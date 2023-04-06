Домашний на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Домашний на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 06.04.2023



04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»

12:30 Порча. Разбитая чашка

13:00 Знахарка. В ресурсе

13:35 Верну любимого. 78-я серия - «Второй шанс»

14:10 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

14:45 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии

19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии

23:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии

02:50 Порча. Разбитая чашка

03:15 Знахарка. В ресурсе

03:40 Верну любимого. Второй шанс

04:10 Голоса ушедших душ. Незнакомец

04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»



В программе возможны изменения.