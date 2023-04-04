Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 4 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.04.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 6-я серия
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 11-я серия
22:20 Заполярный вальс. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 27-я серия
03:00 Дуэт по праву. 28-я серия
03:55 Пыльная работа. 12-я серия
ТВЦ
04:40 Чапаев. Без анекдота
05:20 Мой герой. Пётр Налич
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Современное представление о радиойодтерапии
08:45 Женская версия. Такси зелёный огонёк. 1-я серия
09:40 Женская версия. Такси зелёный огонёк. 2-я серия
10:40 Андрей Панин. Бой с тенью
11:30 События
11:50 Что делает твоя жена? 11-я серия
12:45 Что делает твоя жена? 12-я серия
13:40 Мой герой. Алла Юганова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
15:55 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
16:55 Прощание. Майкл Джексон
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Алексей Кузнецов
01:25 Прощание. Михаил Горбачёв
02:05 Любимая игрушка рейхсфюрера СС
02:45 Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление
03:15 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия
03:55 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия
04:40 Андрей Панин. Бой с тенью
НТВ
04:50 Победители. 3-я серия
05:40 Победители. 4-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Конечно, Вася!
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 13-я серия
21:05 Стражник. 14-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Это Питер, детка!», «Юля»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Это Питер, детка!», «Юля»
00:45 УГРО-4. «Золото«, 1-я - 4-я серии
04:05 Таинственная Россия
04:50 Победители. 5-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Посредник. 2-я - 4-я серии
07:05 Филин-2. Бедная Эльза
08:00 Филин-2. Не в раю живем
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе 2. 15-я серия
10:25 Учитель в законе 2. 16-я серия
11:20 Учитель в законе. Возвращение. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 2-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии
19:50 След. Первобытный человек
20:40 След. Никому не нужный мертвец
21:30 След. Налог на имидж
22:25 Свои-5. Право на ошибку
23:10 Свои-3. Искупление
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вампиры Ламаньского района
01:15 След. Белочки
01:50 След. Дипломатическая неприкосновенность
02:30 След. Кубышка
03:05 Прокурорская проверка. Отчаянные
04:00 Прокурорская проверка. За стенами лжи
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Не её дело». «План соблазнения»
12:45 Порча. Трещина
13:15 Знахарка. Ваше величество
13:50 Верну любимого. Я же мать
14:25 Голоса ушедших душ. Божья коровка
15:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
19:00 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии
23:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии
02:15 Порча. Трещина
02:40 Знахарка. Ваше величество
03:05 Верну любимого. Я же мать
03:35 Голоса ушедших душ. Божья коровка
04:00 Понять. Простить. «Не её дело». «План соблазнения»
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 118-я серия
05:45 Открытый микрофон. 119-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
08:30 Бьюти баттл. 6-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 158-я серии
18:00 «Кафе «Куба«. 14-я - 19-я серии
21:00 Семья-2. 31-я серия
21:30 Семья-2. 32-я серия
22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 23-я серия
23:00 Музыкальная интуиция. 26-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 34-я серия
02:15 Импровизация. Команды. 35-я серия
03:00 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»
04:15 Студия Союз. 35-я серия
СТС
04:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Моя мама - шпион
09:00 Уральские пельмени
10:15 Тарзан
12:05 Жена олигарха
15:10 Ивановы-Ивановы
18:30 Моя мама - шпион
19:00 Моя мама - шпион
19:30 Моя мама - шпион
20:00 Большой побег
21:15 Большой побег
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
00:55 Два отца и два сына
04:20 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)
05:30 Наши иностранцы
06:00 Спортивный век
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Ты в бане!
15:30 Все на Матч!
16:40 Новости
16:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Урал» - «Спартак». Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» - «Осасуна». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Еврофутбол. Обзор
02:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:30 Что по спорту? Тольятти
03:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур. Международный турнир памяти В.С. Ощепкова
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Багровая мята
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Маньчжурский кандидат
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Белые волки. 15-я и 18-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Простая история
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 19-я - 22-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 19-я - 22-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 6-й
19:40 Улика из прошлого. Дело о ковровых бомбардировках. Технология «огненного шторма»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Преферанс по пятницам
01:20 Простая история
02:45 Бомба для Японии. Спасти Дальний Восток
03:35 Белые волки. 19-я и 20-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Абрамцево
07:00 Новости культуры
07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 1-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Майя. Рождение легенды. 2-я серия
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
08:30 Жизнь и судьба. Ольга Будина - актриса театра и кино
08:55 Телеспектакль «Между небом и землей»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Земное притяжение». Научно-популярный фильм. 1970
12:15 «Эвакуационный роман». 75 лет Борису Караджеву
13:15 Щит и меч. Фильм 2-й - «Приказано - выжить»
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 Передвижники. Алексей Саврасов
15:45 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
16:25 Цвет времени. Надя Рушева
16:35 Телеспектакль «Между небом и землей»
17:40 Неделя хоровой музыки. Духовная музыка русских композиторов. Хоровые коллективы Москвы на Великопостном фестивале
18:40 Майя. Рождение легенды. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Искусственный отбор
21:15 Белая студия
22:00 Щит и меч. Фильм 2-й - «Приказано - выжить»
23:45 Новости культуры
00:05 Три цвета: Синий
01:45 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Академический большой хор «Мастера хорового пения». Дирижер Владимир Спиваков
02:40 Забытое ремесло. Фонарщик
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии
05:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 6-я - 8-я серии
05:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 19-я серия
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия
06:20 Пятница News. 57-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»
08:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
09:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
10:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
11:10 Адский шеф. Сезон 1. 2-я серия
14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»
17:40 Умнее всех. Сезон 1. 2-я серия
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 3-я серия
20:00 Кондитер. Сезон 7. 12-я серия - «Греция. Торт для Романа Попова»
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
23:40 Пробный переезд. Сезон 2. 1-я серия
00:40 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия
01:50 Телохранитель. Сезон 1. 4-я серия
02:40 Пятница News. 59-я серия
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
04:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:40 Пятница News. 58-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Мэри Поппинс, до свидания!
09:10 Татьянина ночь. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Татьянина ночь. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 4-я - 6-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
03:00 Цирк
04:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.