Программа передач, ТВ программа на 31 марта 2023

Программа передач телеканалов России на 31 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 31.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
14:10 Большая игра
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 Вызов. Первые в космосе
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Моя Мелодия
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Непутевая невестка
04:05 Пыльная работа. 10-я серия
ТВЦ
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
05:25 Мой герой. Максим Дрозд
06:00 Настроение
08:20 Вокруг смеха за 38 дней
09:15 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
10:18 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
11:30 События
11:50 Тихая гавань. 1-я - 3-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Тихая гавань. 4-я серия
15:55 Не женская работа. 15-я - 16-я серии
17:50 События
18:10 Не женская работа. 17-я - 20-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Гримёрка
00:40 Ларец Марии Медичи
02:10 Петровка, 38
02:25 Каминный гость
03:50 Прощание. Владислав Галкин
04:30 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала-9. Парфюмер
05:40 Москва. Три вокзала-9. Двойное дно
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 9-я серия
21:05 Стражник. 10-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. Игра с огнем
23:05 Невский. Охота на архитектора. Чужая жизнь
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:25 Квартирный вопрос
03:20 Игра. Шах
04:10 Игра. Мат
5 канал
05:00 Известия
05:25 Такая порода. 2-я - 4-я серии
07:15 Филин-2. Старый друг
08:10 Филин-2. Всё не то, чем кажется
09:00 Известия
09:30 Специалист. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 8-я серия
14:10 Учитель в законе 2. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 10-я - 12-я серии
20:25 След. Сказки вещего ворона
21:20 След. Тень бойца
22:15 След. После закрытия
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Тайная жизнь Михаила Пуговкина
00:55 Такая работа-2. Ошибка
01:40 Такая работа-2. Сундук мертвеца
02:25 Такая работа-2. Нумизмат
03:00 Такая работа-2. Следи за собой, будь осторожен
03:40 Такая работа-2. Труп ушел до прибытия
04:15 Такая работа-2. Несладкая жизнь
04:55 Такая работа-2. Сын за отца
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»
12:15 Порча. Безымянный палец
12:45 Знахарка. Холодно
13:20 Верну любимого. Мебель
13:55 Голоса ушедших душ. Тайна сына
14:30 Белая лилия. 1-я - 4-я серии
19:00 Серая мышь. 1-я - 4-я серии
23:15 Я требую любви! 1-я - 4-я серии
02:45 Порча. Безымянный палец
03:10 Знахарка. Холодно
03:35 Верну любимого. Мебель
04:05 Голоса ушедших душ. Тайна сына
04:30 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 158-я серия
05:50 Открытый микрофон. 159-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
11:00 Иван Семёнов: Школьный переполох
12:55 Грозный папа
14:50 Холоп
17:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия
18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия
19:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 780-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 233-я серия
00:00 Танцы на высоте!
01:50 Импровизация. Команды. 26-я серия
02:40 Импровизация. Команды. 27-я серия
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 27-я серия
04:10 Студия Союз. Сезон 2. 28-я серия
СТС
03:10 Два отца и два сына
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Моя мама - шпион. 12-я и 13-я серии
08:35 Любовь-морковь-2
10:35 Импровизаторы. 3-я серия
11:35 Уральские пельмени. Смехbook
19:30 Уральские пельмени. 172-я серия - «Турники-разбойники»
21:00 Битва каверов. 2-я серия
22:45 Лёд
01:05 Любовь-морковь-3
02:45 Два отца и два сына
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Лошадиная сила
05:05 Ты в бане!
05:30 Третий тайм
06:00 Спортивный век
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Лица страны. Светлана Ишмуратова
10:25 Лошадиная сила
11:50 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Валеска Мачадо - Дэнни Маккормак
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:50 Суперсерия 72
00:30 Фехтование. Международный турнир. Женщины
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Квалификационный раунд. «Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургут)
03:55 Новости
04:00 Лошадиная сила
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Обет молчания
21:25 Нокаут
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - К. Джонсон. Прямой эфир
00:40 План побега-3
02:10 Побег из Претории
03:55 Кикбоксер: Возмездие
Звезда
04:10 Опасно для жизни!
05:40 Белые волки. 13-я и 14-я серии
07:50 К Черному морю
09:00 Новости дня
09:20 К Черному морю
10:00 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»
12:00 Разрешите тебя поцеловать
13:00 Новости дня
13:20 Разрешите тебя поцеловать
14:25 Разрешите тебя поцеловать... снова
15:00 Военные новости
15:05 Разрешите тебя поцеловать... снова
17:10 Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе
18:00 Новости дня
18:40 Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе
19:55 Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Рафферти. 1-я - 3-я серии
03:25 Шарль де Голль. Его Величество президент
04:15 Близнецы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Юрий Соломин. 2-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Хранители жизни. Боткин
08:15 Цвет времени. Рене Магритт
08:30 Жизнь и судьба. Александр Макогон, артист театра и кино
08:50 Второе дыхание. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Аршин Мал Алан
11:55 Открытая книга. Юрий Козлов. «Белая вода»
12:25 Любимая женщина механика Гаврилова
13:45 Забытое ремесло. Трубочист
14:05 Линия жизни. 85 лет со дня рождения Сергея Бархина
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Деревня Завелье (Архангельская область)
15:35 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
16:15 Цвет времени. Марк Шагал
16:25 Второе дыхание. 2-я серия
17:30 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Остров мёртвых». «Симфонические танцы». Дирижер Юрий Башмет. Запись 2023 года
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Чистая правда барона Мюнхгаузена
20:40 Мой младший брат
22:15 2 Верник 2. Александр Збруев
23:10 Новости культуры
23:30 Облепиховое лето
01:05 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Остров мёртвых». «Симфонические танцы». Дирижер Юрий Башмет. Запись 2023 года
02:20 Мультфильмы. «Следствие ведут Колобки». «Обратная сторона луны». «Это совсем не про это»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия
05:05 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 43-я - 45-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия
06:10 Пятница News. 55-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
08:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
09:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
10:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
11:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания. Торт для Александра Олешко»
12:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
13:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
14:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
15:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
17:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
18:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
19:50 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
21:00 Училки в законе. Сезон 3. 9-я - 12-я серии
23:10 Кредо убийцы
01:20 Пятница News. 57-я серия
01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»
04:10 Пятница News. 56-я серия
04:30 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 49-я серии
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Мультфильмы
08:40 Наше кино. История большой любви
09:25 Дикий. 29-я серия
10:00 Новости
10:10 Дикий. 29-я - 32-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Неисправимый лгун
20:20 Опекун
22:00 Знахарь
00:25 Рожденные в СССР. Советский стенд-ап
00:50 Сердца четырех
02:20 Девушка с характером
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.