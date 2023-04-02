Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 2 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.04.2023

1 канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Осетия

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 «История любви Шахерезады». Татьяна Навка, Камила Валиева, Петр Чернышев, Виктория Синицина, Никита Кацалапов в ледовом шоу

13:55 «О любви, компромиссах и предчувствиях». К 90-летию Александра Митты

14:50 Гори, гори моя звезда

16:40 Век СССР. 4-я серия - «Запад», 1-я часть

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Ольга Любимова

00:25 «На футболе с Денисом Казанским«

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



04:00 Третья попытка

05:39 Перерыв в вещании

06:00 Простая девчонка

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Принцесса и нищенка. 4-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Простая девчонка

03:29 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:30 Прощание. Борис Березовский

05:10 Петровка, 38

05:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада

06:20 Не хочу жениться!

07:40 Женщин обижать не рекомендуется

09:15 Здоровый смысл

09:45 Каминный гость

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Ларец Марии Медичи

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Час улыбки». Юмористический концерт

16:00 Сезон посадок. 1-я серия

16:55 Сезон посадок. 2-я серия

17:50 Лишний. 1-я - 4-я серии

21:45 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии

00:25 События

00:40 Конь изабелловой масти. 4-я серия

01:30 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии

04:25 10 самых... Успех с улицы

04:50 Москва резиновая



НТВ



05:00 Вижу-знаю. «Эффект бабочки», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:40 Таинственная Россия

04:55 Победители. 1-я серия



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Магия успеха

05:25 Прокурорская проверка. Криминальный междусобойчик

06:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Питерский транзит», 1-я часть

07:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Питерский транзит», 2-я часть

07:50 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

11:15 Должник. 1-я - 4-я серии

14:45 Посредник. 1-я - 4-я серии

18:35 След. Победитель получает всё

19:20 След. Отбивные с кровью

20:10 След. Шестой уровень секретности

21:00 След. Ориентирование по выбору

21:45 След. Освежевать охотника

22:35 След. Кубышка

23:25 След. Другая сторона Луны

00:10 След. Ангел тьмы

00:55 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

03:35 Опера. Хроники убойного отдела. «Зелень», 1-я часть

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Зелень», 2-я часть



Домашний



04:00 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии

05:35 6 кадров

05:40 Предсказания-2023

06:30 Предсказания-2023. 3-я серия

07:20 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

10:55 Серая мышь. 1-я - 4-я серии

14:55 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 229-я - 235-я серии

00:45 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

04:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии



ТНТ



05:00 Студия Союз. Сезон 2. 30-я серия

05:50 Открытый микрофон. 116-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 СашаТаня. 149-я - 154-я серии

10:00 Хочу перемен. 5-я серия

10:30 СашаТаня. 155-я - 160-я серии

13:25 Грозный папа

15:15 Умная Маша

17:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия

19:00 Новые Звёзды в Африке. 4-я серия

21:00 Концерты. Сезон 2. 12-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 11-я серия

23:00 Стриптизёрши

01:10 Ночная смена

02:45 Импровизация. Команды. 30-я серия

03:40 Импровизация. Команды. 31-я серия

04:30 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 7-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:45 Команда котиков

12:45 История игрушек-4

14:45 Тарзан

16:40 Король Лев

18:55 Книга джунглей

21:00 Энканто

23:00 Ассасин. Битва миров

01:35 Два отца и два сына

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Karate Combat-2023

06:00 Спортивный век

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

10:05 С бору по сосенке

10:20 Стадион шиворот-навыворот

10:30 География спорта. Малиновка

11:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

11:50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

13:40 Новости

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Химки» - «Краснодар». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:40 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер

20:30 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер

20:40 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Фехтование. Международный турнир. Команды

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Автодор» (Саратов)

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Обет молчания

14:35 Багровая мята

16:35 Мстители: Война бесконечности

19:30 Мстители: Финал

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:30 Взятки гладки

05:30 Дожить до рассвета

06:55 Личное дело майора Баранова

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №136

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Борзов

13:05 Специальный репортаж

13:55 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска. Годы войны

22:05 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным«

23:05 Фетисов. Интервью с Дмитрием Саутиным

23:50 Большая семья

01:50 Матрос Чижик

03:15 Перелом. Хроника Победы

03:45 Синдром шахматиста. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Травяная западёнка». «Конек-Горбунок»

08:05 Сельский врач

10:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:40 Культпоход в театр

12:10 Письма из провинции. Деревня Завелье (Архангельская область)

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман

13:10 Дюймовочка

13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Х.-К. Андерсен. Сказки

14:20 Коллекция. Музей Соломона Гуггенхайма. Взгляд куратора

14:50 Дачники

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича

17:30 Пешком... Москва биологическая

18:00 Львиная доля. 95 лет со дня рождения Вальтера Запашного

18:30 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 3-я серия

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Безымянная звезда

22:25 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

23:55 Любовные приключения Молл Флэндерс

01:55 Диалоги о животных. 9-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:35 Ограбление по...2

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 11-я серии

05:40 Пятница News. 57-я серия

06:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 52-я серия

06:10 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

06:40 Аисты

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 3-я серия

09:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 1-я серия

10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия

11:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

13:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

14:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

15:10 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

16:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

17:30 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»

18:30 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

19:40 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

20:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

22:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

23:00 Теперь я босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»

00:20 Дюнкерк

02:10 Пятница News. 57-я серия

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

04:10 Пятница News. 57-я серия

04:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 16-я - 19-я серии



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Мультфильмы

07:20 «Союз нерушимый«. Ко Дню единения народов Беларуси и России

07:55 Каменный цветок

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Мэри Поппинс, до свидания!

12:50 Татьянина ночь. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Татьянина ночь. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Татьянина ночь. 6-я - 9-я серии

22:30 Метод Фрейда. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Метод Фрейда. 2-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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