СТС на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 06.04.2023



04:40 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Моя мама - шпион. 15-я и 16-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Каратэ-пацан

12:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я - 17-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии

18:30 Моя мама - шпион. 15-я - 17-я серии

20:00 Импровизаторы. 4-я серия

21:00 Пятый элемент

23:40 Лёд

01:50 Два отца и два сына

04:35 6 кадров



В программе возможны изменения.