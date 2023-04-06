НТВ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма НТВ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 06.04.2023



04:50 Победители. 7-я серия

05:40 Победители. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

11:00 Морские дьяволы. Смерч. Начало

12:00 Морские дьяволы. Смерч. Потеря

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сосед требует тест от соседа

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора. «Личный мотив», «Объективность и беспристрастность», «Особое задание», «Я тебя ненавижу»

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит бесплодие

01:50 УГРО-4. «Приемные родители«, 1-я - 4-я серии

04:50 Победители. 9-я серия



В программе возможны изменения.