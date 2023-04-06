НТВ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма НТВ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 06.04.2023
04:50 Победители. 7-я серия
05:40 Победители. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
11:00 Морские дьяволы. Смерч. Начало
12:00 Морские дьяволы. Смерч. Потеря
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сосед требует тест от соседа
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит бесплодие
01:50 УГРО-4. «Приемные родители«, 1-я - 4-я серии
04:50 Победители. 9-я серия
В программе возможны изменения.