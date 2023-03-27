Программа передач, ТВ программа на 27 марта 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 27 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
15:30 «Всегда на страже!»
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 Шпион. 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 «Почка». 1-я серия
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я помню ее глаза!» - американка спустя 20 лет встретится с родной матерью
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 1-я серия
22:20 Заполярный вальс. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 17-я серия
03:00 Дуэт по праву. 18-я серия
03:55 Пыльная работа. 6-я серия
ТВЦ
05:00 10 самых... Необычные хобби звёзд
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Три плюс два
08:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия
09:42 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 1-я серия
12:38 Что делает твоя жена? 2-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Казначеева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия
15:58 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия
16:55 90-е. Безработные звёзды
17:50 События
18:15 Не женская работа. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Синоптики специального назначения
23:05 Знак качества. Хитрая упаковка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Борис Березовский
01:25 Страшно красивый
02:05 Мао и Сталин
02:45 Осторожно, мошенники! Похоронный «сервис»
03:15 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия
03:59 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия
04:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Роковые страсти
05:40 Москва. Три вокзала-9. Серый кардинал поезда
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Бросай детей - квартира в подарок!
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 1-я серия
21:05 Стражник. 2-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Тишина». «Сезон охоты»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Тишина». «Сезон охоты»
00:45 Игра. Часы Фишера
01:35 Игра. Белов
02:25 Игра. Младший
03:15 Игра. La Legion Etrangere
04:05 Игра. Спящая ячейка
04:55 Москва. Три вокзала-9. Система Станиславского
5 канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район. Юбилей
06:10 Чужой район. Мусор
06:55 Чужой район. Квартира
07:45 Чужой район. Ритуал
08:40 Чужой район. Огнестрел
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Огнестрел
10:15 Чужой район. Свидетель
11:10 Чужой район. Игрок
12:10 Чужой район. Обход
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Съезд докеров
14:25 Морские дьяволы. Кошки-мышки
15:20 Морские дьяволы. Ренегат
16:20 Морские дьяволы. Операция «Скорпион«
17:20 Морские дьяволы. Жертва науки
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Жертва науки
18:45 Морские дьяволы. В подводном плену
19:45 След. Человечевка
20:35 След. Хит летального сезона
21:20 След. Интересно, восклицательный знак
22:15 Филин. Красота требует жертв
23:10 Филин. Врач года
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Джентльменское соглашение мертвецов
01:20 След. Автобусный тур
02:00 След. Эклер для первого лица
02:40 След. Люди против машин
03:15 Прокурорская проверка. Дольче Вита
04:10 Прокурорская проверка. Будьте здоровы
Домашний
05:38 Исчезнувшая. 12-я серия
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведемся! 163-я серия
09:15 Тест на отцовство. 275-я серия
10:20 Тест на отцовство. 430-я серия
11:25 Понять. Простить. Выздоровление от лжи
11:55 Понять. Простить. Жена манипулятора
12:25 Порча. Незаметно
13:00 Знахарка. Змеюка
13:35 Верну любимого. Свое счастье
14:10 Голоса ушедших душ. Спаси маму
14:45 Ирония любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Если сердце дрогнет. 1-я - 4-я серии
23:10 Провинциалка. 1-я - 8-я серии
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 151-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии
15:25 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия
17:30 «Кафе «Куба». 7-я - 13-я серии
21:00 Семья-2. 21-я серия
21:25 Семья-2. 22-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 15-я серия
23:00 Конфетка. 1-я серия
01:00 Такое кино! 437-я серия
01:30 Импровизация. Команды. 15-я серия
02:15 Импровизация. Команды. 16-я серия
03:00 Студия Союз. 15-я серия
03:50 Студия Союз. 17-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия
СТС
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:15 «Шоу «Уральских пельменей»
09:45 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
11:45 Гранд. Сезон 5. 1-я - 6-я серии
14:55 Моя мама - шпион. 1-я - 10-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия
23:05 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия
00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 12-я серия
01:00 Суперлига
02:25 Молодёжка
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Протон» (Саратов)
06:00 Спортивный век
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Новости
10:20 Специальный репортаж
10:40 Спортивный дайджест
11:40 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 География спорта. Малиновка
15:30 Все на Матч!
16:20 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса
18:00 Новости
18:05 Громко
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 1. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины
02:20 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
03:25 Наши иностранцы
03:55 Новости
04:00 Спортивный дайджест
04:55 Громко
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 5-я волна
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Макс Пэйн
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
05:10 Старое ружье. 3-я серия
06:05 Старое ружье. 4-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Экзамен
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. 1-я серия
19:40 Загадки века
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Увольнение на берег
00:55 Рожденная революцией. Экзамен
02:30 Финансовые битвы Второй Мировой
03:30 Белые волки. 1-я серия
04:20 Белые волки. 2-я серия
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак
07:30 Новости культуры
07:35 Жозефина де Богарне. Любовь Наполеона
08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян, народный артист России
08:50 Мелочи жизни
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Г. Товстоногов, В. Плучек, А. Гончаров, С. Образцов, М. Яншин в фильме «Откройте занавес». Ведущий Юрий Завадский. 1971
12:25 Забытое ремесло. Водовоз
12:40 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:45 Юрий Гагарин. Звёздный избранник
14:15 Уроки режиссуры. Как актеру стать режиссером
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Мелочи жизни
17:35 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Колокола». Симфоническая поэма для солистов, хора и оркестра. Дирижер Роберт Тревиньо. Запись 2018 года
18:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:35 Жозефина де Богарне. Любовь Наполеона
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Хранители жизни. Боткин
21:25 Сати. Нескучная классика... С Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Тимофеевым
22:10 Старомодная комедия
23:45 Новости культуры
00:05 Уроки режиссуры. Как актеру стать режиссером
00:45 ХX век. Г. Товстоногов, В. Плучек, А. Гончаров, С. Образцов, М. Яншин в фильме «Откройте занавес». Ведущий Юрий Завадский. 1971
01:55 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Колокола». Симфоническая поэма для солистов, хора и оркестра. Дирижер Роберт Тревиньо. Запись 2018 года
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 33-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 34-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 42-я серии
06:10 Пятница News. 51-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
07:50 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
08:50 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
09:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
11:00 Адская кухня. Сезон 5. 16-я серия
13:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
14:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
15:30 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»
17:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы«
18:20 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»
19:50 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
23:30 Гастротур-3. Сезон 1. 2-я серия
00:40 Возвращение Супермена
03:10 Пятница News. 53-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
04:20 Пятница News. 52-я серия
04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия
МИР
05:00 Три лани на алмазной тропе. 2-я - 4-я серии
06:35 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии
08:15 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 25-я и 26-я серии
23:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Митты
23:55 Дела судебные. Битва за будущее
00:40 Дела судебные. Новые истории
02:05 Моя любовь
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.