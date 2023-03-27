Программа передач, ТВ программа на 27 марта 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 27 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

15:30 «Всегда на страже!»

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 Шпион. 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 «Почка». 1-я серия

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кольцо Милорадовича

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я помню ее глаза!» - американка спустя 20 лет встретится с родной матерью

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 1-я серия

22:20 Заполярный вальс. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 17-я серия

03:00 Дуэт по праву. 18-я серия

03:55 Пыльная работа. 6-я серия



ТВЦ



05:00 10 самых... Необычные хобби звёзд

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Три плюс два

08:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия

09:42 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 1-я серия

12:38 Что делает твоя жена? 2-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Казначеева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия

15:58 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия

16:55 90-е. Безработные звёзды

17:50 События

18:15 Не женская работа. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Синоптики специального назначения

23:05 Знак качества. Хитрая упаковка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Борис Березовский

01:25 Страшно красивый

02:05 Мао и Сталин

02:45 Осторожно, мошенники! Похоронный «сервис»

03:15 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия

03:59 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия

04:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Роковые страсти

05:40 Москва. Три вокзала-9. Серый кардинал поезда

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бросай детей - квартира в подарок!

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 1-я серия

21:05 Стражник. 2-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Тишина». «Сезон охоты»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Тишина». «Сезон охоты»

00:45 Игра. Часы Фишера

01:35 Игра. Белов

02:25 Игра. Младший

03:15 Игра. La Legion Etrangere

04:05 Игра. Спящая ячейка

04:55 Москва. Три вокзала-9. Система Станиславского



5 канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район. Юбилей

06:10 Чужой район. Мусор

06:55 Чужой район. Квартира

07:45 Чужой район. Ритуал

08:40 Чужой район. Огнестрел

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Огнестрел

10:15 Чужой район. Свидетель

11:10 Чужой район. Игрок

12:10 Чужой район. Обход

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Съезд докеров

14:25 Морские дьяволы. Кошки-мышки

15:20 Морские дьяволы. Ренегат

16:20 Морские дьяволы. Операция «Скорпион«

17:20 Морские дьяволы. Жертва науки

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Жертва науки

18:45 Морские дьяволы. В подводном плену

19:45 След. Человечевка

20:35 След. Хит летального сезона

21:20 След. Интересно, восклицательный знак

22:15 Филин. Красота требует жертв

23:10 Филин. Врач года

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Джентльменское соглашение мертвецов

01:20 След. Автобусный тур

02:00 След. Эклер для первого лица

02:40 След. Люди против машин

03:15 Прокурорская проверка. Дольче Вита

04:10 Прокурорская проверка. Будьте здоровы



Домашний



05:38 Исчезнувшая. 12-я серия

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведемся! 163-я серия

09:15 Тест на отцовство. 275-я серия

10:20 Тест на отцовство. 430-я серия

11:25 Понять. Простить. Выздоровление от лжи

11:55 Понять. Простить. Жена манипулятора

12:25 Порча. Незаметно

13:00 Знахарка. Змеюка

13:35 Верну любимого. Свое счастье

14:10 Голоса ушедших душ. Спаси маму

14:45 Ирония любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Если сердце дрогнет. 1-я - 4-я серии

23:10 Провинциалка. 1-я - 8-я серии



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 150-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 7. 151-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 132-я - 145-я серии

15:25 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия

17:30 «Кафе «Куба». 7-я - 13-я серии

21:00 Семья-2. 21-я серия

21:25 Семья-2. 22-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 15-я серия

23:00 Конфетка. 1-я серия

01:00 Такое кино! 437-я серия

01:30 Импровизация. Команды. 15-я серия

02:15 Импровизация. Команды. 16-я серия

03:00 Студия Союз. 15-я серия

03:50 Студия Союз. 17-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия



СТС



04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:15 «Шоу «Уральских пельменей»

09:45 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

11:45 Гранд. Сезон 5. 1-я - 6-я серии

14:55 Моя мама - шпион. 1-я - 10-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия

23:05 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия

00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 12-я серия

01:00 Суперлига

02:25 Молодёжка

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Протон» (Саратов)

06:00 Спортивный век

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Новости

10:20 Специальный репортаж

10:40 Спортивный дайджест

11:40 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 География спорта. Малиновка

15:30 Все на Матч!

16:20 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса

18:00 Новости

18:05 Громко

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 1. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины

02:20 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины

03:25 Наши иностранцы

03:55 Новости

04:00 Спортивный дайджест

04:55 Громко



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 5-я волна

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Макс Пэйн

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



05:10 Старое ружье. 3-я серия

06:05 Старое ружье. 4-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Экзамен

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. 1-я серия

19:40 Загадки века

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Увольнение на берег

00:55 Рожденная революцией. Экзамен

02:30 Финансовые битвы Второй Мировой

03:30 Белые волки. 1-я серия

04:20 Белые волки. 2-я серия



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак

07:30 Новости культуры

07:35 Жозефина де Богарне. Любовь Наполеона

08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян, народный артист России

08:50 Мелочи жизни

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Г. Товстоногов, В. Плучек, А. Гончаров, С. Образцов, М. Яншин в фильме «Откройте занавес». Ведущий Юрий Завадский. 1971

12:25 Забытое ремесло. Водовоз

12:40 Линия жизни. Эра Зиганшина

13:45 Юрий Гагарин. Звёздный избранник

14:15 Уроки режиссуры. Как актеру стать режиссером

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Мелочи жизни

17:35 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Колокола». Симфоническая поэма для солистов, хора и оркестра. Дирижер Роберт Тревиньо. Запись 2018 года

18:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер

18:35 Жозефина де Богарне. Любовь Наполеона

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Хранители жизни. Боткин

21:25 Сати. Нескучная классика... С Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Тимофеевым

22:10 Старомодная комедия

23:45 Новости культуры

00:05 Уроки режиссуры. Как актеру стать режиссером

00:45 ХX век. Г. Товстоногов, В. Плучек, А. Гончаров, С. Образцов, М. Яншин в фильме «Откройте занавес». Ведущий Юрий Завадский. 1971

01:55 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Колокола». Симфоническая поэма для солистов, хора и оркестра. Дирижер Роберт Тревиньо. Запись 2018 года

02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 33-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 34-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 42-я серии

06:10 Пятница News. 51-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

07:50 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

08:50 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

09:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

11:00 Адская кухня. Сезон 5. 16-я серия

13:10 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

14:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

15:30 Молодые ножи. Сезон 2. 9-я серия - «Блюда из классической русской литературы»

17:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы«

18:20 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»

19:50 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

23:30 Гастротур-3. Сезон 1. 2-я серия

00:40 Возвращение Супермена

03:10 Пятница News. 53-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»

04:20 Пятница News. 52-я серия

04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия



МИР



05:00 Три лани на алмазной тропе. 2-я - 4-я серии

06:35 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я и 2-я серии

08:15 Мышеловка на три персоны. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 25-я и 26-я серии

23:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Митты

23:55 Дела судебные. Битва за будущее

00:40 Дела судебные. Новые истории

02:05 Моя любовь

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 25 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 24 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 23 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 22 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 21 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 20 марта 2023 ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день









Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023



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В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина. Чемпионат России по лыжным гонкам 2023, расписание гонок



С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023



С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио. Календарь этапов Формула-1 2023, гран-при Австралии



Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









