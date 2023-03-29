Программа передач, ТВ программа на 29 марта 2023

Программа передач телеканалов России на среду 29 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 29.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 3-я серия
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 5-я серия
22:20 Заполярный вальс. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 21-я серия
03:00 Дуэт по праву. 22-я серия
03:55 Пыльная работа. 8-я серия
ТВЦ
04:40 Муслим Магомаев. Последний концерт
05:20 Мой герой. Александр Лазарев
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Хрупкие сосуды
08:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия
09:36 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия
10:40 Две жизни Майи Булгаковой
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 5-я серия
12:39 Что делает твоя жена? 6-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Верник
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я серия
15:59 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 2-я серия
16:55 90-е. В завязке
17:50 События
18:10 Не женская работа. 9-я серия
19:02 Не женская работа. 10-я серия
20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 80-я серия
23:05 Прощание. Михаил Горбачёв
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Лебединая песня
01:25 Знак качества. Копчёности
02:05 Кровь на снегу
02:45 Осторожно, мошенники! Адский психолог
03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я серия
04:01 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 2-я серия
04:45 Две жизни Майи Булгаковой
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Экстремалы
05:40 Москва. Три вокзала-9. Гиблое место
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Рожала, чтобы сдать в детдом?
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 5-я серия
21:05 Стражник. 6-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Личная просьба». «Вакцинация»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личная просьба». «Вакцинация»
00:45 Игра. Убийца
01:35 Игра. Размен
02:25 Игра. Расплата
03:15 Игра. Это бизнес
04:05 Игра. Кровь невиновных
04:55 Москва. Три вокзала-9. Японский меч
5 канал
05:00 Известия
05:25 Боевая единичка. 1-я серия
06:20 Боевая единичка. 2-я серия
07:05 Филин-2. Ангел-хранитель
08:00 Филин-2. Квартирный вопрос
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть
14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть
15:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть
16:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть
17:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть
18:45 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»
19:45 След. Зеленые человечки
20:35 След. Обломок
21:20 След. Вампиры Ламаньского района
22:15 Филин-2. Незаменимых не бывает
23:10 Филин-2. Кто-нибудь видел нашу девчонку?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Без эха
01:20 След. Тёмная сторона
02:00 След. Дом, где живет счастье
02:40 След. Расстройство романтического спектра
03:20 Прокурорская проверка. Конечная остановка
04:10 Прокурорская проверка. Кушать подано
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»
12:25 Порча. Отрезанный ломоть
12:55 Знахарка. Семечки
13:30 Верну любимого. Сладкая жизнь
14:05 Голоса ушедших душ. Соперница
14:40 Если сердце дрогнет. 1-я - 4-я серии
19:00 Белая лилия. 1-я - 4-я серии
23:15 Год золотой рыбки
01:25 Исчезновение
02:55 Порча. Отрезанный ломоть
03:20 Знахарка. Семечки
03:45 Верну любимого. Сладкая жизнь
04:15 Голоса ушедших душ. Соперница
04:40 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 3. 25-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 168-я - 181-я серии
15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 20-я серии
19:30 «Кафе «Куба«. 13-я - 15-я серии
21:00 Семья-2. 25-я серия
21:30 Семья-2. 26-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 18-я серия
23:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия
01:50 Импровизация. Команды. 21-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 22-я серия
03:30 Студия Союз. 20-я серия
04:10 Студия Союз. 22-я серия - «Новогодний выпуск»
СТС
02:25 Молодёжка
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 10-я и 11-я серии
08:25 Уральские пельмени. Смехbook
09:40 Ставка на любовь
11:35 Гранд. Сезон 5. 10-я - 16-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 12-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 10-я - 12-я серии
20:00 На выход! 4-я серия
21:00 Малыш на драйве
23:20 Двадцать одно
01:45 Импровизаторы. 2-я серия
02:35 Молодёжка
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Лошадиная сила
05:15 Специальный репортаж
05:30 Всё о главном
06:00 Спортивный век
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лошадиная сила
11:45 Профессиональный бокс. Т. Йока - К. Такам
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:40 Новости
16:45 Суперсерия 72
18:25 Новости
18:30 Голевая феерия Катара!
20:40 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски
21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:30 Вы это видели
23:30 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур
00:30 Все на Матч!
01:00 Магия большого спорта
01:30 Здоровый образ. Баскетбол
02:00 Футбол. Еврокубки 2022/2023. Лучшие голы
03:55 Новости
04:00 Лошадиная сила
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Побег из Претории
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Хеллбой: Герой из пекла
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Белые волки. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Оборотни
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Мачеха
01:00 Рожденная революцией. Оборотни
02:40 Долгое эхо вьетнамской войны
03:30 Белые волки. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Большие Вязёмы
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Вера Васильева. 2-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Мария-Антуанетта, последняя королева Франции
08:30 Жизнь и судьба. Егор Кончаловский, режиссёр
08:50 Перед экзаменом
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Там, где зимует весна...». Документальный фильм (Камчатское телевидение, 1979)
12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
12:30 Гори, гори, моя звезда
14:05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14:15 Уроки режиссуры. Как я выбираю литературный материал
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Писатели нашего детства. К 95-летию со дня рождения Валентина Берестова
15:50 Белая студия. Станислав Говорухин
16:35 Перед экзаменом
17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Избранные романсы. Мария Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 года
18:35 Мария-Антуанетта, последняя королева Франции
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Судьба длиною в век». Памяти Николая Дупака
21:30 Власть факта. Германский мир на рубеже эпох
22:10 Послесловие
23:45 Новости культуры
00:05 Уроки режиссуры. Как я выбираю литературный материал
00:45 ХX век. «Там, где зимует весна...». Документальный фильм (Камчатское телевидение, 1979)
01:30 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Избранные романсы. Мария Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 года
02:20 Писатели нашего детства. Валентин Берестов
02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я - 20-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 48-я серии
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 37-я серии
06:10 Пятница News. 53-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«
07:50 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
09:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
09:50 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
11:10 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
12:10 Адская кухня. Сезон 5. 18-я серия
13:50 Пятница News. Сезон 1. 13-я серия
14:00 Адская кухня. Сезон 5. 18-я серия
14:40 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
15:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
16:50 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
17:50 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
19:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
20:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
21:30 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
22:40 Теперь я босс! Сезон 8. 2-я серия - «Клининг»
00:00 Убийство
02:30 Пятница News. 55-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
04:30 Пятница News. 54-я серия
МИР
05:00 Захват. 3-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
21:30 Дикий. 29-я и 30-я серии
23:25 Неисправимый лгун
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
03:20 Веселые ребята
04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.