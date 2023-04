Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 6 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 8-я серия

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Заполярный вальс. 15-я серия

22:20 Заполярный вальс. 16-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Дуэт по праву. 31-я серия

03:00 Дуэт по праву. 32-я серия

03:55 Пыльная работа. 14-я серия



ТВЦ



04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе

05:20 Мой герой. Игорь Скляр

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Диета для сердца

08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

11:30 События

11:50 Что делает твоя жена? 15-я серия

12:45 Что делает твоя жена? 16-я серия

13:40 Мой герой. Мария Золотухина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

15:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

17:00 Прощание. Владимир Мулявин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Недолгий траур звезд

23:10 Актёрские драмы. Предательский возраст

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й

01:25 Елизавета Никищихина. Безумная роль

02:05 Ледяные глаза генсека

02:45 Осторожно, мошенники! Очумелые ручки

03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

03:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!



НТВ



04:50 Победители. 7-я серия

05:40 Победители. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

11:00 Морские дьяволы. Смерч. Начало

12:00 Морские дьяволы. Смерч. Потеря

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сосед требует тест от соседа

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит бесплодие

01:50 УГРО-4. «Приемные родители«, 1-я - 4-я серии

04:50 Победители. 9-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 1-я часть

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 2-я часть

06:50 Филин-2. Метель

07:40 Филин-2. Театр начинается с вешалки

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 14-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии

19:50 След. Душный человек

20:40 След. Радио для взрослых

21:30 След. Статус

22:25 Свои-5. Авиатор

23:10 Свои-3. Код Фаберже

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гедонист

01:15 След. Молочные реки

01:55 След. Синдром Золушки

02:30 След. Секретная миссия

03:05 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист

04:00 Прокурорская проверка. Трещина



Домашний



04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»

12:30 Порча. Разбитая чашка

13:00 Знахарка. В ресурсе

13:35 Верну любимого. 78-я серия - «Второй шанс»

14:10 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

14:45 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии

19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии

23:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии

02:50 Порча. Разбитая чашка

03:15 Знахарка. В ресурсе

03:40 Верну любимого. Второй шанс

04:10 Голоса ушедших душ. Незнакомец

04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:30 Хочу перемен. 5-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 232-я серии

18:00 «Кафе «Куба». 16-я - 21-я серии

21:00 Семья-2. 35-я серия

21:30 Семья-2. 36-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 26-я серия

23:00 Концерты. Сезон 2. 12-я серия

00:00 Импровизация. Сезон 8. 232-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия

02:40 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия

04:15 Студия Союз. Сезон 2. 43-я серия



СТС



04:40 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Моя мама - шпион. 15-я и 16-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Каратэ-пацан

12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я - 17-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 15-я - 17-я серии

20:00 Импровизаторы. 4-я серия

21:00 Пятый элемент

23:40 Лёд

01:50 Два отца и два сына

04:35 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Спортивный век

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямой эфир

11:50 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:15 Марадона. Смерть бога

18:05 Новости

18:10 Вы это видели

19:10 Все на Матч!

19:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон

00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России

00:30 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:55 Новости

04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Десять ярдов

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Нокаут

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Белые волки. 23-я и 26-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Всадник без головы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Черные береты

15:00 Военные новости

15:05 Черные береты

15:50 Дружба особого назначения

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 8-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Лекарство против страха

01:20 Всадник без головы

02:55 Казачья застава

04:15 Внимание! Всем постам...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Шаляпинская

07:00 Новости культуры

07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 3-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Ангкор - земля богов. 2-я серия - «Трон империи»

08:30 Жизнь и судьба. Сергей Галанин

08:50 Телеспектакль «Солдаты в синих шинелях»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник». Документальный фильм. 1990

12:15 Забытое ремесло. Кружевница

12:30 Абсолютный слух

13:15 Щит и меч. Фильм 4-й - «Последний рубеж»

14:30 Запечатленное время. Триумф советского хоккея

15:00 Новости. Подробно. Театр

15:15 Пряничный домик. Загадки восточных узоров

15:45 2 Верник 2. Иван Васильев

16:35 Телеспектакль «Солдаты в синих шинелях»

17:40 Неделя хоровой музыки. В.А. Моцарт. Большая месса до минор. Оркестр «Камерата Зальцбург» и Зальцбургский Баховский хор. Дирижер Эндрю Манце

18:40 Ангкор - земля богов. 2-я серия - «Трон империи»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Алексей Сальников. «Оккульттрегер»

20:35 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»

21:15 Энигма. Франс Хельмерсон

22:00 Щит и меч. Фильм 4-й - «Последний рубеж»

23:15 Запечатленное время. Триумф советского хоккея

23:45 Новости культуры

00:05 Три цвета: Красный

01:45 Неделя хоровой музыки. Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки

02:40 Забытое ремесло. Кружевница

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я - 21-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

05:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я - 44-я серии

06:00 Пятница News. 59-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

07:40 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

08:40 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

09:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

11:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

15:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия

21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»

22:05 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»

22:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

00:00 Дюнкерк

02:00 Пятница News. 61-я серия

02:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:00 Пятница News. 60-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Мультфильмы

06:55 Наше кино. История большой любви

07:20 Меч. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 3-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч. 10-я - 12-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

03:00 Закон жизни

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.