Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 8 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.04.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 По законам военного времени-3. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Концерт к 85-летию Ильи Резника. «Юбилейный вернисаж»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:35 Сирано. Успеть до премьеры

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Куриные котлеты

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Золотая клетка. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Весна в душе, а в сердце - песня

20:00 Вести

21:00 Последний шанс

00:35 Через беды и печали

03:50 Ищу тебя



ТВЦ



04:10 Лишний. 4-я серия

05:10 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!

05:55 Парижанка. 1-я серия

06:40 Парижанка. 2-я серия

07:25 Православная энциклопедия. Рай и ад. Что знает о них христианин? Продолжение разговора. Путешествие в Новосёлово. Иллюминированные рукописи и бестиарии

07:50 «Смех без заботы». Юмористический концерт

09:40 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я серия

10:30 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 2-я серия

11:30 События

11:45 Однажды двадцать лет спустя

13:15 Шахматная королева. 1-я серия

14:30 События

14:45 Шахматная королева. 2-я - 4-я серии

17:30 Жених из хорошей семьи. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Сильвио Берлускони

00:10 Карл III. Король ожидания

00:55 Специальный репортаж. Образование новой реальности

01:20 Хватит слухов! 81-я серия

01:50 Прощание. Владимир Мулявин

02:25 Прощание. Михаил Жванецкий

03:05 Прощание. Майкл Джексон

03:50 Прощание. Савелий Крамаров

04:35 Петровка, 38

04:50 Битва за наследство. Фильм 3-й



НТВ



04:45 Их нравы

05:05 Жди меня

05:50 Вижу-знаю. «Весь я», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 «Страна талантов». Новый сезон

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. День цыган

02:15 Дачный ответ

03:05 УГРО-4. «Ограбление по-тригорски», 3-я и 4-я серии

04:35 Их нравы

04:55 Вижу-знаю. «Гений», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Такая работа-2. Мокрое дело

05:25 Такая работа-2. Пойти на все!

06:05 Такая работа-2. Другое лицо

06:45 Такая работа-2. Учитель химии

07:25 Такая работа-2. Судебная ошибка

08:10 Филин-2. Ценитель прекрасного

08:55 Филин-2. Всадник без головы

09:45 Светская хроника

10:50 Чужой район-2. Самогон

11:45 Чужой район-2. Кража

12:40 Чужой район-2. Пламя

13:40 Чужой район-2. Ошибка

14:40 Чужой район-2. Миллионер

15:35 Чужой район-2. Проверка

16:35 Чужой район-2. Жених

17:30 Чужой район-2. Долги

18:25 След. Чужой родственник

19:15 След. Сиротская доля

20:05 След. Искренние извинения

20:55 След. Крысиное гнездо

21:40 След. Гонцы справедливости

22:30 След. Смотри в оба!

23:15 След. Расплата за смайлик

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Сети обмана

02:00 Прокурорская проверка. Не уходи

02:50 Прокурорская проверка. Кодирование алкоголиков

03:45 Прокурорская проверка. Почта

04:35 Прокурорская проверка. Семейное проклятие



Домашний



04:25 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

09:45 Пять ужинов

10:00 Катя и Блэк. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 236-я - 242-я серии

00:45 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

03:50 От ненависти до любви. 1-я - 3-я серии



ТНТ



04:25 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия

05:10 Студия Союз. Сезон 2. 47-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии

09:00 Бьюти баттл. 7-я серия

09:30 Модные игры. 27-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 5. 165-я - 170-я серии

13:00 Битва экстрасенсов. 367-я - 369-я серии

17:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 27-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 72-я серия

00:00 Такое кино! 439-я серия

00:35 Большой Стэн

02:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 45-я серия

03:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я серия

04:00 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия

04:50 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия



СТС



04:40 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Шоу «Уральских пельменей«

09:00 ПроСТО кухня. 251-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 252-я серия

10:00 Детектив Финник. 13-я и 14-я серии

10:25 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия

12:25 Астерикс и тайное зелье

14:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря

16:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

18:40 Последний богатырь

21:00 Последний богатырь. Корень зла

23:25 Пятый элемент

01:50 Близнецы

03:30 Семейный бизнес



Матч ТВ



04:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»

06:00 Всё о главном

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Спринт. Прямой эфир

10:30 Спортландия

10:45 Талант и поклонники

10:55 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Спринт. Прямой эфир

13:30 Новости

13:35 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир

19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. АСА. М. Каргинов - Ж. Сильва

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»

03:55 Новости

04:00 Вы это видели



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Когда на Украине закончатся танки?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Зеленский: 5 преступлений против русского народа

18:00 Мстители: Финал

21:25 Дом странных детей мисс Перегрин

23:55 Страна чудес Вилли

01:35 Девять ярдов

03:10 Десять ярдов

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Лекарство против страха

06:10 Когда я стану великаном

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Маршалы Сталина. Родион Малиновский

10:05 Марья-искусница

11:45 Легенды музыки. «Музыка из фильма «Обыкновенное чудо»

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Битва за Сталинград: операция «Уран«

14:30 Легенды науки. Валентин Глушко

15:15 Время героев

15:35 Главный день. Чемпионат мира-1954 и Владимир Егоров

16:20 Мотоциклы Второй Мировой войны

18:00 Новости дня

18:30 Петровка, 38

20:35 Огарева, 6

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». Отборочный тур

00:05 Десять мгновений. Александр Залдастанов

00:55 Свет в конце тоннеля

02:35 Ключи от рая

04:10 Марья-искусница



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»

07:05 Мультфильмы. «Гадкий утенок». «Петя и Красная Шапочка». «В порту». «Катерок»

08:10 Новый Гулливер

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Первая любовь

11:30 Передвижники. Алексей Саврасов

12:00 Люди неба

13:00 Даты, определившие ход истории. 1911 год. Покорение Южного полюса

13:30 Британская Колумбия. Край, где царят гризли

14:25 Рассказы из русской истории. Русские полководцы конца XVIII - начала XIX вв

15:15 Анатолий Виноградов. Гражданин директор

15:45 Бельмондо Великолепный

16:35 Человек из Рио

18:30 Возвращение в Ивановку. 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:50 Острова. К 100-летию со дня рождения Людмилы Шагаловой

20:30 Дача

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Иеромонах Фотий и группа UZORITSA

00:15 Новый Гулливер

01:20 Британская Колумбия. Край, где царят гризли

02:15 «Возвращение с Олимпа». «Легенда о Сальери«

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии

05:20 Пятница News. 61-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 16-я - 19-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 51-я серии

06:50 Аисты

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 5-я серия

09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Дананг. Вьетнам»

12:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»

14:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 7-я серия - «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвал»

15:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 6-я серия - «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»

17:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»

19:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле Гэтсби VS Казачья свадьба»

21:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 5-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Провинциальная свадьба»

23:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 2-я серия

00:40 Очень плохая училка

02:10 Мошенники

03:50 Пятница News. 61-я серия

04:10 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль«



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Берегись автомобиля

11:50 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Гостья из прошлого»

13:45 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Семь сестер»

15:30 Московские тайны. 1-я серия - «Опасный переплет»

16:00 Новости

16:15 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Опасный переплет»

17:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Графский парк»

18:30 Новости

18:45 Московские тайны. 2-я серия - «Графский парк»

19:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Проклятие Мастера»

21:15 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Либерея»

23:05 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Бедная Лиза»

00:40 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Тринадцатое колено»

02:15 Белый клык

03:35 Сельская учительница



Время начала передач - московское.