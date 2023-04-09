Телепрограмма, программа передач ТВ на 9 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 9 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.04.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Чили

11:10 «Повара на колесах». Ейск

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «Бельмондо глазами Бельмондо». К 90-летию Жан-Поля Бельмондо

15:50 Век СССР. 5-я серия - «Запад», 2-я часть

17:00 «Прямая речь». Памяти Владимира Жириновского

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон. Сезон 2

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры« моей жизни»

00:25 «На футболе с Денисом Казанским»

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



03:50 Ищу тебя

05:27 Перерыв в вещании

06:10 Поцелуев мост

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Золотая клетка. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Поцелуев мост

03:22 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:50 Битва за наследство. Фильм 3-й

05:25 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата

06:20 Однажды двадцать лет спустя

07:35 Сезон посадок. 1-я серия

08:20 Сезон посадок. 2-я серия

09:15 Здоровый смысл

09:40 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я серия

10:30 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Ночное происшествие

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 7-я серия - «Дурное дело - нехитрое»

16:00 Парижанка. 1-я серия

16:55 Парижанка. 2-я серия

17:55 Детдомовка. 1-я - 4-я серии

21:30 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Нефритовая черепаха. 4-я серия

01:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

04:20 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы



НТВ



04:55 Вижу-знаю. «Гений«, 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:20 Звезды сошлись

00:45 Основано на реальных событиях

03:20 УГРО-4. «Ценный товар«, 1-я и 2-я серии

04:50 Фемида видит. Новое дело дяди Коли



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Семейное проклятие

05:30 Прокурорская проверка. Серебряный возраст

06:20 Прокурорская проверка. Золото или жизнь

07:15 Кома. 1-я - 4-я серии

10:45 Подозрение. 1-я - 4-я серии

14:30 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии

18:25 След. «Не верь никому», 1-я часть

19:25 След. «Не верь никому», 2-я часть

20:20 След. Надувательство с летальным исходом

21:10 След. Папина дочка

22:05 След. Веревка висельника

22:55 След. Три товарища

23:45 След. Пока часы двенадцать бьют

00:35 Подозрение. 1-я - 4-я серии

03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Черный чулок», 1-я часть

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Черный чулок», 2-я часть



Домашний



03:50 От ненависти до любви. 1-я - 3-я серии

06:15 6 кадров

06:30 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

10:00 Ветреный. 243-я - 256-я серии

22:45 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

02:15 От ненависти до любви. 4-я - 6-я серии

04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания



ТНТ



04:50 Студия Союз. 51-я серия

05:40 Открытый микрофон. 126-я серия

06:30 Открытый микрофон. 127-я серия

07:00 СашаТаня. 171-я - 176-я серии

10:00 Хочу перемен. 6-я серия

10:30 Однажды в России. 200-я серия

11:00 Однажды в России. 189-я серия

12:00 Однажды в России. 205-я серия

13:00 Однажды в России. 199-я серия

13:20 Однажды в России. 198-я серия

14:00 Однажды в России. 197-я серия

15:00 Однажды в России. 236-я серия

16:00 Однажды в России. 237-я серия

17:00 Однажды в России. 239-я серия

18:00 Однажды в России. 240-я серия

19:00 Новые Звёзды в Африке. 5-я серия

21:00 Концерты. Сезон 2. 13-я серия

22:00 Концерты. 1-я серия

23:00 Такие разные близнецы

00:50 Иуда и чёрный мессия

02:55 Импровизация. Команды. 47-я серия

03:40 Импровизация. Команды. 48-я серия

04:30 Студия Союз. 53-я серия



СТС



03:30 Семейный бизнес

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 8-я серия

10:00 Астерикс и Обеликс против Цезаря

12:15 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

14:20 Последний богатырь

16:40 Последний богатырь. Корень зла

19:05 Энканто

21:00 Капитан Марвел

23:35 Восемь сотен

02:20 Семейный бизнес



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:05 Новости

10:10 Команда МАТЧ

10:30 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

11:50 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Крылья Советов». Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир

19:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Зенит». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:00 Новости

23:10 Все на Матч!

00:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Унион»

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Рэмбо IV

14:20 Рэмбо: Последняя кровь

16:05 Мотылек

18:40 Дежавю

21:00 Законопослушный гражданин

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:10 Марья-искусница

05:30 Петровка, 38

07:10 Огарева, 6

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №137

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Талгат Бегельдинов

13:15 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 ПВО: стражи неба

22:10 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным

23:05 Фетисов

23:55 Вторжение

01:35 Ночной мотоциклист

02:45 Когда я стану великаном

04:10 Бой за берет

04:35 Из всех орудий



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Лето Господне. Вербное воскресенье

07:05 Маугли

08:40 Ошибка инженера Кочина

10:30 Диалоги о животных. 10-я серия - «Ташкентский зоопарк»

11:10 Дача

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Елизавета Кульман

13:05 Забытое ремесло. Ловчий

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Н.В. Гоголь «Женитьба»

14:00 Коллекция. Музей Дворца изящных искусств (Мексика)

14:35 Балет «Иван Грозный»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии

17:25 Пешком... Москва ботаническая

17:55 НОВАТ. Либретто в 15 картинах

18:35 Романтика романса. Вадиму Козину посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Первая любовь

21:25 Великие имена. Герберт Фон Караян

22:20 Черная кошка, белый кот

00:25 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз

01:25 Диалоги о животных. 10-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:05 Искатели. Сокровища кавказских лабиринтов

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия

05:20 Пятница News. 62-я серия

05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия

05:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 22-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 30-я серия

06:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я серия

06:15 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 18-я серия

06:30 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 30-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 37-я серия

06:50 Вокруг света за 80 дней

08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 4-я серия

09:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»

11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия

12:00 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

13:10 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

14:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

15:30 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

16:30 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

17:40 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

18:50 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

19:50 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментсм

21:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

22:10 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

23:20 Теперь я босс! Баттл. Сезон 6. 5-я серия - «Студии маникюра»

00:30 Невидимка

02:20 Выкуп

03:50 Пятница News. 62-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Сельская учительница

05:15 Мультфильмы

07:55 Мы из джаза

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Опасно для жизни!

11:50 Драйв. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Драйв. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Драйв. 7-я и 8-я серии

20:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Гостья из прошлого»

22:20 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Семь сестер»

00:00 Вместе

01:00 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Опасный переплет»

02:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Графский парк»

04:00 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Проклятие Мастера»



Время начала передач - московское.



















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