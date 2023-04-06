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Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 6 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 06.04.2023

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
20:00 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «Шпион». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 «Почка». 8-я серия
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 15-я серия
22:20 Заполярный вальс. 16-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 31-я серия
03:00 Дуэт по праву. 32-я серия
03:55 Пыльная работа. 14-я серия

ТВЦ

04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе
05:20 Мой герой. Игорь Скляр
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Диета для сердца
08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11:30 События
11:50 Что делает твоя жена? 15-я серия
12:45 Что делает твоя жена? 16-я серия
13:40 Мой герой. Мария Золотухина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
15:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
17:00 Прощание. Владимир Мулявин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Недолгий траур звезд
23:10 Актёрские драмы. Предательский возраст
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й
01:25 Елизавета Никищихина. Безумная роль
02:05 Ледяные глаза генсека
02:45 Осторожно, мошенники! Очумелые ручки
03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
03:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

НТВ

04:50 Победители. 7-я серия
05:40 Победители. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
11:00 Морские дьяволы. Смерч. Начало
12:00 Морские дьяволы. Смерч. Потеря
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сосед требует тест от соседа
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит бесплодие
01:50 УГРО-4. «Приемные родители«, 1-я - 4-я серии
04:50 Победители. 9-я серия

5 канал

05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 1-я часть
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 2-я часть
06:50 Филин-2. Метель
07:40 Филин-2. Театр начинается с вешалки
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 14-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии
19:50 След. Душный человек
20:40 След. Радио для взрослых
21:30 След. Статус
22:25 Свои-5. Авиатор
23:10 Свои-3. Код Фаберже
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гедонист
01:15 След. Молочные реки
01:55 След. Синдром Золушки
02:30 След. Секретная миссия
03:05 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист
04:00 Прокурорская проверка. Трещина

Домашний

04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»
12:30 Порча. Разбитая чашка
13:00 Знахарка. В ресурсе
13:35 Верну любимого. 78-я серия - «Второй шанс»
14:10 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»
14:45 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии
19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии
23:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии
02:50 Порча. Разбитая чашка
03:15 Знахарка. В ресурсе
03:40 Верну любимого. Второй шанс
04:10 Голоса ушедших душ. Незнакомец
04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»

ТНТ

05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
08:30 Хочу перемен. 5-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 232-я серии
18:00 «Кафе «Куба». 16-я - 21-я серии
21:00 Семья-2. 35-я серия
21:30 Семья-2. 36-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 26-я серия
23:00 Концерты. Сезон 2. 12-я серия
00:00 Импровизация. Сезон 8. 232-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я серия
01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия
02:40 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия
04:15 Студия Союз. Сезон 2. 43-я серия

СТС

04:40 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Моя мама - шпион. 15-я и 16-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Каратэ-пацан
12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я - 17-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 15-я - 17-я серии
20:00 Импровизаторы. 4-я серия
21:00 Пятый элемент
23:40 Лёд
01:50 Два отца и два сына
04:35 6 кадров

Матч ТВ

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Спортивный век
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямой эфир
11:50 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:15 Марадона. Смерть бога
18:05 Новости
18:10 Вы это видели
19:10 Все на Матч!
19:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон
00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России
00:30 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Десять ярдов
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Нокаут
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман

Звезда

03:35 Белые волки. 23-я и 26-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Всадник без головы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Черные береты
15:00 Военные новости
15:05 Черные береты
15:50 Дружба особого назначения
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 8-й
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Лекарство против страха
01:20 Всадник без головы
02:55 Казачья застава
04:15 Внимание! Всем постам...

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Шаляпинская
07:00 Новости культуры
07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 3-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Ангкор - земля богов. 2-я серия - «Трон империи»
08:30 Жизнь и судьба. Сергей Галанин
08:50 Телеспектакль «Солдаты в синих шинелях»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник». Документальный фильм. 1990
12:15 Забытое ремесло. Кружевница
12:30 Абсолютный слух
13:15 Щит и меч. Фильм 4-й - «Последний рубеж»
14:30 Запечатленное время. Триумф советского хоккея
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. Загадки восточных узоров
15:45 2 Верник 2. Иван Васильев
16:35 Телеспектакль «Солдаты в синих шинелях»
17:40 Неделя хоровой музыки. В.А. Моцарт. Большая месса до минор. Оркестр «Камерата Зальцбург» и Зальцбургский Баховский хор. Дирижер Эндрю Манце
18:40 Ангкор - земля богов. 2-я серия - «Трон империи»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Алексей Сальников. «Оккульттрегер»
20:35 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21:15 Энигма. Франс Хельмерсон
22:00 Щит и меч. Фильм 4-й - «Последний рубеж»
23:15 Запечатленное время. Триумф советского хоккея
23:45 Новости культуры
00:05 Три цвета: Красный
01:45 Неделя хоровой музыки. Концерт хора Валаамского монастыря в Московском международном Доме музыки
02:40 Забытое ремесло. Кружевница
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я - 21-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
05:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я - 44-я серии
06:00 Пятница News. 59-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
07:40 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
08:40 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
09:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
11:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
15:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»
17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
19:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия
21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»
22:05 Тревел-баттл. Сезон 1. 12-я серия - «Сингапур»
22:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
00:00 Дюнкерк
02:00 Пятница News. 61-я серия
02:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:00 Пятница News. 60-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

МИР

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
06:55 Наше кино. История большой любви
07:20 Меч. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 3-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 10-я - 12-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
03:00 Закон жизни
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

Время начала передач - московское.









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