02:05 Красная императрица

02:50 Осторожно, мошенники! Смешные взятки

03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я серия

03:59 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 4-я серия

04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Японский меч

05:40 Москва. Три вокзала-9. Солдатский ремень

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бесплодный стал отцом?

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 7-я серия

21:05 Стражник. 8-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Первое января». «Приговор»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Первое января». «Приговор»

00:55 Поздняков

01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет мы научимся управлять магнитным полем Земли

01:55 Игра. Кровь невиновных

02:40 Игра. Пат

03:25 Игра. Эндшпиль

04:10 Игра. Мой единственный друг

04:55 Москва. Три вокзала-9. Парфюмер



5 канал



05:00 Известия

05:25 Боевая единичка. 3-я серия

06:05 Боевая единичка. 4-я серия

06:55 Филин-2. Непосильная работа

07:40 Филин-2. Волк в овечьей шкуре

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Специалист. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 4-я серия

13:55 Учитель в законе 2. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 5-я - 6-я серии

19:45 След. Белочки

20:35 След. Женская логика

21:20 След. Дочь царя Мидаса

22:15 Филин-2. Ценитель прекрасного

23:10 Филин-2. Всадник без головы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Интересно, восклицательный знак

01:15 След. Город-сад

02:00 След. Ледяной сон

02:40 След. Гвозди бы делать

03:15 След. Смерть Рогозиной

03:55 Такая порода. 1-я серия

04:35 Такая порода. 2-я серия



Домашний



04:40 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»

05:30 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся! 647-я серия

09:15 Тест на отцовство. 278-я и 433-я серии

11:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»

12:25 Порча. Гончий пёс

12:55 Знахарка. 204-я серия - «Сыновья»

13:30 Верну любимого. 73-я серия - «Назло»

14:05 Голоса ушедших душ. 36-я серия - «Доченька»

14:40 Больше, чем прикосновение. 1-я - 4-я серии

19:00 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии

23:05 Одиночества. net. 1-я - 4-я серии

02:40 Порча. Гончий пёс

03:05 Знахарка. Сыновья

03:30 Верну любимого. Назло

04:00 Голоса ушедших душ. Доченька

04:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 156-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 157-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

08:30 Хочу перемен. 4-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 179-я - 191-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я - 24-я серии

19:30 «Кафе «Куба». 14-я - 16-я серии

21:00 Семья-2. 27-я серия

21:30 Семья-2. 28-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 20-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 57-я серия

00:00 Импровизация. Команды. 23-я - 25-я серии

02:40 Студия Союз. 23-я - 25-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:15 Ералаш

07:00 Лунтик

07:30 Моя мама - шпион. 11-я и 12-я серии

08:25 Уральские пельмени. Смехbook

09:05 Двадцать одно

11:35 Гранд. Сезон 5. 15-я - 21-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 12-я серия

18:30 Моя мама - шпион. 11-я - 13-я серии

20:00 Импровизаторы. 3-я серия

21:00 Элизиум

23:10 Ассасин. Битва миров

01:45 Ставка на любовь

03:10 Два отца и два сына



Матч ТВ



04:00 Лошадиная сила

05:15 Специальный репортаж

05:30 География спорта. Малиновка

06:00 Спортивный век

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир

10:05 Новости

10:10 Специальный репортаж

10:30 Лошадиная сила

11:40 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета. Прямой эфир

13:30 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:40 Новости

16:45 Тош

18:25 Новости

18:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция

21:40 Новости

21:45 Все на Матч!

22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Финал

00:30 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета

02:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета

03:40 Специальный репортаж

03:55 Новости

04:00 Лошадиная сила



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хеллбой

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Тайна 7 сестер

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Белые волки. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 13-я и 14-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 13-я и 14-я серии

15:40 Рысь

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 4-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Гараж

01:10 Рожденная революцией. Последняя встреча

04:10 Опасно для жизни!



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва заречная

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Юрий Соломин. 1-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Вильгельм Завоеватель. Герцог Нормандии на английском троне

08:30 Жизнь и судьба. Виктория Тарасова, актриса

08:50 Второе дыхание. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 75-летию Владимира Винокура. «В кругу друзей с участием Владимира Винокура». 1986

12:25 Послесловие

14:00 Забытое ремесло. Шорник

14:15 Уроки режиссуры. Наш учитель - Женовач. Мы - Женовачи

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Гардероб Петра I

15:50 Острова. Валерий Золотухин

16:30 Второе дыхание. 1-я серия

17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года

18:35 Вильгельм Завоеватель. Герцог Нормандии на английском троне

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Юрий Козлов. «Белая вода»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Тайна двух океанов«. Иду на погружение!»

21:25 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич

22:10 Любимая женщина механика Гаврилова

23:30 Цвет времени. Эль Греко

23:45 Новости культуры

00:05 Уроки режиссуры. Наш учитель - Женовач. Мы - Женовачи

00:45 ХX век. К 75-летию Владимира Винокура. «В кругу друзей с участием Владимира Винокура». 1986

01:50 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года

02:40 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я серия

05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия

05:30 Простоквашино. Сезон 1. 49-я - 51-я серии

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

06:10 Пятница News. 54-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

07:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

08:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

11:10 Адская кухня. Сезон 5. 19-я серия - «Финал»

13:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Дагестанско-русская свадьба»

14:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 46-я серия - «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»

17:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

19:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 53-я серия

21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Тревел баттл»

22:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

23:50 Бэтмен: Начало

02:20 Пятница News. 56-я серия

02:40 Заложница 2

04:00 Пятница News. 55-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Мультфильмы

08:40 Наше кино. История большой любви

09:25 Дикий. 25-я серия

10:00 Новости

10:10 Дикий. 25-я - 28-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 31-я и 32-я серии

23:25 Опекун

00:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Збруева

01:20 Дела судебные. Битва за будущее

02:05 Дела судебные. Новые истории

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.