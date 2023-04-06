Матч ТВ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.
Программа передач Матч ТВ 06.04.2023
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Спортивный век
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямой эфир
11:50 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:15 Марадона. Смерть бога
18:05 Новости
18:10 Вы это видели
19:10 Все на Матч!
19:45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон
00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России
00:30 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал»
В программе возможны изменения.