Звезда на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Звезда на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 06.04.2023
03:35 Белые волки. 23-я и 26-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Всадник без головы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Черные береты
15:00 Военные новости
15:05 Черные береты
15:50 Дружба особого назначения
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 8-й
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Лекарство против страха
01:20 Всадник без головы
02:55 Казачья застава
04:15 Внимание! Всем постам...
В программе возможны изменения.