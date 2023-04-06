Россия 1 на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 06.04.2023
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Заполярный вальс. 15-я серия
22:20 Заполярный вальс. 16-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Дуэт по праву. 31-я серия
03:00 Дуэт по праву. 32-я серия
03:55 Пыльная работа. 14-я серия
В программе возможны изменения.