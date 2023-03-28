Программа передач, ТВ программа на 28 марта 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 28 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 2-я серия

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 3-я серия

22:20 Заполярный вальс. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 19-я серия

03:00 Дуэт по праву. 20-я серия

03:55 Пыльная работа. 7-я серия



ТВЦ



04:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт

05:20 Мой герой. Наталья Казначеева

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Аминокислоты

08:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия

09:37 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия

10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 3-я серия

12:43 Что делает твоя жена? 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Лазарев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия

15:57 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия

16:55 90-е. В шумном зале ресторана

17:50 События

18:15 Не женская работа. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Елизавета Никищихина. Безумная роль

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Хантер Байден

01:25 Хроники московского быта. Театр больших интриг

02:05 Бомба для Председателя Мао

02:45 Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку

03:15 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия

03:59 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия

04:40 Муслим Магомаев. Последний концерт



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Система Станиславского

05:40 Москва. Три вокзала-9. Беличий глаз

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Нагуляла железнодорожнику?

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 3-я серия

21:05 Стражник. 4-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Мир, в котором мы живем». «Я могу тебе верить»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Мир, в котором мы живем». «Я могу тебе верить»

00:45 Игра. Невидимая крепость

01:35 Игра. Черный ферзь

02:25 Игра. Щепка

03:15 Игра. Пешка

04:05 Игра. Рокировка

04:55 Москва. Три вокзала-9. Экстремалы



5 канал



05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Черная вдова

06:35 Филин-2. Защита от ограблений

07:20 Филин-2. Смерть в больнице

08:15 Боевая единичка. 1-я серия

08:55 Знание — сила

09:00 Известия

09:30 Боевая единичка. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-5. Минное поле

14:25 Морские дьяволы-5. Дружественный визит

15:20 Морские дьяволы-5. Эпидемия

16:20 Морские дьяволы-5. Секретный груз

17:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть

18:45 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть

19:45 След. Смерть буржуям

20:35 След. Мертвая царевна

21:20 След. Манная каша

22:15 Филин-2. Метель

23:10 Филин-2. Театр начинается с вешалки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Чертов погост

01:20 След. Красавцы и чудовище

02:00 След. Двадцать лет

02:40 След. Баба в лохматой шубе

03:20 Прокурорская проверка. Чужой

04:10 Прокурорская проверка. Это неправильные пчелы

05:00 Известия

05:25 Боевая единичка. 1 серия т/с



Домашний



05:30 Давай разведёмся!

06:30 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»

12:25 Порча: Флешбек

13:00 Знахарка. Часовой механизм

13:35 Верну любимого. Параллельные жизни

14:10 Голоса ушедших душ. Авария

14:45 Одно тёплое слово. 1-я — 4-я серии

19:00 Больше, чем прикосновение. 1-я — 4-я серии

23:15 Вечерняя сказка

01:10 Прилетит вдруг волшебник!

02:40 Порча: Флешбек

03:05 Знахарка. Часовой механизм

03:30 Верну любимого. Параллельные жизни

04:00 Голоса ушедших душ. Авария

04:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:30 Бьюти баттл. 5-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 170-я серии

15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я - 16-я серии

19:30 «Кафе «Куба». 12-я - 14-я серии

21:00 Семья-2. 23-я серия

21:30 Семья-2. 24-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 17-я серия

23:00 Музыкальная интуиция. 25-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 19-я серии

03:30 Студия Союз. 18-я серия

04:15 Студия Союз. 19-я серия



СТС



02:45 Молодёжка

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 9-я и 10-я серии

08:25 Уральские пельмени. Смехbook

08:55 Большой побег. 3-я и 4-я серии

10:40 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия

11:40 Гранд. Сезон 5. 5-я - 11-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 6-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 9-я серия

19:00 Моя мама - шпион. 10-я серия

19:30 Моя мама - шпион. 11-я серия

20:00 Большой побег. 5-я серия

21:20 Падение Олимпа

23:45 Падение Лондона

01:35 На выход!

02:25 Молодёжка



Матч ТВ



04:55 Громко

06:00 Спортивный век

06:30 География спорта. Малиновка

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лошадиная сила

11:40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Ты в бане!

15:30 Все на Матч!

16:40 Новости

16:45 Кулачные бои

18:25 Новости

18:30 Футбол. Еврокубки 2022/2023. Лучшие голы

20:40 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко - А. Грассо

21:40 Новости

21:45 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 1. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:00 Магия большого спорта

01:30 Здоровый образ. Регби

02:00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины

03:00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины

03:55 Новости

04:00 Лошадиная сила



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Человек-Муравей и Оса

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Суррогаты

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



05:10 Белые волки. 3-я серия

06:05 Белые волки. 4-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. 2-я серия

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Отчий дом

01:10 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

02:30 Инженер Шухов. Универсальный гений

03:30 Белые волки. 5-я серия

04:20 Белые волки. 6-я серия



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва живописная

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Вера Васильева. 1-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Лоренцо Медичи. Некоронованный король Флоренции

08:25 Новости культуры

08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Пучков, писатель, блогер

08:50 Свое счастье

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Свешников». Документальный фильм (Экран,1981). Режиссер С. Логинов

12:10 Цвет времени. Леон Бакст

12:30 Старомодная комедия

14:05 Дороги старых мастеров. Древо жизни

14:15 Уроки режиссуры. Моё сценическое пространство

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Три революции Максима Горького

16:35 Свое счастье

17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист Денис Мацуев. Запись 2022 года

18:25 Цвет времени. Рене Магритт

18:35 Лоренцо Медичи. Некоронованный король Флоренции

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Искусственный отбор

21:20 Линия жизни. 90 лет Александру Митте

22:10 Гори, гори, моя звезда

23:45 Новости культуры

00:05 Уроки режиссуры. Моё сценическое пространство

00:45 ХX век. «Свешников». Документальный фильм (Экран,1981). Режиссер С. Логинов

01:45 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист Денис Мацуев. Запись 2022 года

02:30 Юрий Гагарин. Звёздный избранник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 35-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 41-я - 43-я серии

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия

06:10 Пятница News. 52-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:50 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

08:50 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

09:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

11:00 Адская кухня. Сезон 5. 17-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

17:20 Умнее всех. Сезон 1. 1-я серия - «Выпуск 1»

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 2-я серия - «Выпуск 2»

20:00 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

23:40 Кредо убийцы

01:40 Пятница News. 54-я серия

02:00 Бэтмен: Начало

04:10 Пятница News. 53-я серия

04:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:40 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:05 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Митты

06:30 Гори, гори моя звезда

08:05 Барышня-крестьянка

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 27-я и 28-я серии

23:20 Алые паруса

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

03:00 Захват. 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 27 марта 2023 Программа передач, ТВ программа на 24 марта 2023 ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день









Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Гагарина



В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина. Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023



Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате. Чемпионат России по лыжным гонкам 2023, расписание гонок



С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023



С 22 по 26 марта 2023 года в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Все соревнования пройдут в Сайтаме, который расположен в пригороде Токио. Календарь этапов Формула-1 2023, гран-при Австралии



Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.









