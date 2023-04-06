5 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 06.04.2023



05:00 Известия

05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 1-я часть

06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 2-я часть

06:50 Филин-2. Метель

07:40 Филин-2. Театр начинается с вешалки

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 14-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии

19:50 След. Душный человек

20:40 След. Радио для взрослых

21:30 След. Статус

22:25 Свои-5. Авиатор

23:10 Свои-3. Код Фаберже

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гедонист

01:15 След. Молочные реки

01:55 След. Синдром Золушки

02:30 След. Секретная миссия

03:05 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист

04:00 Прокурорская проверка. Трещина



В программе возможны изменения.