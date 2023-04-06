ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма ТНТ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 06.04.2023



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:30 Хочу перемен. 5-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 232-я серии

18:00 «Кафе «Куба». 16-я - 21-я серии

21:00 Семья-2. 35-я серия

21:30 Семья-2. 36-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 26-я серия

23:00 Концерты. Сезон 2. 12-я серия

00:00 Импровизация. Сезон 8. 232-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия

02:40 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия

04:15 Студия Союз. Сезон 2. 43-я серия



В программе возможны изменения.