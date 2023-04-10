Телепрограмма, программа передач ТВ на 10 апреля 2023



Программа передач телеканалов России на 10 апреля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.04.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

21:45 «За полчаса до весны». 1-я и 2-я серии

23:40 «Почка». 9-я серия

00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я не видела внука 20 лет!» Последнее желание бабы Раи

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Любовь преодолеет всё. 1-я серия

22:20 Любовь преодолеет всё. 2-я серия

23:30 Бесогон ТВ

00:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:20 Дуэт по праву. 33-я серия

03:15 Дуэт по праву. 34-я серия

04:10 Пыльная работа. 16-я серия



ТВЦ



05:00 Большое кино. Кин-дза-дза!

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Человек-амфибия

08:50 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия

09:47 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:45 Что делает твоя жена? 17-я серия

12:39 Что делает твоя жена? 18-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Вечорко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я серия

16:04 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Обманутые жёны

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Таёжный детектив. 1-я серия

19:11 Таёжный детектив. 2-я серия

20:05 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия

21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Посмотрите наверх

23:10 Знак качества. Снеки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Сильвио Берлускони

01:25 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец

02:05 Куба. Смертельный десант

02:45 Осторожно, мошенники! Импортный жених

03:10 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я серия

03:54 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 2-я серия

04:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь



НТВ



04:50 Фемида видит. Новое дело дяди Коли

05:40 Фемида видит. Не делай добра

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. «В лесу». «Полигон». «Небо». «День принятия решений»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. «В лесу». «Полигон». «Небо». «День принятия решений»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сирота нашла семью?

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Расплата за справедливость. Неприкосновенность

21:05 Невский. Расплата за справедливость. Веселая работа

22:10 Метод Михайлова. «Софья», «Новая жизнь»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Метод Михайлова. «Софья», «Новая жизнь»

00:40 УГРО-4. «Ценный товар«, 1-я - 4-я серии

03:55 Агентство скрытых камер. Охранник

04:20 Агентство скрытых камер. Заботливый брат

04:50 Фемида видит. Сеть



5 канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-2. Самогон

06:10 Чужой район-2. Кража

06:50 Чужой район-2. Пламя

07:45 Чужой район-2. Ошибка

08:40 Чужой район-2. Миллионер

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Миллионер

10:15 Чужой район-2. Проверка

11:10 Чужой район-2. Жених

12:05 Чужой район-2. Долги

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Зуб за зуб», 1-я часть

14:25 Лесник. «Зуб за зуб», 2-я часть

15:25 Лесник. 1-я часть - «Беглецы»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Беглецы»

17:25 Лесник. «Охота», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Охота», 1-я часть

18:45 Лесник. «Охота», 2-я часть

19:45 След. Доктор - кто?

20:35 След. Демон в мобильном

21:25 След. Новичок

22:25 Свои-5. Копарь

23:10 Свои-3. Ребус

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Налог на имидж

01:15 След. Автобус №26

01:50 След. Фитнес для мозга

02:30 След. Никому не нужный мертвец

03:05 Прокурорская проверка. Смерть в кредит

04:00 Прокурорская проверка. Была ли девочка?



Домашний



04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Петля желания

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»

12:10 Порча. Ступени

12:40 Знахарка. Удачный брак

13:15 Верну любимого. Материнская любовь

13:50 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

14:20 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии

19:00 Пока все дома. 1-я - 4-я серии

23:05 Катя и Блэк. 1-я - 4-я серии

02:55 Порча. Ступени

03:20 Знахарка. Удачный брак

03:45 Верну любимого. Материнская любовь

04:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

04:40 6 кадров

04:50 Понять. Простить. «Невеста с приданым». «Подножка»



ТНТ



04:30 Студия Союз. 53-я серия

05:15 Студия Союз. 55-я серия

06:00 Открытый микрофон. 128-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:56 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 52-я - 75-я серии

21:00 Семья-2. 37-я серия

21:30 Семья-2. 38-я серия

22:00 Женский стендап. Дайджесты-2022. 27-я серия

23:00 Конфетка. 3-я серия

00:45 Такое кино! 439-я серия

01:10 Импровизация. Команды. 49-я серия

02:00 Импровизация. Команды. 50-я серия

02:50 Студия Союз. 56-я серия

03:35 Студия Союз. 58-я серия

04:20 Открытый микрофон. 129-я серия



СТС



02:20 Семейный бизнес

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Лунтик и его друзья

07:40 Детектив Финник

08:00 Битва каверов. Сезон 1. 3-я серия

09:55 Суперниндзя. Сезон 1. 7-я серия

17:00 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал«, 1-я часть»

19:00 Против всех. Сезон 1. 1-я серия

19:25 Против всех. Сезон 1. 2-я серия

19:50 Суперниндзя. Сезон 1. 9-я серия - «Финал«, 2-я часть»

22:45 Лёд-2

01:20 Восемь сотен

03:40 Семейный бизнес



Матч ТВ



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1/4 финала. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Спортивный век

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:25 Смешанные единоборства. URAL FC. В. Дацик - Дж. Дос Сантос

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 География спорта. Иркутск

15:30 Громко

16:50 Новости

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:55 Вы это видели

23:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:55 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. МБА (Москва) - «Динамо» (Курск)

02:55 Новости

03:00 Магия большого спорта

03:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал. Женщины

04:35 Наши иностранцы



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дом странных детей мисс Перегрин

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Страна чудес Вилли

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Из всех орудий

05:15 Дружба особого назначения

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Без права быть собой

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:50 Стражи Отчизны. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Стражи Отчизны. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. У стен Сталинграда

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Самый загадочный узник Российской империи

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС

00:25 Собаки в космосе

01:20 Правда лейтенанта Климова

02:45 Второй. Герман Титов

03:45 Стражи Отчизны. 1-я и 2-я серии - «Матрёшки»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Новоиерусалимский монастырь

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Елизавета Кульман

07:30 Новости культуры

07:35 Хозяйки Удоры

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Забытое ремесло. Денщик

09:05 Бельмондо Великолепный

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Два портрета на звуковой дорожке. Изабелла Юрьева и Вадим Козин». Документальный фильм. 1988

12:25 Забытое ремесло. Старьевщик

12:40 Линия жизни. Карэн Бадалов

13:35 Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами

15:00 Новости. Подробно. АРТ

15:15 Агора

16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра«. 1-я часть

17:35 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

18:05 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм первый. «Древнерусские распевы»

18:50 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

19:00 Александр Островский. Пьеса моя сыграна... Действие первое

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Без вины виноватые. 1-я серия

20:50 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Хранители жизни. Бурденко

21:55 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным, Артемом Варгафтиком и Николаем Землянских

22:40 Обитель. 1-я серия - «Ягодные места«

23:40 Завтра не умрет никогда. Наша Фарма

00:20 ХX век. «Два портрета на звуковой дорожке. Изабелла Юрьева и Вадим Козин». Документальный фильм. 1988

01:30 Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова. Фильм первый. «Древнерусские распевы»

02:15 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

02:40 Забытое ремесло. Денщик

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 62-я серия

05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 20-я - 22-я серии

05:45 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

06:00 Пятница News. 61-я серия

06:20 Принцесса и дракон

07:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

08:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

09:50 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

10:50 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

18:30 Молодые ножи. Сезон 2. 12-я серия - «Дети»

20:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

20:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

23:10 Гастротур-3. Сезон 1. 4-я серия

00:00 Выкуп

01:50 Пятница News. 63-я серия

02:10 Телохранитель. Сезон 1. 1-я серия

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

04:00 Пятница News. 62-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Московские тайны. 2-я серия - «Проклятие Мастера»

05:40 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Либерея»

07:10 Московские тайны. «Бедная Лиза», 1-я и 2-я серии

08:55 Московские тайны. 1-я и 2-я серии - «Тринадцатое колено»

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Московские тайны. 2-я серия - «Тринадцатое колено»

11:00 Гараж

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:30 Меч. 13-я - 15-я серии

00:20 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

01:50 Любимая девушка

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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