СТС на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 06.04.2023
04:40 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Моя мама - шпион. 15-я и 16-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Каратэ-пацан
12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я - 17-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии
18:30 Моя мама - шпион. 15-я - 17-я серии
20:00 Импровизаторы. 4-я серия
21:00 Пятый элемент
23:40 Лёд
01:50 Два отца и два сына
04:35 6 кадров
В программе возможны изменения.