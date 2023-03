Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 апреля 2023

Телепрограмма каналов России на 1 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач телеканалов на 1 апреля 2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!». Клин - Тверь

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 По законам военного времени-3. 1-я - 4-я серии

16:35 К 75-летию Владимира Винокура

18:00 Вечерние новости

18:20 «Первое апреля как повод для улыбки»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Мадам Парфюмер

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Шоколад

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Принцесса и нищенка. 1-я - 3-я серии

15:05 «Аншлаг и Компания». К 75-летию Владимира Винокура

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни про имена

20:00 Вести

21:00 Из замкнутого круга

00:35 Гражданская жена

04:00 Третья попытка



ТВЦ



04:30 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен

05:10 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы

06:00 Фанфан-тюльпан

07:35 Православная энциклопедия. Рай и ад. Что знает о них христианин? Путешествие в Рязань. Формирование монастырских ансамблей на Руси в XVIII-XX вв

08:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»

09:10 Московский романс. 1-я серия

10:01 Московский романс. 2-я серия

11:00 Не хочу жениться!

11:30 События

11:45 Не хочу жениться!

12:50 Первые встречные. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Первые встречные. 3-я - 8-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Следствие ведёт КГБ. Красная помада

00:10 Приговор. Алексей Кузнецов

00:55 Специальный репортаж. Синоптики специального назначения

01:20 Хватит слухов! 80-я серия

01:45 90-е. Голые Золушки

02:25 90-е. В шумном зале ресторана

03:05 90-е. В завязке

03:45 90-е. Безработные звёзды

04:30 Прощание. Борис Березовский



НТВ



04:10 Игра. Мат

05:05 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «Мама», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 «Страна талантов». Новый сезон

22:50 Ты не поверишь!

23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Рекорд Оркестр»

01:45 Дачный ответ

02:35 Не бойся, я с тобой! 1919

04:30 Агентство скрытых камер



5 канал



05:00 Такая работа-2. Сын за отца

05:30 Такая работа-2. Разлучница

06:10 Такая работа-2. 36 часов

06:45 Такая работа-2. Отравители

07:25 Такая работа-2. Последняя роль

08:10 Филин-2. Нехороший дом

08:55 Филин-2. Страшная месть

09:45 Светская хроника

10:50 Чужой район. Шантаж

11:45 Чужой район. Форточник

12:40 Чужой район. Чужие

13:40 Чужой район. Участковый

14:35 Чужой район. Крыса

15:35 Чужой район. Праздник

16:25 Чужой район. Дурь

17:20 Чужой район. Пропажа

18:20 След. Осколок

19:10 След. Большой мальчик

19:55 След. Дипломатическая неприкосновенность

20:45 След. Идеальный фарш

21:35 След. Молочные реки

22:25 След. Секретная миссия

23:10 След. Магическое сознание

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Вкус жизни

02:00 Прокурорская проверка. Медстрах

02:50 Прокурорская проверка. Друг человека

03:40 Прокурорская проверка. Пьедестал смерти

04:30 Прокурорская проверка. Магия успеха



Домашний



04:30 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:35 Предсказания-2023

07:25 Девичий лес. 1-я - 4-я серии

11:15 Пять ужинов. 102-я серия

11:30 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 222-я - 228-я серии

00:45 Ты мой. 1-я - 4-я серии

04:00 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 1-я серия

05:45 Открытый микрофон. 2-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 4. 145-я - 148-я серии

09:00 Бьюти баттл. 6-я серия

09:30 Модные игры. Сезон 3. 26-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 26-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 69-я серия

00:00 Такое кино! 438-я серия

00:30 Неадекватные люди-2

02:40 Импровизация. Команды. 28-я серия

03:30 Импровизация. Команды. 29-я серия

04:15 Студия Союз. Сезон 2. 29-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек. 41-я серия

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. 250-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 251-я серия

10:10 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия

13:25 Элизиум

15:35 Кунг-фу Панда

17:20 Кунг-фу Панда-2

19:05 История игрушек-4

21:00 Книга джунглей

23:05 Битва каверов. 2-я серия

00:55 Чего хотят мужчины

02:50 Два отца и два сына

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Лошадиная сила

05:15 Лица страны. Светлана Ишмуратова

05:30 РецепТура

06:00 Спортивный век

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

10:35 Команда МАТЧ

10:45 Болек и Лёлек

11:00 Вы это видели

11:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:10 Все на Матч!

13:40 Новости

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Верона». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Фехтование. Международный турнир. Мужчины

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва)

03:55 Новости

04:00 Karate Combat-2023



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: секреты артиллерии

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самое новое оружие

18:00 Лига выдающихся джентльменов

20:00 Мстители: Война бесконечности

22:50 Легион

00:45 Дневник дьявола

02:20 План побега-3

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Близнецы

05:35 Москва - фронту

06:10 Матрос Чижик

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:30 Большая семья

11:45 Легенды музыки. Алексей Рыбников

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Георгий Милляр

15:15 Время героев

15:35 Главный день. «Ансамбль «Березка» и Надежда Надеждина»

16:25 Приказано взять живым

18:00 Новости дня

18:30 Приказано взять живым

18:55 Личное дело майора Баранова

21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы 1991. Волейбол. Мужчины. Финал. СССР – Италия

23:05 Десять мгновений. Ольга Белова

23:45 Сицилианская защита

01:30 Последний бой Николая Кузнецова

02:25 Время свиданий

03:30 Взятки гладки



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Жюль Верн «Таинственный остров»

07:05 Тайна третьей планеты

07:55 Мой нежно любимый детектив

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Алеко

11:15 Земля людей. Ульчи. Охота жить

11:45 Эрмитаж

12:15 Даты, определившие ход истории. 52 год до нашей эры. Битва при Алезии

12:45 Ну, погоди!

14:00 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

14:30 Эти огненные фламинго. В мире красок и тайн

15:25 Рассказы из русской истории

16:25 Петр Барановский. Хранитель храмов

16:55 Дуэнья

18:30 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Именем Рахманинова...

20:45 Лев Гурыч Синичкин

22:00 Агора

23:00 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

00:55 Дуэнья

02:30 Мультфильмы. «Лев и 9 гиен». «Дочь великана». «Про Фому и про Ерему»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия

05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия

05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я серия

05:50 Пятница News. 56-я серия

06:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 46-я - 51-я серии

06:55 Простоквашино. Сезон 1. 5-я - 16-я серии

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 4-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

11:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 10-я серия - «Южная Корея»

12:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

14:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»

16:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба за 300 тыс. VS свадьба за 450 тыс»

17:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»

19:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»

20:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

23:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»

00:20 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме

02:20 Пятница News. 56-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»

03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

04:30 Пятница News. 56-я серия

04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Знахарь

12:40 Метод Фрейда. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Метод Фрейда. 4-я - 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Метод Фрейда. 6-я - 12-я серии

01:25 Весна

03:10 Музыкальная история

04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.