Телепрограмма, программа передач ТВ на 7 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 7 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.04.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:30 Вызов. Первые в космосе
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Моя Мелодия
23:35 Улыбка на ночь
00:40 Сон как жизнь
03:50 Пыльная работа. 15-я серия
ТВЦ
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
05:20 Мой герой. Мария Золотухина
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Кин-дза-дза!
08:45 Первые встречные. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Первые встречные. 4-я - 6-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Первые встречные. 7-я - 8-я серии
17:50 События
18:15 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии
20:05 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Белогвардейские песни
00:10 Ночное происшествие
01:40 Петровка, 38
01:55 Лишний. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Победители. 9-я серия
05:40 Победители. 10-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «План «Б». «Охотник». «Поезд». «Паром»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «План «Б». «Охотник». «Поезд». «Паром»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Охота на архитектора. Завещание архитектора
21:00 Невский. Охота на архитектора. Выстрел на поражение
22:00 Невский. Охота на архитектора. Логово
23:00 Невский. Охота на архитектора. Задержание
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского
02:20 Квартирный вопрос
03:10 УГРО-4. «Ограбление по-тригорски», 1-я и 2-я серии
04:45 Их нравы
5 канал
05:00 Известия
05:35 Опера. Хроники убойного отдела. Глухарь
06:25 Опера. Хроники убойного отдела. Это шоу - бизнес
07:10 Филин-2. Незаменимых не бывает
08:10 Филин-2. Кто-нибудь видел нашу девчонку?
09:00 Известия
09:30 Должник. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии
19:50 След. Убийственные цифры
20:35 След. Блеск нищеты
21:25 След. Тропик Рака
22:15 След. Шоу должно продолжаться
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Группа «НА-НА». Тайны золотого состава
00:55 Такая работа-2. Химическая реакция
01:35 Такая работа-2. Опасный момент
02:15 Такая работа-2. Похождения трупа
02:55 Такая работа-2. Чарли должен умереть
03:30 Такая работа-2. Темная сторона
04:10 Такая работа-2. Второй шанс
04:50 Такая работа-2. Мокрое дело
Домашний
04:35 Понять. Простить. «Чужой план». «Опасный прием»
05:25 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»
12:25 Порча. В тени
12:55 Знахарка. Мамин сын
13:30 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
14:05 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
14:40 Первая любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Красота небесная. 1-я - 4-я серии
23:05 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
02:40 Порча. В тени
03:05 Знахарка. Мамин сын
03:30 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
04:00 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
04:25 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 16-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 220-я - 235-я серии
17:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я - 203-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 741-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 781-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 780-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 245-я серия
00:00 Стриптизёрши
02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 44-я серии
04:25 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия
СТС
04:35 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Моя мама - шпион. 16-я и 17-я серии
09:00 Любовь-морковь-3
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:45 Шоу «Уральских пельменей»
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 164-я серия - «География пельменей. «Италия»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»
22:30 Битва каверов. Сезон 1. 3-я серия
00:35 Импровизаторы. 4-я серия
01:35 Два отца и два сына
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)
06:00 Спортивный век
06:30 География спорта. Сахалин
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж
10:40 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Женщины. 10 км. Прямой эфир
12:20 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Мужчины. 15 км. Прямой эфир
14:05 Лица страны. Светлана Бажанова
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Здоровый образ. Хоккей
15:30 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Э. Ганбаров. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:00 РецепТура
01:30 Третий тайм
02:00 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбург)
03:55 Новости
04:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Золото
22:10 Рэмбо: Последняя кровь
00:05 Рэмбо IV
01:40 Кровь за кровь
03:20 Поединок
Звезда
04:15 Внимание! Всем постам...
05:30 Хроника Победы
06:00 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й
09:00 Новости дня
09:20 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й
13:00 Новости дня
13:20 Гаишники. Фильмы 1-й - 3-й
14:05 Гаишники. Фильм 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Гаишники. Фильм 4-й
16:40 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Апачи
01:55 Ульзана
03:25 По данным уголовного розыска...
04:40 Лекарство против страха
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы
07:00 Новости культуры
07:05 «Театральная летопись». К 95-летию со дня рождения Элины Быстрицкой. 4-я часть
07:35 Да, скифы - мы!
08:15 Забытое ремесло. Фонарщик
08:30 Жизнь и судьба. Олеся Железняк
08:50 Фильм-спектакль «Мужчина и женщины»
10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль «Любовный круг»
12:40 Цвет времени. Камера-обскура
12:50 Открытая книга. Алексей Сальников. «Оккульттрегер»
13:20 Пять вечеров
15:00 Письма из провинции. Республика Адыгея
15:30 Энигма. Франс Хельмерсон
16:15 Цвет времени. Караваджо
16:35 Фильм-спектакль «Мужчина и женщины»
17:40 Неделя хоровой музыки. Концерт Капеллы России имени А.А. Юрлова и Хора имени А.В. Свешникова. Дирижёр Геннадий Дмитряк
18:30 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова
19:00 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде
19:30 Новости культуры
19:45 Пять вечеров
21:25 2 Верник 2. Станислав Любшин
23:10 Новости культуры
23:30 Карп отмороженный
01:15 Неделя хоровой музыки. Концерт Капеллы России имени А.А. Юрлова и Хора имени А.В. Свешникова. Дирижёр Геннадий Дмитряк
02:05 Искатели. В поисках подземного города
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
05:10 Чудо-Юдо
06:10 Пятница News. 60-я серия
06:40 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
07:40 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
08:50 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
10:00 Кондитер. Сезон 7. 10-я серия - «Бразилия. Торт для Вячеслава Малафеева»
11:20 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
14:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
15:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
16:10 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
17:20 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
18:20 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
19:40 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
21:00 Училки в законе. Сезон 3. 13-я - 16-я серии
23:00 Очень плохая училка
00:50 Мошенники
02:30 Пятница News. 62-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
04:30 Пятница News. 61-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
06:55 Наше кино. История большой любви
07:20 Меч. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 9-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Гараж
20:40 Берегись автомобиля
22:30 Опасно для жизни!
00:15 Мы из джаза
01:40 Веселые ребята
03:10 Весна
04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.