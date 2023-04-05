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Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 5 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 05.04.2023

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 Шпион. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 7-я серия
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 13-я серия
22:20 Заполярный вальс. 14-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 29-я серия
03:00 Дуэт по праву. 30-я серия
03:55 Пыльная работа. 13-я серия

ТВЦ

04:40 Андрей Панин. Бой с тенью
05:20 Мой герой. Алла Юганова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Прилив: всегда ли менопауза?
08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия
09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия
10:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе
11:30 События
11:50 Что делает твоя жена? 13-я серия
12:45 Что делает твоя жена? 14-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Скляр
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
15:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
16:55 Прощание. Савелий Крамаров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 81-я серия
23:10 Хроники московского быта. Девушка с веслом
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й
01:25 Знак качества. Хитрая упаковка
02:05 Роковые решения
02:45 Осторожно, мошенники! Старики-разбойники
03:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия
03:50 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия
04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе

НТВ

04:50 Победители. 5-я серия
05:40 Победители. 6-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. 9 детей одной матери?
19:00 Сегодня
20:00 Стражник. 15-я серия
21:05 Стражник. 16-я серия
22:15 Невский. Охота на архитектора. «Отец и сын». «Белая смерть»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Отец и сын». «Белая смерть»
00:45 УГРО-4. «Порожняк«, 1-я - 4-я серии
04:05 Таинственная Россия
04:50 Победители. 7-я серия

5 канал

05:00 Известия
05:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Хромой черт», 1-я часть
06:20 Опера. Хроники убойного отдела. «Хромой черт», 2-я часть
07:05 Филин-2. Красота требует жертв
08:00 Филин-2. Врач года
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Возвращение. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 8-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 13-я - 14-я серии
19:50 След. Фитнес для мозга
20:40 След. Расстрельная должность
21:30 След. Высшие интересы
22:25 Свои-5. Ночные дежурства
23:10 Свои-3. Выгодное дельце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дочь царя Мидаса
01:15 След. Идеальный фарш
01:50 След. Пируэт
02:30 След. Магическое сознание
03:05 Прокурорская проверка. Осторожно ремонт!
04:00 Прокурорская проверка. Профессионал

Домашний

04:50 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»
12:25 Порча. До седьмого пота
12:55 Знахарка. Осколки
13:30 Верну любимого. Беспощадная любовь
14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай
14:40 Наследство. 1-я - 4-я серии
19:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии
23:00 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии
02:35 Порча. До седьмого пота
03:00 Знахарка. Осколки
03:25 Верну любимого. Беспощадная любовь
03:55 Голоса ушедших душ. Шалопай
04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»

ТНТ

05:00 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
08:30 Модные игры. 26-я серия
09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я - 29-я серии
18:00 «Кафе «Куба«. 15-я - 20-я серии
21:00 Семья-2. 33-я серия
21:30 Семья-2. 34-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 24-я серия
23:00 Новые звёзды в Африке. 4-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 37-я серия
01:50 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я серия
02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 39-я серия
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 37-я серия
04:10 Студия Союз. Сезон 2. 38-я серия

СТС

04:20 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Моя мама - шпион. 14-я и 15-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:05 На выход! 4-я серия
10:10 Команда котиков
12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я - 12-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 14-я - 16-я серии
20:00 На выход! 5-я серия
21:00 Каратэ-пацан
23:55 Близнецы
01:55 Два отца и два сына
04:40 6 кадров

Матч ТВ

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
06:00 Спортивный век
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины. Прямой эфир
12:05 География спорта. Сахалин
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
21:45 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Девять ярдов
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Поединок
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман

Звезда

03:35 Белые волки. 19-я и 22-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Голубые молнии
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Белые волки. 23-я - 26-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Белые волки. 23-я - 26-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 7-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Казачья застава
01:05 Голубые молнии
02:30 После премьеры - расстрел. История одного предательства
03:15 Москва - фронту
03:35 Белые волки. 23-я и 24-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва обновленная
07:00 Новости культуры
07:05 «Театральная летопись«. К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 2-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Ангкор - земля богов. 1-я серия - «Расцвет империи»
08:30 Жизнь и судьба. Эдгард Запашный, народный артист РФ
08:50 Телеспектакль «Понедельник - день тяжелый»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча по вашей просьбе. «Виртуозы Москвы« и Владимир Спиваков». 1986
12:30 Искусственный отбор
13:15 Щит и меч. Фильм 3-й - «Обжалованию не подлежит»
14:30 Запечатленное время. Путь изобретателя
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»
15:45 Белая студия
16:30 Телеспектакль «Понедельник - день тяжелый»
17:40 Неделя хоровой музыки. Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки
18:40 Ангкор - земля богов. 1-я серия - «Расцвет империи»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Реформы Дэн Сяопина и китайский путь
22:00 Щит и меч. Фильм 3-й - «Обжалованию не подлежит»
23:15 Запечатленное время. Путь изобретателя
23:45 Новости культуры
00:05 Три цвета: Белый
01:35 Неделя хоровой музыки. Духовная музыка русских композиторов. Хоровые коллективы Москвы на Великопостном фестивале
02:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 10-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 39-я серии
05:50 Пятница News. 58-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:20 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
08:20 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
09:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
10:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
11:40 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия
14:40 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
15:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
16:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
17:50 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
19:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
20:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
21:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
22:50 Теперь я босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия - «Салон красоты»
00:20 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия
01:30 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия
02:40 Пятница News. 60-я серия
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:30 Пятница News. 59-я серия

МИР

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Каменный цветок
08:10 Татьянина ночь. 5-я и 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Татьянина ночь. 6-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
19:05 Назад в будущее
20:00 Слабое звено
20:50 Игра в кино
21:30 Меч. 7-я - 9-я серии
00:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею С. Любшина
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:50 Семеро смелых
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

Время начала передач - московское.









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