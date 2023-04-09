Телепрограмма, программа передач ТВ на 9 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 9 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.04.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Чили
11:10 «Повара на колесах». Ейск
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «Бельмондо глазами Бельмондо». К 90-летию Жан-Поля Бельмондо
15:50 Век СССР. 5-я серия - «Запад», 2-я часть
17:00 «Прямая речь». Памяти Владимира Жириновского
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон. Сезон 2
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Песняры« моей жизни»
00:25 «На футболе с Денисом Казанским»
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
03:50 Ищу тебя
05:27 Перерыв в вещании
06:10 Поцелуев мост
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Золотая клетка. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Поцелуев мост
03:22 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:50 Битва за наследство. Фильм 3-й
05:25 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата
06:20 Однажды двадцать лет спустя
07:35 Сезон посадок. 1-я серия
08:20 Сезон посадок. 2-я серия
09:15 Здоровый смысл
09:40 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я серия
10:30 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Ночное происшествие
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 7-я серия - «Дурное дело - нехитрое»
16:00 Парижанка. 1-я серия
16:55 Парижанка. 2-я серия
17:55 Детдомовка. 1-я - 4-я серии
21:30 Нефритовая черепаха. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Нефритовая черепаха. 4-я серия
01:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
04:20 Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы
НТВ
04:55 Вижу-знаю. «Гений«, 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:20 Звезды сошлись
00:45 Основано на реальных событиях
03:20 УГРО-4. «Ценный товар«, 1-я и 2-я серии
04:50 Фемида видит. Новое дело дяди Коли
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Семейное проклятие
05:30 Прокурорская проверка. Серебряный возраст
06:20 Прокурорская проверка. Золото или жизнь
07:15 Кома. 1-я - 4-я серии
10:45 Подозрение. 1-я - 4-я серии
14:30 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
18:25 След. «Не верь никому», 1-я часть
19:25 След. «Не верь никому», 2-я часть
20:20 След. Надувательство с летальным исходом
21:10 След. Папина дочка
22:05 След. Веревка висельника
22:55 След. Три товарища
23:45 След. Пока часы двенадцать бьют
00:35 Подозрение. 1-я - 4-я серии
03:30 Опера. Хроники убойного отдела. «Черный чулок», 1-я часть
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. «Черный чулок», 2-я часть
Домашний
03:50 От ненависти до любви. 1-я - 3-я серии
06:15 6 кадров
06:30 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
10:00 Ветреный. 243-я - 256-я серии
22:45 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
02:15 От ненависти до любви. 4-я - 6-я серии
04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания
ТНТ
04:50 Студия Союз. 51-я серия
05:40 Открытый микрофон. 126-я серия
06:30 Открытый микрофон. 127-я серия
07:00 СашаТаня. 171-я - 176-я серии
10:00 Хочу перемен. 6-я серия
10:30 Однажды в России. 200-я серия
11:00 Однажды в России. 189-я серия
12:00 Однажды в России. 205-я серия
13:00 Однажды в России. 199-я серия
13:20 Однажды в России. 198-я серия
14:00 Однажды в России. 197-я серия
15:00 Однажды в России. 236-я серия
16:00 Однажды в России. 237-я серия
17:00 Однажды в России. 239-я серия
18:00 Однажды в России. 240-я серия
19:00 Новые Звёзды в Африке. 5-я серия
21:00 Концерты. Сезон 2. 13-я серия
22:00 Концерты. 1-я серия
23:00 Такие разные близнецы
00:50 Иуда и чёрный мессия
02:55 Импровизация. Команды. 47-я серия
03:40 Импровизация. Команды. 48-я серия
04:30 Студия Союз. 53-я серия
СТС
03:30 Семейный бизнес
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 8-я серия
10:00 Астерикс и Обеликс против Цезаря
12:15 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
14:20 Последний богатырь
16:40 Последний богатырь. Корень зла
19:05 Энканто
21:00 Капитан Марвел
23:35 Восемь сотен
02:20 Семейный бизнес
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:05 Новости
10:10 Команда МАТЧ
10:30 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
11:50 Лыжные гонки. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Крылья Советов». Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир
19:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Зенит». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:00 Новости
23:10 Все на Матч!
00:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Перейра - И. Адесанья
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Унион»
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Рэмбо IV
14:20 Рэмбо: Последняя кровь
16:05 Мотылек
18:40 Дежавю
21:00 Законопослушный гражданин
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:10 Марья-искусница
05:30 Петровка, 38
07:10 Огарева, 6
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №137
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Талгат Бегельдинов
13:15 Сто дней свободы. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 ПВО: стражи неба
22:10 «Просто жизнь» с Иваном Охлобыстиным
23:05 Фетисов
23:55 Вторжение
01:35 Ночной мотоциклист
02:45 Когда я стану великаном
04:10 Бой за берет
04:35 Из всех орудий
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Лето Господне. Вербное воскресенье
07:05 Маугли
08:40 Ошибка инженера Кочина
10:30 Диалоги о животных. 10-я серия - «Ташкентский зоопарк»
11:10 Дача
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Елизавета Кульман
13:05 Забытое ремесло. Ловчий
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Н.В. Гоголь «Женитьба»
14:00 Коллекция. Музей Дворца изящных искусств (Мексика)
14:35 Балет «Иван Грозный»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии
17:25 Пешком... Москва ботаническая
17:55 НОВАТ. Либретто в 15 картинах
18:35 Романтика романса. Вадиму Козину посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Первая любовь
21:25 Великие имена. Герберт Фон Караян
22:20 Черная кошка, белый кот
00:25 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
01:25 Диалоги о животных. 10-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:05 Искатели. Сокровища кавказских лабиринтов
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
05:20 Пятница News. 62-я серия
05:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия
05:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
05:55 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 22-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 30-я серия
06:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я серия
06:15 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 18-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 30-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 37-я серия
06:50 Вокруг света за 80 дней
08:30 Мамы Пятницы-5. Сезон 1. 4-я серия
09:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
10:00 Пробный переезд. Сезон 2. 2-я серия - «Благовещенск»
11:00 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия
12:00 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
13:10 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
14:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
15:30 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
16:30 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
17:40 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
18:50 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
19:50 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментсм
21:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
22:10 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
23:20 Теперь я босс! Баттл. Сезон 6. 5-я серия - «Студии маникюра»
00:30 Невидимка
02:20 Выкуп
03:50 Пятница News. 62-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Сельская учительница
05:15 Мультфильмы
07:55 Мы из джаза
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Опасно для жизни!
11:50 Драйв. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Драйв. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Драйв. 7-я и 8-я серии
20:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Гостья из прошлого»
22:20 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Семь сестер»
00:00 Вместе
01:00 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Опасный переплет»
02:30 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Графский парк»
04:00 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Проклятие Мастера»
Время начала передач - московское.