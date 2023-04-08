Телепрограмма, программа передач ТВ на 8 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 8 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.04.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 По законам военного времени-3. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Концерт к 85-летию Ильи Резника. «Юбилейный вернисаж»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:35 Сирано. Успеть до премьеры
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. По Первое число
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Куриные котлеты
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Золотая клетка. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Весна в душе, а в сердце - песня
20:00 Вести
21:00 Последний шанс
00:35 Через беды и печали
03:50 Ищу тебя
ТВЦ
04:10 Лишний. 4-я серия
05:10 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!
05:55 Парижанка. 1-я серия
06:40 Парижанка. 2-я серия
07:25 Православная энциклопедия. Рай и ад. Что знает о них христианин? Продолжение разговора. Путешествие в Новосёлово. Иллюминированные рукописи и бестиарии
07:50 «Смех без заботы». Юмористический концерт
09:40 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я серия
10:30 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 2-я серия
11:30 События
11:45 Однажды двадцать лет спустя
13:15 Шахматная королева. 1-я серия
14:30 События
14:45 Шахматная королева. 2-я - 4-я серии
17:30 Жених из хорошей семьи. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Сильвио Берлускони
00:10 Карл III. Король ожидания
00:55 Специальный репортаж. Образование новой реальности
01:20 Хватит слухов! 81-я серия
01:50 Прощание. Владимир Мулявин
02:25 Прощание. Михаил Жванецкий
03:05 Прощание. Майкл Джексон
03:50 Прощание. Савелий Крамаров
04:35 Петровка, 38
04:50 Битва за наследство. Фильм 3-й
НТВ
04:45 Их нравы
05:05 Жди меня
05:50 Вижу-знаю. «Весь я», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 «Страна талантов». Новый сезон
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. День цыган
02:15 Дачный ответ
03:05 УГРО-4. «Ограбление по-тригорски», 3-я и 4-я серии
04:35 Их нравы
04:55 Вижу-знаю. «Гений», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Такая работа-2. Мокрое дело
05:25 Такая работа-2. Пойти на все!
06:05 Такая работа-2. Другое лицо
06:45 Такая работа-2. Учитель химии
07:25 Такая работа-2. Судебная ошибка
08:10 Филин-2. Ценитель прекрасного
08:55 Филин-2. Всадник без головы
09:45 Светская хроника
10:50 Чужой район-2. Самогон
11:45 Чужой район-2. Кража
12:40 Чужой район-2. Пламя
13:40 Чужой район-2. Ошибка
14:40 Чужой район-2. Миллионер
15:35 Чужой район-2. Проверка
16:35 Чужой район-2. Жених
17:30 Чужой район-2. Долги
18:25 След. Чужой родственник
19:15 След. Сиротская доля
20:05 След. Искренние извинения
20:55 След. Крысиное гнездо
21:40 След. Гонцы справедливости
22:30 След. Смотри в оба!
23:15 След. Расплата за смайлик
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Сети обмана
02:00 Прокурорская проверка. Не уходи
02:50 Прокурорская проверка. Кодирование алкоголиков
03:45 Прокурорская проверка. Почта
04:35 Прокурорская проверка. Семейное проклятие
Домашний
04:25 Понять. Простить. «Нянька для мужа». «Девушка начальника»
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
09:45 Пять ужинов
10:00 Катя и Блэк. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 236-я - 242-я серии
00:45 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
03:50 От ненависти до любви. 1-я - 3-я серии
ТНТ
04:25 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия
05:10 Студия Союз. Сезон 2. 47-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии
09:00 Бьюти баттл. 7-я серия
09:30 Модные игры. 27-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 5. 165-я - 170-я серии
13:00 Битва экстрасенсов. 367-я - 369-я серии
17:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 35-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 36-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 27-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 72-я серия
00:00 Такое кино! 439-я серия
00:35 Большой Стэн
02:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 45-я серия
03:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я серия
04:00 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия
04:50 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия
СТС
04:40 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 ПроСТО кухня. 251-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 252-я серия
10:00 Детектив Финник. 13-я и 14-я серии
10:25 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия
12:25 Астерикс и тайное зелье
14:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря
16:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
18:40 Последний богатырь
21:00 Последний богатырь. Корень зла
23:25 Пятый элемент
01:50 Близнецы
03:30 Семейный бизнес
Матч ТВ
04:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
06:00 Всё о главном
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Спринт. Прямой эфир
10:30 Спортландия
10:45 Талант и поклонники
10:55 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Спринт. Прямой эфир
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
19:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Смешанные единоборства. АСА. М. Каргинов - Ж. Сильва
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»
03:55 Новости
04:00 Вы это видели
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Когда на Украине закончатся танки?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Зеленский: 5 преступлений против русского народа
18:00 Мстители: Финал
21:25 Дом странных детей мисс Перегрин
23:55 Страна чудес Вилли
01:35 Девять ярдов
03:10 Десять ярдов
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Лекарство против страха
06:10 Когда я стану великаном
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Маршалы Сталина. Родион Малиновский
10:05 Марья-искусница
11:45 Легенды музыки. «Музыка из фильма «Обыкновенное чудо»
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Битва за Сталинград: операция «Уран«
14:30 Легенды науки. Валентин Глушко
15:15 Время героев
15:35 Главный день. Чемпионат мира-1954 и Владимир Егоров
16:20 Мотоциклы Второй Мировой войны
18:00 Новости дня
18:30 Петровка, 38
20:35 Огарева, 6
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». Отборочный тур
00:05 Десять мгновений. Александр Залдастанов
00:55 Свет в конце тоннеля
02:35 Ключи от рая
04:10 Марья-искусница
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Леонид Андреев «Иуда Искариот»
07:05 Мультфильмы. «Гадкий утенок». «Петя и Красная Шапочка». «В порту». «Катерок»
08:10 Новый Гулливер
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Первая любовь
11:30 Передвижники. Алексей Саврасов
12:00 Люди неба
13:00 Даты, определившие ход истории. 1911 год. Покорение Южного полюса
13:30 Британская Колумбия. Край, где царят гризли
14:25 Рассказы из русской истории. Русские полководцы конца XVIII - начала XIX вв
15:15 Анатолий Виноградов. Гражданин директор
15:45 Бельмондо Великолепный
16:35 Человек из Рио
18:30 Возвращение в Ивановку. 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:50 Острова. К 100-летию со дня рождения Людмилы Шагаловой
20:30 Дача
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Иеромонах Фотий и группа UZORITSA
00:15 Новый Гулливер
01:20 Британская Колумбия. Край, где царят гризли
02:15 «Возвращение с Олимпа». «Легенда о Сальери«
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
05:20 Пятница News. 61-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 16-я - 19-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 51-я серии
06:50 Аисты
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 5-я серия
09:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 11-я серия - «Дананг. Вьетнам»
12:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
14:10 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 7-я серия - «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвал»
15:50 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 6-я серия - «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»
17:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»
19:30 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле Гэтсби VS Казачья свадьба»
21:20 Четыре свадьбы-3. Сезон 3. 5-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Провинциальная свадьба»
23:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 2-я серия
00:40 Очень плохая училка
02:10 Мошенники
03:50 Пятница News. 61-я серия
04:10 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль«
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Берегись автомобиля
11:50 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Гостья из прошлого»
13:45 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Семь сестер»
15:30 Московские тайны. 1-я серия - «Опасный переплет»
16:00 Новости
16:15 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Опасный переплет»
17:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Графский парк»
18:30 Новости
18:45 Московские тайны. 2-я серия - «Графский парк»
19:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Проклятие Мастера»
21:15 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Либерея»
23:05 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Бедная Лиза»
00:40 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Тринадцатое колено»
02:15 Белый клык
03:35 Сельская учительница
Время начала передач - московское.