Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 5 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 Шпион. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 7-я серия

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 13-я серия

22:20 Заполярный вальс. 14-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 29-я серия

03:00 Дуэт по праву. 30-я серия

03:55 Пыльная работа. 13-я серия



ТВЦ



04:40 Андрей Панин. Бой с тенью

05:20 Мой герой. Алла Юганова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Прилив: всегда ли менопауза?

08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 1-я серия

09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 2-я серия

10:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе

11:30 События

11:50 Что делает твоя жена? 13-я серия

12:45 Что делает твоя жена? 14-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Скляр

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

15:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

16:55 Прощание. Савелий Крамаров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 81-я серия

23:10 Хроники московского быта. Девушка с веслом

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й

01:25 Знак качества. Хитрая упаковка

02:05 Роковые решения

02:45 Осторожно, мошенники! Старики-разбойники

03:10 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 1-я серия

03:50 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2-я серия

04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе



НТВ



04:50 Победители. 5-я серия

05:40 Победители. 6-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. 9 детей одной матери?

19:00 Сегодня

20:00 Стражник. 15-я серия

21:05 Стражник. 16-я серия

22:15 Невский. Охота на архитектора. «Отец и сын». «Белая смерть»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Отец и сын». «Белая смерть»

00:45 УГРО-4. «Порожняк«, 1-я - 4-я серии

04:05 Таинственная Россия

04:50 Победители. 7-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Хромой черт», 1-я часть

06:20 Опера. Хроники убойного отдела. «Хромой черт», 2-я часть

07:05 Филин-2. Красота требует жертв

08:00 Филин-2. Врач года

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Возвращение. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 8-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 13-я - 14-я серии

19:50 След. Фитнес для мозга

20:40 След. Расстрельная должность

21:30 След. Высшие интересы

22:25 Свои-5. Ночные дежурства

23:10 Свои-3. Выгодное дельце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дочь царя Мидаса

01:15 След. Идеальный фарш

01:50 След. Пируэт

02:30 След. Магическое сознание

03:05 Прокурорская проверка. Осторожно ремонт!

04:00 Прокурорская проверка. Профессионал



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»

12:25 Порча. До седьмого пота

12:55 Знахарка. Осколки

13:30 Верну любимого. Беспощадная любовь

14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай

14:40 Наследство. 1-я - 4-я серии

19:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии

23:00 Случайные встречи. 1-я - 4-я серии

02:35 Порча. До седьмого пота

03:00 Знахарка. Осколки

03:25 Верну любимого. Беспощадная любовь

03:55 Голоса ушедших душ. Шалопай

04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»



ТНТ



05:00 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

08:30 Модные игры. 26-я серия

09:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я - 29-я серии

18:00 «Кафе «Куба«. 15-я - 20-я серии

21:00 Семья-2. 33-я серия

21:30 Семья-2. 34-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 24-я серия

23:00 Новые звёзды в Африке. 4-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 37-я серия

01:50 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я серия

02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 39-я серия

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 37-я серия

04:10 Студия Союз. Сезон 2. 38-я серия



СТС



04:20 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Моя мама - шпион. 14-я и 15-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:05 На выход! 4-я серия

10:10 Команда котиков

12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я - 12-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 14-я - 16-я серии

20:00 На выход! 5-я серия

21:00 Каратэ-пацан

23:55 Близнецы

01:55 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

06:00 Спортивный век

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины. Прямой эфир

12:05 География спорта. Сахалин

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

21:45 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Девять ярдов

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Поединок

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белые волки. 19-я и 22-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Голубые молнии

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Белые волки. 23-я - 26-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Белые волки. 23-я - 26-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 7-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Казачья застава

01:05 Голубые молнии

02:30 После премьеры - расстрел. История одного предательства

03:15 Москва - фронту

03:35 Белые волки. 23-я и 24-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва обновленная

07:00 Новости культуры

07:05 «Театральная летопись«. К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 2-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Ангкор - земля богов. 1-я серия - «Расцвет империи»

08:30 Жизнь и судьба. Эдгард Запашный, народный артист РФ

08:50 Телеспектакль «Понедельник - день тяжелый»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча по вашей просьбе. «Виртуозы Москвы« и Владимир Спиваков». 1986

12:30 Искусственный отбор

13:15 Щит и меч. Фильм 3-й - «Обжалованию не подлежит»

14:30 Запечатленное время. Путь изобретателя

15:00 Новости. Подробно. Кино

15:15 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»

15:45 Белая студия

16:30 Телеспектакль «Понедельник - день тяжелый»

17:40 Неделя хоровой музыки. Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки

18:40 Ангкор - земля богов. 1-я серия - «Расцвет империи»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Реформы Дэн Сяопина и китайский путь

22:00 Щит и меч. Фильм 3-й - «Обжалованию не подлежит»

23:15 Запечатленное время. Путь изобретателя

23:45 Новости культуры

00:05 Три цвета: Белый

01:35 Неделя хоровой музыки. Духовная музыка русских композиторов. Хоровые коллективы Москвы на Великопостном фестивале

02:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 10-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 36-я - 39-я серии

05:50 Пятница News. 58-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:20 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

08:20 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

09:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

10:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

11:40 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия

14:40 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

15:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

16:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

17:50 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

19:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

20:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

21:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

22:50 Теперь я босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия - «Салон красоты»

00:20 Телохранитель. Сезон 1. 5-я серия

01:30 Телохранитель. Сезон 1. 6-я серия

02:40 Пятница News. 60-я серия

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:30 Пятница News. 59-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Каменный цветок

08:10 Татьянина ночь. 5-я и 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Татьянина ночь. 6-я - 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

19:05 Назад в будущее

20:00 Слабое звено

20:50 Игра в кино

21:30 Меч. 7-я - 9-я серии

00:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею С. Любшина

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:50 Семеро смелых

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2023 ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день









Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Гагарина



В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина. Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 4 апреля



Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime. Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание и результаты матчей 1/4 финала



В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Все финалы Лиги чемпионов УЕФА, победители ЛЧ по футболу



Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс». Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 5 апреля 2023 - мужской марафон



Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.









