Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 2 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 02.04.2023
1 канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Осетия
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 «История любви Шахерезады». Татьяна Навка, Камила Валиева, Петр Чернышев, Виктория Синицина, Никита Кацалапов в ледовом шоу
13:55 «О любви, компромиссах и предчувствиях». К 90-летию Александра Митты
14:50 Гори, гори моя звезда
16:40 Век СССР. 4-я серия - «Запад», 1-я часть
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Ольга Любимова
00:25 «На футболе с Денисом Казанским«
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
04:00 Третья попытка
05:39 Перерыв в вещании
06:00 Простая девчонка
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Принцесса и нищенка. 4-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Простая девчонка
03:29 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:30 Прощание. Борис Березовский
05:10 Петровка, 38
05:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада
06:20 Не хочу жениться!
07:40 Женщин обижать не рекомендуется
09:15 Здоровый смысл
09:45 Каминный гость
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Ларец Марии Медичи
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Час улыбки». Юмористический концерт
16:00 Сезон посадок. 1-я серия
16:55 Сезон посадок. 2-я серия
17:50 Лишний. 1-я - 4-я серии
21:45 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии
00:25 События
00:40 Конь изабелловой масти. 4-я серия
01:30 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии
04:25 10 самых... Успех с улицы
04:50 Москва резиновая
НТВ
05:00 Вижу-знаю. «Эффект бабочки», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:40 Таинственная Россия
04:55 Победители. 1-я серия
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Магия успеха
05:25 Прокурорская проверка. Криминальный междусобойчик
06:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Питерский транзит», 1-я часть
07:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Питерский транзит», 2-я часть
07:50 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
11:15 Должник. 1-я - 4-я серии
14:45 Посредник. 1-я - 4-я серии
18:35 След. Победитель получает всё
19:20 След. Отбивные с кровью
20:10 След. Шестой уровень секретности
21:00 След. Ориентирование по выбору
21:45 След. Освежевать охотника
22:35 След. Кубышка
23:25 След. Другая сторона Луны
00:10 След. Ангел тьмы
00:55 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
03:35 Опера. Хроники убойного отдела. «Зелень», 1-я часть
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Зелень», 2-я часть
Домашний
04:00 Исчезнувшая. 13-я и 14-я серии
05:35 6 кадров
05:40 Предсказания-2023
06:30 Предсказания-2023. 3-я серия
07:20 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
10:55 Серая мышь. 1-я - 4-я серии
14:55 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 229-я - 235-я серии
00:45 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
04:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии
ТНТ
05:00 Студия Союз. Сезон 2. 30-я серия
05:50 Открытый микрофон. 116-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 СашаТаня. 149-я - 154-я серии
10:00 Хочу перемен. 5-я серия
10:30 СашаТаня. 155-я - 160-я серии
13:25 Грозный папа
15:15 Умная Маша
17:00 Новые Звёзды в Африке. 3-я серия
19:00 Новые Звёзды в Африке. 4-я серия
21:00 Концерты. Сезон 2. 12-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 11-я серия
23:00 Стриптизёрши
01:10 Ночная смена
02:45 Импровизация. Команды. 30-я серия
03:40 Импровизация. Команды. 31-я серия
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 7-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:45 Команда котиков
12:45 История игрушек-4
14:45 Тарзан
16:40 Король Лев
18:55 Книга джунглей
21:00 Энканто
23:00 Ассасин. Битва миров
01:35 Два отца и два сына
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Karate Combat-2023
06:00 Спортивный век
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
10:05 С бору по сосенке
10:20 Стадион шиворот-навыворот
10:30 География спорта. Малиновка
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
13:40 Новости
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Химки» - «Краснодар». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:40 Смешанные единоборства. One FC. В. Бигдаш - Р. де Риддер
20:30 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер
20:40 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Фехтование. Международный турнир. Команды
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Автодор» (Саратов)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Обет молчания
14:35 Багровая мята
16:35 Мстители: Война бесконечности
19:30 Мстители: Финал
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:30 Взятки гладки
05:30 Дожить до рассвета
06:55 Личное дело майора Баранова
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №136
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Борзов
13:05 Специальный репортаж
13:55 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска. Годы войны
22:05 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным«
23:05 Фетисов. Интервью с Дмитрием Саутиным
23:50 Большая семья
01:50 Матрос Чижик
03:15 Перелом. Хроника Победы
03:45 Синдром шахматиста. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Травяная западёнка». «Конек-Горбунок»
08:05 Сельский врач
10:00 Диалоги о животных. 9-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:40 Культпоход в театр
12:10 Письма из провинции. Деревня Завелье (Архангельская область)
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман
13:10 Дюймовочка
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Х.-К. Андерсен. Сказки
14:20 Коллекция. Музей Соломона Гуггенхайма. Взгляд куратора
14:50 Дачники
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича
17:30 Пешком... Москва биологическая
18:00 Львиная доля. 95 лет со дня рождения Вальтера Запашного
18:30 «Возвращение в Ивановку». К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 3-я серия
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Безымянная звезда
22:25 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского
23:55 Любовные приключения Молл Флэндерс
01:55 Диалоги о животных. 9-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:35 Ограбление по...2
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 11-я серии
05:40 Пятница News. 57-я серия
06:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 52-я серия
06:10 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
06:40 Аисты
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 3-я серия
09:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 1-я серия
10:50 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия
11:50 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
13:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
14:10 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
15:10 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
16:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
17:30 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»
18:30 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
19:40 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
20:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
22:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
23:00 Теперь я босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»
00:20 Дюнкерк
02:10 Пятница News. 57-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»
04:10 Пятница News. 57-я серия
04:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 16-я - 19-я серии
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
07:20 «Союз нерушимый«. Ко Дню единения народов Беларуси и России
07:55 Каменный цветок
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Мэри Поппинс, до свидания!
12:50 Татьянина ночь. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Татьянина ночь. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Татьянина ночь. 6-я - 9-я серии
22:30 Метод Фрейда. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Метод Фрейда. 2-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.