Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 апреля 2023

Телепрограмма каналов России на 1 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач телеканалов на 1 апреля 2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!». Клин - Тверь
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 По законам военного времени-3. 1-я - 4-я серии
16:35 К 75-летию Владимира Винокура
18:00 Вечерние новости
18:20 «Первое апреля как повод для улыбки»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Мадам Парфюмер
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Шоколад
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Принцесса и нищенка. 1-я - 3-я серии
15:05 «Аншлаг и Компания». К 75-летию Владимира Винокура
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни про имена
20:00 Вести
21:00 Из замкнутого круга
00:35 Гражданская жена
04:00 Третья попытка
ТВЦ
04:30 Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен
05:10 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
06:00 Фанфан-тюльпан
07:35 Православная энциклопедия. Рай и ад. Что знает о них христианин? Путешествие в Рязань. Формирование монастырских ансамблей на Руси в XVIII-XX вв
08:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 6-я серия - «Театральный роман»
09:10 Московский романс. 1-я серия
10:01 Московский романс. 2-я серия
11:00 Не хочу жениться!
11:30 События
11:45 Не хочу жениться!
12:50 Первые встречные. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Первые встречные. 3-я - 8-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Следствие ведёт КГБ. Красная помада
00:10 Приговор. Алексей Кузнецов
00:55 Специальный репортаж. Синоптики специального назначения
01:20 Хватит слухов! 80-я серия
01:45 90-е. Голые Золушки
02:25 90-е. В шумном зале ресторана
03:05 90-е. В завязке
03:45 90-е. Безработные звёзды
04:30 Прощание. Борис Березовский
НТВ
04:10 Игра. Мат
05:05 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «Мама», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 «Страна талантов». Новый сезон
22:50 Ты не поверишь!
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Рекорд Оркестр»
01:45 Дачный ответ
02:35 Не бойся, я с тобой! 1919
04:30 Агентство скрытых камер
5 канал
05:00 Такая работа-2. Сын за отца
05:30 Такая работа-2. Разлучница
06:10 Такая работа-2. 36 часов
06:45 Такая работа-2. Отравители
07:25 Такая работа-2. Последняя роль
08:10 Филин-2. Нехороший дом
08:55 Филин-2. Страшная месть
09:45 Светская хроника
10:50 Чужой район. Шантаж
11:45 Чужой район. Форточник
12:40 Чужой район. Чужие
13:40 Чужой район. Участковый
14:35 Чужой район. Крыса
15:35 Чужой район. Праздник
16:25 Чужой район. Дурь
17:20 Чужой район. Пропажа
18:20 След. Осколок
19:10 След. Большой мальчик
19:55 След. Дипломатическая неприкосновенность
20:45 След. Идеальный фарш
21:35 След. Молочные реки
22:25 След. Секретная миссия
23:10 След. Магическое сознание
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Вкус жизни
02:00 Прокурорская проверка. Медстрах
02:50 Прокурорская проверка. Друг человека
03:40 Прокурорская проверка. Пьедестал смерти
04:30 Прокурорская проверка. Магия успеха
Домашний
04:30 Понять. Простить. «Детская мечта». «Ожидание и реальность»
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:35 Предсказания-2023
07:25 Девичий лес. 1-я - 4-я серии
11:15 Пять ужинов. 102-я серия
11:30 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 222-я - 228-я серии
00:45 Ты мой. 1-я - 4-я серии
04:00 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 1-я серия
05:45 Открытый микрофон. 2-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 4. 145-я - 148-я серии
09:00 Бьюти баттл. 6-я серия
09:30 Модные игры. Сезон 3. 26-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 26-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 69-я серия
00:00 Такое кино! 438-я серия
00:30 Неадекватные люди-2
02:40 Импровизация. Команды. 28-я серия
03:30 Импровизация. Команды. 29-я серия
04:15 Студия Союз. Сезон 2. 29-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек. 41-я серия
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. 250-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 251-я серия
10:10 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия
13:25 Элизиум
15:35 Кунг-фу Панда
17:20 Кунг-фу Панда-2
19:05 История игрушек-4
21:00 Книга джунглей
23:05 Битва каверов. 2-я серия
00:55 Чего хотят мужчины
02:50 Два отца и два сына
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Лошадиная сила
05:15 Лица страны. Светлана Ишмуратова
05:30 РецепТура
06:00 Спортивный век
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
10:35 Команда МАТЧ
10:45 Болек и Лёлек
11:00 Вы это видели
11:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:10 Все на Матч!
13:40 Новости
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Верона». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Фехтование. Международный турнир. Мужчины
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва)
03:55 Новости
04:00 Karate Combat-2023
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: секреты артиллерии
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самое новое оружие
18:00 Лига выдающихся джентльменов
20:00 Мстители: Война бесконечности
22:50 Легион
00:45 Дневник дьявола
02:20 План побега-3
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Близнецы
05:35 Москва - фронту
06:10 Матрос Чижик
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:30 Большая семья
11:45 Легенды музыки. Алексей Рыбников
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Георгий Милляр
15:15 Время героев
15:35 Главный день. «Ансамбль «Березка» и Надежда Надеждина»
16:25 Приказано взять живым
18:00 Новости дня
18:30 Приказано взять живым
18:55 Личное дело майора Баранова
21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы 1991. Волейбол. Мужчины. Финал. СССР – Италия
23:05 Десять мгновений. Ольга Белова
23:45 Сицилианская защита
01:30 Последний бой Николая Кузнецова
02:25 Время свиданий
03:30 Взятки гладки
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Жюль Верн «Таинственный остров»
07:05 Тайна третьей планеты
07:55 Мой нежно любимый детектив
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Алеко
11:15 Земля людей. Ульчи. Охота жить
11:45 Эрмитаж
12:15 Даты, определившие ход истории. 52 год до нашей эры. Битва при Алезии
12:45 Ну, погоди!
14:00 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
14:30 Эти огненные фламинго. В мире красок и тайн
15:25 Рассказы из русской истории
16:25 Петр Барановский. Хранитель храмов
16:55 Дуэнья
18:30 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Именем Рахманинова...
20:45 Лев Гурыч Синичкин
22:00 Агора
23:00 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского
00:55 Дуэнья
02:30 Мультфильмы. «Лев и 9 гиен». «Дочь великана». «Про Фому и про Ерему»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия
05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я серия
05:50 Пятница News. 56-я серия
06:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 46-я - 51-я серии
06:55 Простоквашино. Сезон 1. 5-я - 16-я серии
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 4-я серия
09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
11:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 10-я серия - «Южная Корея»
12:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 4. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
14:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 4-я серия - «Царская свадьба VS бандитская свадьба»
16:00 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 3-я серия - «Свадьба за 300 тыс. VS свадьба за 450 тыс»
17:40 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»
19:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»
20:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
23:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»
00:20 Ларго Винч 2: Заговор в Бирме
02:20 Пятница News. 56-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»
03:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
04:30 Пятница News. 56-я серия
04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Знахарь
12:40 Метод Фрейда. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Метод Фрейда. 4-я - 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Метод Фрейда. 6-я - 12-я серии
01:25 Весна
03:10 Музыкальная история
04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.