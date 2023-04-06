1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 06.04.2023



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

20:00 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «Шпион». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 «Почка». 8-я серия

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



В программе возможны изменения.