Телепрограмма, программа передач ТВ на 7 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 7 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:30 Вызов. Первые в космосе

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Моя Мелодия

23:35 Улыбка на ночь

00:40 Сон как жизнь

03:50 Пыльная работа. 15-я серия



ТВЦ



04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

05:20 Мой герой. Мария Золотухина

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Кин-дза-дза!

08:45 Первые встречные. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Первые встречные. 4-я - 6-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Первые встречные. 7-я - 8-я серии

17:50 События

18:15 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии

20:05 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Белогвардейские песни

00:10 Ночное происшествие

01:40 Петровка, 38

01:55 Лишний. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Победители. 9-я серия

05:40 Победители. 10-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «План «Б». «Охотник». «Поезд». «Паром»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «План «Б». «Охотник». «Поезд». «Паром»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Охота на архитектора. Завещание архитектора

21:00 Невский. Охота на архитектора. Выстрел на поражение

22:00 Невский. Охота на архитектора. Логово

23:00 Невский. Охота на архитектора. Задержание

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:55 Захар Прилепин. Уроки русского

02:20 Квартирный вопрос

03:10 УГРО-4. «Ограбление по-тригорски», 1-я и 2-я серии

04:45 Их нравы



5 канал



05:00 Известия

05:35 Опера. Хроники убойного отдела. Глухарь

06:25 Опера. Хроники убойного отдела. Это шоу - бизнес

07:10 Филин-2. Незаменимых не бывает

08:10 Филин-2. Кто-нибудь видел нашу девчонку?

09:00 Известия

09:30 Должник. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии

19:50 След. Убийственные цифры

20:35 След. Блеск нищеты

21:25 След. Тропик Рака

22:15 След. Шоу должно продолжаться

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Группа «НА-НА». Тайны золотого состава

00:55 Такая работа-2. Химическая реакция

01:35 Такая работа-2. Опасный момент

02:15 Такая работа-2. Похождения трупа

02:55 Такая работа-2. Чарли должен умереть

03:30 Такая работа-2. Темная сторона

04:10 Такая работа-2. Второй шанс

04:50 Такая работа-2. Мокрое дело



Домашний



04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»

05:25 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»

12:25 Порча. В тени

12:55 Знахарка. Мамин сын

13:30 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

14:05 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

14:40 Первая любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Красота небесная. 1-я - 4-я серии

23:05 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

02:40 Порча. В тени

03:05 Знахарка. Мамин сын

03:30 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

04:00 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

04:25 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 16-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 220-я - 235-я серии

17:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я - 203-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 741-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 781-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 780-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 245-я серия

00:00 Стриптизёрши

02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 44-я серии

04:25 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия



СТС



04:35 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Моя мама - шпион. 16-я и 17-я серии

09:00 Любовь-морковь-3

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:45 Шоу «Уральских пельменей»

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 164-я серия - «География пельменей. «Италия»

21:00 Шоу «Уральских пельменей»

22:30 Битва каверов. Сезон 1. 3-я серия

00:35 Импровизаторы. 4-я серия

01:35 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)

06:00 Спортивный век

06:30 География спорта. Сахалин

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Специальный репортаж

10:40 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Женщины. 10 км. Прямой эфир

12:20 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Мужчины. 15 км. Прямой эфир

14:05 Лица страны. Светлана Бажанова

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Здоровый образ. Хоккей

15:30 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Э. Ганбаров. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:00 РецепТура

01:30 Третий тайм

02:00 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбург)

03:55 Новости

04:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Золото

22:10 Рэмбо: Последняя кровь

00:05 Рэмбо IV

01:40 Кровь за кровь

03:20 Поединок



Звезда



04:15 Внимание! Всем постам...

05:30 Хроника Победы

06:00 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й

09:00 Новости дня

09:20 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й

13:00 Новости дня

13:20 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й

14:05 Гаишники. Фильм 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Гаишники. Фильм 4-й

16:40 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Апачи

01:55 Ульзана

03:25 По данным уголовного розыска...

04:40 Лекарство против страха



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы

07:00 Новости культуры

07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 4-я часть

07:35 Да, скифы - мы!

08:15 Забытое ремесло. Фонарщик

08:30 Жизнь и судьба. Олеся Железняк

08:50 Фильм-спектакль «Мужчина и женщины»

10:00 Новости культуры

10:15 Спектакль «Любовный круг»

12:40 Цвет времени. Камера-обскура

12:50 Открытая книга. Алексей Сальников. «Оккульттрегер»

13:20 Пять вечеров

15:00 Письма из провинции. Республика Адыгея

15:30 Энигма. Франс Хельмерсон

16:15 Цвет времени. Караваджо

16:35 Фильм-спектакль «Мужчина и женщины»

17:40 Неделя хоровой музыки. Концерт Капеллы России имени А.А. Юрлова и Хора имени А.В. Свешникова. Дирижёр Геннадий Дмитряк

18:30 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова

19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде

19:30 Новости культуры

19:45 Пять вечеров

21:25 2 Верник 2. Станислав Любшин

23:10 Новости культуры

23:30 Карп отмороженный

01:15 Неделя хоровой музыки. Концерт Капеллы России имени А.А. Юрлова и Хора имени А.В. Свешникова. Дирижёр Геннадий Дмитряк

02:05 Искатели. В поисках подземного города

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

05:10 Чудо-Юдо

06:10 Пятница News. 60-я серия

06:40 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

07:40 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

08:50 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

10:00 Кондитер. Сезон 7. 10-я серия - «Бразилия. Торт для Вячеслава Малафеева»

11:20 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

14:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

15:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

16:10 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

17:20 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

18:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

19:40 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

21:00 Училки в законе. Сезон 3. 13-я - 16-я серии

23:00 Очень плохая училка

00:50 Мошенники

02:30 Пятница News. 62-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:30 Пятница News. 61-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Мультфильмы

06:55 Наше кино. История большой любви

07:20 Меч. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 9-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Гараж

20:40 Берегись автомобиля

22:30 Опасно для жизни!

00:15 Мы из джаза

01:40 Веселые ребята

03:10 Весна

04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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