ТВЦ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 06.04.2023



04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе

05:20 Мой герой. Игорь Скляр

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Диета для сердца

08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия

09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия

10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

11:30 События

11:50 Что делает твоя жена? 15-я серия

12:45 Что делает твоя жена? 16-я серия

13:40 Мой герой. Мария Золотухина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

15:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

17:00 Прощание. Владимир Мулявин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Недолгий траур звезд

23:10 Актёрские драмы. Предательский возраст

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й

01:25 Елизавета Никищихина. Безумная роль

02:05 Ледяные глаза генсека

02:45 Осторожно, мошенники! Очумелые ручки

03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия

03:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия

04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!



В программе возможны изменения.