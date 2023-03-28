Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 марта 2023 года

Телепрограмма каналов России на 28 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач телеканалов на 28 марта 2023 года
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 2-я серия
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Телепрограмма на 29 марта
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 3-я серия
22:20 Заполярный вальс. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 19-я серия
03:00 Дуэт по праву. 20-я серия
03:55 Пыльная работа. 7-я серия
ТВЦ
04:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт
05:20 Мой герой. Наталья Казначеева
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Аминокислоты
08:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия
09:37 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия
10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 3-я серия
12:43 Что делает твоя жена? 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Лазарев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия
15:57 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия
16:55 90-е. В шумном зале ресторана
17:50 События
18:15 Не женская работа. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Елизавета Никищихина. Безумная роль
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Хантер Байден
01:25 Хроники московского быта. Театр больших интриг
02:05 Бомба для Председателя Мао
02:45 Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку
03:15 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия
03:59 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия
04:40 Муслим Магомаев. Последний концерт
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Система Станиславского
05:40 Москва. Три вокзала-9. Беличий глаз
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нагуляла железнодорожнику?
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 3-я серия
21:05 Стражник. 4-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Мир, в котором мы живем». «Я могу тебе верить»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Мир, в котором мы живем». «Я могу тебе верить»
00:45 Игра. Невидимая крепость
01:35 Игра. Черный ферзь
02:25 Игра. Щепка
03:15 Игра. Пешка
04:05 Игра. Рокировка
04:55 Москва. Три вокзала-9. Экстремалы
5 канал
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. Черная вдова
06:35 Филин-2. Защита от ограблений
07:20 Филин-2. Смерть в больнице
08:15 Боевая единичка. 1-я серия
08:55 Знание — сила
09:00 Известия
09:30 Боевая единичка. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-5. Минное поле
14:25 Морские дьяволы-5. Дружественный визит
15:20 Морские дьяволы-5. Эпидемия
16:20 Морские дьяволы-5. Секретный груз
17:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 1-я часть
18:45 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший», 2-я часть
19:45 След. Смерть буржуям
20:35 След. Мертвая царевна
21:20 След. Манная каша
22:15 Филин-2. Метель
23:10 Филин-2. Театр начинается с вешалки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Чертов погост
01:20 След. Красавцы и чудовище
02:00 След. Двадцать лет
02:40 След. Баба в лохматой шубе
03:20 Прокурорская проверка. Чужой
04:10 Прокурорская проверка. Это неправильные пчелы
05:00 Известия
05:25 Боевая единичка. 1 серия т/с
Домашний
05:30 Давай разведёмся!
06:30 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»
12:25 Порча: Флешбек
13:00 Знахарка. Часовой механизм
13:35 Верну любимого. Параллельные жизни
14:10 Голоса ушедших душ. Авария
14:45 Одно тёплое слово. 1-я — 4-я серии
19:00 Больше, чем прикосновение. 1-я — 4-я серии
23:15 Вечерняя сказка
01:10 Прилетит вдруг волшебник!
02:40 Порча: Флешбек
03:05 Знахарка. Часовой механизм
03:30 Верну любимого. Параллельные жизни
04:00 Голоса ушедших душ. Авария
04:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:30 Бьюти баттл. 5-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 170-я серии
15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я - 16-я серии
19:30 «Кафе «Куба». 12-я - 14-я серии
21:00 Семья-2. 23-я серия
21:30 Семья-2. 24-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 17-я серия
23:00 Музыкальная интуиция. 25-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 19-я серии
03:30 Студия Союз. 18-я серия
04:15 Студия Союз. 19-я серия
СТС
02:45 Молодёжка
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 9-я и 10-я серии
08:25 Уральские пельмени. Смехbook
08:55 Большой побег. 3-я и 4-я серии
10:40 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия
11:40 Гранд. Сезон 5. 5-я - 11-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 6-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 9-я серия
19:00 Моя мама - шпион. 10-я серия
19:30 Моя мама - шпион. 11-я серия
20:00 Большой побег. 5-я серия
21:20 Падение Олимпа
23:45 Падение Лондона
01:35 На выход!
02:25 Молодёжка
Матч ТВ
04:55 Громко
06:00 Спортивный век
06:30 География спорта. Малиновка
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лошадиная сила
11:40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Ты в бане!
15:30 Все на Матч!
16:40 Новости
16:45 Кулачные бои
18:25 Новости
18:30 Футбол. Еврокубки 2022/2023. Лучшие голы
20:40 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко - А. Грассо
21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 1. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:00 Магия большого спорта
01:30 Здоровый образ. Регби
02:00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины
03:00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины
03:55 Новости
04:00 Лошадиная сила
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Человек-Муравей и Оса
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Суррогаты
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
05:10 Белые волки. 3-я серия
06:05 Белые волки. 4-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. 2-я серия
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Отчий дом
01:10 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
02:30 Инженер Шухов. Универсальный гений
03:30 Белые волки. 5-я серия
04:20 Белые волки. 6-я серия
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва живописная
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Вера Васильева. 1-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Лоренцо Медичи. Некоронованный король Флоренции
08:25 Новости культуры
08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Пучков, писатель, блогер
08:50 Свое счастье
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Свешников». Документальный фильм (Экран,1981). Режиссер С. Логинов
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Старомодная комедия
14:05 Дороги старых мастеров. Древо жизни
14:15 Уроки режиссуры. Моё сценическое пространство
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Три революции Максима Горького
16:35 Свое счастье
17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист Денис Мацуев. Запись 2022 года
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:35 Лоренцо Медичи. Некоронованный король Флоренции
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Искусственный отбор
21:20 Линия жизни. 90 лет Александру Митте
22:10 Гори, гори, моя звезда
23:45 Новости культуры
00:05 Уроки режиссуры. Моё сценическое пространство
00:45 ХX век. «Свешников». Документальный фильм (Экран,1981). Режиссер С. Логинов
01:45 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. Солист Денис Мацуев. Запись 2022 года
02:30 Юрий Гагарин. Звёздный избранник
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 35-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 41-я - 43-я серии
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия
06:10 Пятница News. 52-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:50 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
08:50 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
09:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
11:00 Адская кухня. Сезон 5. 17-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
17:20 Умнее всех. Сезон 1. 1-я серия - «Выпуск 1»
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 2-я серия - «Выпуск 2»
20:00 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
23:40 Кредо убийцы
01:40 Пятница News. 54-я серия
02:00 Бэтмен: Начало
04:10 Пятница News. 53-я серия
04:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:40 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:05 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Митты
06:30 Гори, гори моя звезда
08:05 Барышня-крестьянка
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 27-я и 28-я серии
23:20 Алые паруса
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
03:00 Захват. 1-я - 3-я серии
Телепрограмма на 29 марта
Время начала передач - московское.