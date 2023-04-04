Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 4 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 6-я серия

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 11-я серия

22:20 Заполярный вальс. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 27-я серия

03:00 Дуэт по праву. 28-я серия

03:55 Пыльная работа. 12-я серия



ТВЦ



04:40 Чапаев. Без анекдота

05:20 Мой герой. Пётр Налич

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Современное представление о радиойодтерапии

08:45 Женская версия. Такси зелёный огонёк. 1-я серия

09:40 Женская версия. Такси зелёный огонёк. 2-я серия

10:40 Андрей Панин. Бой с тенью

11:30 События

11:50 Что делает твоя жена? 11-я серия

12:45 Что делает твоя жена? 12-я серия

13:40 Мой герой. Алла Юганова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

15:55 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

16:55 Прощание. Майкл Джексон

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Алексей Кузнецов

01:25 Прощание. Михаил Горбачёв

02:05 Любимая игрушка рейхсфюрера СС

02:45 Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление

03:15 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 1-я серия

03:55 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2-я серия

04:40 Андрей Панин. Бой с тенью



НТВ



04:50 Победители. 3-я серия

05:40 Победители. 4-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Конечно, Вася!

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 13-я серия

21:05 Стражник. 14-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Это Питер, детка!», «Юля»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Это Питер, детка!», «Юля»

00:45 УГРО-4. «Золото«, 1-я - 4-я серии

04:05 Таинственная Россия

04:50 Победители. 5-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Посредник. 2-я - 4-я серии

07:05 Филин-2. Бедная Эльза

08:00 Филин-2. Не в раю живем

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе 2. 15-я серия

10:25 Учитель в законе 2. 16-я серия

11:20 Учитель в законе. Возвращение. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 2-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии

19:50 След. Первобытный человек

20:40 След. Никому не нужный мертвец

21:30 След. Налог на имидж

22:25 Свои-5. Право на ошибку

23:10 Свои-3. Искупление

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вампиры Ламаньского района

01:15 След. Белочки

01:50 След. Дипломатическая неприкосновенность

02:30 След. Кубышка

03:05 Прокурорская проверка. Отчаянные

04:00 Прокурорская проверка. За стенами лжи



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Не её дело». «План соблазнения»

12:45 Порча. Трещина

13:15 Знахарка. Ваше величество

13:50 Верну любимого. Я же мать

14:25 Голоса ушедших душ. Божья коровка

15:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

19:00 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии

23:00 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии

02:15 Порча. Трещина

02:40 Знахарка. Ваше величество

03:05 Верну любимого. Я же мать

03:35 Голоса ушедших душ. Божья коровка

04:00 Понять. Простить. «Не её дело». «План соблазнения»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 118-я серия

05:45 Открытый микрофон. 119-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

08:30 Бьюти баттл. 6-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 141-я - 158-я серии

18:00 «Кафе «Куба«. 14-я - 19-я серии

21:00 Семья-2. 31-я серия

21:30 Семья-2. 32-я серия

22:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 23-я серия

23:00 Музыкальная интуиция. 26-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 34-я серия

02:15 Импровизация. Команды. 35-я серия

03:00 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»

04:15 Студия Союз. 35-я серия



СТС



04:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Моя мама - шпион

09:00 Уральские пельмени

10:15 Тарзан

12:05 Жена олигарха

15:10 Ивановы-Ивановы

18:30 Моя мама - шпион

19:00 Моя мама - шпион

19:30 Моя мама - шпион

20:00 Большой побег

21:15 Большой побег

23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

00:55 Два отца и два сына

04:20 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)

05:30 Наши иностранцы

06:00 Спортивный век

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Ты в бане!

15:30 Все на Матч!

16:40 Новости

16:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Урал» - «Спартак». Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» - «Осасуна». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Еврофутбол. Обзор

02:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:30 Что по спорту? Тольятти

03:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур. Международный турнир памяти В.С. Ощепкова

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Багровая мята

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Маньчжурский кандидат

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белые волки. 15-я и 18-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Простая история

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 19-я - 22-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 19-я - 22-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 6-й

19:40 Улика из прошлого. Дело о ковровых бомбардировках. Технология «огненного шторма»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Преферанс по пятницам

01:20 Простая история

02:45 Бомба для Японии. Спасти Дальний Восток

03:35 Белые волки. 19-я и 20-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Абрамцево

07:00 Новости культуры

07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 1-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Майя. Рождение легенды. 2-я серия

08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

08:30 Жизнь и судьба. Ольга Будина - актриса театра и кино

08:55 Телеспектакль «Между небом и землей»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Земное притяжение». Научно-популярный фильм. 1970

12:15 «Эвакуационный роман». 75 лет Борису Караджеву

13:15 Щит и меч. Фильм 2-й - «Приказано - выжить»

15:00 Новости. Подробно. Книги

15:15 Передвижники. Алексей Саврасов

15:45 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

16:25 Цвет времени. Надя Рушева

16:35 Телеспектакль «Между небом и землей»

17:40 Неделя хоровой музыки. Духовная музыка русских композиторов. Хоровые коллективы Москвы на Великопостном фестивале

18:40 Майя. Рождение легенды. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Искусственный отбор

21:15 Белая студия

22:00 Щит и меч. Фильм 2-й - «Приказано - выжить»

23:45 Новости культуры

00:05 Три цвета: Синий

01:45 Неделя хоровой музыки. Сочинения С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Академический большой хор «Мастера хорового пения». Дирижер Владимир Спиваков

02:40 Забытое ремесло. Фонарщик

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии

05:20 Тайны медовой долины. Сезон 1. 6-я - 8-я серии

05:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 19-я серия

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия

06:20 Пятница News. 57-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»

08:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

09:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

10:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

11:10 Адский шеф. Сезон 1. 2-я серия

14:40 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 10-я серия - «Комфорт-фуд»

17:40 Умнее всех. Сезон 1. 2-я серия

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 3-я серия

20:00 Кондитер. Сезон 7. 12-я серия - «Греция. Торт для Романа Попова»

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

23:40 Пробный переезд. Сезон 2. 1-я серия

00:40 Телохранитель. Сезон 1. 3-я серия

01:50 Телохранитель. Сезон 1. 4-я серия

02:40 Пятница News. 59-я серия

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

04:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:40 Пятница News. 58-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Мэри Поппинс, до свидания!

09:10 Татьянина ночь. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Татьянина ночь. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч. 4-я - 6-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

03:00 Цирк

04:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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