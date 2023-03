Программа передач, ТВ программа на 31 марта 2023

Программа передач телеканалов России на 31 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 31.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

14:10 Большая игра

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 Вызов. Первые в космосе

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Непутевая невестка

04:05 Пыльная работа. 10-я серия



ТВЦ



04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут

05:25 Мой герой. Максим Дрозд

06:00 Настроение

08:20 Вокруг смеха за 38 дней

09:15 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

10:18 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

11:30 События

11:50 Тихая гавань. 1-я - 3-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Тихая гавань. 4-я серия

15:55 Не женская работа. 15-я - 16-я серии

17:50 События

18:10 Не женская работа. 17-я - 20-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Гримёрка

00:40 Ларец Марии Медичи

02:10 Петровка, 38

02:25 Каминный гость

03:50 Прощание. Владислав Галкин

04:30 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала-9. Парфюмер

05:40 Москва. Три вокзала-9. Двойное дно

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 9-я серия

21:05 Стражник. 10-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. Игра с огнем

23:05 Невский. Охота на архитектора. Чужая жизнь

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:20 Игра. Шах

04:10 Игра. Мат



5 канал



05:00 Известия

05:25 Такая порода. 2-я - 4-я серии

07:15 Филин-2. Старый друг

08:10 Филин-2. Всё не то, чем кажется

09:00 Известия

09:30 Специалист. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 8-я серия

14:10 Учитель в законе 2. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 10-я - 12-я серии

20:25 След. Сказки вещего ворона

21:20 След. Тень бойца

22:15 След. После закрытия

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Тайная жизнь Михаила Пуговкина

00:55 Такая работа-2. Ошибка

01:40 Такая работа-2. Сундук мертвеца

02:25 Такая работа-2. Нумизмат

03:00 Такая работа-2. Следи за собой, будь осторожен

03:40 Такая работа-2. Труп ушел до прибытия

04:15 Такая работа-2. Несладкая жизнь

04:55 Такая работа-2. Сын за отца



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Липа». «Модель»

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»

12:15 Порча. Безымянный палец

12:45 Знахарка. Холодно

13:20 Верну любимого. Мебель

13:55 Голоса ушедших душ. Тайна сына

14:30 Белая лилия. 1-я - 4-я серии

19:00 Серая мышь. 1-я - 4-я серии

23:15 Я требую любви! 1-я - 4-я серии

02:45 Порча. Безымянный палец

03:10 Знахарка. Холодно

03:35 Верну любимого. Мебель

04:05 Голоса ушедших душ. Тайна сына

04:30 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 158-я серия

05:50 Открытый микрофон. 159-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

11:00 Иван Семёнов: Школьный переполох

12:55 Грозный папа

14:50 Холоп

17:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия

18:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия

19:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 780-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 233-я серия

00:00 Танцы на высоте!

01:50 Импровизация. Команды. 26-я серия

02:40 Импровизация. Команды. 27-я серия

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 27-я серия

04:10 Студия Союз. Сезон 2. 28-я серия



СТС



03:10 Два отца и два сына

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Моя мама - шпион. 12-я и 13-я серии

08:35 Любовь-морковь-2

10:35 Импровизаторы. 3-я серия

11:35 Уральские пельмени. Смехbook

19:30 Уральские пельмени. 172-я серия - «Турники-разбойники»

21:00 Битва каверов. 2-я серия

22:45 Лёд

01:05 Любовь-морковь-3

02:45 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Лошадиная сила

05:05 Ты в бане!

05:30 Третий тайм

06:00 Спортивный век

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Лица страны. Светлана Ишмуратова

10:25 Лошадиная сила

11:50 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Валеска Мачадо - Дэнни Маккормак

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:50 Суперсерия 72

00:30 Фехтование. Международный турнир. Женщины

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Квалификационный раунд. «Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургут)

03:55 Новости

04:00 Лошадиная сила



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Обет молчания

21:25 Нокаут

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - К. Джонсон. Прямой эфир

00:40 План побега-3

02:10 Побег из Претории

03:55 Кикбоксер: Возмездие



Звезда



04:10 Опасно для жизни!

05:40 Белые волки. 13-я и 14-я серии

07:50 К Черному морю

09:00 Новости дня

09:20 К Черному морю

10:00 Рожденная революцией. 2-я часть - «Последняя встреча»

12:00 Разрешите тебя поцеловать

13:00 Новости дня

13:20 Разрешите тебя поцеловать

14:25 Разрешите тебя поцеловать... снова

15:00 Военные новости

15:05 Разрешите тебя поцеловать... снова

17:10 Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе

18:00 Новости дня

18:40 Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе

19:55 Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Рафферти. 1-я - 3-я серии

03:25 Шарль де Голль. Его Величество президент

04:15 Близнецы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Юрий Соломин. 2-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Хранители жизни. Боткин

08:15 Цвет времени. Рене Магритт

08:30 Жизнь и судьба. Александр Макогон, артист театра и кино

08:50 Второе дыхание. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Аршин Мал Алан

11:55 Открытая книга. Юрий Козлов. «Белая вода»

12:25 Любимая женщина механика Гаврилова

13:45 Забытое ремесло. Трубочист

14:05 Линия жизни. 85 лет со дня рождения Сергея Бархина

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Деревня Завелье (Архангельская область)

15:35 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич

16:15 Цвет времени. Марк Шагал

16:25 Второе дыхание. 2-я серия

17:30 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Остров мёртвых». «Симфонические танцы». Дирижер Юрий Башмет. Запись 2023 года

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Чистая правда барона Мюнхгаузена

20:40 Мой младший брат

22:15 2 Верник 2. Александр Збруев

23:10 Новости культуры

23:30 Облепиховое лето

01:05 К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. «Остров мёртвых». «Симфонические танцы». Дирижер Юрий Башмет. Запись 2023 года

02:20 Мультфильмы. «Следствие ведут Колобки». «Обратная сторона луны». «Это совсем не про это»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия

05:05 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 43-я - 45-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия

06:10 Пятница News. 55-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

08:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

09:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

10:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

11:00 Кондитер. Сезон 7. 9-я серия - «Испания. Торт для Александра Олешко»

12:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

13:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

14:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

15:50 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

17:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

18:30 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

19:50 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

21:00 Училки в законе. Сезон 3. 9-я - 12-я серии

23:10 Кредо убийцы

01:20 Пятница News. 57-я серия

01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»

04:10 Пятница News. 56-я серия

04:30 Простоквашино. Сезон 1. 46-я - 49-я серии



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Мультфильмы

08:40 Наше кино. История большой любви

09:25 Дикий. 29-я серия

10:00 Новости

10:10 Дикий. 29-я - 32-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Неисправимый лгун

20:20 Опекун

22:00 Знахарь

00:25 Рожденные в СССР. Советский стенд-ап

00:50 Сердца четырех

02:20 Девушка с характером

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.