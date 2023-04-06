5 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 06.04.2023
05:00 Известия
05:25 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 1-я часть
06:10 Опера. Хроники убойного отдела. «Фото на память», 2-я часть
06:50 Филин-2. Метель
07:40 Филин-2. Театр начинается с вешалки
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 14-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии
19:50 След. Душный человек
20:40 След. Радио для взрослых
21:30 След. Статус
22:25 Свои-5. Авиатор
23:10 Свои-3. Код Фаберже
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гедонист
01:15 След. Молочные реки
01:55 След. Синдром Золушки
02:30 След. Секретная миссия
03:05 Прокурорская проверка. Мой маленький антихрист
04:00 Прокурорская проверка. Трещина
В программе возможны изменения.