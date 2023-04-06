Матч ТВ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.



Программа передач Матч ТВ 06.04.2023



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Спортивный век

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямой эфир

11:50 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:15 Марадона. Смерть бога

18:05 Новости

18:10 Вы это видели

19:10 Все на Матч!

19:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон

00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России

00:30 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:55 Новости

04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»



В программе возможны изменения.