Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 3 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.04.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 5-я серия
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Будущее России глазами иностранцев
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 9-я серия
22:20 Заполярный вальс. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 25-я серия
03:00 Дуэт по праву. 26-я серия
03:55 Пыльная работа. 11-я серия
ТВЦ
04:50 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Гусарская баллада
08:50 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия
09:45 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Что делает твоя жена? 9-я серия
12:45 Что делает твоя жена? 10-я серия
13:40 Мой герой. Пётр Налич
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
15:55 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
16:55 Прощание. Михаил Жванецкий
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Образование новой реальности
23:10 Знак качества. Домашние продукты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведет КГБ. Красная помада
01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца
02:05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
02:45 Осторожно, мошенники! Святой Славик
03:10 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия
03:55 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия
04:40 Чапаев. Без анекдота
НТВ
04:55 Победители. 1-я серия
05:40 Победители. 2-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Пять лет в эфире
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 11-я серия
21:05 Стражник. 12-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Вдова архитектора», «Отдельное поручение»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Вдова архитектора», «Отдельное поручение»
00:45 УГРО-4. «Чудовище», 1-я - 4-я серии
04:05 Таинственная Россия
04:50 Победители. 3-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район. Шантаж
06:10 Чужой район. Форточник
06:55 Чужой район. Чужие
07:45 Чужой район. Участковый
08:45 Чужой район. Крыса
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Крыса
10:10 Чужой район. Праздник
11:10 Чужой район. Дурь
12:05 Чужой район. Пропажа
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия
18:55 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия
19:50 След. Право на хайп
20:40 След. Чип-чип-чип
21:30 След. Гедонист
22:25 Свои-5. В темноте
23:10 Свои-3. Смертельный ужас
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Манная каша
01:15 След. Обломок
01:50 След. Большой мальчик
02:30 След. Освежевать охотника
03:05 След. Мертвая царевна
03:45 Посредник. 1-я серия
04:25 Посредник. 2-я серия
Домашний
04:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии
05:35 6 кадров
05:40 Предсказания-2023
06:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Конкуренция». «Сама виновата»
12:40 Порча. Плохой пример
13:10 Знахарка. Ходуля
13:45 Верну любимого. Не моя вина
14:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу
14:50 Девичий лес. 1-я - 4-я серии
19:00 Наследство. 1-я - 4-я серии
23:05 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии
02:20 Порча. Плохой пример
02:45 Знахарка. Ходуля
03:10 Верну любимого. Не моя вина
03:40 Голоса ушедших душ. Стук снизу
04:05 Понять. Простить. «Конкуренция». «Сама виновата»
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия
05:10 Студия Союз. Сезон 2. 32-я серия
06:00 Открытый микрофон. 117-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 202-я - 219-я серии
18:00 «Кафе «Куба». 13-я - 18-я серии
21:00 Семья-2. 29-я серия
21:30 Семья-2. 30-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 21-я серия
23:00 Конфетка. 2-я серия
01:00 Такое кино! 438-я серия
01:30 Импровизация. Команды. 32-я серия
02:15 Импровизация. Команды. 33-я серия
03:30 Студия Союз. 33-я серия
04:10 Студия Союз. 34-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:35 Шоу «Уральских пельменей»
10:05 Битва каверов. 2-я серия
11:55 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия
12:55 Моя мама - шпион. 1-я - 14-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия
21:55 Большой побег. 5-я серия
23:20 Элизиум
01:25 Два отца и два сына
04:15 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц»
06:00 Спортивный век
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Дзюдо. Российский профессиональный тур. Международный турнир памяти В.С. Ощепкова
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Д. Альварес
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15:30 Все на Матч!
16:40 Новости
16:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
17:45 География спорта. Сахалин
18:15 Громко
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Марадона. Смерть бога
00:20 Все на Матч!
01:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)
03:55 Новости
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лига выдающихся джентльменов
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Легион
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Синдром шахматиста. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дело Румянцева
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 15-я - 18-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 15-я - 18-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 5-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Ярузельский. Железный Войцех
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Дожить до рассвета
01:05 Дело Румянцева
02:45 Маресьев: продолжение легенды
03:35 Белые волки. 15-я и 16-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома московских просветителей
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман
07:30 Новости культуры
07:35 Майя. Рождение легенды. 1-я серия
08:30 Жизнь и судьба. Евгений Поддубный, журналист, военный корреспондент
08:50 Телеспектакль «Кто есть кто?«
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Поет Эдита Пьеха». 1964
11:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
12:20 Линия жизни. Виктор Садовничий
13:20 Щит и меч. Фильм 1-й - «Без права быть собой»
14:45 Забытое ремесло. Извозчик
15:00 Новости. Подробно. АРТ
15:15 Агора
16:20 Цвет времени. Валентин Серов
16:35 Телеспектакль «Кто есть кто?»
17:40 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Академический большой хор «Мастера хорового пения». Дирижер Владимир Спиваков
18:40 Майя. Рождение легенды. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Линия жизни. 75 лет Валентину Дикулю
21:30 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
22:10 Щит и меч. Фильм 1-й - «Без права быть собой»
23:30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван«
23:45 Новости культуры
00:05 «Эвакуационный роман». 75 лет Борису Караджеву
01:00 Что касается Генри
02:45 Забытое ремесло. Извозчик
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я - 14-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия
05:40 Белка и Стрелка. Карибская тайна
06:50 Пятница News. 56-я серия
07:30 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
08:30 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
09:40 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
10:50 Адский шеф. Сезон 1. 1-я серия
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
16:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»
20:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
23:30 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия
00:10 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия
01:30 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия
02:20 Пятница News. 58-я серия
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
04:30 Пятница News. 57-я серия
МИР
05:00 Метод Фрейда. 6-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Метод Фрейда. 12-я серия
11:20 Старики-разбойники
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 1-я - 3-я серии
00:15 Наше кино. История большой любви. Тихий Дон. К юбилею Э. Быстрицкой
00:40 Дела судебные. Битва за будущее
01:20 Дела судебные. Новые истории
02:45 Подкидыш
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.