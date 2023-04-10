Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 апреля 2023

Программа передач телеканалов России на 10 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.04.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
21:45 «За полчаса до весны». 1-я и 2-я серии
23:40 «Почка». 9-я серия
00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я не видела внука 20 лет!» Последнее желание бабы Раи
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Любовь преодолеет всё. 1-я серия
22:20 Любовь преодолеет всё. 2-я серия
23:30 Бесогон ТВ
00:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:20 Дуэт по праву. 33-я серия
03:15 Дуэт по праву. 34-я серия
04:10 Пыльная работа. 16-я серия
ТВЦ
05:00 Большое кино. Кин-дза-дза!
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Человек-амфибия
08:50 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия
09:47 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:45 Что делает твоя жена? 17-я серия
12:39 Что делает твоя жена? 18-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Вечорко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я серия
16:04 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Обманутые жёны
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Таёжный детектив. 1-я серия
19:11 Таёжный детектив. 2-я серия
20:05 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия
21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Посмотрите наверх
23:10 Знак качества. Снеки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Сильвио Берлускони
01:25 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец
02:05 Куба. Смертельный десант
02:45 Осторожно, мошенники! Импортный жених
03:10 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я серия
03:54 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 2-я серия
04:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь
НТВ
04:50 Фемида видит. Новое дело дяди Коли
05:40 Фемида видит. Не делай добра
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. «В лесу». «Полигон». «Небо». «День принятия решений»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. «В лесу». «Полигон». «Небо». «День принятия решений»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сирота нашла семью?
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Расплата за справедливость. Неприкосновенность
21:05 Невский. Расплата за справедливость. Веселая работа
22:10 Метод Михайлова. «Софья», «Новая жизнь»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Метод Михайлова. «Софья», «Новая жизнь»
00:40 УГРО-4. «Ценный товар«, 1-я - 4-я серии
03:55 Агентство скрытых камер. Охранник
04:20 Агентство скрытых камер. Заботливый брат
04:50 Фемида видит. Сеть
5 канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-2. Самогон
06:10 Чужой район-2. Кража
06:50 Чужой район-2. Пламя
07:45 Чужой район-2. Ошибка
08:40 Чужой район-2. Миллионер
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Миллионер
10:15 Чужой район-2. Проверка
11:10 Чужой район-2. Жених
12:05 Чужой район-2. Долги
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Зуб за зуб», 1-я часть
14:25 Лесник. «Зуб за зуб», 2-я часть
15:25 Лесник. 1-я часть - «Беглецы»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Беглецы»
17:25 Лесник. «Охота», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Охота», 1-я часть
18:45 Лесник. «Охота», 2-я часть
19:45 След. Доктор - кто?
20:35 След. Демон в мобильном
21:25 След. Новичок
22:25 Свои-5. Копарь
23:10 Свои-3. Ребус
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Налог на имидж
01:15 След. Автобус №26
01:50 След. Фитнес для мозга
02:30 След. Никому не нужный мертвец
03:05 Прокурорская проверка. Смерть в кредит
04:00 Прокурорская проверка. Была ли девочка?
Домашний
04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»
12:10 Порча. Ступени
12:40 Знахарка. Удачный брак
13:15 Верну любимого. Материнская любовь
13:50 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
14:20 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии
19:00 Пока все дома. 1-я - 4-я серии
23:05 Катя и Блэк. 1-я - 4-я серии
02:55 Порча. Ступени
03:20 Знахарка. Удачный брак
03:45 Верну любимого. Материнская любовь
04:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
04:40 6 кадров
04:50 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»
ТНТ
04:30 Студия Союз. 53-я серия
05:15 Студия Союз. 55-я серия
06:00 Открытый микрофон. 128-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:56 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 52-я - 75-я серии
21:00 Семья-2. 37-я серия
21:30 Семья-2. 38-я серия
22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 27-я серия
23:00 Конфетка. 3-я серия
00:45 Такое кино! 439-я серия
01:10 Импровизация. Команды. 49-я серия
02:00 Импровизация. Команды. 50-я серия
02:50 Студия Союз. 56-я серия
03:35 Студия Союз. 58-я серия
04:20 Открытый микрофон. 129-я серия
СТС
02:20 Семейный бизнес
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Лунтик и его друзья
07:40 Детектив Финник
08:00 Битва каверов. Сезон 1. 3-я серия
09:55 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия
17:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал«, 1-я часть»
19:00 Против всех. Сезон 1. 1-я серия
19:25 Против всех. Сезон 1. 2-я серия
19:50 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал«, 2-я часть»
22:45 Лёд-2
01:20 Восемь сотен
03:40 Семейный бизнес
Матч ТВ
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Спортивный век
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:25 Смешанные единоборства. URAL FC. В. Дацик - Дж. Дос Сантос
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 География спорта. Иркутск
15:30 Громко
16:50 Новости
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:55 Вы это видели
23:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:55 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. МБА (Москва) - «Динамо» (Курск)
02:55 Новости
03:00 Магия большого спорта
03:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал. Женщины
04:35 Наши иностранцы
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дом странных детей мисс Перегрин
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Страна чудес Вилли
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Из всех орудий
05:15 Дружба особого назначения
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Без права быть собой
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:50 Стражи Отчизны. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Стражи Отчизны. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. У стен Сталинграда
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Самый загадочный узник Российской империи
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС
00:25 Собаки в космосе
01:20 Правда лейтенанта Климова
02:45 Второй. Герман Титов
03:45 Стражи Отчизны. 1-я и 2-я серии - «Матрёшки»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Новоиерусалимский монастырь
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Елизавета Кульман
07:30 Новости культуры
07:35 Хозяйки Удоры
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Забытое ремесло. Денщик
09:05 Бельмондо Великолепный
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Два портрета на звуковой дорожке. Изабелла Юрьева и Вадим Козин». Документальный фильм. 1988
12:25 Забытое ремесло. Старьевщик
12:40 Линия жизни. Карэн Бадалов
13:35 Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами
15:00 Новости. Подробно. АРТ
15:15 Агора
16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра«. 1-я часть
17:35 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм первый. «Древнерусские распевы»
18:50 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие первое
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Без вины виноватые. 1-я серия
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Хранители жизни. Бурденко
21:55 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным, Артемом Варгафтиком и Николаем Землянских
22:40 Обитель. 1-я серия - «Ягодные места«
23:40 Завтра не умрет никогда. Наша Фарма
00:20 ХX век. «Два портрета на звуковой дорожке. Изабелла Юрьева и Вадим Козин». Документальный фильм. 1988
01:30 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм первый. «Древнерусские распевы»
02:15 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
02:40 Забытое ремесло. Денщик
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 62-я серия
05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я - 22-я серии
05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
06:00 Пятница News. 61-я серия
06:20 Принцесса и дракон
07:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
08:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
09:50 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
10:50 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 12-я серия - «Дети»
20:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
23:10 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия
00:00 Выкуп
01:50 Пятница News. 63-я серия
02:10 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
04:00 Пятница News. 62-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Московские тайны. 2-я серия - «Проклятие Мастера»
05:40 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Либерея»
07:10 Московские тайны. «Бедная Лиза», 1-я и 2-я серии
08:55 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Тринадцатое колено»
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Московские тайны. 2-я серия - «Тринадцатое колено»
11:00 Гараж
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:30 Меч. 13-я - 15-я серии
00:20 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
01:50 Любимая девушка
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.