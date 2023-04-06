Домашний на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Домашний на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 06.04.2023
04:20 Понять. Простить. «На шаг впереди». «Обрыв»
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»
12:30 Порча. Разбитая чашка
13:00 Знахарка. В ресурсе
13:35 Верну любимого. 78-я серия - «Второй шанс»
14:10 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»
14:45 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии
19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии
23:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии
02:50 Порча. Разбитая чашка
03:15 Знахарка. В ресурсе
03:40 Верну любимого. Второй шанс
04:10 Голоса ушедших душ. Незнакомец
04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»
В программе возможны изменения.