Звезда на 6 апреля 2023, программа передач на весь день

Телепрограмма Звезда на 6 апреля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 06.04.2023



03:35 Белые волки. 23-я и 26-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Всадник без головы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Черные береты

15:00 Военные новости

15:05 Черные береты

15:50 Дружба особого назначения

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Бог войны. История русской артиллерии. Фильм 8-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Лекарство против страха

01:20 Всадник без головы

02:55 Казачья застава

04:15 Внимание! Всем постам...



В программе возможны изменения.