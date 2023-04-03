Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 3 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 5-я серия

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Будущее России глазами иностранцев

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 9-я серия

22:20 Заполярный вальс. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 25-я серия

03:00 Дуэт по праву. 26-я серия

03:55 Пыльная работа. 11-я серия



ТВЦ



04:50 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Гусарская баллада

08:50 Женская версия. Ловцы душ. 1-я серия

09:45 Женская версия. Ловцы душ. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Что делает твоя жена? 9-я серия

12:45 Что делает твоя жена? 10-я серия

13:40 Мой герой. Пётр Налич

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

15:55 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

16:55 Прощание. Михаил Жванецкий

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Образование новой реальности

23:10 Знак качества. Домашние продукты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведет КГБ. Красная помада

01:25 Светлана Аллилуева. Дочь за отца

02:05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»

02:45 Осторожно, мошенники! Святой Славик

03:10 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 1-я серия

03:55 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2-я серия

04:40 Чапаев. Без анекдота



НТВ



04:55 Победители. 1-я серия

05:40 Победители. 2-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Пять лет в эфире

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 11-я серия

21:05 Стражник. 12-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Вдова архитектора», «Отдельное поручение»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Вдова архитектора», «Отдельное поручение»

00:45 УГРО-4. «Чудовище», 1-я - 4-я серии

04:05 Таинственная Россия

04:50 Победители. 3-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район. Шантаж

06:10 Чужой район. Форточник

06:55 Чужой район. Чужие

07:45 Чужой район. Участковый

08:45 Чужой район. Крыса

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Крыса

10:10 Чужой район. Праздник

11:10 Чужой район. Дурь

12:05 Чужой район. Пропажа

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия

18:55 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия

19:50 След. Право на хайп

20:40 След. Чип-чип-чип

21:30 След. Гедонист

22:25 Свои-5. В темноте

23:10 Свои-3. Смертельный ужас

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Манная каша

01:15 След. Обломок

01:50 След. Большой мальчик

02:30 След. Освежевать охотника

03:05 След. Мертвая царевна

03:45 Посредник. 1-я серия

04:25 Посредник. 2-я серия



Домашний



04:00 Исчезнувшая. 15-я и 16-я серии

05:35 6 кадров

05:40 Предсказания-2023

06:30 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Конкуренция». «Сама виновата»

12:40 Порча. Плохой пример

13:10 Знахарка. Ходуля

13:45 Верну любимого. Не моя вина

14:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу

14:50 Девичий лес. 1-я - 4-я серии

19:00 Наследство. 1-я - 4-я серии

23:05 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии

02:20 Порча. Плохой пример

02:45 Знахарка. Ходуля

03:10 Верну любимого. Не моя вина

03:40 Голоса ушедших душ. Стук снизу

04:05 Понять. Простить. «Конкуренция». «Сама виновата»

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 31-я серия

05:10 Студия Союз. Сезон 2. 32-я серия

06:00 Открытый микрофон. 117-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 202-я - 219-я серии

18:00 «Кафе «Куба». 13-я - 18-я серии

21:00 Семья-2. 29-я серия

21:30 Семья-2. 30-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 21-я серия

23:00 Конфетка. 2-я серия

01:00 Такое кино! 438-я серия

01:30 Импровизация. Команды. 32-я серия

02:15 Импровизация. Команды. 33-я серия

03:30 Студия Союз. 33-я серия

04:10 Студия Союз. 34-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:35 Шоу «Уральских пельменей»

10:05 Битва каверов. 2-я серия

11:55 Суперниндзя. Финалисты. Сезон 1. 8-я серия

12:55 Моя мама - шпион. 1-я - 14-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия

21:55 Большой побег. 5-я серия

23:20 Элизиум

01:25 Два отца и два сына

04:15 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц»

06:00 Спортивный век

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Дзюдо. Российский профессиональный тур. Международный турнир памяти В.С. Ощепкова

11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Д. Альварес

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

15:30 Все на Матч!

16:40 Новости

16:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

17:45 География спорта. Сахалин

18:15 Громко

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Марадона. Смерть бога

00:20 Все на Матч!

01:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)

03:55 Новости

04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Лига выдающихся джентльменов

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Легион

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Синдром шахматиста. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дело Румянцева

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 15-я - 18-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 15-я - 18-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 5-й

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Ярузельский. Железный Войцех

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Дожить до рассвета

01:05 Дело Румянцева

02:45 Маресьев: продолжение легенды

03:35 Белые волки. 15-я и 16-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома московских просветителей

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман

07:30 Новости культуры

07:35 Майя. Рождение легенды. 1-я серия

08:30 Жизнь и судьба. Евгений Поддубный, журналист, военный корреспондент

08:50 Телеспектакль «Кто есть кто?«

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Поет Эдита Пьеха». 1964

11:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

12:20 Линия жизни. Виктор Садовничий

13:20 Щит и меч. Фильм 1-й - «Без права быть собой»

14:45 Забытое ремесло. Извозчик

15:00 Новости. Подробно. АРТ

15:15 Агора

16:20 Цвет времени. Валентин Серов

16:35 Телеспектакль «Кто есть кто?»

17:40 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Академический большой хор «Мастера хорового пения». Дирижер Владимир Спиваков

18:40 Майя. Рождение легенды. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Линия жизни. 75 лет Валентину Дикулю

21:30 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

22:10 Щит и меч. Фильм 1-й - «Без права быть собой»

23:30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван«

23:45 Новости культуры

00:05 «Эвакуационный роман». 75 лет Борису Караджеву

01:00 Что касается Генри

02:45 Забытое ремесло. Извозчик

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я - 14-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 16-я серия

05:40 Белка и Стрелка. Карибская тайна

06:50 Пятница News. 56-я серия

07:30 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

08:30 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

09:40 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

10:50 Адский шеф. Сезон 1. 1-я серия

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

16:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 11-я серия - «Блюда петербургской гастрономии»

20:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

23:30 Гастротур-3. Сезон 1. 3-я серия

00:10 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия

01:30 Телохранитель. Сезон 1. 2-я серия

02:20 Пятница News. 58-я серия

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

04:30 Пятница News. 57-я серия



МИР



05:00 Метод Фрейда. 6-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Метод Фрейда. 12-я серия

11:20 Старики-разбойники

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч. 1-я - 3-я серии

00:15 Наше кино. История большой любви. Тихий Дон. К юбилею Э. Быстрицкой

00:40 Дела судебные. Битва за будущее

01:20 Дела судебные. Новые истории

02:45 Подкидыш

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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