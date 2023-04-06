ТВЦ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 06.04.2023
04:40 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе
05:20 Мой герой. Игорь Скляр
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Диета для сердца
08:40 Женская версия. Комсомольский роман. 3-я серия
09:35 Женская версия. Комсомольский роман. 4-я серия
10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11:30 События
11:50 Что делает твоя жена? 15-я серия
12:45 Что делает твоя жена? 16-я серия
13:40 Мой герой. Мария Золотухина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
15:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
17:00 Прощание. Владимир Мулявин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Недолгий траур звезд
23:10 Актёрские драмы. Предательский возраст
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й
01:25 Елизавета Никищихина. Безумная роль
02:05 Ледяные глаза генсека
02:45 Осторожно, мошенники! Очумелые ручки
03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 1-я серия
03:55 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2-я серия
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
В программе возможны изменения.