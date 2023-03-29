Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 марта 2023 года



Телепрограмма каналов России на среду 29 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач телеканалов на 29 марта 2023

1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 3-я серия

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 5-я серия

22:20 Заполярный вальс. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 21-я серия

03:00 Дуэт по праву. 22-я серия

03:55 Пыльная работа. 8-я серия



ТВЦ



04:40 Муслим Магомаев. Последний концерт

05:20 Мой герой. Александр Лазарев

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Хрупкие сосуды

08:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия

09:36 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия

10:40 Две жизни Майи Булгаковой

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 5-я серия

12:39 Что делает твоя жена? 6-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Верник

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я серия

15:59 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 2-я серия

16:55 90-е. В завязке

17:50 События

18:10 Не женская работа. 9-я серия

19:02 Не женская работа. 10-я серия

20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 80-я серия

23:05 Прощание. Михаил Горбачёв

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Лебединая песня

01:25 Знак качества. Копчёности

02:05 Кровь на снегу

02:45 Осторожно, мошенники! Адский психолог

03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я серия

04:01 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 2-я серия

04:45 Две жизни Майи Булгаковой



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Экстремалы

05:40 Москва. Три вокзала-9. Гиблое место

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Рожала, чтобы сдать в детдом?

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 5-я серия

21:05 Стражник. 6-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Личная просьба». «Вакцинация»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личная просьба». «Вакцинация»

00:45 Игра. Убийца

01:35 Игра. Размен

02:25 Игра. Расплата

03:15 Игра. Это бизнес

04:05 Игра. Кровь невиновных

04:55 Москва. Три вокзала-9. Японский меч



5 канал



05:00 Известия

05:25 Боевая единичка. 1-я серия

06:20 Боевая единичка. 2-я серия

07:05 Филин-2. Ангел-хранитель

08:00 Филин-2. Квартирный вопрос

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 1-я часть

14:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага», 2-я часть

15:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 1-я часть

16:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение», 2-я часть

17:20 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря», 1-я часть

18:45 Морские дьяволы. Судьбы. 2-я часть - «Отпуск у моря»

19:45 След. Зеленые человечки

20:35 След. Обломок

21:20 След. Вампиры Ламаньского района

22:15 Филин-2. Незаменимых не бывает

23:10 Филин-2. Кто-нибудь видел нашу девчонку?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Без эха

01:20 След. Тёмная сторона

02:00 След. Дом, где живет счастье

02:40 След. Расстройство романтического спектра

03:20 Прокурорская проверка. Конечная остановка

04:10 Прокурорская проверка. Кушать подано



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Крайняя мера». «Дочка Сонечка»

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»

12:25 Порча. Отрезанный ломоть

12:55 Знахарка. Семечки

13:30 Верну любимого. Сладкая жизнь

14:05 Голоса ушедших душ. Соперница

14:40 Если сердце дрогнет. 1-я - 4-я серии

19:00 Белая лилия. 1-я - 4-я серии

23:15 Год золотой рыбки

01:25 Исчезновение

02:55 Порча. Отрезанный ломоть

03:20 Знахарка. Семечки

03:45 Верну любимого. Сладкая жизнь

04:15 Голоса ушедших душ. Соперница

04:40 Понять. Простить. «Обманутый муж». «Женская солидарность»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 3. 25-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 168-я - 181-я серии

15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 20-я серии

19:30 «Кафе «Куба«. 13-я - 15-я серии

21:00 Семья-2. 25-я серия

21:30 Семья-2. 26-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 18-я серия

23:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия

01:50 Импровизация. Команды. 21-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 22-я серия

03:30 Студия Союз. 20-я серия

04:10 Студия Союз. 22-я серия - «Новогодний выпуск»



СТС



02:25 Молодёжка

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 10-я и 11-я серии

08:25 Уральские пельмени. Смехbook

09:40 Ставка на любовь

11:35 Гранд. Сезон 5. 10-я - 16-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 12-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 10-я - 12-я серии

20:00 На выход! 4-я серия

21:00 Малыш на драйве

23:20 Двадцать одно

01:45 Импровизаторы. 2-я серия

02:35 Молодёжка

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Лошадиная сила

05:15 Специальный репортаж

05:30 Всё о главном

06:00 Спортивный век

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лошадиная сила

11:45 Профессиональный бокс. Т. Йока - К. Такам

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:40 Новости

16:45 Суперсерия 72

18:25 Новости

18:30 Голевая феерия Катара!

20:40 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски

21:40 Новости

21:45 Все на Матч!

22:30 Вы это видели

23:30 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

00:30 Все на Матч!

01:00 Магия большого спорта

01:30 Здоровый образ. Баскетбол

02:00 Футбол. Еврокубки 2022/2023. Лучшие голы

03:55 Новости

04:00 Лошадиная сила



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Побег из Претории

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Хеллбой: Герой из пекла

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Белые волки. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Оборотни

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 3-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Мачеха

01:00 Рожденная революцией. Оборотни

02:40 Долгое эхо вьетнамской войны

03:30 Белые волки. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Большие Вязёмы

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Вера Васильева. 2-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Мария-Антуанетта, последняя королева Франции

08:30 Жизнь и судьба. Егор Кончаловский, режиссёр

08:50 Перед экзаменом

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Там, где зимует весна...». Документальный фильм (Камчатское телевидение, 1979)

12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

12:30 Гори, гори, моя звезда

14:05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

14:15 Уроки режиссуры. Как я выбираю литературный материал

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Писатели нашего детства. К 95-летию со дня рождения Валентина Берестова

15:50 Белая студия. Станислав Говорухин

16:35 Перед экзаменом

17:40 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Избранные романсы. Мария Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 года

18:35 Мария-Антуанетта, последняя королева Франции

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Судьба длиною в век». Памяти Николая Дупака

21:30 Власть факта. Германский мир на рубеже эпох

22:10 Послесловие

23:45 Новости культуры

00:05 Уроки режиссуры. Как я выбираю литературный материал

00:45 ХX век. «Там, где зимует весна...». Документальный фильм (Камчатское телевидение, 1979)

01:30 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Избранные романсы. Мария Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013 года

02:20 Писатели нашего детства. Валентин Берестов

02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я - 20-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 48-я серии

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 37-я серии

06:10 Пятница News. 53-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«

07:50 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

09:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

09:50 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

11:10 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

12:10 Адская кухня. Сезон 5. 18-я серия

13:50 Пятница News. Сезон 1. 13-я серия

14:00 Адская кухня. Сезон 5. 18-я серия

14:40 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

15:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

16:50 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

17:50 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

19:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

20:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

21:30 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

22:40 Теперь я босс! Сезон 8. 2-я серия - «Клининг»

00:00 Убийство

02:30 Пятница News. 55-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

04:30 Пятница News. 54-я серия



МИР



05:00 Захват. 3-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

21:30 Дикий. 29-я и 30-я серии

23:25 Неисправимый лгун

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

03:20 Веселые ребята

04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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